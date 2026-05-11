В рамките на едно десетилетие! Бенямин Нетаняху иска Израел да се справя сам във войните

В рамките на едно десетилетие! Бенямин Нетаняху иска Израел да се справя сам във войните

11 Май, 2026 19:32

Израелският премиер Бенямин Нетаняху се надява да отклони Израел от военната подкрепа на САЩ в рамките на едно десетилетие, докато страната му се стреми да укрепи връзките си със страните от Персийския залив. Това каза той в интервю за CBS News, излъчено в неделя, откъси от което бяха публикувани по-рано.

"Искам да сведа до нула американската финансова подкрепа, финансовия компонент на военното сътрудничество, което имаме", каза Нетаняху.

Нетаняху каза, че Израел получава около 3,8 милиарда долара военна помощ от САЩ годишно. САЩ са се съгласили да предоставят общо 38 милиарда долара военна помощ на Израел от 2018 до 2028 г.

Но е "абсолютно" подходящият момент евентуално да се рестартират финансовите отношения между САЩ и Израел, каза Нетаняху.

"Не искам да чакам следващия Конгрес, каза той пред CBS. Искам да започна сега."

Израел отдавна има двупартиен консенсус в Конгреса на САЩ за военна помощ, но подкрепата от законодателите и обществеността се е разклатила след избухването на войната в Газа през октомври 2023 г.

Шестдесет процента от пълнолетните американци имат неблагоприятно мнение за Израел, а 59% имат малко или никакво доверие в Нетаняху да постъпи правилно по отношение на световните дела, според проучване на Pew, проведено през март. И двата процента са се увеличили със седем процента спрямо година по-рано.

Нетаняху заяви, че влошаващата се подкрепа за Израел в Съединените щати "корелира почти 100% с геометричния възход на социалните мрежи".

Той каза, че няколко държави, които не е посочил, са "по същество манипулирали" социалните мрежи по начин, който "ни е наранил лошо", въпреки че лично той не вярва в цензурата.

Подкрепата за американския президент Доналд Тръмп, близък съюзник на Нетаняху, също намаля, откакто Съединените щати и Израел започнаха война срещу Иран на 28 февруари.

Войната доведе до по-високи цени на бензина, което допринесе за покачване на инфлацията в САЩ на годишна база през март до най-високото ниво от май 2023 г.

Значителен фактор за по-високите цени на горивата е ограничаването от страна на Иран на трафика през Ормузкия проток, където обикновено преминава 20% от световния петрол.

Едва след началото на войната израелските плановици признаха способността на Иран да затвори пролива, каза Нетаняху. "Отне им известно време, за да разберат колко голям е този риск, който сега разбират", каза той.

В интервюто "60 минути" Нетаняху отказа да обсъжда военните планове или графика на Израел в Иран, но се спря на потенциалните последици, ако ръководството на Иран се промени.

"Ако този режим наистина бъде отслабен или евентуално свален, мисля, че това е краят на Хизбула, краят на Хамас, вероятно краят на хусите, защото цялата конструкция на терористичната мрежа, изградена от Иран, се срива", каза Нетаняху.

На въпроса дали е възможно да се свали иранският режим, Нетаняху отговори: "Възможно ли е? Да. Гарантирано ли е? Не."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще, ще...

    10 1 Отговор
    До десетина години там ще се разиграе нов библейски сюжет - Вавилон взема евреите в плен||...

    19:35 11.05.2026

  • 2 Хо Хо хо

    8 0 Отговор
    добре, че крадът от цялата планета а фащ им е пудела

    19:37 11.05.2026

  • 3 арбалета 🎯

    6 0 Отговор
    ,,Бенямин Нетаняху иска Израел да се справя сам във войните ,, .....И аз искам жената на комшията , ама - нейсе ....

    19:39 11.05.2026

  • 4 Констатация

    7 1 Отговор
    Този би могъл да постави началото на края на Израел, но няма да му го позволят.... самите евреи, през Октомври в Израел предстоят парламентарни избори, които Нетаняху ще загуби, след това ще последват множество повдигнати обвинения от Израелската прокуратура срещу него....

    Коментиран от #11

    19:39 11.05.2026

  • 5 Факт

    11 1 Отговор
    Много са 10 години.По най бързият начин трябва юдите искариотски да вървят в ада да светне на земята .

