Грандиозен скандал! Израел ще заведе дело срещу в. „Ню Йорк Таймс“ заради статия за изнасилвания на задържани палестинци

14 Май, 2026 19:57 2 505 32

  • израел-
  • бенямин нетаняху-
  • газа-
  • хамас-
  • палестина-
  • никълъс кристоф

Премиерът Бенямин Нетаняху е наредил на юридическите си съветници да обмислят най-строгите юридически мерки срещу вестника и Никълъс Кристоф – опитен журналист, отразил историята на окупирания Западен бряг

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израел възнамерява да заведе дело за клевета срещу в. „Ню Йорк Таймс“ и един от журналистите му заради статия, в която изданието пише, че израелски войници, надзиратели и заселници са извършвали широко разпространени сексуални посегателства срещу палестински затворници, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Премиерът Бенямин Нетаняху заяви днес, че е наредил на юридическите си съветници „да обмислят най-строгите юридически мерки“ срещу вестника и Никълъс Кристоф – опитен журналист, отразил историята на окупирания Западен бряг.

„Те оклеветиха войниците на Израел и разпространиха лъжливи обвинения за изнасилвания, опитвайки се да създадат фалшива симетрия между извършващите геноцид терористи от „Хамас“ и смелите войници на Израел“, се казва в изявление на Нетаняху.

„Ще се борим срещу тези лъжи в съда на общественото мнение в пред закона. Истината ще възтържествува“, добави той.

ООН и правозащитни групи казват, че са документирали употреба на сексуално насилие както от страна на Израел, така и на „Хамас“ след атаката на палестинската групировка на 7 октомври 2023 г., която доведе до войната на Израел в Газа.

Нетаняху не каза къде и кога ще бъде заведено делото. Той заплаши да съди вестника и миналия август заради статия за глада в Газа, но не изпълни заканата си.

„Ню Йорк Таймс“ към момента не е отговорил на запитване за коментар на заплахата на Нетаняху, отбелязва Ройтерс.

В свое изявление вчера след критики от страна на израелски законодатели вестникът защити материала на Кристоф, включващ разказ на палестински очевидец, който казва, че е бил изнасилен от куче. Израел отрича това.

„Разказите на четиринадесетте интервюирани мъже и жени бяха потвърдени от други очевидци, когато това бе възможно, и от хора, на които жертвите са се доверили – включително роднини и адвокати“, заяви говорителят на вестника Чарли Статландър и добави, че подробностите са били „подложени на задълбочена проверка“.

В материала си Кристоф, който пише за рубриката „Мения“ на вестника, пише: „(Нашите) американски данъци субсидират израелските служби за сигурност, така че това е сексуално насилие, в което САЩ са съучастници“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 ЗАЩО????

    22 44 Отговор
    Радев, защо излъга народа? Защо цените пак скачат нагоре?

    Коментиран от #5, #24

    19:59 14.05.2026

  • 2 стоян георгиев

    67 7 Отговор
    Мръсни ционисти!

    20:00 14.05.2026

  • 3 НЕМА НАЧИН

    55 5 Отговор
    Евреите да съдят сами себе си. Всички вестници са собственост на евреи.

    20:00 14.05.2026

  • 4 интересно

    69 5 Отговор
    Не си ли задава въпроса - Защо целият свят ги мрази !

    Коментиран от #18, #31

    20:00 14.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    22 5 Отговор
    те там..при тях може и да мине за нормално...направих си усилието да прочета стария завет.,..много отдавна..детеродни ,,членове,, си подарявали от ..камари..от победените народи

    20:02 14.05.2026

  • 7 Те да не

    6 19 Отговор
    би да са били там и конец да са слагали ?

    20:03 14.05.2026

  • 8 честна ромска

    8 35 Отговор
    разказ на палестински очевидец, който казва, че е бил изнасилен от куче. Израел отрича това и това е прекалено крайно измислено.

    20:03 14.05.2026

  • 9 ОКАЗВА СЕ

    33 6 Отговор
    ЦАХАЛ не са високо морални.

