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ЕС се готви да отвори първите глави от преговорите за присъединяване на Украйна и Молдова
  Тема: Украйна

ЕС се готви да отвори първите глави от преговорите за присъединяване на Украйна и Молдова

4 Юни, 2026 07:04, обновена 4 Юни, 2026 06:10 588 28

  • украйна-
  • молдова-
  • европейски съюз-
  • преговори

Началото на процеса бе блокирано от Унгария при предишния премиер Виктор Орбан

ЕС се готви да отвори първите глави от преговорите за присъединяване на Украйна и Молдова - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Европейският съюз (ЕС) се готви да отвори първия клъстер (група преговорни глави) в преговорите за присъединяване на Украйна и Молдова, заяви кипърското ротационно председателство на Съвета на ЕС, цитирано от Франс прес и ДПА.

Началото на процеса бе блокирано от Унгария при предишния премиер Виктор Орбан. Неговият наследник на поста Петер Мадяр обаче обяви снощи, че е постигнал с Украйна "историческо споразумение" за унгарското малцинство в съседната държава.

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Постоянните представители на 27-те страни членки в Брюксел са дали предварително одобрение за официалното отваряне на първия клъстер (група преговорни глави) в преговори с Украйна и съседна Молдова, каза представител на кипърското председателство, цитиран от АФП. Той определи това като "важна стъпка по пътя (на двете бивши съветски републики) към европейска интеграция".

Преговорите формално започнаха още през юни 2024 г., но на практика бяха в мъртва точка заради унгарското вето за Украйна. То не важеше за Молдова, но кандидатурата на страната на практика е разглеждана заедно с тази на съседната страна, отбелязва Франс прес.

ДПА посочва, че преговорите за присъединяване към ЕС обикновено са продължителни и може да отнемат много години. Процесът е разделен на шест тематични клъстера и не гарантира евентуално членство.

Първият клъстер е съсредоточен върху фундаментални въпроси, включително върховенството на закона, съдебната реформа и стандартите за публичната администрация.

Преговорите може да започнат още в кулоарите на предстоящата на 15 юни в Люксембург среща на министрите на външните работи на страните от ЕС, предположи представителят на кипърското председателство, цитиран от ДПА.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    23 6 Отговор
    Ес се управлява от идиоти

    Коментиран от #5

    06:13 04.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хвала

    10 3 Отговор
    на ЕССР - а !

    06:14 04.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Зеленият хайвер

    12 4 Отговор
    След успешното присъединяване на Република Турция, сега и Украйна и Молдова. А после Босна, Херцеговина, Кокосово и Макдоналдс. След като закъсняха за луната, може пък част от Марс да присъединят.

    06:20 04.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Браво браво браво

    5 16 Отговор
    една силна държава и една силна армия! Това е вливане на калени във войната украинци с много опит, умения, нови технологии и отстояване на собствените си земи и права на гражданите. Поклон пред загиналите украинци и българи за свободата си от този нагъл окупатор Путин.

    Коментиран от #28

    06:22 04.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гориил

    8 3 Отговор
    Всички лостове за влияние са в Москва и колкото по-силно крещите, толкова по-малка е вероятността тези преговори някога да приключат.Истинската цел на тези преговори е безкрайно да се ограбват и мамят руснаците, българите, унгарците и румънците, живеещи в Украйна. В края на краищата, Бандера никога няма да се доближи до Полша, а руснаците, живеещи в Украйна, мразят Европа.Това е също толкова невъзможно, колкото и обединението на Румъния и Молдова.Всички инструменти за измама са загубили своята сила и перспективи.

    06:33 04.06.2026

  • 12 Мартин

    3 8 Отговор
    Шепата нещастни русофили са второ, трето поколение лузъри.Представляват едно малко стадо презряно от истинските българи.

    06:35 04.06.2026

  • 13 Боби

    1 7 Отговор
    Само трябва да прокопаем един километър широк и дълбок ров между Европа и Русия, да спрат да прииждат тия диви орди. Да си седят в Азия да си карат ладите.

    06:36 04.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Млад еврас

    8 1 Отговор
    Погледнете кви са новите кандидати за ЕС, само бедни и разсипани икономически държави, дето веднага трябва да наливаш пара там, ЕС се превръща в клуба на бедните, даже и някой от бедните губят желание за присъединяване като макетата и сърбетата, кво остана смислено от ЕС, Германия, Франция, Италия с няква икономика, но и тя затихваща, всички друго бедно и зависимо.

    06:38 04.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Механик

    2 3 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    06:40 04.06.2026

  • 21 Лекаря

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Директора":

    Никой не ти пречи да си метнеш въжето.😂😂😂

    06:42 04.06.2026

  • 22 ПАПЛАЧТА Е

    1 3 Отговор
    ДГРАДИРАЛИТЕ РУСКИ АЛКАШИ ДЕТО МРЪТ ЗА ТОЯ ДЕТО ДУХА ,БЛАТОТО УТЕЧЕ В КАНАЛА ,ВЕЧЕ В НЯКОЙ ОБЛАСТИ В БЛАТАРИСТАН ГОРИВО С КУПОНИ ДО 20 ЛИТРА😆😆😆😆

    06:43 04.06.2026

  • 23 Георги Георгиев

    2 1 Отговор
    Слава на всеки избягъл или укрил се украински мъж от кървавият киевски режим, диктатора със златните тоалетни и ТЦК, който бусифират жалките укри !

    06:45 04.06.2026

  • 24 Гориил

    0 2 Отговор
    Европа е изправена пред смътни перспективи да се превърне в периферия на световната икономика и търговия.Русия и Китай ще ви попречат да прекратите бързо войната в Персийския залив и ще намалят конкурентоспособността ви на световните пазари на суровини и енергия.Не виждате ли, че съществуването на Европа отново се превръща във война между световните сили?И в тази война Европа няма и най-малък шанс.На срещата на върха на НАТО в Анкара Тръмп ще ви каже, че такава война вече е в ход.

    Коментиран от #27

    06:48 04.06.2026

  • 25 Дон Корлеоне

    0 1 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    06:49 04.06.2026

  • 26 По важното

    0 0 Отговор
    Да тръгнат предприсъединителните фондове към Украйна та да има ЗЛАТНИ ТОАЛЕТНИ и за брюксрлските евроатлантетата.

    06:49 04.06.2026

  • 27 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Гориил":

    Да в СВЕТОВНАТА СИЛА руЗЗия ГОРИВО С КУПОНИ🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    06:54 04.06.2026

  • 28 1001

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Браво браво браво":

    И ще дойдат мафиоти и какви ли не.

    07:00 04.06.2026

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