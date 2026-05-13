Визитата на годината! Доналд Тръмп пристигна в Китай

Американският президент Доналд Тръмп пристигна днес в Китай на официално държавно посещение с висок залог, предаде китайската новинарска агенция Синхуа, цитирана от БТА.
По покана на китайския си колега Си Цзинпин Тръмп ще е в Китай от днес до петък.
Президентът на САЩ пристигна на летището в китайската столица Пекин с президентския самолет "Еър Форс 1". Той бе посрещнат от вицепрезидента на Китай Хан Чжън, а младежи го приветстваха със скандирания и развети флагове на двете страни.
Тръмп е придружаван от сина си Ерик и от бизнес делегация, която включва собственикът на "Тесла" Илон Мъск и този на "Епъл" Тим Кук.
За утре е насрочена среща на Тръмп с президента на Китай Си Цзинпин. Американският лидер ще отпътува за САЩ в петък.
Очаква се разговорите на Тръмп и Си да се фокусират върху конфликта в Иран, както и върху подновяването на дискусията за митата и по-широките търговски връзки между двете най-големи икономики в света. Президентите ще обменят мнения по основни въпроси, свързани с двустранните отношения, както и с развитието и с мира в света, обяви китайското външно министерство, цитирано от Синхуа.
Тръмп, който на 14 юни ще чества 80-годишен юбилей, беше за последен път в Пекин през ноември 2017 г., по време на първия си президентски мандат. Оттогава американски президент не е посещавал Китай.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #35
15:43 13.05.2026
2 честен ционист
15:45 13.05.2026
3 Смешен е
15:48 13.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Смешен е
Коментиран от #12
15:49 13.05.2026
6 честен ционист
15:50 13.05.2026
7 Трибквие
15:54 13.05.2026
8 Калоян
Коментиран от #28, #46
15:58 13.05.2026
9 Стара рузка поговорка
15:59 13.05.2026
10 Кой го посрещна
16:01 13.05.2026
11 Ха ХаХа
Коментиран от #24
16:01 13.05.2026
12 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #5 от "Смешен е":Си да са помоли да му пуснат стоте китайски танкерчета в залива.
Теоретическите въжделения оставам на теб.
Коментиран от #20
16:05 13.05.2026
13 ха ха ха ха
16:10 13.05.2026
14 Ае КИТАЙЧЕТА
Требе да са помолите..
.
Коментиран от #25
16:10 13.05.2026
15 ха ха ха ха
16:11 13.05.2026
16 ЗОРО
16:12 13.05.2026
17 А така
СИ може да му подари сто китайски танкерчета с петрол.
Коментиран от #19
16:13 13.05.2026
18 Реално
16:14 13.05.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Смешен е
До коментар #12 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":На умен ли се правиш ? На Си действително не му е комфортно, че кравите му пречат с получаването на петрола, но като си такъв умник знаеш ли САЩ какъв и колко дълг има към Китай ? Знаеш ли, че най големия им дълг е към Китай и ако те решат ще фалират моментално господарите ти.
Така, че теоретическите въжделения оставам на теб.
Коментиран от #38, #42
16:15 13.05.2026
21 Разбирач
Коментиран от #36
16:16 13.05.2026
22 Симо
Ха, ха, ха. Няма нищо! Само болезнена тишина. Защото истинския господар на света е Си! И той ще каже на перчема, какво трябва да са направи! И перчема ще го изпълни, защото няма какво друго да направи.
Коментиран от #33
16:16 13.05.2026
23 СЮРРЕАЛИЗЪМ
ДН.ТР.👑
НЕ ЯЖ НИЩО ОТ КУХНЯТА НА ЧАЙНИЦИТЕ....ЩЕ ИМАШ
ТРИ СЕДМИЦИ ПРОБЛЕМ С РЕФЛУКС!!
16:17 13.05.2026
24 Т Живков
До коментар #11 от "Ха ХаХа":Смъртт на комунизма!
16:17 13.05.2026
25 Смешен е
До коментар #14 от "Ае КИТАЙЧЕТА":Като гледам твоя господар е в Китай, та кой на кого е дошъл да се моли ? Стопляш ли или още ти е рано ?
Коментиран от #31
16:18 13.05.2026
26 8735
16:18 13.05.2026
27 Пламен
16:21 13.05.2026
28 В бегето село с 4 жители некролози
До коментар #8 от "Калоян":И 8 паднали керпичени кокашарника си има кмет та замесник та съветници и така насетне на тиха службица🤣🤣🤣🤣па и областен управител па секретарки шофери офиси🤣🤣🤣
16:23 13.05.2026
29 РЕАЛНОСТ
16:23 13.05.2026
30 Другарят СИ
16:30 13.05.2026
31 А така
До коментар #25 от "Смешен е":Явно и Путин се е молил на Тръмп в Аляска, да не го бомби.
