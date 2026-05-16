Нощни експлозии в Харков, Суми и Кривой рог, в Киев е обявен ден на траур

Експлозии разтърсиха три украински града, съобщиха местните медии.

„Експлозия в Харков“, предаде телевизионният канал „Общественное“ тази сутрин.

Освен това, през нощта са получени съобщения за детонации в града. Подобни инциденти са станали в Суми и Кривой Рог.

Според Министерството на цифровата трансформация на Украйна, сирени за въздушна тревога се чуват в няколко региона на страната.

Днес е ден на траур в Киев заради опустошителните последствия от руските ракетни и дронови удари. Броят на потвърдените жертви само от удара по многоетажен жилищен блок в Дарницкия район на Киев достигна 24 загинали, сред които 3 деца.

Президентът Володимир Зеленски обяви, че руските удари са засегнали над 180 локации в страната, включително повече от 50 жилищни сгради, училище, ветеринарна клиника и търговски център. Пострадала е сериозно и критичната инфраструктура, което доведе до прекъсване на водоподаването в части от Киев.

Руската армия използва вълна от над 1 500 дрона и десетки балистични и крилати ракети (включително Х-101, „Искандер“ и „Кинжал“). Украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала около 94% от дроновете, но едва 7% от балистичните ракети поради остър недостиг на специализирани зенитни боеприпаси.

Освен столицата, сериозни щети по цивилни обекти, пристанищна инфраструктура и железопътни хъбове са регистрирани в областите Одеса, Днипро, Харков, Херсон и Кременчук.

Няма съобщения за нови големи удари по цивилни цели в Русия през изминалата нощ.

При мащабната вълна атаки от предходното денонощие (14 срещу 15 май), имаше цивилни жертви. Град Рязан (намиращ се на около 200 км от Москва) обяви извънредно положение след вчерашната комбинирана атака с дронове от страна на ВСУ. Според информация от местния губернатор Павел Малков, при нападението са загинали 4 души (включително едно дете), а други 28 са ранени. Нанесени са материални щети по две многоетажни жилищни сгради, а отломки са паднали и в района на голямата Рязанска нефтена рафинерия.

В Курска област през изминалите вечери на няколко пъти бе обявявана ракетна опасност заради активност на дронове. В Белгородска област местните власти съобщават за регулярни инциденти с безпилотни апарати, засягащи търговски обекти и лични автомобили, при които също имаше пострадали цивилни през последните дни