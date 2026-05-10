Владимир Путин: Танковете ни не бяха на Червения площад, защото са заети с окончателното разгромяване на ВСУ
10 Май, 2026 15:38 1 948 140

Руският лидер отбеляза, че всички решения по този въпрос са били взети още преди да прозвучат провокативните изявления от страна на украинските власти

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Военната техника на парада на Победата в Москва липсваше не само от съображения за сигурност, но и за да се насочи вниманието към окончателното разгромяване на ВСУ в рамките на провежданата военна операция. Това заяви руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС.

"По повод парада. Знаете, ние взехме решение, че тази година той не е юбилеен, но въпреки това това е Денят на Победата. Решихме, че задължително ще проведем празнични мероприятия, но без демонстрация на военна техника.

И не само от съображения за сигурност, но преди всичко защото въоръжените сили трябва да съсредоточат вниманието си върху окончателното разгромяване на противника в рамките на провеждането на специална военна операция", — каза Путин по време на пресконференция.

Руският лидер отбеляза, че всички решения по този въпрос са били взети още преди да прозвучат провокативните изявления от страна на украинските власти.

Министерството на отбраната ще докладва на президента дали е имало провокации по време на честването на Деня на победата, добави Путин.

Той дори заяви, че според него според него войната с Украйна наближава края си.

"Мисля, че въпросът наближава края си", каза Путин пред репортери в Кремъл, след като Русия проведе най-ограничения си парад по случай Деня на победата от години насам.

Той не даде повече подробности.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ❤️❤️❤️

    40 53 Отговор
    ❤️Русия.

    Коментиран от #3, #56

    15:40 10.05.2026

  • 2 Криворожки дебил

    34 36 Отговор
    Животът на един обикновен нацист е тежък и грозен.

    Коментиран от #71, #76

    15:41 10.05.2026

  • 3 💌💌💌

    30 32 Отговор

    До коментар #1 от "❤️❤️❤️":

    🤍💚♥️
    🤍💙❤️

    Коментиран от #58

    15:41 10.05.2026

  • 4 Хахахаха

    60 31 Отговор
    окончателно разгромяване на ВСУ 🤣 Останаха ли въобще някакви танкове или всичко изгоря? Арматата какво стана? Преси поне я теглехте по парадите а сега и оттам изчезна, явно тотал щета

    Коментиран от #35

    15:41 10.05.2026

  • 5 😂😂😂😂😂😂

    21 10 Отговор
    🤣🤣😅😅😅🤣🤣

    15:42 10.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Иван

    26 56 Отговор
    Давай Вова,громи тази мръсна зган.

    Коментиран от #62, #89

    15:43 10.05.2026

  • 8 Голямо разгромяване пада,

    59 17 Отговор
    вече пета година! 😁

    По дълго от ВСВ!

    15:44 10.05.2026

  • 9 Пхах

    49 18 Отговор

    До коментар #6 от "И Киев е Руски":

    Тотален изкукуригляк.

    15:44 10.05.2026

  • 10 4567

    54 18 Отговор
    Владимир Путин: Танковете ни не бяха на Червения площад, защото са изложени в Киев на централния площад.

    Коментиран от #31

    15:44 10.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 има ли купейки тука

    12 32 Отговор
    Тръмп победи във Виетнам и Иран, сега ще победи и в Русия! Евронеможачите са гола вода без американците.

    Коментиран от #15, #33

    15:45 10.05.2026

  • 13 Путин

    29 13 Отговор
    Веднъж да превземем Покровск и победа будет за нами!

    15:46 10.05.2026

  • 14 т.е. Путин призна позора

    48 17 Отговор
    Че не са останали танкове за парад дори.

    15:47 10.05.2026

  • 15 Хахаха

    14 10 Отговор

    До коментар #12 от "има ли купейки тука":

    Особенно много "победи" във Виетнам.Хахаха.

    15:47 10.05.2026

  • 16 И лудият Адолф

    37 11 Отговор
    До последно е придвижвал несъществуващи армии върху хартиената карта, които вече не са съществували. Всички самозабравили се диктатори развиват една и съща болест - липса на връзка с реалността

    15:47 10.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 хаха

    26 9 Отговор
    Още само 3 дена, а бункерното?

