Управляващите в Молдова отново заговориха за обединение с Румъния

1 Юни, 2026 05:12, обновена 1 Юни, 2026 05:20 1 008 11

След президента Санду, външният министър Мипай Попай също потвърди, че би гласувал за това на евентуален референдум

Михай Полшой, Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Румънският външен министър Михай Попшой заяви, че ще гласува с „да“ на евентуален референдум за обединение с Румъния.

„В електоралния диалог, който водим на срещи с гражданите, този въпрос възниква много често. И тогава трябва да бъдем честни и публично да обсъдим тази перспектива до степен, до която може да стане реалистична. Това никога не се е случвало преди, през тези 30 години от независимостта на Молдова“, каза той пред Vocea Basarabiei.

Молдовският външен министър добави, че диалогът за присъединяването към Румъния „вече не трябва да бъде тема табу“ и призова за дискусия с всички граждани. Попшой призна, че със значителна обществена подкрепа този въпрос може да бъде преразгледан „по-пълно“ в близко или далечно бъдеще.

На въпрос за гласуването на евентуален референдум, Попшой отговори, че като румънски гражданин не може да гласува с „против“. Той също така повтори, че европейската интеграция остава стратегически приоритет на Молдова, за да се „обединим в голямото европейско семейство, включително с нашите братя отвъд река Прут“. Река Прут е естествената граница между Молдова и Румъния.

През януари молдовският президент Мая Санду също заяви, че ще гласува за обединение с Румъния на референдум. „Вижте какво се случва около Молдова днес. Вижте какво се случва по света. Става все по-трудно за малка страна като Молдова да оцелее като демократична суверенна държава и, разбира се, да се съпротивлява на Русия“, каза тя тогава. Санду, подобно на Попшой, също има румънско гражданство.

Молдовският премиер Александру Мунтяну последва Санду в подкрепа на обединението, но със същата уговорка. „Като гражданин бих гласувал за обединение с Румъния. Но като премиер на Молдова съм длъжен да изпълня волята на мнозинството от гражданите на страната ни“, каза той през януари.

През 19-ти век Молдова е част от Руската империя като Бесарабска губерния. След Революцията, през 1918 г. Бесарабия обявява независимост и се обединява с Румъния. Съветският съюз, както и някои други страни, не признава суверенитета на Румъния над тази територия. През 1940 г. тя става Молдовска ССР.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Молдован

    4 3 Отговор
    Нека подкрепим Мая на Сандо!

    05:44 01.06.2026

  • 2 Молдова

    4 12 Отговор
    иска да се обедини с Румъния и да стане европейска страна. Не иска да е под руски ботуш и да тъне в разруха като всички руски сателити

    06:08 01.06.2026

  • 3 Северна Македония

    2 3 Отговор
    Значи ще има още дронове.

    Коментиран от #4

    06:29 01.06.2026

  • 4 Чакай

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Северна Македония":

    малко, нали Путин каза че дронът в Румъния не бил руски а бил русофобска провокация. На теб ли да вярваме или на него?

    06:32 01.06.2026

  • 5 Ний ша Ва упрайм

    1 0 Отговор
    македонските мамалигари ша настъпят мотиката

    06:39 01.06.2026

  • 6 Пуси

    1 1 Отговор
    Хубаво си живееха хората, а сега решиха да стават европейци. Песков вече каза, че имало нацисти, както и в Армения. Бият руснаци и не им дават да говорят на майчиния си език.
    Ще питам Гераската дали може да поеме още малко демократични вълнения.

    06:49 01.06.2026

  • 7 Емо

    1 0 Отговор
    Северна добруджа е чат от Румъния за сметка на Молдова.

    07:08 01.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тити

    0 1 Отговор
    Молдова ще отиде при Румъния а Калининград при Полша.

    07:18 01.06.2026

  • 11 гошо

    0 0 Отговор
    Няма лошо,само че това са български територии.

    07:31 01.06.2026