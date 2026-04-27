Най-големите противници на Нетаняху обединяват сили на следващите избори в Израел

Най-големите противници на Нетаняху обединяват сили на следващите избори в Израел

27 Април, 2026 13:29 777 11

Бенямин Нетаняху, най-дълго управлявалият министър-председател на Израел, се завърна на власт, когато спечели изборите през ноември 2022 г. 

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Двама от най-големите противници на израелския премиер Бенямин Нетаняху обединяват сили, в опит да свалят коалиционното му правителство, съобщава Sky news. Бившите премиери, десничарят Нафтали Бенет и центристът Яир Лапид, обявиха сливането на партиите си "Бенет 2026" и "Има бъдеще".

Ние сме тук заедно в името на нашите деца. Държавата Израел трябва да промени посоката си, заяви Лапид. Бенет посочи, че новата партия ще се казва "Заедно" и че той ще бъде неин лидер. По думите му след 30 г. е време за раздяла с Нетаняху и отваряне на нова глава за Израел.

Двамата добавиха, че кандидатурата им ще стане факт на предстоящите избори, очаквани по-късно тази година. Дуото е обединявало сили и преди, когато сложи край на последователния 12-годишен мандат на Нетаняху на избори през 2021 г. Тогава те сформираха коалиция с слабо мнозинство, която оцеля само 18 месеца.

Нетаняху, най-дълго управлявалият министър-председател на Израел, се завърна на власт, когато спечели изборите през ноември 2022 г. Година по-късно Близкия изток бе потопен в смут след атаката на Хамас срещу Южен Израел през 2023 г. Израел отвърна незабавно, като извърши въздушни удари по Газа.

В средата на декември, здравното министерство на Газа, управлявано от Хамас, заяви, че броят на смъртните случаи на територията е надхвърлил 45 000. Оттогава проучванията предричат, че Нетаняху ще загуби следващите избори, насрочени за края на октомври.

54-годишният Бенет, бивш армейски командос, превърнал се в технологичен милионер, изостава от Нетаняху в предизборните проучвания.

Проучване на израелската N12 News, проведено на 23 април, установи, че Бенет се осигурява 21 от 120-те места, срещу 25 за Ликуд на Нетаняху. Партията на Лапид пък си осигурява само седем места, в сравнение с 24-те, които има в момента.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Нафталин е като Сатаняху

    8 4 Отговор
    И двамата са ционисти и взривяват световния мир.

    13:31 27.04.2026

  • 2 име

    6 3 Отговор
    Брей, да не би да има по-страшни нацисти от Хитлеряху?

    13:32 27.04.2026

  • 3 честен ционист

    0 4 Отговор
    Нафтали Бенет е българската връзка в Кнесета.

    Коментиран от #8

    13:33 27.04.2026

  • 4 Българка

    5 4 Отговор
    Сатаняху е предал богу дух.
    Така ще ни подготвят за следващите им избори. Защото той е при СТАНАТА. Няма го тук на грешната земя

    13:33 27.04.2026

  • 5 Бибчо

    7 1 Отговор
    Май ще бъде опандизен в крайна сметка

    13:35 27.04.2026

  • 6 Смешници

    3 2 Отговор
    Натаняху като Зеленски, избори няма, забравете.

    13:36 27.04.2026

  • 7 Аз.........

    2 0 Отговор
    Оставете ШИН БЕТ да си свърши работата!!!
    Друго не е НУЖНО.

    13:45 27.04.2026

  • 8 Пази Боже

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    от евреи и ционисти (дори и честни) в България.

    Всички ционисти - включително и честните - да заминават доброволци в Израел.

    И да не се връщат като кукувича прежда в българската люцерна.

    13:45 27.04.2026

  • 9 Учителят Дънов

    2 0 Отговор
    е предсказал, че мир ще настъпи в Йерусалим, когато и последният евреин стане християнин.

    13:49 27.04.2026

  • 10 Овчар

    0 1 Отговор
    Този сайт губи аудитория с всеки изминал ден...! Защо се самообивате вместо да бъдете обективни...?

    14:15 27.04.2026

  • 11 хмммм

    1 0 Отговор
    Трябва Йоав Галант да поеме след Нетаняху, а не тези разсипници!

    14:37 27.04.2026