    15:47 10.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 И Киев е Руски

    14 34 Отговор
    Руснаците бавно, но сигурно обгръщат Донбас. Руската офанзива все повече разтяга фронтовата линия. Предвид сериозния недостиг на човешка сила в Украйна, отбранителните ѝ линии стават все по-уязвими.
    Украинците усещат тази безнадеждност на бойното поле все по-остро: все пак им е обещана победа, която ще оправдае жертвите и страданията.
    Украйна няма да си върне загубените територии. Дори най-близките ѝ съюзници са съгласни. В края на април германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че когато Киев най-накрая подпише мирен договор с Москва, „част от територията на Украйна ще престане да бъде украинска

    Коментиран от #51, #117

    15:48 10.05.2026

  • 21 ЗИЛ 117

    10 30 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    15:48 10.05.2026

  • 22 ЗИЛ 117

    12 29 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #80

    15:48 10.05.2026

  • 23 ЗИЛ 117

    8 29 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #34, #45, #49, #66, #72, #77

    15:49 10.05.2026

  • 24 ЗИЛ 117

    10 23 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #30

    15:49 10.05.2026

  • 25 Хе-хе

    25 8 Отговор
    Подобни брътвежи наблюдавахме при Хитлер в последните му издихания! Въртеше се из бункера в несвяст и само повтаряше ,,Венк! Венк! Венк! Генерал Валтер Венк щял да дойде с 12 армия и да върне руските пълчища зад Урал!!!

    Коментиран от #40

    15:50 10.05.2026

  • 26 Хахахаха

    31 10 Отговор
    Значи все пак ВСУ успя да демилитаризира раша. За 4 години война, рашата е демилитаризирана.

    15:50 10.05.2026

  • 27 az СВО Победа 81

    11 21 Отговор
    Предстои динамична геополитическа игра. Тръмп ще ходи в Пекин, после и Путин ще е на посещение там. Благодарение на ситуацията в Близкия изток ЕС съвсем не влиза в уравнение за бъдещето на света. Лондон е изправен пред прелом и икономически, и политически, а ЕС и Лондон са основните играчи, които действат чрез Киев и го издържат.
    За Путин общата световна картинката е ясна, оттам и увереността в думите му...

    Коментиран от #32, #36, #43

    15:50 10.05.2026

  • 28 Дерусификацията продължава

    15 7 Отговор
    Онзи ден украинците дронове унищожиха руска свинеферма.

    15:51 10.05.2026

  • 29 хаха

    22 6 Отговор
    "танковете"

    15:51 10.05.2026

  • 30 Нека да пиша

    17 9 Отговор

    До коментар #24 от "ЗИЛ 117":

    Пак си жвакал кюлотите на Митрофанова

    15:52 10.05.2026

  • 31 Мурка

    7 5 Отговор

    До коментар #10 от "4567":

    TAM E ЗЛАТНАТА --00

    15:52 10.05.2026

  • 32 Нео

    16 7 Отговор

    До коментар #27 от "az СВО Победа 81":

    Тръмп и Си си поделят това,корта остане от РФ.Путин отива в другото измерение.

    Коментиран от #39

    15:54 10.05.2026

  • 33 Хи хи

    13 3 Отговор

    До коментар #12 от "има ли купейки тука":

    Купейки има, ама левчета няма ! Някой знае ли къде е левчето ??

    Коментиран от #101

    15:54 10.05.2026

  • 34 хаха

    21 7 Отговор

    До коментар #23 от "ЗИЛ 117":

    Сигурно сигурно...вярваме вярваме. ХАХАХА

    „За съжаление, ние се насочваме към военно поражение. Това е факт.“ — Игор Гиркин
    Игор Гиркин казва, че Русия се е унизила пред света, наричайки ръководството на страната „загубеняци“.

    15:54 10.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Герги

    20 7 Отговор
    И този започна да изкукуригва,ако 20 или 30 танка ще превземат Украйна,значи си за психоклиника...

