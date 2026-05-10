Владимир Путин: Танковете ни не бяха на Червения площад, защото са заети с окончателното разгромяване на ВСУ

Военната техника на парада на Победата в Москва липсваше не само от съображения за сигурност, но и за да се насочи вниманието към окончателното разгромяване на ВСУ в рамките на провежданата военна операция. Това заяви руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС.

"По повод парада. Знаете, ние взехме решение, че тази година той не е юбилеен, но въпреки това това е Денят на Победата. Решихме, че задължително ще проведем празнични мероприятия, но без демонстрация на военна техника.

И не само от съображения за сигурност, но преди всичко защото въоръжените сили трябва да съсредоточат вниманието си върху окончателното разгромяване на противника в рамките на провеждането на специална военна операция", — каза Путин по време на пресконференция.

Руският лидер отбеляза, че всички решения по този въпрос са били взети още преди да прозвучат провокативните изявления от страна на украинските власти.

Министерството на отбраната ще докладва на президента дали е имало провокации по време на честването на Деня на победата, добави Путин.

Той дори заяви, че според него според него войната с Украйна наближава края си.

"Мисля, че въпросът наближава края си", каза Путин пред репортери в Кремъл, след като Русия проведе най-ограничения си парад по случай Деня на победата от години насам.

Той не даде повече подробности.