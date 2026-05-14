Пентагонът: Иранската армия вече не представлява заплаха за съюзниците ни в Близкия изток

14 Май, 2026 21:27, обновена 14 Май, 2026 22:44 2 891 43

Адмирал Купър подчерта тактическите резултати от военната кампания срещу Иран, която ръководеше, и заяви, че действията на САЩ значително са ограничили опасността, която Техеран представлява за региона

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Американските бомбардировки са довели до драстично намаляване на способността на Иран да заплашва съседните държави и интересите на САЩ, а отбранителната индустрия на Техеран е била отслабена с около 90%. Това заяви в четвъртък началникът на Централното командване на САЩ адмирал Брад Купър по време на изслушване в Сената, цитиран от "Ройтерс".

Купър подчерта тактическите резултати от военната кампания срещу Иран, която ръководеше, и заяви, че действията на САЩ значително са ограничили опасността, която Техеран представлява за Близкия изток.

"Иранската заплаха е значително отслабена и те вече не представляват заплаха за регионалните партньори или за Съединените щати по начина, по който можеха преди — във всички сфери," зави Купър. "Те са значително деградирали."

Адмиралът отказа да коментира директно публикации на "Ройтерс" и други медии, според които Иран е запазил значителен капацитет от ракети и дронове, складирани в подземни съоръжения. Информацията се позовава на източници от американското разузнаване.

По думите на Купър, Иран вече не е способен да доставя оръжия и ресурси на основните си съюзници в региона, включително Хизбула в Ливан, хусите в Йемен и Хамас в Газа.

"Тези пътища и методи за трансфер са прекъснати", каза той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    82 4 Отговор
    САЩ победиха Иран, смениха Хаменей с Хаменей и блокираха блокирания проток.

    Коментиран от #19

    21:29 14.05.2026

  • 2 Добре

    54 3 Отговор
    Вярваме!

    21:29 14.05.2026

  • 3 Боруна Лом

    80 10 Отговор
    А ЧИ И ГО ДИРИШ ПРИ СИ? ПЕРСИТЕ ВИ РАЗКОВАХА ОБОРА!

    21:31 14.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    80 10 Отговор
    Напълно съм съгласен !!! Иранската армия изтепа всичко каквото имаше за изтръпване, и разруши всичко каквото имаше за разрушаване в Близкия Изток!!! Вече няма по какво да гърми, защото ни говедар, ни евреин смее да припари!!!

    Коментиран от #13

    21:31 14.05.2026

  • 6 Ха ха ха ха

    32 5 Отговор
    Утре сутрин ще ревнат пак ха ха ха

    21:34 14.05.2026

  • 7 ЕФЕКТА ......

    30 4 Отговор
    ......СИ Е ДРЪПНАЛ ТРЪМПача ЗА ГЪРМЕНОТО УХО МАЙ........🤣🤦‍♀️🤔

    21:34 14.05.2026

  • 8 А ПО ЛЕКО

    47 5 Отговор

    До коментар #4 от "Володимир Зеленски, президент":

    НОЩЕС МАЙ Е ИМАЛО БАЯ ГЪРМОТЕВИЦИ ПО КИЙФФ И ЦЕЛА КРАЙНА

    Коментиран от #16

    21:36 14.05.2026

  • 9 Чуй Куме

    31 6 Отговор
    Поредната доза победа за днес, утре персите са наред.

    21:36 14.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Kaлпазанин

    43 6 Отговор
    Ами влизайте тогава в иран да крадете петрол и газ

    21:36 14.05.2026

  • 12 Гост

    45 7 Отговор
    Айде, бе! Това от кога? Вие нещо за болестта шизофрения да сте чували?

    21:36 14.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ъперкът

    41 5 Отговор
    Не моа заспа без Тръмпито и компания да обявят надмощието си, персите им се молят за преговори, нямат ракети и кораби, 100% успех за Обора ха ха

    21:38 14.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Пич

    21 6 Отговор

    До коментар #13 от "Баба Радка":

    Не смея, бабо! Когато отида на дофтор, после дофтора отива на психолог!!!

    21:41 14.05.2026

  • 18 Смех, бате

    33 3 Отговор
    Това е за лека нощ. За добро утро ще призовават за помощ, после заплахи за унищожение и така…

    21:41 14.05.2026

  • 19 Хахахаха😂😂😂😂

    30 3 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Продължават да не разбират , какво им се случва на любимите ни съюзници! Тоталната импотентност я видя целият свят и им се смее, превивайки се от смях!😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    21:52 14.05.2026

  • 20 Гориил

    22 3 Отговор
    Войната в Иран помогна на Китай да получи решително предимство над Америка.Позицията на Тръмп забележимо отслабна както в Америка, така и в чужбина. Общественото недоволство от конфликта обхвана световната икономика и страната понася тежки загуби.Благодарение на Русия, Китай е втората най-сигурна страна в света срещу енергийна криза, на второ място след Съединените щати. Това позволява на Пекин да създава приятелства в чужбина. С практически неограничени и най-евтини ресурси, Китай се представя като спасител на света и като краткосрочна мярка отваря достъп до своето реактивно гориво и други оскъдни стоки.Европа не притежава подобни конкурентни предимства, така че нейното международно влияние и авторитет бързо намаляват и се влошават. Разгневена и решителна Русия оказва огромно влияние върху този процес.

    21:53 14.05.2026

  • 21 ПО ТОЧНО

    16 4 Отговор

    До коментар #16 от "Димяща ушанка":

    Е ЩОМ ДРАСКАНЕТО НА ГЛУ ПОСТИ ТЕ ПРАВИ ЩАСТЛИВ,.....ДАВАЙ СМЕЛО

    21:55 14.05.2026

  • 22 Мдаа...

