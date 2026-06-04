ЕС се готви да отвори първите глави от преговорите за присъединяване на Украйна и Молдова

Европейският съюз (ЕС) се готви да отвори първия клъстер (група преговорни глави) в преговорите за присъединяване на Украйна и Молдова, заяви кипърското ротационно председателство на Съвета на ЕС, цитирано от Франс прес и ДПА.
Началото на процеса бе блокирано от Унгария при предишния премиер Виктор Орбан. Неговият наследник на поста Петер Мадяр обаче обяви снощи, че е постигнал с Украйна "историческо споразумение" за унгарското малцинство в съседната държава.
Постоянните представители на 27-те страни членки в Брюксел са дали предварително одобрение за официалното отваряне на първия клъстер (група преговорни глави) в преговори с Украйна и съседна Молдова, каза представител на кипърското председателство, цитиран от АФП. Той определи това като "важна стъпка по пътя (на двете бивши съветски републики) към европейска интеграция".
Преговорите формално започнаха още през юни 2024 г., но на практика бяха в мъртва точка заради унгарското вето за Украйна. То не важеше за Молдова, но кандидатурата на страната на практика е разглеждана заедно с тази на съседната страна, отбелязва Франс прес.
ДПА посочва, че преговорите за присъединяване към ЕС обикновено са продължителни и може да отнемат много години. Процесът е разделен на шест тематични клъстера и не гарантира евентуално членство.
Първият клъстер е съсредоточен върху фундаментални въпроси, включително върховенството на закона, съдебната реформа и стандартите за публичната администрация.
Преговорите може да започнат още в кулоарите на предстоящата на 15 юни в Люксембург среща на министрите на външните работи на страните от ЕС, предположи представителят на кипърското председателство, цитиран от ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
Коментиран от #5
06:13 04.06.2026
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3 Хвала
06:14 04.06.2026
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7 Зеленият хайвер
06:20 04.06.2026
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9 Браво браво браво
Коментиран от #28
06:22 04.06.2026
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11 Гориил
06:33 04.06.2026
12 Мартин
06:35 04.06.2026
13 Боби
06:36 04.06.2026
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18 Млад еврас
06:38 04.06.2026
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20 Механик
06:40 04.06.2026
21 Лекаря
До коментар #15 от "Директора":Никой не ти пречи да си метнеш въжето.😂😂😂
06:42 04.06.2026
22 ПАПЛАЧТА Е
06:43 04.06.2026
23 Георги Георгиев
06:45 04.06.2026
24 Гориил
Коментиран от #27
06:48 04.06.2026
25 Дон Корлеоне
06:49 04.06.2026
26 По важното
06:49 04.06.2026
27 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #24 от "Гориил":Да в СВЕТОВНАТА СИЛА руЗЗия ГОРИВО С КУПОНИ🤣🤣🤣🤣🤣🤣
06:54 04.06.2026
28 1001
До коментар #9 от "Браво браво браво":И ще дойдат мафиоти и какви ли не.
07:00 04.06.2026