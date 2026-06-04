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Будапеща постигна "историческо споразумение" с Украйна за унгарското малцинство

Будапеща постигна "историческо споразумение" с Украйна за унгарското малцинство

4 Юни, 2026 07:04, обновена 4 Юни, 2026 06:07 835 5

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  • малцинство

АФП посочва, че въпросът е бил "ябълка на раздора" между Будапеща и Киев при предишния унгарския министър-председател Виктор Орбан

Будапеща постигна "историческо споразумение" с Украйна за унгарското малцинство - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Унгария постигна "историческо споразумение" с Украйна за унгарското малцинство, обяви премиерът Петер Мадяр, цитиран от Франс прес и Ройтерс.

АФП посочва, че въпросът е бил "ябълка на раздора" между Будапеща и Киев при предишния унгарския министър-председател Виктор Орбан, който бе близък с руския президент Владимир Путин.

Споразумението може да открие пътя за отваряне на първия клъстер (група преговорни глави) в преговори за присъединяване на бившата съветска република към Европейския съюз (ЕС), отбелязва Ройтерс.

Официалното започване на такива преговори досега бе блокирано от ветото на Унгария при дългогодишния премиер Орбан. Той обаче падна от власт след парламентарните избори през април, на които партията на проевропейски настроения Мадяр спечели квалифицирано мнозинство в законодателния орган.

"Основните права на 100 000 унгарци (в Украйна) ще бъдат възстановени", каза снощи Мадяр, цитиран от Ройтерс. Според унгарския премиер, който встъпи в длъжност миналия месец, съседната страна се е съгласила да впише условията на това споразумение в своето законодателство, както и в плана си за действие за преговорите за присъединяване към ЕС.

"Постигнахме всеобхватно споразумение с Украйна за разширяване на езиковите, образователните, културните и политическите права на унгарското малцинство", написа още във Фейсбук Мадяр, цитиран от АФП.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Георгиев

    10 4 Отговор
    Според интереса: за унгарското малцинство - да. За руското мнозинство - не. Нещо не се говори за българското малцинство там. То нашите продажници даже на 24. 05. не ги постига на държавни ниво. (Ходиха в Киев преди това да си вземат подаръците и комисионните).

    06:15 04.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А, що така бе.

    2 1 Отговор
    Основните права ще бъдат възстановени. Май ще излезе вярно, че малцинствата са нямали права в тази измислена държава. Заради което и започна войната там. Мерзавци. Отново двойният аршин на Запада.

    06:49 04.06.2026

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