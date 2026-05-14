Грандиозен скандал! Израел ще заведе дело срещу в. „Ню Йорк Таймс“ заради статия за изнасилвания на задържани палестинци

Израел възнамерява да заведе дело за клевета срещу в. „Ню Йорк Таймс“ и един от журналистите му заради статия, в която изданието пише, че израелски войници, надзиратели и заселници са извършвали широко разпространени сексуални посегателства срещу палестински затворници, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Премиерът Бенямин Нетаняху заяви днес, че е наредил на юридическите си съветници „да обмислят най-строгите юридически мерки“ срещу вестника и Никълъс Кристоф – опитен журналист, отразил историята на окупирания Западен бряг.

„Те оклеветиха войниците на Израел и разпространиха лъжливи обвинения за изнасилвания, опитвайки се да създадат фалшива симетрия между извършващите геноцид терористи от „Хамас“ и смелите войници на Израел“, се казва в изявление на Нетаняху.

„Ще се борим срещу тези лъжи в съда на общественото мнение в пред закона. Истината ще възтържествува“, добави той.

ООН и правозащитни групи казват, че са документирали употреба на сексуално насилие както от страна на Израел, така и на „Хамас“ след атаката на палестинската групировка на 7 октомври 2023 г., която доведе до войната на Израел в Газа.

Нетаняху не каза къде и кога ще бъде заведено делото. Той заплаши да съди вестника и миналия август заради статия за глада в Газа, но не изпълни заканата си.

„Ню Йорк Таймс“ към момента не е отговорил на запитване за коментар на заплахата на Нетаняху, отбелязва Ройтерс.

В свое изявление вчера след критики от страна на израелски законодатели вестникът защити материала на Кристоф, включващ разказ на палестински очевидец, който казва, че е бил изнасилен от куче. Израел отрича това.

„Разказите на четиринадесетте интервюирани мъже и жени бяха потвърдени от други очевидци, когато това бе възможно, и от хора, на които жертвите са се доверили – включително роднини и адвокати“, заяви говорителят на вестника Чарли Статландър и добави, че подробностите са били „подложени на задълбочена проверка“.

В материала си Кристоф, който пише за рубриката „Мения“ на вестника, пише: „(Нашите) американски данъци субсидират израелските служби за сигурност, така че това е сексуално насилие, в което САЩ са съучастници“.