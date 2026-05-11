Кризисни мерки! Доналд Тръмп призова за спиране на федералния данък върху горивата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че подкрепя временно спиране на федералния данък върху бензина, докато цените на горивата в страната остават високи на фона на войната с Иран, съобщи CBS News.

"Ще премахнем данъка върху бензина за определен период от време и когато цената на горивото падне, ще го върнем постепенно", каза Тръмп пред CBS.

Федералният данък върху бензина в САЩ е 18 цента на галон. Според Тръмп мярката може да помогне за облекчаване на потребителите, които са изправени пред поскъпване на горивата след началото на конфликта с Иран на 28 февруари.

По данни на Американската автомобилна асоциация AAA средната цена на бензина в САЩ е достигнала 4,52 долара за галон към понеделник.

Тръмп обаче отхвърли възможността за помощ за авиокомпаниите, които също са засегнати от по-високите цени на горивата. Той заяви, че план за спасяване на сектора "не е бил представен" и допълни, че "авиокомпаниите не се справят зле".

В неделя министърът на енергетиката Крис Райт заяви в предаването "Meet the Press" на NBC News, че администрацията е отворена към идеята за временно спиране на федералния данък върху бензина.

Спирането на този данък би изисквало акт от Конгреса - стъпка, която законодателите отказаха да предприемат в предишни периоди на повишени цени на бензина.

Някои американски щати вече предприемат собствени мерки за ограничаване на цените на горивата. Индиана, Кентъки и Джорджия са сред щатите, които работят по намаляване на данъчната тежест за потребителите на бензиностанциите.