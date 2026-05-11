Кризисни мерки! Доналд Тръмп призова за спиране на федералния данък върху горивата

11 Май, 2026 21:32 1 101 19

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че подкрепя временно спиране на федералния данък върху бензина, докато цените на горивата в страната остават високи на фона на войната с Иран, съобщи CBS News.

"Ще премахнем данъка върху бензина за определен период от време и когато цената на горивото падне, ще го върнем постепенно", каза Тръмп пред CBS.

Федералният данък върху бензина в САЩ е 18 цента на галон. Според Тръмп мярката може да помогне за облекчаване на потребителите, които са изправени пред поскъпване на горивата след началото на конфликта с Иран на 28 февруари.

По данни на Американската автомобилна асоциация AAA средната цена на бензина в САЩ е достигнала 4,52 долара за галон към понеделник.

Тръмп обаче отхвърли възможността за помощ за авиокомпаниите, които също са засегнати от по-високите цени на горивата. Той заяви, че план за спасяване на сектора "не е бил представен" и допълни, че "авиокомпаниите не се справят зле".

В неделя министърът на енергетиката Крис Райт заяви в предаването "Meet the Press" на NBC News, че администрацията е отворена към идеята за временно спиране на федералния данък върху бензина.

Спирането на този данък би изисквало акт от Конгреса - стъпка, която законодателите отказаха да предприемат в предишни периоди на повишени цени на бензина.

Някои американски щати вече предприемат собствени мерки за ограничаване на цените на горивата. Индиана, Кентъки и Джорджия са сред щатите, които работят по намаляване на данъчната тежест за потребителите на бензиностанциите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    12 0 Отговор
    И това ще ви оправи ли хартиените борчове към Ротшилд и света ????

    21:36 11.05.2026

  • 2 Шопо

    21 1 Отговор
    Ако в България манат данъка цената на бензина ще стане на половина.

    Коментиран от #6

    21:36 11.05.2026

  • 3 койдазнай

    3 8 Отговор
    краснов работи само и единствено в полза на Русия и войната на Путин. Но така само им удължава агонията и ги води към още по-голяма трагедия.

    21:37 11.05.2026

  • 4 Сталин

    12 0 Отговор
    Дони Епщайн - използван кондом на Сатаняху

    21:38 11.05.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    1 6 Отговор
    Ако зад копейката на снимката стоеше Путин, статията щеше да е по-вярна ☝️

    21:38 11.05.2026

  • 6 койдазнай

    1 11 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Така си е. Ако махнат акциза на горивата, цената им наистина ще стане на половина. Лукойл ще бъде закрит, а пенсиите ще станат по 25 евро.

    Коментиран от #9

    21:39 11.05.2026

  • 7 Дзак

    8 1 Отговор
    Усетиха се, че горивата увеличават инфлацията!

    21:41 11.05.2026

  • 8 Швейк

    8 3 Отговор
    Един американец отива в полицията с молба да си смени името и инспекторът го пита :
    -Добре , Ами как се казвате ?
    -Donald Shit(Доналд Лайнаров)
    -Ах, да ясно ,а как искате да се казвате ?
    -Както и да е-Джон , Хари , Питър , Майкъл , само да не е Доналд, моля Ви се !

    21:45 11.05.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 2 Отговор

    До коментар #6 от "койдазнай":

    КОЙДАЗНАЙ явно НЕЗНАЙ, че акцизът отива директно в бюджета и няма нищо общо с Лукойл 🤔❗
    КОЙДАЗНАЙ явно НЕЗНАЙ и как се формират и изплащат пенЦиите🤔❗

    21:45 11.05.2026

  • 10 Да,бе

    8 2 Отговор
    Тръмпбунакис да сложи и мито на щатските данъци,че скоро ще има митници между щатите,щото Америка става велика...Отново..Той,че е със специални нужди е ясно от детството му,но който го набеди за президент явно е с повече нужди.Психиатрични..

    21:49 11.05.2026

  • 11 Симо

    2 2 Отговор
    До сега печатаха, разхвърляха инфлацията по света и данъци чак толкова не им трябваха. Да, ама вече съвсем не е така. Нищо, нека малко дебелите за.д .н.ци поотънеят малко.

    21:54 11.05.2026

  • 12 Пак неразбрал

    2 0 Отговор
    Федералния данък възлиза 18,3 цента за галон бензин и 24.3 цента за галон дизел .

    Коментиран от #18

    21:56 11.05.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    ⏰⏰⏰
    Тик-так, тик- так....
    Знаете ли как изглежда 4×10¹³🤔
    4О ООО ООО ООО ООО 💰💰💰
    Натрупаният от ШАШт дълг, натрупан в банкноти, е купчина която би стигнала до .... Луната🤔

    22:02 11.05.2026

  • 14 Милорад Легия

    3 0 Отговор
    Да си махне лайноносачите и ще падне цената

    22:04 11.05.2026

  • 15 Фактолог

    6 0 Отговор
    Преди САЩ и Израел да нападнат Иран бензинът в Калифорния беше 2,50 долара за галон, а днес е 6,50.
    Калифорния внася почти целия си петрол от Персийския залив, защото няма инфраструктура и тръбопроводи към останалата част на Северна Америка. Така е и почти цялото западно крайбрежие - 70%.
    За американеца шофиращ по 100-200 километра на ден с V8 това е убийствено.

    22:05 11.05.2026

  • 16 ДОНИ ЗНАЕ

    3 0 Отговор
    Как да намали дефицита - като намалява данъците и води еврейските войни. Смеех.

    Коментиран от #19

    22:20 11.05.2026

  • 17 Лост

    3 0 Отговор
    Защо бе Тръмп?Нали скоро каза,че сте най-големия износител.Ми задължи ги фирмите да продават на по-ниска цена в САЩ.

    22:21 11.05.2026

  • 18 редник

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пак неразбрал":

    / Федералния данък възлиза 18,3 цента за галон бензин и 24.3 цента за галон дизел ./

    Е-ех, защо и у нас не е така?...

    22:25 11.05.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "ДОНИ ЗНАЕ":

    Дони има повече лични фалити отколкото пръсти имаш на ръката с която пишеш❗
    А не забравяй, че е успял да фалира дори казиното си❗

    22:27 11.05.2026