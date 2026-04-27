Най-големите противници на Нетаняху обединяват сили на следващите избори в Израел

Двама от най-големите противници на израелския премиер Бенямин Нетаняху обединяват сили, в опит да свалят коалиционното му правителство, съобщава Sky news. Бившите премиери, десничарят Нафтали Бенет и центристът Яир Лапид, обявиха сливането на партиите си "Бенет 2026" и "Има бъдеще".

Ние сме тук заедно в името на нашите деца. Държавата Израел трябва да промени посоката си, заяви Лапид. Бенет посочи, че новата партия ще се казва "Заедно" и че той ще бъде неин лидер. По думите му след 30 г. е време за раздяла с Нетаняху и отваряне на нова глава за Израел.

Двамата добавиха, че кандидатурата им ще стане факт на предстоящите избори, очаквани по-късно тази година. Дуото е обединявало сили и преди, когато сложи край на последователния 12-годишен мандат на Нетаняху на избори през 2021 г. Тогава те сформираха коалиция с слабо мнозинство, която оцеля само 18 месеца.

Нетаняху, най-дълго управлявалият министър-председател на Израел, се завърна на власт, когато спечели изборите през ноември 2022 г. Година по-късно Близкия изток бе потопен в смут след атаката на Хамас срещу Южен Израел през 2023 г. Израел отвърна незабавно, като извърши въздушни удари по Газа.

В средата на декември, здравното министерство на Газа, управлявано от Хамас, заяви, че броят на смъртните случаи на територията е надхвърлил 45 000. Оттогава проучванията предричат, че Нетаняху ще загуби следващите избори, насрочени за края на октомври.

54-годишният Бенет, бивш армейски командос, превърнал се в технологичен милионер, изостава от Нетаняху в предизборните проучвания.

Проучване на израелската N12 News, проведено на 23 април, установи, че Бенет се осигурява 21 от 120-те места, срещу 25 за Ликуд на Нетаняху. Партията на Лапид пък си осигурява само седем места, в сравнение с 24-те, които има в момента.