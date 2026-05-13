Визитата на годината! Доналд Тръмп пристигна в Китай

13 Май, 2026 15:42, обновена 13 Май, 2026 16:44 3 273 72

В Пекин американският президент ще се срещне с китайския си колега Си Дзинпин

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп пристигна днес в Китай на официално държавно посещение с висок залог, предаде китайската новинарска агенция Синхуа, цитирана от БТА.

По покана на китайския си колега Си Цзинпин Тръмп ще е в Китай от днес до петък.

Президентът на САЩ пристигна на летището в китайската столица Пекин с президентския самолет "Еър Форс 1". Той бе посрещнат от вицепрезидента на Китай Хан Чжън, а младежи го приветстваха със скандирания и развети флагове на двете страни.

Тръмп е придружаван от сина си Ерик и от бизнес делегация, която включва собственикът на "Тесла" Илон Мъск и този на "Епъл" Тим Кук.

За утре е насрочена среща на Тръмп с президента на Китай Си Цзинпин. Американският лидер ще отпътува за САЩ в петък.

Очаква се разговорите на Тръмп и Си да се фокусират върху конфликта в Иран, както и върху подновяването на дискусията за митата и по-широките търговски връзки между двете най-големи икономики в света. Президентите ще обменят мнения по основни въпроси, свързани с двустранните отношения, както и с развитието и с мира в света, обяви китайското външно министерство, цитирано от Синхуа.

Тръмп, който на 14 юни ще чества 80-годишен юбилей, беше за последен път в Пекин през ноември 2017 г., по време на първия си президентски мандат. Оттогава американски президент не е посещавал Китай.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    58 7 Отговор
    На килимчето пред другарят Си.

    Коментиран от #35

    15:43 13.05.2026

  • 2 честен ционист

    36 5 Отговор
    Не е взел Мелания, Си да не я поздрави по-русски погрешка.

    15:45 13.05.2026

  • 3 Смешен е

    44 7 Отговор
    Ще се моли на Си за нещо.

    15:48 13.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Смешен е

    56 5 Отговор
    Нали беше голямата работа, защо той ходи при Си ? Сега разбрахте ли кой е шефа ?

    Коментиран от #12

    15:49 13.05.2026

  • 6 честен ционист

    18 4 Отговор
    На времето бяха пуснали биографичен филм за Мелания с участието в главната роя на Дженифър Лорънс "Красный воробей"

    15:50 13.05.2026

  • 7 Трибквие

    41 3 Отговор
    път да види ! Китайците са много умни и недоверчиви във всяко отношение !

    15:54 13.05.2026

  • 8 Калоян

    44 3 Отговор
    Как китайците се оправят само с Председател и си нямат президент , а са милиард и половина,а ние сме 4 милиона и имаме двама президенти,мин председател и доскоро двама депутати с държавна охрана.

    Коментиран от #28, #46

    15:58 13.05.2026

  • 9 Стара рузка поговорка

    14 2 Отговор
    Вече е - Три д@била - это сила !

    15:59 13.05.2026

  • 10 Кой го посрещна

    36 2 Отговор
    Това е много показателно за предстоящите преговори?

    16:01 13.05.2026

  • 11 Ха ХаХа

    35 5 Отговор
    Империализма кликна на комунизма

    Коментиран от #24

    16:01 13.05.2026

  • 12 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    6 31 Отговор

    До коментар #5 от "Смешен е":

    Си да са помоли да му пуснат стоте китайски танкерчета в залива.
    Теоретическите въжделения оставам на теб.

    Коментиран от #20

    16:05 13.05.2026

  • 13 ха ха ха ха

    24 3 Отговор
    Пълно с малки китайки развяващи знамена на САЩ под хореография. Видеото е за гледане.Все едно Буда е пристигнал.

    16:10 13.05.2026

  • 14 Ае КИТАЙЧЕТА

    4 20 Отговор
    Ша ви пусне ли Тръмп петрола от Иран.
    Требе да са помолите..
    .

    Коментиран от #25

    16:10 13.05.2026

  • 15 ха ха ха ха

    6 1 Отговор
    а ето и видеото

    16:11 13.05.2026

  • 16 ЗОРО

    21 5 Отговор
    Тръмп не е взел със себе си пр о с ти т ууу тката на Епстийн от Словения, кака Мелания!