    20:04 14.05.2026

  • 10 Дръта чанта

    34 7 Отговор
    Гадни ивреи

    20:05 14.05.2026

  • 11 Гост

    27 4 Отговор
    Не знам дали сте чели Жидов Гроб.

    20:08 14.05.2026

  • 12 Сталин

    35 8 Отговор
    Чфутите от години насилват палестински деца по затворите и после продават органите им ,най големия донор на органи е Украйна

    20:11 14.05.2026

  • 13 осраински

    28 6 Отговор
    Изчистете земята от тая токсичност

    20:12 14.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сталин

    31 6 Отговор
    Тези ционистки изчадия и техните пудели от Вашингтон трябва да бъдат заличени от лицето на земята и целия свят да си почине, Русия, Северна Корея,Китай трябва да запукат с ядрено оръжие и веднъж завинаги да ги премахнат от човечеството ,такива изроди нямат място на планетата и нямат право да съществуват ,след като убиха стотици милиони хора по света.

    20:14 14.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сатана Z

    11 9 Отговор
    Значи не само Турците са изнасилвали българи,ама нашите си траят и не бият тъпана като палестинците.

    20:18 14.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Велзевул

    15 5 Отговор
    Отвратителен примат

    20:27 14.05.2026

  • 22 Колко палестински деца

    22 5 Отговор
    Стоят без защита в израелски затвори обвинявани в тероризъм и вероятно превърнати в донори на органи. Защо никой не пита?

    20:28 14.05.2026

  • 23 Варненец

    20 5 Отговор
    Неслучайно всички ги мразят! Ционистите извършват всякакви гадости и зверства, а после заплашват и плащат на продажни медии да им чистят името пред света!

    20:30 14.05.2026

  • 24 доц.Мангъров

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "ЗАЩО????":

    Лека нощ, дедо. За тебе двойно от същото.

    20:34 14.05.2026

  • 25 Госпожо Кучева

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    а на коя Ангелакова приличате, на оная преди процедурата или след процедурата?

    20:49 14.05.2026

  • 26 “Ню Йорк Таймс е собственост на

    8 1 Отговор
    семейство Окс- Сулцбергер , които държат специален клас акции , осигуряващи влияние в управлението. Накратко, Окс-Сулцбергер са американско семейство с еврейски произход( немски/ ашкеназки корени), които са едни от най- видните представители на еврейската общност в медийния бизнес на САЩ”.

    20:58 14.05.2026

  • 27 Истинско обещание 🇮🇷

    11 2 Отговор
    Единствената лъжа в тази статия е че Нетаняху е казал нещо си..той е мъртъв от края на март ..беше убит в къщата си в ТЕЛАВИВ след ракетен ирански обстрел ...слава на Иран

    Коментиран от #29

    20:58 14.05.2026

  • 28 Това обаче ми хареса

    5 2 Отговор
    "ООН и правозащитни групи казват, че са документирали употреба на сексуално насилие както от страна на Израел, така и на „Хамас“ " - Иииихаа:)

    Също както за обстрела на Запорожката АЕЦ която е по руски контрол - "И двете страни се обвиняват взаимно"! И както за това кой е нарушил първо примирието за Деня на Победата, предложено от Русия- "И двете страни се обвиняват взаимно"!

    -Грандиозен Журналист-

    21:01 14.05.2026

  • 29 Сега

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    Негов двойник ли се подвизава?

    21:46 14.05.2026

  • 30 Дзак

    0 2 Отговор
    Предполагаемо престъпление разпалва нова гейбуря във факти.бг!

    22:15 14.05.2026

  • 31 Сергей

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "интересно":

    Затова че Исус Христос и всички апостолите бяха евреи. Затова че евреи написаха Старият и Нов Завет. Мисля че повече от хората не обичат Библия и особено библейските закони.

    22:35 14.05.2026

  • 32 Мдааа

    4 2 Отговор
    Класическа тактика за сплашване, ционистката наглост е безкрайна!

    22:44 14.05.2026