    15:58 10.05.2026

  • 38 Хахаха!🎺🥳😀

    6 17 Отговор
    Току що изгледах по интернет две серии от сериала "Интерны". Руски сериал. От Русия. По интернет. Как става да няма интернет в Русия, а аз всеки ден гледам руски сериали и си смъквам романи?

    Коментиран от #95

    15:59 10.05.2026

  • 39 Хи хи

    3 13 Отговор

    До коментар #32 от "Нео":

    Тръмпи направи за Русия толкова добро, че даже Путин не може да го стигне !! Путин толкова години се опитва да вдигне петрола и да напълни руската хазна безуспешно, а Тръмпи го направи за една седмица с Ормузкия проход !!

    15:59 10.05.2026

  • 40 фактите

    17 7 Отговор

    До коментар #25 от "Хе-хе":

    Уж за 3 дни започна война,а вече над 4 години обикаля бункерите докато Русия е премазана.На всичкото отгоре тази война съществува само и единствено заради Путин,а сега прави реч пред руския народ все едно руския народ има интерес от тази война и буквално връщане на Русия в миналия век.

    Коментиран от #52

    16:01 10.05.2026

  • 41 А Защо

    14 6 Отговор
    Имаше само

    По 10 Хиляди Рубли Бонус за Ветераните

    От ВСВ ?

    Защо ДЕНГИ нетъ

    Затова ли Дърт Издухан Педос ?

    След 4 Години Обосрация

    Взе да се обясняваш

    Като Наритана Сабака .

    16:03 10.05.2026

  • 42 Въх

    17 5 Отговор
    Каза дребния 1.62 м. кръволок с Адлеров комплекс дето ходи на токчета и предизвика..... смех, смех, смех ..... в целият свят .

    16:03 10.05.2026

  • 43 да си знаеш

    18 7 Отговор

    До коментар #27 от "az СВО Победа 81":

    Такава увереност имаше и в думите му когато започна войната и предната вечер даде изявление.Тая увереност нали знаеш в какво се превърна ? В броене бункерите му.Путин е може би най-простия политик на тоя свят.Зарови Русия за десетилетия назад и съсипа държавата за да се прави на играч какъвто не е.Друг е въпроса ,че Русия няма нито военните възможности,нито финансовите ,нито никакви ,че да подскача и джафка така.

    Коментиран от #60, #73

    16:04 10.05.2026

  • 44 Смех с ватенки

    15 5 Отговор
    Вчерашните самолети уж прелетяли над Червеният площад се оказаха генерирани с AI.В близък план от страни на самолетът
    се виждат знамена на натовски държави.
    😅😅😅😂
    Произведено в Русия 🤣🤣🤣🤣

    16:04 10.05.2026

  • 45 Капитан Максим Климов

    16 5 Отговор

    До коментар #23 от "ЗИЛ 117":

    Известният Руски Z Блогър

    Заяви :

    Липсват над 1 Милион и половина

    Руски Солдати.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Всички знаят Къде са -

    На Кладбището .

    Затова вчера Маршируваха

    Вдовиците на Червения Мегдан ,

    Какъв Позор .

    16:06 10.05.2026

  • 46 Ъхъхъ

    12 5 Отговор

    До коментар #6 от "И Киев е Руски":

    Ъхъ ъхъ ...точно толкоз колкото Луната е македонска

    16:06 10.05.2026

  • 47 Пламен

    14 5 Отговор
    Тоя що лъже?!

    ,,Армата" не е на фронта , така че можеше да я пусне да буксува на Червения.

    Коментиран от #97

    16:06 10.05.2026

  • 48 Владо

    10 6 Отговор
    Сбърканяк.

    16:07 10.05.2026

  • 49 Сметки

    13 5 Отговор

    До коментар #23 от "ЗИЛ 117":

    Тези жертви, които си написал, са в състояние да унищожат Русия завинаги. Тя не може, дори с всичките си ресурси, да обезщети жертвите на престъпленията си в Украйна. Не може с десетилетия да възстанови разрушените домове, никога не може да изгради отново индустрията в окупираните територии. Няма нито знание, нито пари, нито хора с които нещо да създава. Оръжия, жертви, окупация, насилие- това е нова Русия. Като свърши СВО, ще знаем за колко избити хора да плаща фюрерът от Кремъл... ако е жив! Пък и да не е, сметката винаги я плаща народа.