    16:12 13.05.2026

  • 17 А така

    5 15 Отговор
    Сауадитска Арабия ПОДАРИ на Тръмп огромен БОЙНГ.
    СИ може да му подари сто китайски танкерчета с петрол.

    Коментиран от #19

    16:13 13.05.2026

  • 18 Реално

    5 24 Отговор
    Тръмп пристигна и го посрещнаха като робовладелец който оглежда именията си.

    16:14 13.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Смешен е

    23 7 Отговор

    До коментар #12 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    На умен ли се правиш ? На Си действително не му е комфортно, че кравите му пречат с получаването на петрола, но като си такъв умник знаеш ли САЩ какъв и колко дълг има към Китай ? Знаеш ли, че най големия им дълг е към Китай и ако те решат ще фалират моментално господарите ти.
    Така, че теоретическите въжделения оставам на теб.

    Коментиран от #38, #42

    16:15 13.05.2026

  • 21 Разбирач

    2 25 Отговор
    Ще си разделят РФ.Ботокса пълни куфарчето.

    Коментиран от #36

    16:16 13.05.2026

  • 22 Симо

    30 5 Отговор
    Много ви кратка статийката!!!! Няма ли нещо от рода: И ще изиска от Китай да се откажат от мераците си за Тайван! Да започнат незабавно да спазват правата на Угурите! Да повлияята на Русия, да спре войната в Украйна. Да окажат вкияние над Иран, незабавно да се предадат и да освободят протока! ...... и така нататък.
    Ха, ха, ха. Няма нищо! Само болезнена тишина. Защото истинския господар на света е Си! И той ще каже на перчема, какво трябва да са направи! И перчема ще го изпълни, защото няма какво друго да направи.

    Коментиран от #33

    16:16 13.05.2026

  • 23 СЮРРЕАЛИЗЪМ

    4 9 Отговор
    О БОЖЕ
    ДН.ТР.👑
    НЕ ЯЖ НИЩО ОТ КУХНЯТА НА ЧАЙНИЦИТЕ....ЩЕ ИМАШ
    ТРИ СЕДМИЦИ ПРОБЛЕМ С РЕФЛУКС!!

    16:17 13.05.2026

  • 24 Т Живков

    3 18 Отговор

    До коментар #11 от "Ха ХаХа":

    Смъртт на комунизма!

    16:17 13.05.2026

  • 25 Смешен е

    17 2 Отговор

    До коментар #14 от "Ае КИТАЙЧЕТА":

    Като гледам твоя господар е в Китай, та кой на кого е дошъл да се моли ? Стопляш ли или още ти е рано ?

    Коментиран от #31

    16:18 13.05.2026

  • 26 8735

    22 2 Отговор
    Китай е страната на етикета, но това не означава нищо. Китай има свое собствено мислене и мъдрост, за разлика от САЩ, които Нетаняху третира като маймуна!

    16:18 13.05.2026

  • 27 Пламен

    4 12 Отговор
    Големият лузът е бункерното

    16:21 13.05.2026

  • 28 В бегето село с 4 жители некролози

    13 3 Отговор

    До коментар #8 от "Калоян":

    И 8 паднали керпичени кокашарника си има кмет та замесник та съветници и така насетне на тиха службица🤣🤣🤣🤣па и областен управител па секретарки шофери офиси🤣🤣🤣

    16:23 13.05.2026

  • 29 РЕАЛНОСТ

    8 14 Отговор
    За разлика от българските тролове китаеца знае защо са на това ниво сега. Знаят кой ги извади от глада и нищетата. Кой им даде работа когато умираха от глад. Кой им направи заводите. Кой им даде хляба в ръцете. За това са внимателни и вечно благодарни на САЩ и ЕС. 98% от заводите до 1990та бяха на европейски и американски фирми. А 1945 нямаха нищо.

    16:23 13.05.2026

  • 30 Другарят СИ

    3 5 Отговор
    Може да командва света, след като прати 100.000.000 сънародници в Израел и ги засели пръснати по целият свят. Само тогава всички ще коленичат пред него :) Амин!

