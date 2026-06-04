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НС обсъжда промени, свързани с нефтения сектор и инвестициите

НС обсъжда промени, свързани с нефтения сектор и инвестициите

4 Юни, 2026 07:09 839 8

  • парламент-
  • горива-
  • търговия-
  • депутати-
  • закон

Вносителите предлагат засилване на държавния контрол

НС обсъжда промени, свързани с нефтения сектор и инвестициите - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Парламентът обсъжда промени в законите за нефтения сектор и насърчаването на инвестициите.

Първият законопроект предвижда изменения в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, които са свързани с нефта и продуктите от нефтен произход, посочи БНР.

Вносителите предлагат засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител на дружества, опериращи в сектора на критическата инфраструктура и търговията с нефтопродукти.

Сред основните промени е въвеждането на съдебен контрол върху сделки с акции, дялове и имущество на засегнатите дружества.

Втората законодателна инициатива е свързана с промени в Закона за насърчаването на инвестициите. Законопроектът е внесен от Петър Витанов и група народни представители и цели привеждане на нормативната уредба в съответствие с новата структура на Министерския съвет и преразпределението на компетентности между Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Предвижда се създаване на координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет, който да подпомага формирането и провеждането на инвестиционна политика в държавата.

Законопроектът урежда и преобразуването на съществуващи административни услуги, като създава необходимата нормативна основа за приемане на подзаконови актове в шестмесечен срок след влизането му в сила.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сега

    8 0 Отговор
    още администрация ли ще легне на плещите на българските граждани за "засилен държавен контрол" ? Задължително глухи и слепи !

    07:13 04.06.2026

  • 2 Гориил

    2 0 Отговор
    Остава да се намерят източниците на петрол.

    07:39 04.06.2026

  • 3 счупихте държавата,

    2 0 Отговор
    а сега ще насърчавате инвестициите. Ама друг път.

    07:47 04.06.2026

  • 4 Сталин

    3 1 Отговор
    Къв контрол бе негодници ,нефтения резерв на България е в чужди държави,и се плаща милиони за склад ,единия е в Румъния и другия в Холандия,при криза която идва ще видите нашия нефт през крив макарон

    Коментиран от #6

    07:53 04.06.2026

  • 5 Сталин

    2 0 Отговор
    Ква държавна политика при нефта , държавата не притежава и една цистерна нафта ,всичко е в чужди ръце, кога държавата ще изкупи Нефтохим Бургас

    07:57 04.06.2026

  • 6 толкова ли е трудно да се сетите

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Че нефтен резерв не означава горива на склад? Означава добивна квота при най-големите пройзводители на нефт в Европа.

    Коментиран от #8

    07:58 04.06.2026

  • 7 още 2020

    0 0 Отговор
    Още 2020 Румен Радев вдигна юмрук и обеща да ни оправи, защото сме живеели зле. Не може вече да не ни е оправил! Направо се чудя за какво ще прави пак реорганизации на цялата държава?

    08:00 04.06.2026

  • 8 Сталин

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "толкова ли е трудно да се сетите":

    При кризата която идва ще видиш добивна квота през крив макарон ,ако нямаш нефт на склад в държавата както е навсякъде по света, ще ходите пеша и с колелета

    08:29 04.06.2026

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