    19:40 11.05.2026

  • 6 Да,бе

    6 1 Отговор
    Исраил сам ще се справи..със себе си.И ще настъпи мир.

    19:45 11.05.2026

  • 7 Реалист

    4 1 Отговор
    Без хамерика арабите един х ще му теглят на бенито:) не мой се окопити:)

    19:46 11.05.2026

  • 8 Израел

    6 0 Отговор
    Израел точно никога ще може без Сащ.


    А бе Сталин направи някои грешки, едната е Израел.

    19:46 11.05.2026

  • 9 Заю Баю

    3 0 Отговор
    В рамките на едно десетилетие! Бенямин Нетаняху иска Израел да се справя сам във войните

    С други думи - войните ще продължават.

    Забелязвате ли че откакто Радев стана МП има много статии за сатаняху? Може да е по случайност?

    19:50 11.05.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    4 4 Отговор
    Русия не може един парад проведе самостоятелно ☝️

    Коментиран от #12, #14

    19:52 11.05.2026

  • 11 Нищо

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Констатация":

    не знаеш за Израел. Дори той да изгуби израелците са абсолютно фанатизирана нация. Гледал съм документални филми за тях. От малки ги учат да мразят тези около тях, то си е в кръвта им.
    А да убиват палестинци това за тях е ловен спорт.

    19:54 11.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Израел

    1 0 Отговор
    Са терористи

    19:57 11.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ами

    3 2 Отговор
    Вероятно от САЩ са казали на Израел, че след 2028 година
    помощта към тях приключва. И сега разтягат локуми.
    Нещо като, не са ни гонили от Египет ние избягахме.

    20:06 11.05.2026

  • 16 Каквото каже Израел - прави го!

    3 9 Отговор
    Израел не иска да завладява земи.
    Израел иска две неща:
    1. Лудите аятоласи да нямат ядрено оръжие.
    Не Пакистан, не Индия- за тях Израел няма страхове. Но иранските фанатици не трябва никога да се сдобиват с атомни бомби.
    2. Иранските проксита- Хамас, Хизбула, Исландски джихад, хусите- да бъдат неутрализирани.

    Това е!
    Израел се бори срещу иранската ядрена бомба от десетилетия и няма никога да спре! Това не е агресия. Това е оцеляване!

    Коментиран от #18

    20:06 11.05.2026

  • 17 Израел е флагман

    2 7 Отговор
    на цивилизацията в Близкия изток!

    20:07 11.05.2026

  • 18 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Каквото каже Израел - прави го!":

    Една лъжа повторена сто пъти, не става истина :)
    Особено след като арабите само си признаха,
    че Хизбула се финансира от Израел чрез тях.

    20:15 11.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Стария

    5 1 Отговор
    До десет години ще ти изгният кокалите бре Ч И Ф У Т. Що за луда наглост ?

    20:23 11.05.2026

  • 21 НИКАКЪВ ШАНС НЯМА ТОВА ДА СЕ СЛУЧИ

    7 2 Отговор
    ЕВРЕИНА НЕ Е ВОИН ДА СЕ БИЕ СРЕЩУ ВОИН.ТОЙ Е КОВАРЕН И ЛУКАВ И УДРЯ БЕЗАЩИТНИТЕ И ВЪРЗАНИТЕ.САМО С ОРЪЖИЕ И ТЕХНИКА НЕ СТАВА,ИСКА СЕ СЪРЦЕ И КАУЗА.

    Коментиран от #23, #24

    20:27 11.05.2026

  • 22 бай Даньо

    1 1 Отговор
    Ех такива добри хора само едни мрежи им пречат и на тръмпо на ушатия стратег.

    20:32 11.05.2026

  • 23 Не думай!

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "НИКАКЪВ ШАНС НЯМА ТОВА ДА СЕ СЛУЧИ":

    Израел спечели ВСИЧКИ войни срещу враговете си в Б. И.

    Да вземеш да прочетеш малко история!

    20:54 11.05.2026

  • 24 По пътя от Тел Авив до Йерусалим

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "НИКАКЪВ ШАНС НЯМА ТОВА ДА СЕ СЛУЧИ":

    и до ден днешен стоят останките на разбитите бронирани машини на арабските държави, нападнали Израел.
    Израелците редовно ги почистват и боядисат , за да стоят като паметници в знак какво се случва с тия, които ги нападнат
    И на такива юнаци като теб, дето хабер си нямат!

    20:57 11.05.2026