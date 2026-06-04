НС обсъжда промени, свързани с нефтения сектор и инвестициите

Парламентът обсъжда промени в законите за нефтения сектор и насърчаването на инвестициите.
Първият законопроект предвижда изменения в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, които са свързани с нефта и продуктите от нефтен произход, посочи БНР.
Вносителите предлагат засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител на дружества, опериращи в сектора на критическата инфраструктура и търговията с нефтопродукти.
Сред основните промени е въвеждането на съдебен контрол върху сделки с акции, дялове и имущество на засегнатите дружества.
Втората законодателна инициатива е свързана с промени в Закона за насърчаването на инвестициите. Законопроектът е внесен от Петър Витанов и група народни представители и цели привеждане на нормативната уредба в съответствие с новата структура на Министерския съвет и преразпределението на компетентности между Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.
Предвижда се създаване на координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет, който да подпомага формирането и провеждането на инвестиционна политика в държавата.
Законопроектът урежда и преобразуването на съществуващи административни услуги, като създава необходимата нормативна основа за приемане на подзаконови актове в шестмесечен срок след влизането му в сила.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сега
07:13 04.06.2026
2 Гориил
07:39 04.06.2026
3 счупихте държавата,
07:47 04.06.2026
4 Сталин
Коментиран от #6
07:53 04.06.2026
5 Сталин
07:57 04.06.2026
6 толкова ли е трудно да се сетите
До коментар #4 от "Сталин":Че нефтен резерв не означава горива на склад? Означава добивна квота при най-големите пройзводители на нефт в Европа.
Коментиран от #8
07:58 04.06.2026
7 още 2020
08:00 04.06.2026
8 Сталин
До коментар #6 от "толкова ли е трудно да се сетите":При кризата която идва ще видиш добивна квота през крив макарон ,ако нямаш нефт на склад в държавата както е навсякъде по света, ще ходите пеша и с колелета
08:29 04.06.2026