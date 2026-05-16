Нощни експлозии в Харков, Суми и Кривой рог, в Киев е обявен ден на траур

Експлозии разтърсиха три украински града, съобщиха местните медии.
„Експлозия в Харков“, предаде телевизионният канал „Общественное“ тази сутрин.
Освен това, през нощта са получени съобщения за детонации в града. Подобни инциденти са станали в Суми и Кривой Рог.
Според Министерството на цифровата трансформация на Украйна, сирени за въздушна тревога се чуват в няколко региона на страната.
Днес е ден на траур в Киев заради опустошителните последствия от руските ракетни и дронови удари. Броят на потвърдените жертви само от удара по многоетажен жилищен блок в Дарницкия район на Киев достигна 24 загинали, сред които 3 деца.
Президентът Володимир Зеленски обяви, че руските удари са засегнали над 180 локации в страната, включително повече от 50 жилищни сгради, училище, ветеринарна клиника и търговски център. Пострадала е сериозно и критичната инфраструктура, което доведе до прекъсване на водоподаването в части от Киев.
Руската армия използва вълна от над 1 500 дрона и десетки балистични и крилати ракети (включително Х-101, „Искандер“ и „Кинжал“). Украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала около 94% от дроновете, но едва 7% от балистичните ракети поради остър недостиг на специализирани зенитни боеприпаси.
Освен столицата, сериозни щети по цивилни обекти, пристанищна инфраструктура и железопътни хъбове са регистрирани в областите Одеса, Днипро, Харков, Херсон и Кременчук.
Няма съобщения за нови големи удари по цивилни цели в Русия през изминалата нощ.
При мащабната вълна атаки от предходното денонощие (14 срещу 15 май), имаше цивилни жертви. Град Рязан (намиращ се на около 200 км от Москва) обяви извънредно положение след вчерашната комбинирана атака с дронове от страна на ВСУ. Според информация от местния губернатор Павел Малков, при нападението са загинали 4 души (включително едно дете), а други 28 са ранени. Нанесени са материални щети по две многоетажни жилищни сгради, а отломки са паднали и в района на голямата Рязанска нефтена рафинерия.
В Курска област през изминалите вечери на няколко пъти бе обявявана ракетна опасност заради активност на дронове. В Белгородска област местните власти съобщават за регулярни инциденти с безпилотни апарати, засягащи търговски обекти и лични автомобили, при които също имаше пострадали цивилни през последните дни
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хохо Бохо
06:55 16.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хахахахаха
Коментиран от #12
06:58 16.05.2026
6 Гробар
06:59 16.05.2026
7 нпо агент
До коментар #2 от "ФАКТ":Ало..третополов..и ти ли си в траур? ...значи когато всеки божи ден биват заличени по 1000 укропейтриоти това не повод за траур..а когато укроинци свалят някой дрон над жилищна сграда .. а не го пуснат да лети към някое предприятие..и там да се опитат да го свалят..това вече много зле..имат приоритети или предприятие или гражданско население ..киев избира да избиват жителите на града..
07:00 16.05.2026
8 Луд
Коментиран от #10, #11
07:01 16.05.2026
9 Спорт
Важното е никоя тоалетна от злато или Ролс Ройс да не са подредени.
Коментиран от #13
07:02 16.05.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Луд
До коментар #5 от "Хахахахаха":Не четеш. В статията си то пише ,че са го отнесли яко 1500 дрона и 94 процента свалени, което значи 90 попадния.А от балистичните ракети са свалети само 7 процента.Четете ги тея статии ,колеги.
07:04 16.05.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 1234
07:05 16.05.2026
15 РуZки фашизъм
07:07 16.05.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Маринов
07:10 16.05.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Руснаци
До коментар #16 от "да да":Който успя се спаси, а колко милиона невинни украински мъже загинаха не е истина,, заради един наркоман
07:11 16.05.2026
20 Ха ха ха
07:12 16.05.2026
21 Ала Бала
Сега колкото повече мърдат по на дълбоко ще им се плъзга. Жалкото е че наркомана е психар и не страда.
Коментиран от #28
07:12 16.05.2026
22 Мимч
07:12 16.05.2026
23 Българка 😺-Маца
07:13 16.05.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ами
До коментар #4 от "Отец Дионисий, светец":От пъкъла ли пишеш? Не знаехме че там има интернет.
07:14 16.05.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Коалиция на Желаещите
До коментар #16 от "да да":Обещали сме да изловим всички украински мъже и младежи из Европа и да върнем бангерите за фронта и вече работим по въпроса.
Закъсняваш с информацията!
Вече само в Русия могат да се спасят, ама засилихме граничния контрол по границата с Русия.
07:20 16.05.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Каквото посееш
07:25 16.05.2026
30 НА КРИВИЯ РИГ
07:30 16.05.2026
31 ВЕРНО ЛИ
07:31 16.05.2026
32 интересно
До коментар #28 от "Миролюб Войнов, аналитик":Тези приказки кой ти ги чете? Госпожата в детската градина ли? Време е да поумнееш, вече си голямо момче и ходиш на училище.
07:32 16.05.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ЗЕЛЕНОТО
07:34 16.05.2026
35 Ахаха
До коментар #1 от "на 19 км от границата с Русия":Ама колко си безплатен.. Ахахаха. Колко плащат поне кажи? Има ли минимална заплатка поне
07:35 16.05.2026
36 КАК ПЪК СА УЦЕЛИЛИ
07:38 16.05.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Миролюб Войнов,аналитик
07:40 16.05.2026
39 Черен петък за БГукрофилите
07:45 16.05.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 россиян..
07:50 16.05.2026
42 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ
07:52 16.05.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Неподписан
До коментар #1 от "на 19 км от границата с Русия":Те затуй ли и Финландия я взеха в НАТО,на софрата...
07:58 16.05.2026
45 Папата
08:02 16.05.2026
46 Хм...
Айде сега да ни кажете какво потрошиха руснаците? Склад за църковна утвар? Сергия за пуканки? Библиотека пълна с брадати учителки с бронежилетки, автомати и татуси на вафен сс, всички до една цивилни екскурзиантки от Полша и Франция?
08:03 16.05.2026
47 Артилерист
08:04 16.05.2026
48 Хи хи
08:40 16.05.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 стоян георгиев
08:59 16.05.2026
52 хахахахха
До коментар #49 от "стоян георгиев":няма ли да се спреш с тая евтина пропаганда,нямаш умствения капацитет за качествена дезинформация
09:08 16.05.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Хахахахаха
До коментар #50 от "Гражданин":Защо с рогата бе Диди ,защо с лошото,Димитре-Доротея -Сюзън-Линда и Петрова,защо толко грубо бе мил травертин ?
09:16 16.05.2026
56 Урсул фон дер Бандер
09:23 16.05.2026
57 Така ли
До коментар #54 от "Гражданин":Като ви поразчистим ще се диша по чист въздух
09:28 16.05.2026