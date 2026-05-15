Бенямин Нетаняху: 60 процента от ивицата Газа вече е под израелски контрол

15 Май, 2026 20:33, обновена 15 Май, 2026 21:24 1 153 22

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Израелските сили в момента контролират 60 процента от ивицата Газа, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес, пише БТА.

Агенцията отбелязва, че това е първото официално потвърждение за разширяването на зоната, контролирана от Израел в крайбрежната палестинска територия, опустошена от двугодишната война между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас".

"През последните две години показахме на целия свят силата, която притежават нашият народ, нашата държава, нашата армия, нашето историческо наследство", каза вчера Нетаняху по повод Деня на Йерусалим, като изявлението му беше разпространено от канцеларията му за медиите днес.

"Върнахме у дома всички наши заложници, до последния. (...) Не отстъпихме нито педя земя. Някои ни казваха да се изтеглим, но ние не се изтеглихме и днес контролираме 60% от територията (на ивицата Газа - бел. ред). Занапред ще видим", добави той.

Тези изявления идват в момент, когато Газа остава сцена на всекидневни сблъсъци. Израелските удари там продължават без прекъсване, като Израел и ислямисткото движение "Хамас" се обвиняват взаимно в нарушаване на прекратяването на огъня, посочва АФП.

Спирането на огъня влезе в сила на 10 октомври миналата година, две години след началото на войната, започнала на 7 октомври 2023 г. с безпрецедентното нападение на "Хамас" срещу Израел.

Първата фаза от примирието включваше освобождаването на последните заложници в Газа, отвлечени от "Хамас", в замяна на палестинци, държани в затвори в Израел.

Преходът към втората фаза, която трябваше да доведе до разоръжаване на "Хамас" и постепенно изтегляне на израелската армия до "жълтата линия", обаче изглежда в пълен застой от седмици насам.

Тази линия разделя анклава на зона под контрола на "Хамас" и територия, контролирана от израелската армия.

Условията по прекратяването на огъня даваха на Израел контрол на малко повече от 50% от крайбрежната палестинска територия, която е сред най-гъсто населените в света.

Според медийни информации, появили се през последните седмици, израелските войски разширяват тази зона до нова линия, наречена "оранжева", и са готови да възобновят боевете, ако "Хамас" откаже да сложи оръжие.

Според Министерството на здравеопазването на Газа, което се намира под контрола на "Хамас", над 850 палестинци са били убити от сключването на споразумението за прекратяване на огъня накам. През същия този период израелската армия съобщи за смъртта на петима свои военнослужещи в Газа.

Израел обяви, че е нанесъл днес удар в ивицата Газа, насочен срещу лидера на военното крило на радикалната палестинска групировка "Хамас", когото описа като архитект на атаките от 7 октомври 2023 г., дали началото на продължилата две години израелска офанзива срещу крайбрежната палестинска територия, предаде Ройтерс.

Групировката "Хамас" засега не е отговорила на искане за коментар относно съдбата на Из ад Дин ал Хадад, който стана неин военен ръководител в ивицата Газа след убийството от Израел на командира на военното ѝ крило Мохамед Синуар през май миналата година.

Хадад е най-високопоставеният представител на "Хамас", срещу когото Израел нанася удар, откакто през октомври беше сключено споразумение с подкрепата на САЩ, целящо да спре боевете в Газа. Атаката идва в момент, когато "Хамас" засилва влиянието си върху частта от територията по крайбрежието на ивицата Газа, която е под негов контрол.

В съвместно изявление израелският премиер Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац заявиха, че Хадад "е отговорен за убийствата, отвличанията и нанесените вреди на хиляди израелски цивилни и войници". Двамата лидери не посочиха дали смятат, че Хадад е бил убит.

Медици и очевидци в Газа заявиха, че въздушният удар е бил насочен срещу апартамент в квартал "Римал" в град Газа, като е убил най-малко един човек и е ранил още няколко. Самоличността на убития не стана ясна веднага.

Втори израелски въздушен удар малко след това е бил насочен към автомобил на близка улица, заявиха медици и очевидци. Засега няма съобщения за жертви при втория удар.

От друга страна, САЩ обмислят дали да поискат от Израел да предаде част от средствата, събирани от данъци от Палестинската автономна власт, на Съвета за мир на Доналд Тръмп за финансиране на следвоенния план на американския президент за Газа, съобщиха запознати с въпроса пред Ройтерс.

