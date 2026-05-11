Украйна обсъдила с екипа на Тръмп „възможни формати за преговори на лидерско ниво“ за край на войната
11 Май, 2026 13:23, обновена 11 Май, 2026 13:30 1 031 43

Киев е предал на САЩ списъци с украински пленници за обмен с Русия, заяви Зеленски

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна е обсъдила с представители на президента на САЩ Доналд Тръмп „възможни формати за срещи и преговори на лидерско ниво“ за прекратяване на украинския конфликт, заяви президентът Володимир Зеленски.

На 7 май секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров пристигна във Флорида за разговори с представители на САЩ. Подробности за срещите му и имената на събеседниците му не бяха разкрити. На 11 май Зеленски обяви, че Умеров се е срещнал със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетя на държавния глава Джаред Къшнър.

„Възможни формати за срещи и преговори на лидерско ниво бяха обсъдени в Америка“, написа Зеленски в своя Telegram канал. Той не уточни кои конкретни възможни срещи се обсъждат, като само заяви, че те се отнасят до прекратяване на конфликта.

На 9 май руският президент Владимир Путин заяви, че е готов да се срещне със Зеленски не само в Москва, но и в трета страна, но само за да подпише окончателни споразумения.

Украйна е предала на Съединените щати списъци с украински пленници за обмен с Русия, заяви още Зеленски.

„Америка действаше като посредник при обмена на пленници. Контактите за договаряне на конфигурацията на обмена продължават на необходимото ниво. Списъците са предадени и очакваме американската страна да бъде проактивна в осигуряването на изпълнението на това споразумение“, написа Зеленски в своя Telegram канал.

По-рано помощникът на руския президент Юрий Ушаков обяви, че Русия се е съгласила с инициативата на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на огъня с Украйна от 9 до 11 май и провеждане на обмен на пленници „1000 на 1000“ с Киев през този период.

На 9 май Ушаков отбеляза, че съответните служби на Руската федерация и Украйна работят активно със списъците на затворниците и ако бъде постигнато споразумение, обменът ще започне.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПЪРВО ЩЕ ВЪРНЕШ ОДЕСА

    27 7 Отговор
    Нещата отиват към безусловна капитулация.

    Коментиран от #5, #31

    13:33 11.05.2026

  • 2 Обаче при условията

    24 6 Отговор
    на Москва.

    13:33 11.05.2026

  • 3 Наркомана

    25 6 Отговор
    моли Тръмп да го спаси от Путин:))

    13:34 11.05.2026

  • 4 Купейките Издухани

    7 24 Отговор
    Молете се на Рижавия Ненормалник

    Че само той ще Спаси ПУТКЕР

    От ЛОШИЯ ЗЕЛЕНСКИ.

    Коментиран от #11

    13:36 11.05.2026

  • 5 стоян георгиев

    7 25 Отговор

    До коментар #1 от "ПЪРВО ЩЕ ВЪРНЕШ ОДЕСА":

    Ха..хах..каква одеса бе другар?говорим за изтегляне от украйна и репарации.налинвидя парада...? Одеса му се приискало на тоя...хах

    Коментиран от #9, #14, #19, #28

    13:36 11.05.2026

  • 6 ТКЦ

    22 5 Отговор
    Свършиха хората
    Вчера укрите запалиха 3 ТКЦ и вкараха в интензивното 2- ма укро събирачи, както те ги наричат.

    13:36 11.05.2026

  • 7 Пич

    23 5 Отговор
    Зелю е дал разрешение на Тръмп да спира войната в Иран...?! Аоо, клоуна много влиятелен бе?! Ааапчих.......

    13:36 11.05.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 23 Отговор
    кремълския гном допусна 3 грешки-повярва на подчинените си , че инвестират в армията , а те крадат почти колкото него и му дадоха Армата-да стане за резил-и на бойното поле я няма//////2-помисли си , че ,,народа,, му е героичен-пък те избягаха кой където хване пътя-към Казахстан имаше километрични опашки , и понеже го е страх да пипа Москалята , прибегна до малцинствата!!!!/////3-захвана се с еврей!!!