    16:08 10.05.2026

  • 50 !!!?

    18 1 Отговор
    🏳🏳🏳!!!?

    16:08 10.05.2026

  • 51 Така така

    13 5 Отговор

    До коментар #20 от "И Киев е Руски":

    Така, така .....И Марсот е македонски

    16:09 10.05.2026

  • 52 Хахаха!🎺🥳😀

    7 18 Отговор

    До коментар #40 от "фактите":

    В Русия абер си нямат, че има на хиляди километри от тях някаква война. Живеят си спокойно живота и не ги интересува Украйна и Зеленски. В същото време с два пъти по-малко войници от Украйна, Русия отбранява мирното население на Донбас и даже настъпва полека-лека.

    Коментиран от #64, #78

    16:09 10.05.2026

  • 53 мдда

    7 15 Отговор
    Укро-евреите са в шок и не могат да се съвземат! К0чината им се тресе и агонизира. Милиони укро-евреи заляха европейските и американски държави.

    Коментиран от #81

    16:09 10.05.2026

  • 54 Архимандрисандрит Бибиян

    7 6 Отговор
    Путилифона с каканижене батю Путйо осведоми каде са мо назначили шамаробияч,шо е почнал трудно да се буди!

    16:09 10.05.2026

  • 55 Малко преди да

    11 6 Отговор
    Започне Парада на Позора

    Дадоха микрофона
    На Един Ветеран от ВСВ .

    И Човекът без да страхува
    Заяви :

    П.И...З.Д..Я

    НАПАДАШ СЪСЕДНИ ДЪРЖАВИ

    ЗА ДА СТОИШ НА ВЛАСТ ЗАВИНАГИ .

    Смел и Достоен Руснак
    Който може би вече са го тикнали
    В ареста .

    16:10 10.05.2026

  • 56 Обuчаш

    11 12 Отговор

    До коментар #1 от "❤️❤️❤️":

    Руски nuшku да лanaш.

    Коментиран от #59, #74

    16:10 10.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 И ти обuчаш

    8 12 Отговор

    До коментар #3 от "💌💌💌":

    Руски nuшku да лanaш.
    Да не се скарате с оня от първият пост...

    Коментиран от #61

    16:11 10.05.2026

  • 59 Зелен Смърка4

    11 5 Отговор

    До коментар #56 от "Обuчаш":

    много ❤️

    16:11 10.05.2026

  • 60 az СВО Победа 81

    5 6 Отговор

    До коментар #43 от "да си знаеш":

    Пак от глупавата пропаганда, а? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #67

    16:12 10.05.2026

  • 61 ЗеленСмъркач

    11 6 Отговор

    До коментар #58 от "И ти обuчаш":

    Много❤️

    16:12 10.05.2026

  • 62 Още един "умен" русофил се обади...

    8 6 Отговор

    До коментар #7 от "Иван":

    "ЗГАН" ли бе, дрОгарю!

    16:12 10.05.2026

  • 63 Гресирана ватенка

    12 7 Отговор
    Пил е гаz😁

    16:12 10.05.2026

  • 64 Алооооо Изфъскал

    14 8 Отговор

    До коментар #52 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Военно Превъзходство
    На Путерастите
    Е
    5 към 1

    Какви Идиотщини говориш

    Купейка Издухана...

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Трудно ви е да признаете

    Че МАГУЧАЯ е само една Развалина .

    Малка Украйна прави Кривогледи
    Блатния Башибозук.

    16:13 10.05.2026

  • 65 Пламен

    13 6 Отговор
    Малкия поне можеше да накара1000 бурлаки да влачат ,,Адмирал Кузнецов" по Червения. :)

    16:13 10.05.2026

  • 66 Малей

    3 7 Отговор

    До коментар #23 от "ЗИЛ 117":

    Малей колко си смешен , сигурно си от "укрите" точните данни са следните: Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 МИЛИОНА
    2023 - 405,4 МИЛИОНА
    2024 - 595 МИЛИОНА
    2025 - 621 МИЛИОНА
    Сега се надявам че ще спиш спокойно, ако не гълтам пак от хлапетата...розовите и жълтите

    16:13 10.05.2026

  • 67 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    13 5 Отговор

    До коментар #60 от "az СВО Победа 81":

    Който разбрал, разбрал.

