Във Вашингтон! Израел и Ливан договориха 45-дневно удължаване на примирието

16 Май, 2026 13:23 719 7

  • ливан-
  • израел-
  • хизбула-
  • бенямин нетаняху-
  • цахал-
  • газа-
  • иран

Израел и Ливан се споразумяха за 45-дневно удължаване на прекратяването на огъня, обявено от президента на САЩ Доналд Тръмп на 16 април, съобщи Държавният департамент на САЩ, цитиран от "Ройтерс".

"Прекратяването на военните действия от 16 април ще бъде удължено с 45 дни, за да се даде възможност за по-нататъшен напредък", заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пигот.

Държавният департамент определи преговорите между Израел и Ливан, проведени във Вашингтон в четвъртък и петък, като "високопродуктивни" и заяви, че страните ще подновят преговорите на 2 и 3 юни.

Разговорите тази седмица бяха третата среща на страните, откакто Израел засили въздушните атаки срещу Ливан, след като "Хизбула" изстреля ракети по Израел на 2 март, три дни след началото на американско-израелската война срещу Иран. Израел разшири сухопътното си нахлуване в южната част на Ливан миналия месец.

Водена успоредно с конфликта между САЩ и Иран, войната на Израел в Ливан продължава, откакто Тръмп обяви прекратяване на огъня, въпреки че оттогава военните действия до голяма степен са ограничени в Южен Ливан.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    2 1 Отговор
    Къде е Мирчев?!
    Защо се правите на ударени с мокър парцал?!
    Шкварек да е писал нещо по темата, а Костадинов?

    13:26 16.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 СТАРИТЕ ХОРА КАЗВАТ

    2 2 Отговор
    На еврей вяра да нямаш.

    13:28 16.05.2026

  • 4 Формалности

    1 0 Отговор
    С 45дни удължават примирие между Израел и Ливан, което не се състоя.

    13:37 16.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бениамин Натаняху президент на сащ

    1 1 Отговор
    Ние винаги спазваме споразуменията с народите, които изтребваме. ☝️

    13:48 16.05.2026

  • 7 Владимир Зеленски електротехник

    1 1 Отговор
    И аз винаги спазвам споразуменията с Русия, особено на Ханука.☝️

    13:50 16.05.2026