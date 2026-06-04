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Руски обстрел уби трима цивилни в Краматорск, кранист загина при удар на ВСУ край Брянск
  Тема: Украйна

Руски обстрел уби трима цивилни в Краматорск, кранист загина при удар на ВСУ край Брянск

4 Юни, 2026 06:17, обновена 4 Юни, 2026 06:30 490 15

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  • жертви

В град Волчанск се водят ожесточени градски и стрелкови боеве

Руски обстрел уби трима цивилни в Краматорск, кранист загина при удар на ВСУ край Брянск - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изпълняващият длъжността губернатор Егор Ковалчук съобщи, че украински дрон е нанесъл удар, при който е загинал цивилен кранист, работещ за местно комунално предприятие.

Руските власти докладваха, че противовъздушната отбрана на Севастопол е прихванала над 20 дрона. Падащите отломки са причинили щети по сгради, но няма информация за пострадали хора.

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Руски артилерийски обстрел срещу жилищни сгради в град Краматорск е отнел живота на най-малко трима цивилни и е ранил 11 души.

Местните власти съобщиха за подновен руски обстрел в близост до град Днипро, при който са ранени осем цивилни граждани.

Същевременно фронтовата линия се намира във фаза на динамична война на изтощение, белязана от забавяне на руския сухопътен натиск и масирано активизиране на въздушните удари от двете страни.

Според оценки на Института за изследване на войната (ISW) и военни анализатори, руската армия губи инерция на терен, а Украйна удържа инициативата чрез успешна кампания от далекобойни удари.

Покровско и Кураховско направление в Донецка област остава най-горещата точка на фронта, където руските сили концентрират най-голям натиск в опит да разширят позициите си в Донбас.Украинските сили оказват ожесточена съпротива, като независими наблюдатели (включително аналитичната група DeepState) отчитат, че през последната седмица Украйна е успяла да си върне минимални позиции в района на Новоселивка (западно от Покровск).

В Харковско направление сблъсъците в пограничните райони продължават, но руският напредък е практически блокиран.

В град Волчанск се водят ожесточени градски и стрелкови боеве. Украинските части успешно удържат позициите си в покрайнините на града и провеждат тактически контраатаки, опровергавайки твърденията на Москва за пълен контрол.

Руските сили провеждат ограничени пехотни щурмове и инфилтрационни мисии североизточно от Купянск, но украинската защита остава стабилна. Опитите на руската армия за дълбок пробив към стратегическия железопътен възел Купянск-Вузловий са неуспешни.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Смех

    2 4 Отговор
    Краниста е излетял като стрела.

    06:37 04.06.2026

  • 4 Гориил

    5 1 Отговор
    Именно затова войната в Иран никога няма да свърши. Не си правете никакви илюзии и не се отдавайте на еуфория. Срещата на върха на НАТО в Агкер не е път към мир, а принуда към война.Американците настояват Европа да плати няколко пъти повече за войната в Украйна и да отдели максимални ресурси за отклоняване на вниманието на Москва и Пекин от Близкия изток. Но времената се промениха и работата вече е свършена.

    06:39 04.06.2026

  • 5 Соломон

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "разтревожен":

    Морски води делегацията от дронове и организира посрещането на икономическите делегации в Петербург. За сега четири корабчета на балтийския флот са дали фира а петролния терминал дими на пет места

    06:41 04.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Без име

    1 4 Отговор
    Русия търпи голямо унижение, но не знаем цената му. Да сме живи и здрави, ще я видим.

    06:43 04.06.2026

  • 8 име

    4 3 Отговор
    Вие нормални ли сте? Краматорск е обсаден на 60% от руснаците, там цивилни няма. Тва е даже и по картите на IWS, които се движат около две седмици назад.

    Коментиран от #10

    06:46 04.06.2026

  • 9 А как е бизнесът на Кобзон?

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Някой си":

    Върви ли?

    Коментиран от #11

    06:47 04.06.2026

  • 10 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    Клепар коя година се пада от тридневната специална военна операция?



    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #12, #13

    06:48 04.06.2026

  • 11 Соломон

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "А как е бизнесът на Кобзон?":

    Бизнеса на Кобзон върви великолепно. Вече преди да ги убият ги снимат за сппмен

    06:51 04.06.2026

  • 12 Без име

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Колко години се моля някой да ми прати линк кога Путин е казал, че СВО ще приключи за три дни, но никой не го е публикувал. Може би ти ще го направиш. :-)

    Коментиран от #14

    06:52 04.06.2026

  • 13 Оффф

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Клепар е на родителката ти синът!

    06:53 04.06.2026

  • 14 Оня

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Без име":

    Не могат да ти го пратят щото те дрънкат само квото им спуснат!

    06:56 04.06.2026

  • 15 Соломонов

    0 0 Отговор
    Как цял живот не срещнах един свестен украинец или украинка, винаги са надменни, високомерни, алчни, груби, крадливи и некадърни. Най-противното население на Европа. Имам в предвид оригиналните украинци от Галиция и около Лвов. Дано няма държава Украйна на картата през 2027! Стига с това уродливо бандеро-фашизирано творение на терористи! Синьо жълтия парцал ще бъде заврян там където не огрява слънцето.

    06:57 04.06.2026

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