    16:14 10.05.2026

  • 68 Нямат край

    16 1 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    16:14 10.05.2026

  • 69 Тодар Живков

    15 2 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    16:15 10.05.2026

  • 70 Унизителният парад в Москва:

    16 2 Отговор
    Путин се скри в кулата веднага след кратката си реч.
    Парадът трая само 45 минути.
    Карикатурни видео кадри на бронирана техника и самолети. На екран.
    Путин се оправда, че нямало истински парад, заради измислена епидемия от ханта вирус на фронта. Няма такава.

    Но най голямото унижение беше, че Фицо беше в Москва, но не дойде на парада!

    16:15 10.05.2026

  • 71 Самата идеология на диктатурата

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Криворожки дебил":

    направи от руснаците дебили и роби.

    16:15 10.05.2026

  • 72 Майор Деянов, на всеки километър

    14 6 Отговор

    До коментар #23 от "ЗИЛ 117":

    "...Над 1 700 000 убити и изчезнали украинци..."

    Тъпак, нали разбираш че това са същите Иван, Андрей, Алексей, но от другата страна на границата !!! Това че глупав руснак се радва на чуждото нещастие показва защо Русия е Бастиона на Злото и трябва да изчезне ☝️

    16:15 10.05.2026

  • 73 Това са безспорни

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "да си знаеш":

    Факти.

    16:16 10.05.2026

  • 74 Град Козлодуй

    12 9 Отговор

    До коментар #56 от "Обuчаш":

    Руснакът не става нито за войник, нито за сех.

    16:17 10.05.2026

  • 75 Епикриза

    11 2 Отговор
    Бързо напредваща деменция съчетана със старческо оглупяване.

    16:18 10.05.2026

  • 76 Отец Дионисий

    13 3 Отговор

    До коментар #2 от "Криворожки дебил":

    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или севернокорейци.

    16:18 10.05.2026

  • 77 Ха-ха

    7 4 Отговор

    До коментар #23 от "ЗИЛ 117":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 12 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    16:20 10.05.2026

  • 78 да си го кажем

    6 4 Отговор

    До коментар #52 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Хич нямат представа,че има война бе рашист продажен хахаха.Русия дава 2-3 пъти повече жертви от Украйна.Затова дроновете им летят над главите из цяла русия,нямат интернет ,под севтовна изолация,тотални санкции във всичко и изезване на всичко от руския пазар и да не продължавме със списъка за "неусещането" на войната.Освен това е буквално смазана от Украйна ,защото русия е дребна военна сила и ти ще пробутваш мантри ,че губещата руска страна не усещала войната ? Руснаците досега живееха като скоти,а сега вече са тежки туземци.

    Коментиран от #86

    16:20 10.05.2026

  • 79 ny$$uнка

    10 1 Отговор
    добре че зеления даде указ

    16:20 10.05.2026

  • 80 Ха-ха

    7 3 Отговор

    До коментар #22 от "ЗИЛ 117":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.

    16:20 10.05.2026

  • 81 А Евреите

    8 2 Отговор

    До коментар #53 от "мдда":

    ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ и СОЛОВЬОВ

    Ще закрият ПУТЛЕРАЙХА.

    16:21 10.05.2026

  • 82 Путине, Путине...

    11 3 Отговор
    Над 10 000 руски танка дадоха фира в Украйна за пет години.
    НАТО така казва.

    Коментиран от #91

    16:21 10.05.2026

  • 83 ЗИЛ 117

    2 9 Отговор
    Ха ха, уркупитечетатататата са се филмирали яко. Голям смях пада, хо хо ха ха ...

    16:22 10.05.2026

  • 84 Сбъркана работа

    8 1 Отговор
    Докато тридневната операция продължава вече пета година, кремълския молец направи най-мижавия парад за цялата му история. То няма и как да е иначе, защото си унищожи половината армия, танкове няма, пари няма... ама повод за празнуване "има" - Празнува победа над фашизма, докато войските му са избивани от "фашистите бандеровци" и в Украйна, и в Русия!

