Тръмп оставил писмо с подробни инструкции до Ванс, в случай, че трябва спешно да го замени

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е оставил на вицепрезидента Дж. Д. Ванс подробни инструкции в случай, че е принуден да го замени като държавен глава преди края на президентския му мандат, каза пред New York Post Себастиан Горка, старши директор по борбата с тероризма в Съвета за национална сигурност на Белия дом.

„В чекмеджето на бюрото Resolute има писмо, адресирано до вицепрезидента, в случай че нещо му се случи. Повярвайте ми, има протоколи за такъв случай. Не мога да ги обсъждам, но те са там.“

Resolute Desk e историческото дъбово бюро в Овалния кабинет, използвано от повечето американски президенти. То е направено от дървения материал на британския изследователски кораб HMS Resolute /„Решителен“/„Непоколебим“/ и е подарен от кралица Виктория през 1880 г

Американският лидер е бил обект на три опита за покушение. Първите два бяха през 2024 г., по време на кампанията му за преизбиране. През юли той бе прострелян на предизборен митинг в окръг Бътлър, Пенсилвания.

Два месеца по-късно друг нападател бе задържан с пистолет в голф клуб „Тръмп Интернешънъл“ в Палм Бийч, Флорида, където бе отседнал Тръмп.

Третият опит за покушение бе извършен на 25 април 2026 г. в хотел „Вашингтон Хилтън“ в столицата, по време на годишния прием на Асоциацията на кореспондентите на Белия дом, на който присъства цялата висша администрация на САЩ.