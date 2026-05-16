  Тема: Украйна

Нощни експлозии в Харков, Суми и Кривой рог, в Киев е обявен ден на траур

16 Май, 2026 06:43, обновена 16 Май, 2026 06:56 2 679 57

Броят на потвърдените жертви само от удара по многоетажен жилищен блок в Дарницкия район на столицата достигна 24 загинали, сред които 3 деца

Снимка: ДСНС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Експлозии разтърсиха три украински града, съобщиха местните медии.

„Експлозия в Харков“, предаде телевизионният канал „Общественное“ тази сутрин.

Освен това, през нощта са получени съобщения за детонации в града. Подобни инциденти са станали в Суми и Кривой Рог.

Според Министерството на цифровата трансформация на Украйна, сирени за въздушна тревога се чуват в няколко региона на страната.

Днес е ден на траур в Киев заради опустошителните последствия от руските ракетни и дронови удари. Броят на потвърдените жертви само от удара по многоетажен жилищен блок в Дарницкия район на Киев достигна 24 загинали, сред които 3 деца.

Президентът Володимир Зеленски обяви, че руските удари са засегнали над 180 локации в страната, включително повече от 50 жилищни сгради, училище, ветеринарна клиника и търговски център. Пострадала е сериозно и критичната инфраструктура, което доведе до прекъсване на водоподаването в части от Киев.

Руската армия използва вълна от над 1 500 дрона и десетки балистични и крилати ракети (включително Х-101, „Искандер“ и „Кинжал“). Украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала около 94% от дроновете, но едва 7% от балистичните ракети поради остър недостиг на специализирани зенитни боеприпаси.

Освен столицата, сериозни щети по цивилни обекти, пристанищна инфраструктура и железопътни хъбове са регистрирани в областите Одеса, Днипро, Харков, Херсон и Кременчук.

Няма съобщения за нови големи удари по цивилни цели в Русия през изминалата нощ.

При мащабната вълна атаки от предходното денонощие (14 срещу 15 май), имаше цивилни жертви. Град Рязан (намиращ се на около 200 км от Москва) обяви извънредно положение след вчерашната комбинирана атака с дронове от страна на ВСУ. Според информация от местния губернатор Павел Малков, при нападението са загинали 4 души (включително едно дете), а други 28 са ранени. Нанесени са материални щети по две многоетажни жилищни сгради, а отломки са паднали и в района на голямата Рязанска нефтена рафинерия.

В Курска област през изминалите вечери на няколко пъти бе обявявана ракетна опасност заради активност на дронове. В Белгородска област местните власти съобщават за регулярни инциденти с безпилотни апарати, засягащи търговски обекти и лични автомобили, при които също имаше пострадали цивилни през последните дни


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хохо Бохо

    82 4 Отговор
    Важно е вилите със златни тоалетни да са здрави

    06:55 16.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хахахахаха

    80 4 Отговор
    Десетки клипчета с попадения, обаче наркомана продължава да твърди че 94 процента са свалени, то в Киев където искаха там си отиваха ракетите хахахах, виждаме колко добри са украинските специалисти, още ги търсят в руините в арабските емирства, сделка там йок хахах

    Коментиран от #12

    06:58 16.05.2026

  • 6 Гробар

    51 4 Отговор
    Браво. Време беше.

    06:59 16.05.2026

  • 7 нпо агент

    54 3 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Ало..третополов..и ти ли си в траур? ...значи когато всеки божи ден биват заличени по 1000 укропейтриоти това не повод за траур..а когато укроинци свалят някой дрон над жилищна сграда .. а не го пуснат да лети към някое предприятие..и там да се опитат да го свалят..това вече много зле..имат приоритети или предприятие или гражданско население ..киев избира да избиват жителите на града..

    07:00 16.05.2026

  • 8 Луд

    6 65 Отговор
    Не им удариха парада за да не си отмъстят срещу цивилни обекти.И те пак удрят цивилни обекти.Обещанията на Русия са като обещанията на САЩ......не означават нищо.

    Коментиран от #10, #11

    07:01 16.05.2026

  • 9 Спорт

    40 14 Отговор
    Руснаците за толкова години не уцелила нито един военен обект, все цивилни бият.
    Важното е никоя тоалетна от злато или Ролс Ройс да не са подредени.

    Коментиран от #13

    07:02 16.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Луд

    36 3 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахахаха":

    Не четеш. В статията си то пише ,че са го отнесли яко 1500 дрона и 94 процента свалени, което значи 90 попадния.А от балистичните ракети са свалети само 7 процента.Четете ги тея статии ,колеги.

    07:04 16.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 1234

    54 4 Отговор
    24 с пагони и 3 брадати дечица с наци татуировки

    07:05 16.05.2026

  • 15 РуZки фашизъм

    3 40 Отговор
    В действие

    07:07 16.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Маринов

    52 3 Отговор
    Голяма грешка, ако Русия е ударила умишлено сградата. Може и системите на ВСУ да са я отклонили, което е по вероятно. Това трябваше да се случи със сградите на Банкова, и ще се случи. Няма как Русия да бъде поставена на колене от неофашизма. Да бъдем трезви и реалисти. Много сложни станаха игрите и това се отразява и на качеството на коментариите. Аз не виждам близък край на тази война. След като зеления, с помощта на Англия и Старлинк, трайно атакува в дълбочина Русия, вероятно не е далеч момента, когато на орешника ще се постави тактическа ядрена глава. Натам вървят нещата.

    07:10 16.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Руснаци

    44 3 Отговор

    До коментар #16 от "да да":

    Който успя се спаси, а колко милиона невинни украински мъже загинаха не е истина,, заради един наркоман

    07:11 16.05.2026

  • 20 Ха ха ха

    48 1 Отговор
    Удри здраво Вова и не спирай! Да отнесат оплакванията на Борис Джонсън, който заради милион паунда получени от ВПК ги подкокороса да откажат изпълнението на парафирания в Истанбул мирен договор .

