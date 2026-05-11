Украйна обсъдила с екипа на Тръмп „възможни формати за преговори на лидерско ниво“ за край на войната

Украйна е обсъдила с представители на президента на САЩ Доналд Тръмп „възможни формати за срещи и преговори на лидерско ниво“ за прекратяване на украинския конфликт, заяви президентът Володимир Зеленски.
На 7 май секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров пристигна във Флорида за разговори с представители на САЩ. Подробности за срещите му и имената на събеседниците му не бяха разкрити. На 11 май Зеленски обяви, че Умеров се е срещнал със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетя на държавния глава Джаред Къшнър.
„Възможни формати за срещи и преговори на лидерско ниво бяха обсъдени в Америка“, написа Зеленски в своя Telegram канал. Той не уточни кои конкретни възможни срещи се обсъждат, като само заяви, че те се отнасят до прекратяване на конфликта.
На 9 май руският президент Владимир Путин заяви, че е готов да се срещне със Зеленски не само в Москва, но и в трета страна, но само за да подпише окончателни споразумения.
Украйна е предала на Съединените щати списъци с украински пленници за обмен с Русия, заяви още Зеленски.
„Америка действаше като посредник при обмена на пленници. Контактите за договаряне на конфигурацията на обмена продължават на необходимото ниво. Списъците са предадени и очакваме американската страна да бъде проактивна в осигуряването на изпълнението на това споразумение“, написа Зеленски в своя Telegram канал.
По-рано помощникът на руския президент Юрий Ушаков обяви, че Русия се е съгласила с инициативата на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на огъня с Украйна от 9 до 11 май и провеждане на обмен на пленници „1000 на 1000“ с Киев през този период.
На 9 май Ушаков отбеляза, че съответните служби на Руската федерация и Украйна работят активно със списъците на затворниците и ако бъде постигнато споразумение, обменът ще започне.
ПЪРВО ЩЕ ВЪРНЕШ ОДЕСА
Обаче при условията
Наркомана
Купейките Издухани
Че само той ще Спаси ПУТКЕР
От ЛОШИЯ ЗЕЛЕНСКИ.
5 стоян георгиев
До коментар #1 от "ПЪРВО ЩЕ ВЪРНЕШ ОДЕСА":Ха..хах..каква одеса бе другар?говорим за изтегляне от украйна и репарации.налинвидя парада...? Одеса му се приискало на тоя...хах
6 ТКЦ
Вчера укрите запалиха 3 ТКЦ и вкараха в интензивното 2- ма укро събирачи, както те ги наричат.
К.О.Т.а.р.А.К 🐱
9 Сисо,
До коментар #5 от "стоян георгиев":още ли отбраняваш Бахмут/АРТЕМОВСК???? 🤣🤣🤣🤣
11 И Киев е Руски
До коментар #4 от "Купейките Издухани":Вземай редовно селеногин.Подпомага мозъчната дейност
Архимандрисандрит Бибиян
13 Сила
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Французите не можаха , германците също , но за изненада на целия Свят украинците ще ликвидират Русия ..... Ирония на съдбата !!!?
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #13 от "Сила":германците ликвидираха царска Русия / Наполеон ги направи смешни-още търся някой руснак да ми каже ГДЕ са го победили?! говорят за парад в Париж-дет им помогна цяла Европа както и ВСВ с лендлиза
арбалета 🎯
хмммм
Щом
19 Този коментар е премахнат от модератор.
руската мечка
21 Много е късно вече за капитулация.
До коментар #17 от "хмммм":Русия фатално пропусна момента, февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта на СВО. На този етап, каквото и да направи Русия, за нея има само негативи и загуби, а не реална полза и резултати. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. А всички останали варианти са равносилни на загуба за Русия.
Хахахахха
23 Ами тя целта не е такава
До коментар #21 от "Много е късно вече за капитулация.":Намалете тая пропаганда 😂
24 Виж “ сватовниците”
До коментар #20 от "руската мечка":от САЩ - строителен магнат и зетят на президента.Това е несериозно за каквито и да било реални преговори.Преговорен процес има, когато в него участват представители на изпълнителната власт.А че цял свят играе казачок благодарение на създаваните от политици поредица от кризи е вярно.
25 Целта на Русия е установяване на
До коментар #23 от "Ами тя целта не е такава":проруска власт в Украйна. Но претърпяха провал. Може би Путин е бил подведен от руското разузнаване, че Украйна ще се предаде, но не стана.
Абе
27 Ами не
До коментар #25 от "Целта на Русия е установяване на":Целта е народа сам да свали фашисткото си управление.
28 И кът видя парада
До коментар #5 от "стоян георгиев":И излезе да тролиш 😀 Направо жалък го направихте запада. Толкова отчаян, да вади глупаци да се излагат.
29 Може и така да е, но важното в
До коментар #27 от "Ами не":случая е, че Украйна не желае проруска власт и следователно СВО претърпя пълен крах и провал.
30 Ами ти къде прочете проруска 😀
До коментар #29 от "Може и така да е, но важното в":Намалете я тази пропаганда.
31 Шопо
До коментар #1 от "ПЪРВО ЩЕ ВЪРНЕШ ОДЕСА":Украйна не е държава а територия, руска територия
Русия
33 Навсякъде. Единственото, което устройва
До коментар #30 от "Ами ти къде прочете проруска 😀":Русия, е правителство и президент като в Беларус. На практика, това не виждам как ще стане.
Руски депутати заявиха, при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, посочвайки "свалянето на прозападната власт". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши руски войници, а не техни."
34 Володимир Зеленски, президент
Формата е един - Кратер на Червения площад, в кратера Путин гол до кръста на магаре държи Капитулация ☝️😁
ШЕФА
36 Какви лид$ери
м$фия, крадци и убийци нищо друго !!
Русия
38 Русия я устройва
До коментар #33 от "Навсякъде. Единственото, което устройва":независимо правителство, а не продажно, продало Украйна на запада и я унищожили!
39 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Грешката е КАТАСТРОФАЛНА, дело на целокупна Русия. Рушняците мислеха че украинците ще излезнат с цветя по площадите и сами свалят Зеле, но един не ги подкрепи. От там нататък всичко беше пълна КАТАСТРОФА. Зле въоръжена неподготвена армия, никакво разузнаване, пълен башибозук, което доведе до логичния завършек на СВО.
ШЕФА
41 Подпомага мозъчната дейност
До коментар #11 от "И Киев е Руски":ако има такава, при тоя екземпляр няма.
42 Украинците се оказаха
До коментар #39 от "Майор Деянов, на всеки километър":неумно племе. Като нас ама повече.
Затова сега ги ловят като бездомни кучета по улиците. И по покривите.
И ги стрелят като се опитат да преплуват Тиа.
43 Украйна
И защо така бе господа козячета - нали Украйна била независима държава а зеления им е бил "президент" а не марионетка на краварите. Нали войната била между Русия и Украйна а не между Русия и НАТО (САЩ) - защо обсъждат мирен договор със САЩ.
Все едно САЩ като нападнаха Иран преговорите да се водят не между САЩ и Иран а между САЩ и Русия или между САЩ и Китай.
Цялата работа е че хунтата в Киев е на дистанционно управление от Вашингтон, Лондон и Брюксел и нейната работа е да събира пушечно месо в Украйна което да умира за интересите на господарите им.
