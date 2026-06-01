Управляващите в Молдова отново заговориха за обединение с Румъния

Румънският външен министър Михай Попшой заяви, че ще гласува с „да“ на евентуален референдум за обединение с Румъния.

„В електоралния диалог, който водим на срещи с гражданите, този въпрос възниква много често. И тогава трябва да бъдем честни и публично да обсъдим тази перспектива до степен, до която може да стане реалистична. Това никога не се е случвало преди, през тези 30 години от независимостта на Молдова“, каза той пред Vocea Basarabiei.

Молдовският външен министър добави, че диалогът за присъединяването към Румъния „вече не трябва да бъде тема табу“ и призова за дискусия с всички граждани. Попшой призна, че със значителна обществена подкрепа този въпрос може да бъде преразгледан „по-пълно“ в близко или далечно бъдеще.

На въпрос за гласуването на евентуален референдум, Попшой отговори, че като румънски гражданин не може да гласува с „против“. Той също така повтори, че европейската интеграция остава стратегически приоритет на Молдова, за да се „обединим в голямото европейско семейство, включително с нашите братя отвъд река Прут“. Река Прут е естествената граница между Молдова и Румъния.

През януари молдовският президент Мая Санду също заяви, че ще гласува за обединение с Румъния на референдум. „Вижте какво се случва около Молдова днес. Вижте какво се случва по света. Става все по-трудно за малка страна като Молдова да оцелее като демократична суверенна държава и, разбира се, да се съпротивлява на Русия“, каза тя тогава. Санду, подобно на Попшой, също има румънско гражданство.

Молдовският премиер Александру Мунтяну последва Санду в подкрепа на обединението, но със същата уговорка. „Като гражданин бих гласувал за обединение с Румъния. Но като премиер на Молдова съм длъжен да изпълня волята на мнозинството от гражданите на страната ни“, каза той през януари.

През 19-ти век Молдова е част от Руската империя като Бесарабска губерния. След Революцията, през 1918 г. Бесарабия обявява независимост и се обединява с Румъния. Съветският съюз, както и някои други страни, не признава суверенитета на Румъния над тази територия. През 1940 г. тя става Молдовска ССР.