    23 2 Отговор
    Абе не е лошо инфантилния идиот тръмп, пентагона и двадесетината разузнавателни агенции на пiHд0ccTaH да вземат и поне малко от малко да си съгласуват версиите. Че да не стават за смях пред чужденците...

    22:02 14.05.2026

  • 23 Само днес до обяд САЩ

    27 2 Отговор
    победи Иран 27 пъти, а след обяд Доналд Тръмп лично ги разгроми още 7 пъти.

    22:15 14.05.2026

  • 24 Отстрани

    28 1 Отговор
    Чудят се сега как да измият позора американците и започват с театрото, но вече е късно, защото светът видя отблизо тяхната помпозна несъстоятелност.
    Такъв срам май никога не са брали, а са брали доста!

    22:26 14.05.2026

  • 25 Братко, на какви

    8 2 Отговор

    До коментар #16 от "Димяща ушанка":

    наркотици си?😂🤣😂

    22:36 14.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 име

    18 4 Отговор
    Веднага родната coрocня да се товари на двете надуваеми натовски лодки и да отива в Ормузкия проток да докаже, че е безопасно!

    22:40 14.05.2026

  • 28 ?????

    10 2 Отговор
    Няма нищо по-лесно.
    Съюзниците ви в Близкия изток нека пробват така ли е.

    22:42 14.05.2026

  • 29 Име

    1 4 Отговор
    Приятни сънища!

    23:04 14.05.2026

  • 30 Брад Купър

    3 6 Отговор
    Еиий този лъже като онзи с глуповатия вид ген.Герасимов.
    И Первая и Вторая АбАсрАлис.

    23:08 14.05.2026

  • 31 така, така

    14 1 Отговор
    Ми браво на Пентагона, спазват философията за позитивно мислене и визуализиране на желанията.
    Няма лошо нека си вярват в заклинанията. Може даже да извикат врачката на Ермак, та да им ги подреди баш, както им трябва.
    То чичо дончо още миналата година занули ядрената програма на Иран, нищо, че и тази година пак му се налага да я унищожава. Какво им пречи и на Пентагона, ако трябва 100 пъти ще унищожават способността на Иран да заплашва съседните държави и интересите на САЩ. Ние ще сме доволни, ако ще 100 пъти да отслабват с около 90% отбранителната индустрия на Техеран, важно е успехи да се докладват, кой ти гледа математиката.
    Те на това му се вика позитивна пропаганда, а дали и какво е истина, няма нужда от детайли. Според емпиричните данни, хората помнят до 3 дни, т.е. всички ще бъдат щастливи да слушат периодичните докади за поредния 100% успех. Продължавайте напред!

    23:10 14.05.2026

  • 32 Гражданин.

    10 2 Отговор
    Тогава що не подновите военните действия ,ако ви стиска разбира се.

    23:11 14.05.2026

  • 33 Дзак

    7 1 Отговор
    Това означава ли, че си заминават да обстрелват наркотрафиканти?

    Коментиран от #35

    23:14 14.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Дзак":

    Нали вече имат договори?

    23:21 14.05.2026

  • 36 Икономиката глупако

    0 14 Отговор
    Китай са роби на запада и англосаксите,и ги ползват успешно като подводния камък,дават им да колонизират части от русияи да дават фалшиви знаци на иран,в замяна им ползват евтината работна ръка

    Коментиран от #40

    23:23 14.05.2026

  • 37 стоян георгиев

    19 1 Отговор
    След като персите издумкаха в Катар и Бахрейн американски и израелски военни секретни обекти за манипулиране на климата ,изведнъж сушата и горещината които убиват реколтата и пресъхваха реки в Иран и региона спряха рязко и ,започна редовно да вали ,реките Тигър и Ефрат се напълниха и климата се нормализира като сушата и горещината престанала.

    23:24 14.05.2026

  • 38 Стивън Дарси...

    12 3 Отговор
    Невиждан удар по уКрайна
    Русия снощи удари за една вечер с над 1560 дрона и огромно количество ракети по незалежната.
    Киев,Николаев,Одеса,Харков, Днепропетровск,Иванофранковск ,Суми,навсякъде е леш...

    23:29 14.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 абе

    8 1 Отговор

    До коментар #36 от "Икономиката глупако":

    на знам защо не адресираш своя вопъл първо към себе си.

    Отдавна Китай не е марионетката, която си описал. Чадо, ако се става 2-та икономика в света само чрез продажба на евтина работна ръка, то Африка щеше да е цъфне и върже.
    Китай е потенциалното спасение на САЩ. Ако те откажат да изкупуват американски ценни книжа, то спукана им е работа на американците - ще обявяват фалит с последваща мизерия. Та икономиката глуп... всъщност предопределя Тръмп да се съобразява с Китай, да налага на балъци като ЕС война, да разпали Близкия Изток, абе въобще да запали където, каквото може - всички ние според него трябва да платим огромния американски дълг, за да се продължава с доминацията на долара.
    Не му трябват на Тръмп евтините работници в Китай, по-голяма е целта - той иска да ги превърне във верен васал, но ако не може, то поне да продължават с инвестирането в американската икономика.

    23:48 14.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ислямския халифат

    0 5 Отговор
    Иран изгубиха ,и сега ще плащат на сащ,иранския беден народ не случайно бяга на запад или щатите,щото там лошо

    Коментиран от #43

    00:50 15.05.2026

  • 43 Юдейските Съединени Щати

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ислямския халифат":

    Там клошари и лепилари ли ще стават?

    01:10 15.05.2026