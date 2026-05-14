Пентагонът: Иранската армия вече не представлява заплаха за съюзниците ни в Близкия изток

Американските бомбардировки са довели до драстично намаляване на способността на Иран да заплашва съседните държави и интересите на САЩ, а отбранителната индустрия на Техеран е била отслабена с около 90%. Това заяви в четвъртък началникът на Централното командване на САЩ адмирал Брад Купър по време на изслушване в Сената, цитиран от "Ройтерс".
Купър подчерта тактическите резултати от военната кампания срещу Иран, която ръководеше, и заяви, че действията на САЩ значително са ограничили опасността, която Техеран представлява за Близкия изток.
"Иранската заплаха е значително отслабена и те вече не представляват заплаха за регионалните партньори или за Съединените щати по начина, по който можеха преди — във всички сфери," зави Купър. "Те са значително деградирали."
Адмиралът отказа да коментира директно публикации на "Ройтерс" и други медии, според които Иран е запазил значителен капацитет от ракети и дронове, складирани в подземни съоръжения. Информацията се позовава на източници от американското разузнаване.
По думите на Купър, Иран вече не е способен да доставя оръжия и ресурси на основните си съюзници в региона, включително Хизбула в Ливан, хусите в Йемен и Хамас в Газа.
"Тези пътища и методи за трансфер са прекъснати", каза той.