    16:23 10.05.2026

  • 85 43 МИНУТИ ПАРАД

    6 1 Отговор
    Какъв Позор .

    Даже Ким Чен Ун

    Не е правил .

    Неговите Паради се влачат със Часове

    И за да се Гъбаркат със

    ДЕДУШКА МУДАК

    Северно Корейския Войник

    Беше със Сребърни Калашници .

    Хахаха хахахахаха хахахахаха

    16:23 10.05.2026

  • 86 ЗИЛ 117

    3 8 Отговор

    До коментар #78 от "да си го кажем":

    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    16:23 10.05.2026

  • 87 Блажени

    8 2 Отговор
    Блажени сме тия които доживехме и с очите си видехме началото на краят на Мордор. Господ здраве да ни дава и след 10-12 години, а може и по-скоро и ще видим и Краят на краят на Мордор.
    Амин !

    Коментиран от #129

    16:23 10.05.2026

  • 88 Пламен

    8 1 Отговор
    Интересни последствия има от Светкавичната Военна Операция.
    Сибирячките сега предпочитат да се женят за китайци . В Китай жените са по-малко от мъжете , а в РъФъ става обратнотното , така че всички са доволни. :)

    Коментиран от #109

    16:24 10.05.2026

  • 89 хаха 🤣

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "Иван":

    какво да дава, дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣

    Коментиран от #98

    16:26 10.05.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Владимир Путин, президент

    11 1 Отговор

    До коментар #82 от "Путине, Путине...":

    Не само аз съм виновен за провала на СВО !!!
    Виновен е целокупния гламав ру3ки народ повярвал си, че е богоизбран и непобедим.
    Е...наритаха му канчето ☝️ Пък аз заминавам за Ница таваришчи, оправяйте се смотаняци !

    16:29 10.05.2026

  • 92 НАТО се смее на руските оръфляци

    10 1 Отговор
    Защото са на скрап -за това.
    И в Украйна ги няма вече . Правят атаки с по 1 или 2 танка , а понякога изобщо без.

    16:31 10.05.2026

  • 93 Циганин

    2 7 Отговор
    Българин всъщност е циганин.

    (с) Радой Ралин

    16:32 10.05.2026

  • 94 Пламен

    3 7 Отговор
    Понякога искам да се върна в 1984-та и да няма Интернет .
    Блазе им на рашките . :)

    Коментиран от #100, #102

    16:32 10.05.2026

  • 95 Саша Грей

    6 1 Отговор

    До коментар #38 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Сигурен ли си, че разбираш как работи интернет? Ако тракерът е руски, но е базиран в Джибути и там по това време има ток, то тогава поздравления, ще можеш да си дърпаш всичко на воля. Понимаеш? Или нет?
    А иначе в Русия си има интернет, просто от време-навреме го ограничават (особено мобилния) от мерки за сигурност. Както и филтрират "неудобни" канали. Понял?

    16:36 10.05.2026

  • 96 ГанЯ

    7 0 Отговор
    То ако това са ти всичките танкове, лоша работа 😁

    16:36 10.05.2026

  • 97 1945

    10 0 Отговор

    До коментар #47 от "Пламен":

    Армата не можеше да запали също като новата им лада

    Коментиран от #104, #105

    16:37 10.05.2026

  • 98 Хахаха!🎺🥳😀

    1 8 Отговор

    До коментар #89 от "хаха 🤣":

    Спрели нета? Защо разпространяваш глупости? В момента слушам аудио романи от Русия по интернет. Кой ви плаща да пишете простотии? Или раздвижвате сайта с кликове?

    Коментиран от #110

    16:38 10.05.2026

  • 99 ЗИЛ 117

    0 4 Отговор
    Светът се променя, технологиите летят, но едно остава вечно: способността на медиите да побеждават армии с един замах на перото. И докато според заглавията врагът се бие с кухненски прибори и антики, реалността на терена продължава досадно да пречи на добре написания сценарий.

    16:38 10.05.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Копейка

    6 0 Отговор

    До коментар #33 от "Хи хи":

    Ще има ли референдум за лева ?

