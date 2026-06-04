Руски обстрел уби трима цивилни в Краматорск, кранист загина при удар на ВСУ край Брянск

Изпълняващият длъжността губернатор Егор Ковалчук съобщи, че украински дрон е нанесъл удар, при който е загинал цивилен кранист, работещ за местно комунално предприятие.

Руските власти докладваха, че противовъздушната отбрана на Севастопол е прихванала над 20 дрона. Падащите отломки са причинили щети по сгради, но няма информация за пострадали хора.

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Руски артилерийски обстрел срещу жилищни сгради в град Краматорск е отнел живота на най-малко трима цивилни и е ранил 11 души.

Местните власти съобщиха за подновен руски обстрел в близост до град Днипро, при който са ранени осем цивилни граждани.

Същевременно фронтовата линия се намира във фаза на динамична война на изтощение, белязана от забавяне на руския сухопътен натиск и масирано активизиране на въздушните удари от двете страни.

Според оценки на Института за изследване на войната (ISW) и военни анализатори, руската армия губи инерция на терен, а Украйна удържа инициативата чрез успешна кампания от далекобойни удари.

Покровско и Кураховско направление в Донецка област остава най-горещата точка на фронта, където руските сили концентрират най-голям натиск в опит да разширят позициите си в Донбас.Украинските сили оказват ожесточена съпротива, като независими наблюдатели (включително аналитичната група DeepState) отчитат, че през последната седмица Украйна е успяла да си върне минимални позиции в района на Новоселивка (западно от Покровск).

В Харковско направление сблъсъците в пограничните райони продължават, но руският напредък е практически блокиран.

В град Волчанск се водят ожесточени градски и стрелкови боеве. Украинските части успешно удържат позициите си в покрайнините на града и провеждат тактически контраатаки, опровергавайки твърденията на Москва за пълен контрол.

Руските сили провеждат ограничени пехотни щурмове и инфилтрационни мисии североизточно от Купянск, но украинската защита остава стабилна. Опитите на руската армия за дълбок пробив към стратегическия железопътен възел Купянск-Вузловий са неуспешни.