Будапеща постигна "историческо споразумение" с Украйна за унгарското малцинство

Унгария постигна "историческо споразумение" с Украйна за унгарското малцинство, обяви премиерът Петер Мадяр, цитиран от Франс прес и Ройтерс.

АФП посочва, че въпросът е бил "ябълка на раздора" между Будапеща и Киев при предишния унгарския министър-председател Виктор Орбан, който бе близък с руския президент Владимир Путин.

Споразумението може да открие пътя за отваряне на първия клъстер (група преговорни глави) в преговори за присъединяване на бившата съветска република към Европейския съюз (ЕС), отбелязва Ройтерс.

Официалното започване на такива преговори досега бе блокирано от ветото на Унгария при дългогодишния премиер Орбан. Той обаче падна от власт след парламентарните избори през април, на които партията на проевропейски настроения Мадяр спечели квалифицирано мнозинство в законодателния орган.

"Основните права на 100 000 унгарци (в Украйна) ще бъдат възстановени", каза снощи Мадяр, цитиран от Ройтерс. Според унгарския премиер, който встъпи в длъжност миналия месец, съседната страна се е съгласила да впише условията на това споразумение в своето законодателство, както и в плана си за действие за преговорите за присъединяване към ЕС.

"Постигнахме всеобхватно споразумение с Украйна за разширяване на езиковите, образователните, културните и политическите права на унгарското малцинство", написа още във Фейсбук Мадяр, цитиран от АФП.