    16:39 10.05.2026

  • 102 Аз съм веган

    1 3 Отговор

    До коментар #94 от "Пламен":

    Пламка ,сммммчи мих ...йа за розова хималайска сол .

    16:39 10.05.2026

  • 103 По голям

    7 0 Отговор
    фашист от кремълското няма!

    16:39 10.05.2026

  • 104 Пламен

    5 1 Отговор

    До коментар #97 от "1945":

    Барем малко кавалерия и тачанки да бяха изкарали на Чевените павета . :)

    16:39 10.05.2026

  • 105 Пламен

    2 2 Отговор

    До коментар #97 от "1945":

    В интерес на истината Деси само с едно завъртане на маниврлата запали,а сега даже и на задна скорост я подкарах .

    16:41 10.05.2026

  • 106 котис

    7 0 Отговор
    Абе - Армата запали ли ?

    16:41 10.05.2026

  • 107 Евроатлантик

    1 1 Отговор
    😂😂😂 В бункера халюцинациите са по-тежки ...

    16:42 10.05.2026

  • 108 Хахаха!🎺🥳😀

    2 4 Отговор
    Той и Хитлер до последно побеждаваше според пропагандата, а руските оръдия и катюши вече стреляха в Берлин по сградите. И Зеленски няма да си признае, още повече, че на се завръща в Украйна ВЪОБЩЕ.

    16:43 10.05.2026

  • 109 Османагич 🇹🇷

    3 5 Отговор

    До коментар #88 от "Пламен":

    Българките отдавна предпочитат турци за съпрузи ,първо че не са мухльовци и второ че не правят сиренье .

    16:44 10.05.2026

  • 110 Пламен

    5 1 Отговор

    До коментар #98 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Виж ся , аз имам познати в РъФъ.
    Хората изчезнаха от форумите и не мога да си пиша с тях дори по старата ,,Yahoo Mail" .
    Тотал блок !

    А ти си зяпай филмчета и дърпай,,руски" торенти от Джибути.

    Коментиран от #115

    16:44 10.05.2026

  • 111 Патравата руска армия

    8 0 Отговор
    Аве а къде е Армата ? Вече ги хвана срам да го показват . От 10 години го дундуркат по парадите обяснявайки колко бил велик.
    А то такъв танк няма . Има произведени само 24 бройки - парадните , но и те не са окомплектовани за реални бойни действия .
    Парата е в свирката .
    Няма такива смешници . Уж до Лисабон ,а танковете свършиха още в Украйна .

    16:44 10.05.2026

  • 112 Дедо

    6 1 Отговор
    А немате ли резервни танкове? Всичко за фронта, всичко за победата! Цялата Русия хвърлили в огъня! Всеки иска окончателен разгром!

    Коментиран от #118, #121

    16:45 10.05.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 стоян георгиев

    2 6 Отговор
    Абе кво стана с гейм чейнджърите Леопарди и Ибрахими в Осрайна. нещо напоследък хич не се чуват ...хахах .

    16:46 10.05.2026

  • 115 Хахаха!🎺🥳😀

    1 3 Отговор

    До коментар #110 от "Пламен":

    Ако са с твоите разбирания, може вече да са арестувани за антируска пропаганда.

    16:46 10.05.2026

  • 116 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    3 7 Отговор
    И ще освободи света от фашизма

    Коментиран от #132

    16:48 10.05.2026

  • 117 Най - добре

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "И Киев е Руски":

    е да се събудиш.Или да спреш наркотиците.

    16:48 10.05.2026

  • 118 Пламен

    3 1 Отговор

    До коментар #112 от "Дедо":

    Дедо ,докато ръсеше акъл и поливаше със стария маркуч,обилно си поля пантофите ,та не се чуди от къде мирише на конюшня .

    Коментиран от #124

    16:49 10.05.2026

  • 119 Саша

    2 1 Отговор
    Роди ме мамо вaтянка с късмет, па ма фърли на смет!