    16:30 13.05.2026

  • 31 А така

    2 14 Отговор

    До коментар #25 от "Смешен е":

    Явно и Путин се е молил на Тръмп в Аляска, да не го бомби.
    А иначе получавам инструкции от....ПОСОЛЯ.

    16:30 13.05.2026

  • 32 мдаааа

    3 6 Отговор
    Сигурен съм , че ликът на бай Дончо ше грейне на банкнотите на юана ...

    16:33 13.05.2026

  • 33 Я пъ тоа

    5 8 Отговор

    До коментар #22 от "Симо":

    Що СИ не отвори пролива.
    Явно щото е безспомощен.

    Коментиран от #41, #57

    16:33 13.05.2026

  • 34 Архимандрисандрит Бибиян

    7 1 Отговор
    Долен Тъп е спрел осем войни точно! Деветата е наред а десетата коги обаче не знае и нема престава,у коя цел свет очаства два месеци! Едно е ясно, че е най необиваемио презеденд на Америка.

    16:35 13.05.2026

  • 35 Дрътия Софианец

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Изми чиниите и се яви , на първа линия , а ?? Фааалш

    16:36 13.05.2026

  • 36 ДА TAKA E КАКТО

    7 2 Отговор

    До коментар #21 от "Разбирач":

    НИЕ С КОМШИЯТА ДЕЛЯХМЕ МАЙ КА ТИ .

    16:36 13.05.2026

  • 37 китайски балон

    10 1 Отговор
    Да удари коляно пред Си!

    16:37 13.05.2026

  • 38 Ае КИТАЙЧЕТА

    8 7 Отговор

    До коментар #20 от "Смешен е":

    Чакам да фалирате САЩ.
    Ама там сте вложили близо ТРИЛИОН долара.
    Що ги давате, бе китайчета, на една задлъжняла икономика.

    Коментиран от #60

    16:37 13.05.2026

  • 39 Ае КИТАЙЧЕТА

    3 6 Отговор
    Що ви е Илон Мъск бре
    Пак ша ви шитне некоя и друга технология.

    16:39 13.05.2026

  • 40 Весел Патиланец

    9 1 Отговор
    Усети се че прекали с митата сега ще ходи да маже!
    Сенилен Мушмурок!

    16:40 13.05.2026

  • 41 Симо

    11 1 Отговор

    До коментар #33 от "Я пъ тоа":

    И защо да го отваря??? Китайците не изоставят партньорите си, когато не им е изгодно!!! Освен това, за тях е много ПО-важно Иран да устои и да постигне целите си. А те са, да прокудят САЩ от Близкия Изток. Така ще се освободи региона за Китай!!!

    Коментиран от #44

    16:43 13.05.2026

  • 42 Атина Палада оригинал

    3 5 Отговор

    До коментар #20 от "Смешен е":

    Не си компетентен да коментираш тази тема,личи си ,че си смешен!

    Коментиран от #43, #67

    16:46 13.05.2026

  • 43 13843/700819

    0 2 Отговор

    До коментар #42 от "Атина Палада оригинал":

    Жертва сте на кибер измама! За повече звъннете мс 0898 720361

    16:51 13.05.2026

  • 44 Я пъ тоа

    2 5 Отговор

    До коментар #41 от "Симо":

    Китай купува огромни количества петрол от Иран.
    Сега купува петрол от другаде, на бая висока цена.
    Ако китайчетата са велики могат да решат проблема с отварянето на пролива.
    Ама нещо си траят. Що ли???

    Коментиран от #59, #61

    16:51 13.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 що за тъп постинг

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Калоян":

    Китай НЕ се управлява само от Председател.
    Имат си и президент и вице.
    Запознат ли си с китайската администрация?
    Какво, собствено, бръщолевиш?