А иначе получавам инструкции от....ПОСОЛЯ.
16:30 13.05.2026
32 мдаааа
16:33 13.05.2026
33 Я пъ тоа
До коментар #22 от "Симо":Що СИ не отвори пролива.
Явно щото е безспомощен.
Коментиран от #41, #57
16:33 13.05.2026
34 Архимандрисандрит Бибиян
16:35 13.05.2026
35 Дрътия Софианец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Изми чиниите и се яви , на първа линия , а ?? Фааалш
16:36 13.05.2026
36 ДА TAKA E КАКТО
До коментар #21 от "Разбирач":НИЕ С КОМШИЯТА ДЕЛЯХМЕ МАЙ КА ТИ .
16:36 13.05.2026
37 китайски балон
16:37 13.05.2026
38 Ае КИТАЙЧЕТА
До коментар #20 от "Смешен е":Чакам да фалирате САЩ.
Ама там сте вложили близо ТРИЛИОН долара.
Що ги давате, бе китайчета, на една задлъжняла икономика.
Коментиран от #60
16:37 13.05.2026
39 Ае КИТАЙЧЕТА
Пак ша ви шитне некоя и друга технология.
16:39 13.05.2026
40 Весел Патиланец
Сенилен Мушмурок!
16:40 13.05.2026
41 Симо
До коментар #33 от "Я пъ тоа":И защо да го отваря??? Китайците не изоставят партньорите си, когато не им е изгодно!!! Освен това, за тях е много ПО-важно Иран да устои и да постигне целите си. А те са, да прокудят САЩ от Близкия Изток. Така ще се освободи региона за Китай!!!
Коментиран от #44
16:43 13.05.2026
42 Атина Палада оригинал
До коментар #20 от "Смешен е":Не си компетентен да коментираш тази тема,личи си ,че си смешен!
Коментиран от #43, #67
16:46 13.05.2026
43 13843/700819
До коментар #42 от "Атина Палада оригинал":Жертва сте на кибер измама! За повече звъннете мс 0898 720361
16:51 13.05.2026
44 Я пъ тоа
До коментар #41 от "Симо":Китай купува огромни количества петрол от Иран.
Сега купува петрол от другаде, на бая висока цена.
Ако китайчетата са велики могат да решат проблема с отварянето на пролива.
Ама нещо си траят. Що ли???
Коментиран от #59, #61
16:51 13.05.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 що за тъп постинг
До коментар #8 от "Калоян":Китай НЕ се управлява само от Председател.
Имат си и президент и вице.
Запознат ли си с китайската администрация?
Какво, собствено, бръщолевиш?
Коментиран от #72
16:58 13.05.2026
47 Горски
Коментиран от #49
17:00 13.05.2026
48 не припиряйте
Много е рано за каквито и да е коментари.
Някой по-долу питал за посрещенето. Посрещат го като възможно най-важен гост.
Нещо друго ли сте очаквали?
17:00 13.05.2026
49 твоят мозък е негоден за работа
До коментар #47 от "Горски":Има достатъчно примери за успешни президенти, работили до 90-92.
Не е възраста проблемът, ако човекът е здрав.
Всъщност, логиката ти е погрешна.
Във всяка култура говорим за "старейщини" - управление на най-старите....
Коментиран от #56
17:02 13.05.2026
50 Мишел
Коментиран от #51
17:04 13.05.2026
51 Я пъ тоа
До коментар #50 от "Мишел":Тръмп не мечтае.
Той действа.
17:08 13.05.2026
52 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Но тя няма да попречи на бизнес връзките между двете най мощни държави.
17:11 13.05.2026
53 Отстрани
Освен това китайските комунисти са най-големият кредитор на задокеанския обор.
Без комунистите империалистите са обречени!
Коментиран от #55
17:12 13.05.2026
54 КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ
Но китайците разбраха че САМО КАПИТАЛИЗМА води до възход.
17:13 13.05.2026
55 Я пъ тоа
До коментар #53 от "Отстрани":В Китай има повече МИЛИОНЕРИ от която и друга света по света.
Бедните са също доста.
Отявлените комунисти станаха върли КАПИТАЛИСТИ.
