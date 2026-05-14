Тръмп оставил писмо с подробни инструкции до Ванс, в случай, че трябва спешно да го замени

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е оставил на вицепрезидента Дж. Д. Ванс подробни инструкции в случай, че е принуден да го замени като държавен глава преди края на президентския му мандат, каза пред New York Post Себастиан Горка, старши директор по борбата с тероризма в Съвета за национална сигурност на Белия дом.
„В чекмеджето на бюрото Resolute има писмо, адресирано до вицепрезидента, в случай че нещо му се случи. Повярвайте ми, има протоколи за такъв случай. Не мога да ги обсъждам, но те са там.“
Resolute Desk e историческото дъбово бюро в Овалния кабинет, използвано от повечето американски президенти. То е направено от дървения материал на британския изследователски кораб HMS Resolute /„Решителен“/„Непоколебим“/ и е подарен от кралица Виктория през 1880 г
Американският лидер е бил обект на три опита за покушение. Първите два бяха през 2024 г., по време на кампанията му за преизбиране. През юли той бе прострелян на предизборен митинг в окръг Бътлър, Пенсилвания.
Два месеца по-късно друг нападател бе задържан с пистолет в голф клуб „Тръмп Интернешънъл“ в Палм Бийч, Флорида, където бе отседнал Тръмп.
Третият опит за покушение бе извършен на 25 април 2026 г. в хотел „Вашингтон Хилтън“ в столицата, по време на годишния прием на Асоциацията на кореспондентите на Белия дом, на който присъства цялата висша администрация на САЩ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Предсмъртното писмо
Няма нищо по плачевно от това един побъркан да се опитва да овладее света и да разполага с милиони живота.
Дано не пукне в Китай, че ще обвинят Си в грях!
04:25 14.05.2026
4 Патока
05:53 14.05.2026
5 Д-р Ментал
06:13 14.05.2026
6 Васил
07:56 14.05.2026