Визитата на годината! Доналд Тръмп пристигна в Китай

Американският президент Доналд Тръмп пристигна днес в Китай на официално държавно посещение с висок залог, предаде китайската новинарска агенция Синхуа, цитирана от БТА.

По покана на китайския си колега Си Цзинпин Тръмп ще е в Китай от днес до петък.

Президентът на САЩ пристигна на летището в китайската столица Пекин с президентския самолет "Еър Форс 1". Той бе посрещнат от вицепрезидента на Китай Хан Чжън, а младежи го приветстваха със скандирания и развети флагове на двете страни.

Тръмп е придружаван от сина си Ерик и от бизнес делегация, която включва собственикът на "Тесла" Илон Мъск и този на "Епъл" Тим Кук.

За утре е насрочена среща на Тръмп с президента на Китай Си Цзинпин. Американският лидер ще отпътува за САЩ в петък.

Очаква се разговорите на Тръмп и Си да се фокусират върху конфликта в Иран, както и върху подновяването на дискусията за митата и по-широките търговски връзки между двете най-големи икономики в света. Президентите ще обменят мнения по основни въпроси, свързани с двустранните отношения, както и с развитието и с мира в света, обяви китайското външно министерство, цитирано от Синхуа.

Тръмп, който на 14 юни ще чества 80-годишен юбилей, беше за последен път в Пекин през ноември 2017 г., по време на първия си президентски мандат. Оттогава американски президент не е посещавал Китай.