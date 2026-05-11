В рамките на едно десетилетие! Бенямин Нетаняху иска Израел да се справя сам във войните

Израелският премиер Бенямин Нетаняху се надява да отклони Израел от военната подкрепа на САЩ в рамките на едно десетилетие, докато страната му се стреми да укрепи връзките си със страните от Персийския залив. Това каза той в интервю за CBS News, излъчено в неделя, откъси от което бяха публикувани по-рано.

"Искам да сведа до нула американската финансова подкрепа, финансовия компонент на военното сътрудничество, което имаме", каза Нетаняху.

Нетаняху каза, че Израел получава около 3,8 милиарда долара военна помощ от САЩ годишно. САЩ са се съгласили да предоставят общо 38 милиарда долара военна помощ на Израел от 2018 до 2028 г.

Но е "абсолютно" подходящият момент евентуално да се рестартират финансовите отношения между САЩ и Израел, каза Нетаняху.

"Не искам да чакам следващия Конгрес, каза той пред CBS. Искам да започна сега."

Израел отдавна има двупартиен консенсус в Конгреса на САЩ за военна помощ, но подкрепата от законодателите и обществеността се е разклатила след избухването на войната в Газа през октомври 2023 г.

Шестдесет процента от пълнолетните американци имат неблагоприятно мнение за Израел, а 59% имат малко или никакво доверие в Нетаняху да постъпи правилно по отношение на световните дела, според проучване на Pew, проведено през март. И двата процента са се увеличили със седем процента спрямо година по-рано.

Нетаняху заяви, че влошаващата се подкрепа за Израел в Съединените щати "корелира почти 100% с геометричния възход на социалните мрежи".

Той каза, че няколко държави, които не е посочил, са "по същество манипулирали" социалните мрежи по начин, който "ни е наранил лошо", въпреки че лично той не вярва в цензурата.

Подкрепата за американския президент Доналд Тръмп, близък съюзник на Нетаняху, също намаля, откакто Съединените щати и Израел започнаха война срещу Иран на 28 февруари.

Войната доведе до по-високи цени на бензина, което допринесе за покачване на инфлацията в САЩ на годишна база през март до най-високото ниво от май 2023 г.

Значителен фактор за по-високите цени на горивата е ограничаването от страна на Иран на трафика през Ормузкия проток, където обикновено преминава 20% от световния петрол.

Едва след началото на войната израелските плановици признаха способността на Иран да затвори пролива, каза Нетаняху. "Отне им известно време, за да разберат колко голям е този риск, който сега разбират", каза той.

В интервюто "60 минути" Нетаняху отказа да обсъжда военните планове или графика на Израел в Иран, но се спря на потенциалните последици, ако ръководството на Иран се промени.

"Ако този режим наистина бъде отслабен или евентуално свален, мисля, че това е краят на Хизбула, краят на Хамас, вероятно краят на хусите, защото цялата конструкция на терористичната мрежа, изградена от Иран, се срива", каза Нетаняху.

На въпроса дали е възможно да се свали иранският режим, Нетаняху отговори: "Възможно ли е? Да. Гарантирано ли е? Не."