    Коментиран от #72

    16:58 13.05.2026

  • 47 Горски

    7 1 Отговор
    Парадоксално е, че почти навсякъде по света хора на такава възраст се приемат за негодни за работа, защото мозък и тяло вече не функционират, както трябва, а каубоите сложили такъв държава да управлява. Ако резултатът си беше само за тях - да вземеш кофа пуканки и да гледаш сеир, ама не е. Китай, за разлика от другите страни, зависими от вноса на горива, има запаси за една година и изобщо не му пука за международната конюнктура. Освен това строи ВЕЦ в Тибет с мощност 60 гигавата (колкото 60 реактора като тези в "Козлодуй") - 3 пъти по-голяма от "Трите клисури" на река Яндзъ (Синята река). Да не говорим, че планира да построи около 450 гигавата соларни и вятърни мощности в Гоби и други пустинни райони до края на 30-те години. Дори преди няколко седмици съобщиха , че Китайското правителство е отменило всички ограничения за износ на нефт , нефтопродукти и горива . Дори износът на керосин , който е най - кът навсякъде по света е освободен за експорт . Ясно , е че ще се споразумеят за някои неща , но предварителния замисъл на Бай Дончо той да диктува условията няма да се получи .

    Коментиран от #49

    17:00 13.05.2026

  • 48 не припиряйте

    5 0 Отговор
    Това е изключително важна среща, но тя още не е започнала по същество.
    Много е рано за каквито и да е коментари.

    Някой по-долу питал за посрещенето. Посрещат го като възможно най-важен гост.
    Нещо друго ли сте очаквали?

    17:00 13.05.2026

  • 49 твоят мозък е негоден за работа

    1 4 Отговор

    До коментар #47 от "Горски":

    Има достатъчно примери за успешни президенти, работили до 90-92.
    Не е възраста проблемът, ако човекът е здрав.
    Всъщност, логиката ти е погрешна.
    Във всяка култура говорим за "старейщини" - управление на най-старите....

    Коментиран от #56

    17:02 13.05.2026

  • 50 Мишел

    4 3 Отговор
    Китай и Северна Корея са съюзници с Русия . Тръмп има мераци да откъсне Китай от този съюз и така да даде някакъв шанс на САЩ за победа при предстоящ сблъсък с Китай или Русия. Тръмп отива в Китай, за да му кажат, че мечтите му няма да се сбъднат.

    Коментиран от #51

    17:04 13.05.2026

  • 51 Я пъ тоа

    1 6 Отговор

    До коментар #50 от "Мишел":

    Тръмп не мечтае.
    Той действа.

    17:08 13.05.2026

  • 52 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 5 Отговор
    Голямата тема е..Тайван.
    Но тя няма да попречи на бизнес връзките между двете най мощни държави.

    17:11 13.05.2026

  • 53 Отстрани

    5 0 Отговор
    Тръмп на аудиенция на китайската комунистическа партия!!! Капитализмът очевидно се провали!!!
    Освен това китайските комунисти са най-големият кредитор на задокеанския обор.
    Без комунистите империалистите са обречени!

    Коментиран от #55

    17:12 13.05.2026

  • 54 КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ

    1 4 Отговор
    Има кво да учи от САЩ.
    Но китайците разбраха че САМО КАПИТАЛИЗМА води до възход.

    17:13 13.05.2026

  • 55 Я пъ тоа

    3 2 Отговор

    До коментар #53 от "Отстрани":

    В Китай има повече МИЛИОНЕРИ от която и друга света по света.
    Бедните са също доста.
    Отявлените комунисти станаха върли КАПИТАЛИСТИ.
    Роди се ЧЕРВЕНИЯ КАПИТАЛИЗЪМ в Китай.

    Коментиран от #58

    17:16 13.05.2026

  • 56 Горски

    5 0 Отговор

    До коментар #49 от "твоят мозък е негоден за работа":

    Не знам дали твоя мозък е годен за работа, ама в случая твоя човек има медицински проблем. Аман от адвокати на продажни политици!

    17:19 13.05.2026

  • 57 А50

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Я пъ тоа":

    Вече е минал първия катарски газовоз през протока след като са платили на Иран. Всичко е точно

    17:22 13.05.2026

  • 58 Отстрани

    4 2 Отговор

    До коментар #55 от "Я пъ тоа":

    Лошо няма, да са живи и здрави, хората произвеждат реално, трудят се, трупат пари и стават милионери, а не са финансови измамници и кухи балони като в задокеанския обор. Тръмп е типичният пример за кух провалил се капиталист и измамник.

    Да живее комунизма. Той победи капитализма.
    Маркс и Енгелс бяха прави!