Роди се ЧЕРВЕНИЯ КАПИТАЛИЗЪМ в Китай.
Коментиран от #58
17:16 13.05.2026
56 Горски
До коментар #49 от "твоят мозък е негоден за работа":Не знам дали твоя мозък е годен за работа, ама в случая твоя човек има медицински проблем. Аман от адвокати на продажни политици!
17:19 13.05.2026
57 А50
До коментар #33 от "Я пъ тоа":Вече е минал първия катарски газовоз през протока след като са платили на Иран. Всичко е точно
17:22 13.05.2026
58 Отстрани
До коментар #55 от "Я пъ тоа":Лошо няма, да са живи и здрави, хората произвеждат реално, трудят се, трупат пари и стават милионери, а не са финансови измамници и кухи балони като в задокеанския обор. Тръмп е типичният пример за кух провалил се капиталист и измамник.
Да живее комунизма. Той победи капитализма.
Маркс и Енгелс бяха прави!
Коментиран от #64
17:23 13.05.2026
59 А50
До коментар #44 от "Я пъ тоа":От посолството ли черпите информация , я дай източник
Коментиран от #63
17:23 13.05.2026
60 Мишел
До коментар #38 от "Ае КИТАЙЧЕТА":В края на 2025г Китай намали вложенията си в ценни книжа на САЩ на 660 милиарда $ , което е двойно по-малко от максимума 1300 милиарда $ година и половина по рано.
17:25 13.05.2026
61 Айде бе
До коментар #44 от "Я пъ тоа":Щото техният петрол си минава през пролива без санкции, както и пакистанският , но друг не минава. На Китай даже му е изгодно Персийският залив да бъде затворен и всички други да страдат, докато Китай си получава достатъчно петрол и от Русия и от Иран, при това много по-евтин и му е много добре.
Коментиран от #62
17:28 13.05.2026
62 Я пъ тоа
До коментар #61 от "Айде бе":Затова ли има стотина китайски танкера блокирани в пролива.....
Коментиран от #66
17:33 13.05.2026
63 Я пъ тоа
До коментар #59 от "А50":Китай купува над 90% от общия износ на суров петрол от Иран, превръщайки се в жизненоважен икономически стълб за Техеран на фона на геополитическия конфликт и блокадата на Ормузкия проток. Отношенията между двете страни по отношение на петролната търговия се характеризират с остри дипломатически сблъсъци между Вашингтон и Пекин в навечерието на ключовата среща между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин.
Това ми пратиха от.....ПОСОЛЯ
17:45 13.05.2026
64 Я пъ тоа
До коментар #58 от "Отстрани":Най големи финансови измамници са в АЗИЯ.
Включително и в Китай.
За финансови измами, нема...НАРОДНОСТИ.
17:53 13.05.2026
65 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Важни са бизнес решенията
17:56 13.05.2026
66 Айде бе
До коментар #62 от "Я пъ тоа":На входа на Персийския залив има блокирани не 100 а точно 1500 кораба от двете страни ама не и китайски.
Точно днес китайският супер танкер церемониално си излезе от залива като на парад с включен транспондер без никой да го притеснява и така е всеки ден. За Китай, Русия и Пакистан и още 2-3 държави няма блокада и няма такси и санкции. Всички останали горят, потъват или плащат или пък бездействат.
Иран е шефът на залива, свиквайте!
Коментиран от #69
18:01 13.05.2026
67 Смешен е
До коментар #42 от "Атина Палада оригинал":Верно ли, и от къде извади това заключение умнико ?!
18:11 13.05.2026
68 А50
18:18 13.05.2026
69 Я пъ тоа
До коментар #66 от "Айде бе":Въз основа на информация от май 2026 г., се съобщава за напрежение около Ормузкия проток, където според изявления на иранската армия, около стотина китайски танкера са блокирани в залива.
Това съобщиха от....ПОСОЛЯ.
18:26 13.05.2026
70 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Това било по програма....
18:27 13.05.2026
71 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Ключови моменти от информацията:
Сделка с Китай: Според източници на Bloomberg, Boeing е близо до сключване на голяма сделка.
Брой самолети:
Преговорите включват продажбата на около 500 самолета.
Контекст: Тази сделка е значима предвид сложните търговски отношения между САЩ и Китай в сферата на авиацията през последните години.
Това информираха от...ПОСОЛЯ.
18:32 13.05.2026
72 До№46
До коментар #46 от "що за тъп постинг":Кой е президент на Китай ? Питай Гугъл.Отговаря-,,Председател Си "
23:39 13.05.2026