Те допълниха, че американският президент Тръмп все още не е решил дали да отправи официално искане към Израел.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    38 9 Отговор
    Браво боклук, голем си! 2 години бомбиш жени и деца, и се бие в гърдите, че завзел от тях 60%!

    20:35 15.05.2026

  • 2 Софиянец

    35 9 Отговор
    Ционистки изчадия!

    20:35 15.05.2026

  • 3 Пич

    33 8 Отговор
    Един крадец се пъчи с откраднатото!!! Жалка работа, но крадеца не разбира колко е жалък, защото се мисли за специален!!!

    20:36 15.05.2026

  • 4 Стойко

    35 6 Отговор
    Къде е европейския съюз да осъди това насилие, агресия, геноцид!? Къде си ма урсуло, кая и другите клоуни!?

    20:38 15.05.2026

  • 5 българин

    17 10 Отговор
    пазете България, 4-5 милиона евреи смятат да се заселят тук!

    20:39 15.05.2026

  • 6 Яшар

    13 7 Отговор
    Сега съм на 58 ...това за тези ивици и Израил го слушам от 50 г ...мисля че нормалните на запад въобще не си правят труда да мислят за Тея ,няма и толко новини като тук

    20:39 15.05.2026

  • 7 Европейски ценности и принципи

    10 6 Отговор
    на найсе!

    Коментиран от #10

    20:39 15.05.2026

  • 8 Истината

    18 9 Отговор
    Е тия най-вече заслужават денацификация! Гнусни ционисти! Тръмпака е слабак!

    20:40 15.05.2026

  • 9 Мол ния!

    9 17 Отговор
    Москалбад Гори! Дронове гърбят монголските " небостъргачи"! НПЗ в Рязань гори,.. ситуацията е като във Туапсе!
    Летището в Рязань също!
    И тва ми било... ПВО...
    Фууу

    Коментиран от #11

    20:45 15.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Механик

    8 17 Отговор

    До коментар #9 от "Мол ния!":

    Мисля че скоро Пу ткин ще подпише капитулацията! Като във Първата Москал - Чеченска Война

    20:50 15.05.2026

  • 12 Феникс

    17 8 Отговор
    Еми те палестиците армия нямат бе ционисти зомбирани, какво сте завзели , те от десетки години живеят като животни в един голям концлагер! Това си е геноцид в най чиста форма, с нищо неразличаващ се от този който германците извършиха срещу прадедите ви! И онези искаха либенсраум и ционистите сега искат същото!

    Коментиран от #13

    20:50 15.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 отчето

    6 4 Отговор
    До края на света евреите ще са наказани и войната там няма да свърши ,защото за тях Христос още го чакат да дойде !

    21:24 15.05.2026

  • 16 Здравият разум се пита

    3 3 Отговор
    какво правят белите хора в пустинята и за какъв ... им е едно малко парче земя, където температурите през лятото достигат 52 градуса, а от морето постоянно духа пясък и мараня. Дали човешкият род е с всичкия си, това се питам.

    21:30 15.05.2026

  • 17 И Киев е Руски

    5 5 Отговор
    Мама ...ти да е.а и чифу...на грозен

    22:20 15.05.2026

  • 18 кой е по радикален

    3 2 Отговор
    Хамас или израел?

    Кой извършва геноцид (краде и избива)?

    Кой е радикален и кой е терорист?

    Все въпроси на които няма отговор в продажните така наречени медии ...

    22:43 15.05.2026

  • 19 Мнение

    3 3 Отговор
    Ционистите да не се радват много, че са превзели 60% от Газа. Той и Хитлер така е започнал с превземането на Полша, пък как умря!!! Така, че без фойерверки, защото не се знае след перхидроления Тръм кой ще управлява подръжника ви САЩ.

    22:54 15.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 чи..ски фен, НЕ

    0 0 Отговор
    много им харесвам баке..ардите и чин...йките отгоре на скафандъра, ама един приятел каза, че иска да им с...е на фа...на.

    02:10 16.05.2026

  • 22 слава

    0 1 Отговор
    Е га..ти домоуправителя тук, изтрива, ако говориш против муше, ама не трие , ако каеш че си им фен. Гад

    02:12 16.05.2026