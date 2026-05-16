Във Вашингтон! Израел и Ливан договориха 45-дневно удължаване на примирието

Израел и Ливан се споразумяха за 45-дневно удължаване на прекратяването на огъня, обявено от президента на САЩ Доналд Тръмп на 16 април, съобщи Държавният департамент на САЩ, цитиран от "Ройтерс".

"Прекратяването на военните действия от 16 април ще бъде удължено с 45 дни, за да се даде възможност за по-нататъшен напредък", заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пигот.

Държавният департамент определи преговорите между Израел и Ливан, проведени във Вашингтон в четвъртък и петък, като "високопродуктивни" и заяви, че страните ще подновят преговорите на 2 и 3 юни.

Разговорите тази седмица бяха третата среща на страните, откакто Израел засили въздушните атаки срещу Ливан, след като "Хизбула" изстреля ракети по Израел на 2 март, три дни след началото на американско-израелската война срещу Иран. Израел разшири сухопътното си нахлуване в южната част на Ливан миналия месец.

Водена успоредно с конфликта между САЩ и Иран, войната на Израел в Ливан продължава, откакто Тръмп обяви прекратяване на огъня, въпреки че оттогава военните действия до голяма степен са ограничени в Южен Ливан.