    07:12 16.05.2026

  • 21 Ала Бала

    54 2 Отговор
    Тази война не бе започната от Русия а от САЩ и азовските фашаги. Така че каквото повикало, такова се и обадило.
    Сега колкото повече мърдат по на дълбоко ще им се плъзга. Жалкото е че наркомана е психар и не страда.

    Коментиран от #28

    07:12 16.05.2026

  • 22 Мимч

    52 2 Отговор
    За да има мир,укрите трябва да разберат,че проблема им е зеления,който се смята за Големанов.Веднага го елеминирайте и се разберете с Русия.То е ясно вече чии е Крим и Донбас...

    07:12 16.05.2026

  • 23 Българка 😺-Маца

    38 2 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    07:13 16.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ами

    23 1 Отговор

    До коментар #4 от "Отец Дионисий, светец":

    От пъкъла ли пишеш? Не знаехме че там има интернет.

    07:14 16.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Коалиция на Желаещите

    29 2 Отговор

    До коментар #16 от "да да":

    Обещали сме да изловим всички украински мъже и младежи из Европа и да върнем бангерите за фронта и вече работим по въпроса.
    Закъсняваш с информацията!

    Вече само в Русия могат да се спасят, ама засилихме граничния контрол по границата с Русия.

    07:20 16.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Каквото посееш

    35 2 Отговор
    Това ще пожънеш. Укрите да са мислили навреме. Не знам как го търпят зеления още. Накрая няма да остане кой да го окачи на дървото.

    07:25 16.05.2026

  • 30 НА КРИВИЯ РИГ

    26 2 Отговор
    Снощи са му изправили рига.

    07:30 16.05.2026

  • 31 ВЕРНО ЛИ

    35 2 Отговор
    Тагарев бил загинал на фронта.

    07:31 16.05.2026

  • 32 интересно

    12 2 Отговор

    До коментар #28 от "Миролюб Войнов, аналитик":

    Тези приказки кой ти ги чете? Госпожата в детската градина ли? Време е да поумнееш, вече си голямо момче и ходиш на училище.

    07:32 16.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ЗЕЛЕНОТО

    29 1 Отговор
    Ще връща и Одеса.

    07:34 16.05.2026

  • 35 Ахаха

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "на 19 км от границата с Русия":

    Ама колко си безплатен.. Ахахаха. Колко плащат поне кажи? Има ли минимална заплатка поне

    07:35 16.05.2026

  • 36 КАК ПЪК СА УЦЕЛИЛИ

    26 0 Отговор
    Точно натовското спално в кииф. Точен прицел

    07:38 16.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Миролюб Войнов,аналитик

    36 2 Отговор
    Снощи в района на Киев руска стелт крилата ракета КН 69 изстреляна от Су 57 влезе в оперативния пункт на установка Пейтриът и я помля заедно с американския си персонал който добивал ценен военен опит в Украйна .

    07:40 16.05.2026

  • 39 Черен петък за БГукрофилите

    19 2 Отговор
    Първо им набиха вожда - укpoшимпанзeто Мирчев с БКП татенцето от село Крушари, после за пореден път им разбомбиха 404.

    07:45 16.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 россиян..

    19 1 Отговор
    Най важното сега е юръп джендърите да изсипват млрди в гушата на зеленио мухал,а красная сменява масковските знамена над реакторите на запорожкио аец с нови,че старите се вееят уже четири года

    07:50 16.05.2026

  • 42 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    26 1 Отговор
    Браво,продължавайте да мачкате бандерите

    07:52 16.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Неподписан

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "на 19 км от границата с Русия":

    Те затуй ли и Финландия я взеха в НАТО,на софрата...

    07:58 16.05.2026

  • 45 Папата

    17 1 Отговор
    Бялото знаме....

    08:02 16.05.2026

  • 46 Хм...

    22 1 Отговор
    Абе фaTkи, всички разбрахме, че пво то на 4о4 пак е пуцало сватбарската.
    Айде сега да ни кажете какво потрошиха руснаците? Склад за църковна утвар? Сергия за пуканки? Библиотека пълна с брадати учителки с бронежилетки, автомати и татуси на вафен сс, всички до една цивилни екскурзиантки от Полша и Франция?

    08:03 16.05.2026

  • 47 Артилерист

    25 1 Отговор
    Руснаците май свършиха с показателната семинарна агитация и преминаха към практическо упражнение...

    08:04 16.05.2026

  • 48 Хи хи

    16 1 Отговор
    Бре бре бре, тез чипове от перални и хладилници кви неща можели да правят !!!

    08:40 16.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    Малко е...

    08:59 16.05.2026

  • 52 хахахахха

    5 1 Отговор

    До коментар #49 от "стоян георгиев":

    няма ли да се спреш с тая евтина пропаганда,нямаш умствения капацитет за качествена дезинформация

    09:08 16.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Хахахахаха

    6 0 Отговор

    До коментар #50 от "Гражданин":

    Защо с рогата бе Диди ,защо с лошото,Димитре-Доротея -Сюзън-Линда и Петрова,защо толко грубо бе мил травертин ?

    09:16 16.05.2026

  • 56 Урсул фон дер Бандер

    7 0 Отговор
    Лошо ми е. Свърши ми аналгина, ши поискам от кая и рюте

    09:23 16.05.2026

  • 57 Така ли

    4 0 Отговор

    До коментар #54 от "Гражданин":

    Като ви поразчистим ще се диша по чист въздух

    09:28 16.05.2026

