По желание на Белия дом! Вицепрезидентът Джей Ди Ванс отхвърлил план на Мосад за включване на кюрдите във войната с Техеран

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е отхвърлил предложение, приписвано на израелската разузнавателна агенция Мосад, целящо сваляне на ръководството в Иран и включването на кюрдите в конфликта. Това предаде Middle east monitor, позовавайки се на израелският вестник "Йедиот Ахронот".

Според доклада планът, свързан с шефа на Мосад Дейвид Барнеа, очертава многоетапен подход, започващ с убийството на върховния лидер на Иран Али Хаменей и висши фигури, последван от инсталиране на алтернативно ръководство, съобразено с израелските интереси. Вестникът твърди, че последваща фаза предвижда подкрепа на кюрдските движения за настъпление в Иран, наред с очакванията за широко разпространени вътрешни протести.

Американският вицепрезидент, заедно с висши служители на Белия дом, са се противопоставили на предложението, въпреки първоначалното одобрение от страна на Доналд Тръмп по време на среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Мар-а-Лаго.

"Йедиот Ахронот" посочва, че е укрил подробности за плана, докато не получи разрешение от израелския военен цензор, който е наложил ограничения върху публикуването на информация, свързана с него.

Докладът също така проследява по-ранните дискусии за нападения срещу ръководството на Иран до мандата на Меир Даган по време на правителството на Ехуд Олмерт.