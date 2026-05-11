Украйна обсъдила с екипа на Тръмп „възможни формати за преговори на лидерско ниво“ за край на войната

Украйна е обсъдила с представители на президента на САЩ Доналд Тръмп „възможни формати за срещи и преговори на лидерско ниво“ за прекратяване на украинския конфликт, заяви президентът Володимир Зеленски.

На 7 май секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров пристигна във Флорида за разговори с представители на САЩ. Подробности за срещите му и имената на събеседниците му не бяха разкрити. На 11 май Зеленски обяви, че Умеров се е срещнал със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетя на държавния глава Джаред Къшнър.

„Възможни формати за срещи и преговори на лидерско ниво бяха обсъдени в Америка“, написа Зеленски в своя Telegram канал. Той не уточни кои конкретни възможни срещи се обсъждат, като само заяви, че те се отнасят до прекратяване на конфликта.

На 9 май руският президент Владимир Путин заяви, че е готов да се срещне със Зеленски не само в Москва, но и в трета страна, но само за да подпише окончателни споразумения.

Украйна е предала на Съединените щати списъци с украински пленници за обмен с Русия, заяви още Зеленски.

„Америка действаше като посредник при обмена на пленници. Контактите за договаряне на конфигурацията на обмена продължават на необходимото ниво. Списъците са предадени и очакваме американската страна да бъде проактивна в осигуряването на изпълнението на това споразумение“, написа Зеленски в своя Telegram канал.

По-рано помощникът на руския президент Юрий Ушаков обяви, че Русия се е съгласила с инициативата на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на огъня с Украйна от 9 до 11 май и провеждане на обмен на пленници „1000 на 1000“ с Киев през този период.

На 9 май Ушаков отбеляза, че съответните служби на Руската федерация и Украйна работят активно със списъците на затворниците и ако бъде постигнато споразумение, обменът ще започне.