    Коментиран от #64

    17:23 13.05.2026

  • 59 А50

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "Я пъ тоа":

    От посолството ли черпите информация , я дай източник

    Коментиран от #63

    17:23 13.05.2026

  • 60 Мишел

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ае КИТАЙЧЕТА":

    В края на 2025г Китай намали вложенията си в ценни книжа на САЩ на 660 милиарда $ , което е двойно по-малко от максимума 1300 милиарда $ година и половина по рано.

    17:25 13.05.2026

  • 61 Айде бе

    5 0 Отговор

    До коментар #44 от "Я пъ тоа":

    Щото техният петрол си минава през пролива без санкции, както и пакистанският , но друг не минава. На Китай даже му е изгодно Персийският залив да бъде затворен и всички други да страдат, докато Китай си получава достатъчно петрол и от Русия и от Иран, при това много по-евтин и му е много добре.

    Коментиран от #62

    17:28 13.05.2026

  • 62 Я пъ тоа

    0 3 Отговор

    До коментар #61 от "Айде бе":

    Затова ли има стотина китайски танкера блокирани в пролива.....

    Коментиран от #66

    17:33 13.05.2026

  • 63 Я пъ тоа

    0 3 Отговор

    До коментар #59 от "А50":

    Китай купува над 90% от общия износ на суров петрол от Иран, превръщайки се в жизненоважен икономически стълб за Техеран на фона на геополитическия конфликт и блокадата на Ормузкия проток. Отношенията между двете страни по отношение на петролната търговия се характеризират с остри дипломатически сблъсъци между Вашингтон и Пекин в навечерието на ключовата среща между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин.

    Това ми пратиха от.....ПОСОЛЯ

    17:45 13.05.2026

  • 64 Я пъ тоа

    1 4 Отговор

    До коментар #58 от "Отстрани":

    Най големи финансови измамници са в АЗИЯ.
    Включително и в Китай.
    За финансови измами, нема...НАРОДНОСТИ.

    17:53 13.05.2026

  • 65 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 3 Отговор
    Политически решения нито за Иран, нито за Тайван ша има.
    Важни са бизнес решенията

    17:56 13.05.2026

  • 66 Айде бе

    4 1 Отговор

    До коментар #62 от "Я пъ тоа":

    На входа на Персийския залив има блокирани не 100 а точно 1500 кораба от двете страни ама не и китайски.
    Точно днес китайският супер танкер церемониално си излезе от залива като на парад с включен транспондер без никой да го притеснява и така е всеки ден. За Китай, Русия и Пакистан и още 2-3 държави няма блокада и няма такси и санкции. Всички останали горят, потъват или плащат или пък бездействат.
    Иран е шефът на залива, свиквайте!

    Коментиран от #69

    18:01 13.05.2026

  • 67 Смешен е

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Атина Палада оригинал":

    Верно ли, и от къде извади това заключение умнико ?!

    18:11 13.05.2026

  • 68 А50

    5 0 Отговор
    Иранците са треснали един сащки радар в Ирак днес. Защо така сащниците вече не ги бригат за червива слива. Дончо на килимчето

    18:18 13.05.2026

  • 69 Я пъ тоа

    0 4 Отговор

    До коментар #66 от "Айде бе":

    Въз основа на информация от май 2026 г., се съобщава за напрежение около Ормузкия проток, където според изявления на иранската армия, около стотина китайски танкера са блокирани в залива.

    Това съобщиха от....ПОСОЛЯ.

    18:26 13.05.2026

  • 70 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 4 Отговор
    Ша шитка 500 самолета БОЙНГ на Китай.
    Това било по програма....

    18:27 13.05.2026

  • 71 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 4 Отговор
    През август 2025 г. се появиха съобщения, че американският авиационен гигант Boeing води преговори за продажбата на до 500 самолета на китайски компании.
    Ключови моменти от информацията:
    Сделка с Китай: Според източници на Bloomberg, Boeing е близо до сключване на голяма сделка.
    Брой самолети:
    Преговорите включват продажбата на около 500 самолета.
    Контекст: Тази сделка е значима предвид сложните търговски отношения между САЩ и Китай в сферата на авиацията през последните години.

    Това информираха от...ПОСОЛЯ.

    18:32 13.05.2026

  • 72 До№46

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "що за тъп постинг":

    Кой е президент на Китай ? Питай Гугъл.Отговаря-,,Председател Си "

    23:39 13.05.2026

