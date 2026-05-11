Кризисни мерки! Доналд Тръмп призова за спиране на федералния данък върху горивата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че подкрепя временно спиране на федералния данък върху бензина, докато цените на горивата в страната остават високи на фона на войната с Иран, съобщи CBS News.
"Ще премахнем данъка върху бензина за определен период от време и когато цената на горивото падне, ще го върнем постепенно", каза Тръмп пред CBS.
Федералният данък върху бензина в САЩ е 18 цента на галон. Според Тръмп мярката може да помогне за облекчаване на потребителите, които са изправени пред поскъпване на горивата след началото на конфликта с Иран на 28 февруари.
По данни на Американската автомобилна асоциация AAA средната цена на бензина в САЩ е достигнала 4,52 долара за галон към понеделник.
Тръмп обаче отхвърли възможността за помощ за авиокомпаниите, които също са засегнати от по-високите цени на горивата. Той заяви, че план за спасяване на сектора "не е бил представен" и допълни, че "авиокомпаниите не се справят зле".
В неделя министърът на енергетиката Крис Райт заяви в предаването "Meet the Press" на NBC News, че администрацията е отворена към идеята за временно спиране на федералния данък върху бензина.
Спирането на този данък би изисквало акт от Конгреса - стъпка, която законодателите отказаха да предприемат в предишни периоди на повишени цени на бензина.
Някои американски щати вече предприемат собствени мерки за ограничаване на цените на горивата. Индиана, Кентъки и Джорджия са сред щатите, които работят по намаляване на данъчната тежест за потребителите на бензиностанциите.
2 Шопо
Коментиран от #6
21:36 11.05.2026
3 койдазнай
21:37 11.05.2026
6 койдазнай
До коментар #2 от "Шопо":Така си е. Ако махнат акциза на горивата, цената им наистина ще стане на половина. Лукойл ще бъде закрит, а пенсиите ще станат по 25 евро.
Коментиран от #9
21:39 11.05.2026
8 Швейк
-Добре , Ами как се казвате ?
-Donald Shit(Доналд Лайнаров)
-Ах, да ясно ,а как искате да се казвате ?
-Както и да е-Джон , Хари , Питър , Майкъл , само да не е Доналд, моля Ви се !
21:45 11.05.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "койдазнай":КОЙДАЗНАЙ явно НЕЗНАЙ, че акцизът отива директно в бюджета и няма нищо общо с Лукойл 🤔❗
КОЙДАЗНАЙ явно НЕЗНАЙ и как се формират и изплащат пенЦиите🤔❗
21:45 11.05.2026
12 Пак неразбрал
Коментиран от #18
21:56 11.05.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Тик-так, тик- так....
Знаете ли как изглежда 4×10¹³🤔
4О ООО ООО ООО ООО 💰💰💰
Натрупаният от ШАШт дълг, натрупан в банкноти, е купчина която би стигнала до .... Луната🤔
22:02 11.05.2026
15 Фактолог
Калифорния внася почти целия си петрол от Персийския залив, защото няма инфраструктура и тръбопроводи към останалата част на Северна Америка. Така е и почти цялото западно крайбрежие - 70%.
За американеца шофиращ по 100-200 километра на ден с V8 това е убийствено.
22:05 11.05.2026
18 редник
До коментар #12 от "Пак неразбрал":/ Федералния данък възлиза 18,3 цента за галон бензин и 24.3 цента за галон дизел ./
Е-ех, защо и у нас не е така?...
22:25 11.05.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "ДОНИ ЗНАЕ":Дони има повече лични фалити отколкото пръсти имаш на ръката с която пишеш❗
А не забравяй, че е успял да фалира дори казиното си❗
22:27 11.05.2026