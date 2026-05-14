Тръмп оставил писмо с подробни инструкции до Ванс, в случай, че трябва спешно да го замени

14 Май, 2026 03:46, обновена 14 Май, 2026 04:01 1 765 6

Напътствията се намират в чекмеджето Resolute в Овалния кабинет на Белия дом

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е оставил на вицепрезидента Дж. Д. Ванс подробни инструкции в случай, че е принуден да го замени като държавен глава преди края на президентския му мандат, каза пред New York Post Себастиан Горка, старши директор по борбата с тероризма в Съвета за национална сигурност на Белия дом.

„В чекмеджето на бюрото Resolute има писмо, адресирано до вицепрезидента, в случай че нещо му се случи. Повярвайте ми, има протоколи за такъв случай. Не мога да ги обсъждам, но те са там.“

Resolute Desk e историческото дъбово бюро в Овалния кабинет, използвано от повечето американски президенти. То е направено от дървения материал на британския изследователски кораб HMS Resolute /„Решителен“/„Непоколебим“/ и е подарен от кралица Виктория през 1880 г

Американският лидер е бил обект на три опита за покушение. Първите два бяха през 2024 г., по време на кампанията му за преизбиране. През юли той бе прострелян на предизборен митинг в окръг Бътлър, Пенсилвания.

Два месеца по-късно друг нападател бе задържан с пистолет в голф клуб „Тръмп Интернешънъл“ в Палм Бийч, Флорида, където бе отседнал Тръмп.

Третият опит за покушение бе извършен на 25 април 2026 г. в хотел „Вашингтон Хилтън“ в столицата, по време на годишния прием на Асоциацията на кореспондентите на Белия дом, на който присъства цялата висша администрация на САЩ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Предсмъртното писмо

    14 3 Отговор
    На Тръмп до заложника в Белия дом Ванс ме разсмя.
    Няма нищо по плачевно от това един побъркан да се опитва да овладее света и да разполага с милиони живота.
    Дано не пукне в Китай, че ще обвинят Си в грях!

    04:25 14.05.2026

  • 4 Патока

    5 1 Отговор
    Дони

    05:53 14.05.2026

  • 5 Д-р Ментал

    6 1 Отговор
    Жалък старец

    06:13 14.05.2026

  • 6 Васил

    1 1 Отговор
    Сигурно му е написал къде са памперсите и успокоителните за да си лекува празната глава.

    07:56 14.05.2026