    Коментиран от #122, #123

    16:49 10.05.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Хахаха!🎺🥳😀

    0 4 Отговор

    До коментар #112 от "Дедо":

    А къде са украинските тигри и ибрахими? От няколко месеца не се чува нищо. А ефките? Призракът на Киев? Хахахаха! 🤣😜☝️😁❗

    Коментиран от #127, #140

    16:51 10.05.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Дедо

    1 0 Отговор

    До коментар #118 от "Пламен":

    Верно ли си поляф пантофити! Ами защото беши клекнал, затуй!

    16:52 10.05.2026

  • 125 Пламен

    5 0 Отговор
    Попитали радио Ереван :
    -Колко гори ,,Арматата" ?
    -Е, колко... десетина минути.

    16:53 10.05.2026

  • 126 Пияната украинка с двата ножа

    1 7 Отговор
    Предадох мъжа си на ТЦК за мобилизация и ми дадоха награда. След една седмица го убиха на фронта и ми дадоха кръвнина. Сега съм във Варна и фиркам водка на корем! Хахаха 😀🤣❗

    16:56 10.05.2026

  • 127 Всъщност

    1 2 Отговор

    До коментар #121 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Тигър е танк от ВСВ . Малко са останали по света и са порядъчно скъпи . Има обаче нова Пантера , моли се да не я видиш в Донбас

    Коментиран от #130

    16:56 10.05.2026

  • 128 Гаргамел

    4 1 Отговор
    Отрицатилният икономически ръст в Русия и украинските дронове, стигащи вече чак до Сибир, поставят руския президент Путин под силен натиск. Рейтингът му спада и дори от собствените му редици вече се чуват ожесточени критики. Така наречената СВО е пълен провал и това не може повече да се скрие .

    16:56 10.05.2026

  • 129 От Мордор с Любов

    4 0 Отговор

    До коментар #87 от "Блажени":

    По скоро вашият край иде ,но ще го направим с много любов ☝️!

    16:57 10.05.2026

  • 130 Хахаха!🎺🥳😀

    2 3 Отговор

    До коментар #127 от "Всъщност":

    Аааа! Пантерите са вече на изложението в Москва! Доста бойци станаха милионери за унищожението им.

    16:57 10.05.2026

  • 131 Диагноза

    6 0 Отговор
    Аха, агресорът откачи окончателно.

    16:58 10.05.2026

  • 132 Фара On

    5 1 Отговор

    До коментар #116 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":

    Ма той фашизма в Кремъл ,ма .
    Рашизъм се казва сега .

    16:58 10.05.2026

  • 133 Пламен

    2 5 Отговор
    А къде са над 2.2млн бандеровци ?Ами спят на топло под камък 😂😂😂 .

    17:00 10.05.2026

  • 134 Хахаха!🎺🥳😀

    1 3 Отговор
    През ВСВ са запечатвали радиоприемниците на радио София. Сега моля ви се искат от Русия да осигури криприран ToIP на украинските шпиони!

    Коментиран от #136

    17:03 10.05.2026

  • 135 Пора

    3 0 Отговор
    Путинова русия умира.

    17:03 10.05.2026

  • 136 Дон Корлеоне

    2 0 Отговор

    До коментар #134 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #137, #138

    17:04 10.05.2026

  • 137 Хахаха!🎺🥳😀

    0 1 Отговор

    До коментар #136 от "Дон Корлеоне":

    Интернет има. Блокират ToIP приложенията.

    17:05 10.05.2026

  • 138 Пиночет

    1 1 Отговор

    До коментар #136 от "Дон Корлеоне":

    А ти вече пускаш ли в най милото си след операцията на май съллл ?

    17:06 10.05.2026

  • 139 Хахаха!🎺🥳😀

    0 1 Отговор
    За 4 години слушам по най-различни поводи възторг и еуфория от Украйна и накрая останаха около 18 милиона живи урки на територията. 5 милион убити и осакатени, останалите духнаха в чужбина.

    17:10 10.05.2026

  • 140 Роко

    1 0 Отговор

    До коментар #121 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Призрака си лети на ефките но няма с кой да се бие руснаците вече не смеят да летят над Украйна. Тигър е бойна машина на руската армия (ВСУ плениха няколко при паническото бягство на руската армия от Харковска област но едва ли още са в движение). А да кво стана рашките превзеха ли свинарника или още го щурмуват?.

    17:13 10.05.2026

