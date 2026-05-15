Бенямин Нетаняху: 60 процента от ивицата Газа вече е под израелски контрол

Израелските сили в момента контролират 60 процента от ивицата Газа, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес, пише БТА.

Агенцията отбелязва, че това е първото официално потвърждение за разширяването на зоната, контролирана от Израел в крайбрежната палестинска територия, опустошена от двугодишната война между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас".

"През последните две години показахме на целия свят силата, която притежават нашият народ, нашата държава, нашата армия, нашето историческо наследство", каза вчера Нетаняху по повод Деня на Йерусалим, като изявлението му беше разпространено от канцеларията му за медиите днес.

"Върнахме у дома всички наши заложници, до последния. (...) Не отстъпихме нито педя земя. Някои ни казваха да се изтеглим, но ние не се изтеглихме и днес контролираме 60% от територията (на ивицата Газа - бел. ред). Занапред ще видим", добави той.

Тези изявления идват в момент, когато Газа остава сцена на всекидневни сблъсъци. Израелските удари там продължават без прекъсване, като Израел и ислямисткото движение "Хамас" се обвиняват взаимно в нарушаване на прекратяването на огъня, посочва АФП.

Спирането на огъня влезе в сила на 10 октомври миналата година, две години след началото на войната, започнала на 7 октомври 2023 г. с безпрецедентното нападение на "Хамас" срещу Израел.

Първата фаза от примирието включваше освобождаването на последните заложници в Газа, отвлечени от "Хамас", в замяна на палестинци, държани в затвори в Израел.

Преходът към втората фаза, която трябваше да доведе до разоръжаване на "Хамас" и постепенно изтегляне на израелската армия до "жълтата линия", обаче изглежда в пълен застой от седмици насам.

Тази линия разделя анклава на зона под контрола на "Хамас" и територия, контролирана от израелската армия.

Условията по прекратяването на огъня даваха на Израел контрол на малко повече от 50% от крайбрежната палестинска територия, която е сред най-гъсто населените в света.

Според медийни информации, появили се през последните седмици, израелските войски разширяват тази зона до нова линия, наречена "оранжева", и са готови да възобновят боевете, ако "Хамас" откаже да сложи оръжие.

Според Министерството на здравеопазването на Газа, което се намира под контрола на "Хамас", над 850 палестинци са били убити от сключването на споразумението за прекратяване на огъня накам. През същия този период израелската армия съобщи за смъртта на петима свои военнослужещи в Газа.

Израел обяви, че е нанесъл днес удар в ивицата Газа, насочен срещу лидера на военното крило на радикалната палестинска групировка "Хамас", когото описа като архитект на атаките от 7 октомври 2023 г., дали началото на продължилата две години израелска офанзива срещу крайбрежната палестинска територия, предаде Ройтерс.

Групировката "Хамас" засега не е отговорила на искане за коментар относно съдбата на Из ад Дин ал Хадад, който стана неин военен ръководител в ивицата Газа след убийството от Израел на командира на военното ѝ крило Мохамед Синуар през май миналата година.

Хадад е най-високопоставеният представител на "Хамас", срещу когото Израел нанася удар, откакто през октомври беше сключено споразумение с подкрепата на САЩ, целящо да спре боевете в Газа. Атаката идва в момент, когато "Хамас" засилва влиянието си върху частта от територията по крайбрежието на ивицата Газа, която е под негов контрол.

В съвместно изявление израелският премиер Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац заявиха, че Хадад "е отговорен за убийствата, отвличанията и нанесените вреди на хиляди израелски цивилни и войници". Двамата лидери не посочиха дали смятат, че Хадад е бил убит.

Медици и очевидци в Газа заявиха, че въздушният удар е бил насочен срещу апартамент в квартал "Римал" в град Газа, като е убил най-малко един човек и е ранил още няколко. Самоличността на убития не стана ясна веднага.

Втори израелски въздушен удар малко след това е бил насочен към автомобил на близка улица, заявиха медици и очевидци. Засега няма съобщения за жертви при втория удар.

От друга страна, САЩ обмислят дали да поискат от Израел да предаде част от средствата, събирани от данъци от Палестинската автономна власт, на Съвета за мир на Доналд Тръмп за финансиране на следвоенния план на американския президент за Газа, съобщиха запознати с въпроса пред Ройтерс.

Те допълниха, че американският президент Тръмп все още не е решил дали да отправи официално искане към Израел.