По желание на Белия дом! Вицепрезидентът Джей Ди Ванс отхвърлил план на Мосад за включване на кюрдите във войната с Техеран

28 Април, 2026 18:45 750 13

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е отхвърлил предложение, приписвано на израелската разузнавателна агенция Мосад, целящо сваляне на ръководството в Иран и включването на кюрдите в конфликта. Това предаде Middle east monitor, позовавайки се на израелският вестник "Йедиот Ахронот".

Според доклада планът, свързан с шефа на Мосад Дейвид Барнеа, очертава многоетапен подход, започващ с убийството на върховния лидер на Иран Али Хаменей и висши фигури, последван от инсталиране на алтернативно ръководство, съобразено с израелските интереси. Вестникът твърди, че последваща фаза предвижда подкрепа на кюрдските движения за настъпление в Иран, наред с очакванията за широко разпространени вътрешни протести.

Американският вицепрезидент, заедно с висши служители на Белия дом, са се противопоставили на предложението, въпреки първоначалното одобрение от страна на Доналд Тръмп по време на среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Мар-а-Лаго.

"Йедиот Ахронот" посочва, че е укрил подробности за плана, докато не получи разрешение от израелския военен цензор, който е наложил ограничения върху публикуването на информация, свързана с него.

Докладът също така проследява по-ранните дискусии за нападения срещу ръководството на Иран до мандата на Меир Даган по време на правителството на Ехуд Олмерт.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 36942026

    13 0 Отговор
    Значи кюрдите винаги са били маш на МОСД от как съществува еврейската държава.

    Коментиран от #11

    18:47 28.04.2026

  • 2 Да,бе

    5 0 Отговор
    А кюрдите друго ли решиха..."Остри" сте,та дрънкате.

    18:48 28.04.2026

  • 3 Горски

    9 2 Отговор
    Иран, както всяка друга държава, има своите проблеми, но това не означава, че е в състояние на „колапс“. Това е просто политическа игра и не съм сигурен дали е правилна. Тръмп е по голям лъжец от Зеленски който постоянно говори Свалихме 200.300,400 руски дрона а пък руснаците са изстреляли само 10 или 20???? И за лъжата си постоянно иска още ПАРИ , милиарди Дайте , дайте ! Тръмп говори , че ТОЙ затворил ОРМУЗ , а то е Точно обратното Иран го затвориха ! Ами като си го Затворил ...Отвори го бре Тръмпи! Затова ли САЩ ситуираха три самолетоносача в района, щото Иран е пред колапс? Пък и точно след срещата Русия - Иран от преди два дни, на която Путин заяви безрезервна подкрепа за Иран. на него последен ще кажат това за колапса. Тръмп всеки ден побеждава Иран, такова нещо не бях виждал. Хаха, да, представям си как Иран звъни на оранжевия пуяк и му казват "в състояние на колапс сме".

    18:49 28.04.2026

  • 4 Да бе

    5 0 Отговор
    Те кюрдите са нещо като копче- включваш и изключваш!

    Коментиран от #8

    18:52 28.04.2026

  • 5 ДД ГОТВИ

    8 0 Отговор
    ВАНС ЗА ПРЕЗИДЕНТ.

    18:53 28.04.2026

  • 6 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Бай Дончо скоро ще се пенсионира от Президенството като нашия летец

    19:00 28.04.2026

  • 7 Пълен йедиот

    7 0 Отговор
    Някой съмнявал ли се е, че Израел и Мосад стоят зад всичко това, та някакъв си "Йедиот Ахронот" да ни светва чак сега?
    Сигурен съм че дори и нашите журналисти го знаят, но са:
    "укрил подробности за плана, докато не получи разрешение от израелския военен цензор, който е наложил ограничения върху публикуването на информация"

    19:01 28.04.2026

  • 8 Не са!

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да бе":

    И затова иранските кюрди отказаха, въпреки че лидерите им са купени от САЩ и Мосад. Тръмп дори спомена как САЩ са им пращали оръжие за целта .

    19:06 28.04.2026

  • 9 Фейк - либераст

    4 0 Отговор
    Някой да не си помисли, че еврейското лоби управлява САЩ ? САКЪН! Те само ги коткат къде ще има келепир и сащисания Тръмп се нанизва на кукичката, нали е алчен!

    19:06 28.04.2026

  • 10 Пич

    2 0 Отговор
    Отново скука! Не успяват да ми се скрият! Но пък ще гледам сеира, който прогнозирах!!!

    19:13 28.04.2026

  • 11 Ердо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "36942026":

    Турция как е коментирала?

    19:17 28.04.2026

  • 12 Запознат

    2 0 Отговор
    "Вицепрезидентът Джей Ди Ванс отхвърлил план на Мосад за включване на кюрдите във войната с Техеран"

    Ха ха ха когато си се изложил трябва да го замажеш - кюрдите ги отсвириха много отдавна и им казаха да си гледат работата и сега видиш ли "Джей Ди Ванс отхвърлил план на Мосад".

    Смях от всякъде.

    19:18 28.04.2026

  • 13 Пермазал

    1 0 Отговор
    Над 40 години подкрепяха ПКК в Турция и накрая кво стана Ердоган ги смаза.Ако пак бяха се опитали да свалят аяотоласите Турция ще ше моментално да се намеси

    19:19 28.04.2026