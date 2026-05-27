След края на мандата! Доналд Тръмп взима сериозни мерки, за да се предпази от ново съдебно преследване

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предприема серия от действия, които според правни експерти и бивши държавни служители могат да ограничат бъдещи разследвания срещу него и негови съюзници, докато едновременно разширяват президентската власт, пише Си Ен Ен.

Министерството на правосъдието обяви в понеделник създаването на фонд от 1,776 милиарда долара за компенсиране на съюзниците на президента Доналд Тръмп, които твърдят, че са били несправедливо нападнати от предишната администрация. Това е безпрецедентен ход, който би позволил на администрацията на президента да плаща на поддръжниците си от правителствена агенция, която той контролира, с пари на данъкоплатците.

Критиците твърдят, че механизмът може да обезкуражи сътрудничеството с бъдещи разследвания на Конгреса или други власти и да предостави защита на приближени до президента.

Споразумението произтича от съдебен иск на Тръмп срещу службата за вътрешни приходи (IRS) за неправомерното разкриване на негови данъчни декларации. По-късно публикувано допълнение към сделката разширява защитата не само върху данъчни въпроси, но и върху потенциални искове срещу президента, неговото семейство и бизнеси, свързани с поведение преди 19 май.

Бивши правителствени адвокати и конституционни експерти заявиха пред CNN, че Тръмп използва разширените правомощия на президентската институция, подкрепени от консервативното мнозинство във Supreme Court of the United States, за да отслаби традиционните механизми за контрол върху изпълнителната власт.

"Това, което сега наблюдаваме, е драматично завъртане на махалото в полза на повече изпълнителна власт, консолидирана в самия президент, която вече не е разпръсната", каза професор Адам Цимерман от Юридическия факултет "Гулд" към Университета на Южна Калифорния. "Виждаме и някой, който е готов да използва тази власт, за да я докара до краен предел."

Според критиците администрацията едновременно наказва участници в разследвания срещу Тръмп и възнаграждава негови поддръжници. Прокурори и служители, работили по разследванията около щурма срещу Капитолия и делата на специалния прокурор Джак Смит, бяха уволнени, а делото за неуважение към Конгреса срещу Стив Банън беше прекратено.

Тръмп също помилва обвинените и осъдените за нападението срещу Капитолия, като представители на администрацията не изключват възможността някои от тях да получат средства от новия фонд.

"Той изпраща сигнала все по-силно всеки ден, че ако извършите престъпление от негово име, няма от какво да се притеснявате. Всъщност ще бъдете отпразнувани и евентуално възнаградени финансово", отбеляза Грег Нунциата от Обществото за върховенство на закона.

Министерството на правосъдието защити фонда, заявявайки, че той е създаден, за да "търси отговорност за всеки американец, който е бил несправедливо нападнат заради своите убеждения".

Паралелно с това администрацията оспорва редица механизми за контрол, въведени след аферата Watergate. Сред тях са Законът за президентските записи, независимостта на федералните агенции и правомощията на Конгреса върху бюджетните разходи.

В началото на втория си мандат Тръмп уволни няколко генерални инспектори, натоварени с разследване на злоупотреби в държавните институции. Междувременно Министерството на правосъдието обяви, че президентът не е длъжен да спазва изцяло Закона за президентските записи, който изисква архивиране на документи от Белия дом.

Правни експерти предупреждават, че комбинацията от президентски имунитет, разширени правомощия за уволнение и контрол върху федералните разходи може значително да отслаби възможностите на Конгреса за надзор, особено ако демократите си върнат контрола над една от двете камари след междинните избори.