    Коментиран от #13, #39

    13:37 11.05.2026

  • 9 Сисо,

    17 6 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    още ли отбраняваш Бахмут/АРТЕМОВСК???? 🤣🤣🤣🤣

    13:39 11.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 И Киев е Руски

    17 5 Отговор

    До коментар #4 от "Купейките Издухани":

    Вземай редовно селеногин.Подпомага мозъчната дейност

    Коментиран от #41

    13:40 11.05.2026

  • 12 Архимандрисандрит Бибиян

    5 18 Отговор
    Ква лидерска среща бе,путилифона бе вмъкнато твърдо(фнезапно и без плюмка) каде од батПундю има забрана на събрания при него присъстващите да носат путилифони и секъв вид чесовници и електронни устройства! Секой извикан минава претърсване на голо и снимка на тулума с ренген! Кой мо не аресва отива на месной щурм! Внетно ли е?

    13:40 11.05.2026

  • 13 Сила

    7 19 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Французите не можаха , германците също , но за изненада на целия Свят украинците ще ликвидират Русия ..... Ирония на съдбата !!!?

    Коментиран от #15

    13:40 11.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 16 Отговор

    До коментар #13 от "Сила":

    германците ликвидираха царска Русия / Наполеон ги направи смешни-още търся някой руснак да ми каже ГДЕ са го победили?! говорят за парад в Париж-дет им помогна цяла Европа както и ВСВ с лендлиза

    13:43 11.05.2026

  • 16 арбалета 🎯

    18 6 Отговор
    Зеля да целува ръката на Путин , че още диша ....Всички накрая ще са на килимчето в Кремъл - рано , или късно !

    13:43 11.05.2026

  • 17 хмммм

    14 6 Отговор
    Какви формати джудже? Обявявай пълна капитулация и не питай!

    Коментиран от #21

    13:45 11.05.2026

  • 18 Щом

    16 5 Отговор
    ще има край на войната. Зелю ще връща ли пачките евраци и доларес?

    13:47 11.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 руската мечка

    6 13 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #24

    13:48 11.05.2026

  • 21 Много е късно вече за капитулация.

    6 13 Отговор

    До коментар #17 от "хмммм":

    Русия фатално пропусна момента, февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта на СВО. На този етап, каквото и да направи Русия, за нея има само негативи и загуби, а не реална полза и резултати. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. А всички останали варианти са равносилни на загуба за Русия.

    Коментиран от #23

    13:51 11.05.2026

  • 22 Хахахахха

    14 5 Отговор
    Тоя не разбра ли че мнението на 🤡 като него няма никакво значение за никого,нито е легитимен президент нито нищо

    13:51 11.05.2026

  • 23 Ами тя целта не е такава

    8 3 Отговор

    До коментар #21 от "Много е късно вече за капитулация.":

    Намалете тая пропаганда 😂

    Коментиран от #25

    13:55 11.05.2026

  • 24 Виж “ сватовниците”

    6 3 Отговор

    До коментар #20 от "руската мечка":

    от САЩ - строителен магнат и зетят на президента.Това е несериозно за каквито и да било реални преговори.Преговорен процес има, когато в него участват представители на изпълнителната власт.А че цял свят играе казачок благодарение на създаваните от политици поредица от кризи е вярно.

    13:56 11.05.2026

  • 25 Целта на Русия е установяване на

    6 8 Отговор

    До коментар #23 от "Ами тя целта не е такава":

    проруска власт в Украйна. Но претърпяха провал. Може би Путин е бил подведен от руското разузнаване, че Украйна ще се предаде, но не стана.

    Коментиран от #27

    13:58 11.05.2026

  • 26 Абе

    5 4 Отговор
    Според мен ако зеления сторга кавал на Путин може да му се размине тричането!

    14:00 11.05.2026

  • 27 Ами не

    6 2 Отговор

    До коментар #25 от "Целта на Русия е установяване на":

    Целта е народа сам да свали фашисткото си управление.

    Коментиран от #29

    14:00 11.05.2026

  • 28 И кът видя парада

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    И излезе да тролиш 😀 Направо жалък го направихте запада. Толкова отчаян, да вади глупаци да се излагат.

    14:01 11.05.2026

  • 29 Може и така да е, но важното в

    4 7 Отговор

    До коментар #27 от "Ами не":

    случая е, че Украйна не желае проруска власт и следователно СВО претърпя пълен крах и провал.

