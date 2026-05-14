Грандиозен скандал! Израел ще заведе дело срещу в. „Ню Йорк Таймс“ заради статия за изнасилвания на задържани палестинци

Израел възнамерява да заведе дело за клевета срещу в. „Ню Йорк Таймс“ и един от журналистите му заради статия, в която изданието пише, че израелски войници, надзиратели и заселници са извършвали широко разпространени сексуални посегателства срещу палестински затворници, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Премиерът Бенямин Нетаняху заяви днес, че е наредил на юридическите си съветници „да обмислят най-строгите юридически мерки“ срещу вестника и Никълъс Кристоф – опитен журналист, отразил историята на окупирания Западен бряг.
„Те оклеветиха войниците на Израел и разпространиха лъжливи обвинения за изнасилвания, опитвайки се да създадат фалшива симетрия между извършващите геноцид терористи от „Хамас“ и смелите войници на Израел“, се казва в изявление на Нетаняху.
„Ще се борим срещу тези лъжи в съда на общественото мнение в пред закона. Истината ще възтържествува“, добави той.
ООН и правозащитни групи казват, че са документирали употреба на сексуално насилие както от страна на Израел, така и на „Хамас“ след атаката на палестинската групировка на 7 октомври 2023 г., която доведе до войната на Израел в Газа.
Нетаняху не каза къде и кога ще бъде заведено делото. Той заплаши да съди вестника и миналия август заради статия за глада в Газа, но не изпълни заканата си.
„Ню Йорк Таймс“ към момента не е отговорил на запитване за коментар на заплахата на Нетаняху, отбелязва Ройтерс.
В свое изявление вчера след критики от страна на израелски законодатели вестникът защити материала на Кристоф, включващ разказ на палестински очевидец, който казва, че е бил изнасилен от куче. Израел отрича това.
„Разказите на четиринадесетте интервюирани мъже и жени бяха потвърдени от други очевидци, когато това бе възможно, и от хора, на които жертвите са се доверили – включително роднини и адвокати“, заяви говорителят на вестника Чарли Статландър и добави, че подробностите са били „подложени на задълбочена проверка“.
В материала си Кристоф, който пише за рубриката „Мения“ на вестника, пише: „(Нашите) американски данъци субсидират израелските служби за сигурност, така че това е сексуално насилие, в което САЩ са съучастници“.
24 доц.Мангъров
До коментар #1 от "ЗАЩО????":Лека нощ, дедо. За тебе двойно от същото.
20:34 14.05.2026
25 Госпожо Кучева
До коментар #19 от "Mими Кучева🐕🦺":а на коя Ангелакова приличате, на оная преди процедурата или след процедурата?
20:49 14.05.2026
28 Това обаче ми хареса
Също както за обстрела на Запорожката АЕЦ която е по руски контрол - "И двете страни се обвиняват взаимно"! И както за това кой е нарушил първо примирието за Деня на Победата, предложено от Русия- "И двете страни се обвиняват взаимно"!
-Грандиозен Журналист-
21:01 14.05.2026
29 Сега
До коментар #27 от "Истинско обещание 🇮🇷":Негов двойник ли се подвизава?
21:46 14.05.2026
31 Сергей
До коментар #4 от "интересно":Затова че Исус Христос и всички апостолите бяха евреи. Затова че евреи написаха Старият и Нов Завет. Мисля че повече от хората не обичат Библия и особено библейските закони.
22:35 14.05.2026
