Руски обстрел уби трима цивилни в Краматорск, кранист загина при удар на ВСУ край Брянск

Изпълняващият длъжността губернатор Егор Ковалчук съобщи, че украински дрон е нанесъл удар, при който е загинал цивилен кранист, работещ за местно комунално предприятие.
Руските власти докладваха, че противовъздушната отбрана на Севастопол е прихванала над 20 дрона. Падащите отломки са причинили щети по сгради, но няма информация за пострадали хора.
Руски артилерийски обстрел срещу жилищни сгради в град Краматорск е отнел живота на най-малко трима цивилни и е ранил 11 души.
Местните власти съобщиха за подновен руски обстрел в близост до град Днипро, при който са ранени осем цивилни граждани.
Същевременно фронтовата линия се намира във фаза на динамична война на изтощение, белязана от забавяне на руския сухопътен натиск и масирано активизиране на въздушните удари от двете страни.
Според оценки на Института за изследване на войната (ISW) и военни анализатори, руската армия губи инерция на терен, а Украйна удържа инициативата чрез успешна кампания от далекобойни удари.
Покровско и Кураховско направление в Донецка област остава най-горещата точка на фронта, където руските сили концентрират най-голям натиск в опит да разширят позициите си в Донбас.Украинските сили оказват ожесточена съпротива, като независими наблюдатели (включително аналитичната група DeepState) отчитат, че през последната седмица Украйна е успяла да си върне минимални позиции в района на Новоселивка (западно от Покровск).
В Харковско направление сблъсъците в пограничните райони продължават, но руският напредък е практически блокиран.
В град Волчанск се водят ожесточени градски и стрелкови боеве. Украинските части успешно удържат позициите си в покрайнините на града и провеждат тактически контраатаки, опровергавайки твърденията на Москва за пълен контрол.
Руските сили провеждат ограничени пехотни щурмове и инфилтрационни мисии североизточно от Купянск, но украинската защита остава стабилна. Опитите на руската армия за дълбок пробив към стратегическия железопътен възел Купянск-Вузловий са неуспешни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Смех
06:37 04.06.2026
4 Гориил
06:39 04.06.2026
5 Соломон
До коментар #2 от "разтревожен":Морски води делегацията от дронове и организира посрещането на икономическите делегации в Петербург. За сега четири корабчета на балтийския флот са дали фира а петролния терминал дими на пет места
06:41 04.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Без име
06:43 04.06.2026
8 име
Коментиран от #10
06:46 04.06.2026
9 А как е бизнесът на Кобзон?
До коментар #6 от "Някой си":Върви ли?
Коментиран от #11
06:47 04.06.2026
10 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #8 от "име":Клепар коя година се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за отговора!
Коментиран от #12, #13
06:48 04.06.2026
11 Соломон
До коментар #9 от "А как е бизнесът на Кобзон?":Бизнеса на Кобзон върви великолепно. Вече преди да ги убият ги снимат за сппмен
06:51 04.06.2026
12 Без име
До коментар #10 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Колко години се моля някой да ми прати линк кога Путин е казал, че СВО ще приключи за три дни, но никой не го е публикувал. Може би ти ще го направиш. :-)
Коментиран от #14
06:52 04.06.2026
13 Оффф
До коментар #10 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Клепар е на родителката ти синът!
06:53 04.06.2026
14 Оня
До коментар #12 от "Без име":Не могат да ти го пратят щото те дрънкат само квото им спуснат!
06:56 04.06.2026
15 Соломонов
06:57 04.06.2026