    Коментиран от #30

    14:03 11.05.2026

  • 30 Ами ти къде прочете проруска 😀

    7 1 Отговор

    До коментар #29 от "Може и така да е, но важното в":

    Намалете я тази пропаганда.

    Коментиран от #33

    14:04 11.05.2026

  • 31 Шопо

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "ПЪРВО ЩЕ ВЪРНЕШ ОДЕСА":

    Украйна не е държава а територия, руска територия

    14:04 11.05.2026

  • 32 Русия

    7 1 Отговор
    Зельонии,преговорите приключиха на 24.02.22 г.сега има само заповеди които ще изпълняваш в последните дни от жалкият си живот.

    14:06 11.05.2026

  • 33 Навсякъде. Единственото, което устройва

    1 5 Отговор

    До коментар #30 от "Ами ти къде прочете проруска 😀":

    Русия, е правителство и президент като в Беларус. На практика, това не виждам как ще стане.

    Руски депутати заявиха, при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, посочвайки "свалянето на прозападната власт". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши руски войници, а не техни."

    Коментиран от #38

    14:09 11.05.2026

  • 34 Володимир Зеленски, президент

    1 5 Отговор
    "...възможните формати..."

    Формата е един - Кратер на Червения площад, в кратера Путин гол до кръста на магаре държи Капитулация ☝️😁

    14:11 11.05.2026

  • 35 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Нарк.ман,да беше слушал на 9.5.26г речта на Великият В.Путин за да разбереш че преговори вече няма,няма и да има,съществува само и единствено КАПИТУЛАЦИЯ,а ти отиваш в Сибир,килия 2на 2 без светлина до края на живота.

    14:13 11.05.2026

  • 36 Какви лид$ери

    0 0 Отговор
    Какви лид$ери ,какви 2 лева (1 евро )?
    м$фия, крадци и убийци нищо друго !!

    14:13 11.05.2026

  • 37 Русия

    3 0 Отговор
    Каквито и да са форматите ти не съществуваш там.Твоята съдба и на целият ти род е в безименен гр.б !

    14:21 11.05.2026

  • 38 Русия я устройва

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Навсякъде. Единственото, което устройва":

    независимо правителство, а не продажно, продало Украйна на запада и я унищожили!

    14:22 11.05.2026

  • 39 Майор Деянов, на всеки километър

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Грешката е КАТАСТРОФАЛНА, дело на целокупна Русия. Рушняците мислеха че украинците ще излезнат с цветя по площадите и сами свалят Зеле, но един не ги подкрепи. От там нататък всичко беше пълна КАТАСТРОФА. Зле въоръжена неподготвена армия, никакво разузнаване, пълен башибозук, което доведе до логичния завършек на СВО.

    Коментиран от #42

    14:22 11.05.2026

  • 40 ШЕФА

    3 0 Отговор
    От както свят светува клоуните забавляват публиката и никой,ама никой не ги допуска до масата когато се разпределя баницата.

    14:24 11.05.2026

  • 41 Подпомага мозъчната дейност

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "И Киев е Руски":

    ако има такава, при тоя екземпляр няма.

    14:28 11.05.2026

  • 42 Украинците се оказаха

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    неумно племе. Като нас ама повече.
    Затова сега ги ловят като бездомни кучета по улиците. И по покривите.
    И ги стрелят като се опитат да преплуват Тиа.

    14:30 11.05.2026

  • 43 Украйна

    1 0 Отговор
    "Украйна обсъдила с екипа на Тръмп"

    И защо така бе господа козячета - нали Украйна била независима държава а зеления им е бил "президент" а не марионетка на краварите. Нали войната била между Русия и Украйна а не между Русия и НАТО (САЩ) - защо обсъждат мирен договор със САЩ.

    Все едно САЩ като нападнаха Иран преговорите да се водят не между САЩ и Иран а между САЩ и Русия или между САЩ и Китай.

    Цялата работа е че хунтата в Киев е на дистанционно управление от Вашингтон, Лондон и Брюксел и нейната работа е да събира пушечно месо в Украйна което да умира за интересите на господарите им.

    14:35 11.05.2026

