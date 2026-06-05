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Зеленски към Путин: "Тази война е Ваше лично решение"
  Тема: Украйна

Зеленски към Путин: "Тази война е Ваше лично решение"

5 Юни, 2026 13:35 1 409 75

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • писмо-
  • владимир путин-
  • русия-
  • война

Като първа стъпка Зеленски предлага примирие по настоящата фронтова линия, което да бъде наблюдавано от Съединените щати

Зеленски към Путин: "Тази война е Ваше лично решение" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В отворено писмо до Владимир Путин украинският президент Володимир Зеленски предложи лична среща с руския държавен глава. Зеленски изключи Киев и Москва като място, на което да се проведат преговорите. Като алтернативи той посочи Швейцария, Турция или някоя арабска държава.

"Украйна предлага да се сложи край на тази война чрез пряк диалог между вас и нас. Предлагам среща", написа Зеленски в писмото, публикувано на уебсайта на украинската президентска администрация.

Като първа стъпка Зеленски предлага примирие по настоящата фронтова линия, което да бъде наблюдавано от Съединените щати. Това може да бъде последвано от размяна на пленници по принципа "всички срещу всички" и завръщане на цивилни граждани и деца, "отвлечени по време на войната". Според Зеленски в преговорите трябва да участват и представители на Европа и Съединените щати като евентуални гаранти.

"Една война без истинска причина"

По-голямата част от руснаците са уморени от украинските ракетни и дронови удари, от инфлацията и недостига на гориво и са готови за мир, обяснява Зеленски. "Тази война е Ваше лично решение – война без истинска причина. Така ще я запомни историята."

Украинският президент пише още: "Но ние в Украйна не искаме постоянна война. Знаем много добре, че животът без война е безкрайно по-добър. Искаме точно това. Убеден съм, че мнозинството от руснаците също би реагирало положително на това – и Вие го знаете."

"Ние получаваме подкрепа. Вие получавате санкции."

Ако руският президент не стигне до заключението, че е време да се сложи край на войната, Украйна ще продължи да се бори за своето съществуване. А това може да застраши властта на Путин, пише още в писмото. "Това е факт от руската история, с който Вие сте добре запознат: когато Русия се умори, предстои промяна."

Украйна обедини много хора по света, които стоят на нейна страна. И Украйна намери необходимите оръжия и финансиране. "Ние получаваме подкрепа. Вие получавате санкции. И това ще остане още дълго така", пише Зеленски.

Кремъл не коментира съдържанието на писмото

Писмото беше оповестено по време на пресконференция на Путин пред избрани международни журналисти в рамките на Икономическия форум в Санкт Петербург. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков не коментира съдържанието на писмото. "Президентът Путин каза, че Зеленски може да дойде в Москва, ако иска да разговаря", заяви Песков. В писмото си, а и многократно преди това Зеленски отхвърля Москва като място за преговори.

По време на икономическия форум Путин коментира войната срещу Украйна, която започна в края на февруари 2022, посочвайки, че фактите на фронта говорят сами за себе си. Руската армия, която атакува по целия фронт, постоянно отбелязва териториални придобивки, заяви той.

От края на 2025 темпото на руското настъпление се забавя. Според актуални данни през май Украйна е успяла да отвоюва територия. Освен това според данни на Украйна и западните съюзници, броят на загиналите войници от руска страна отдавна надвишава броя на новопостъпилите в руската армия. Путин обаче не спомена нито дума за загубите на руската армия.

Същевременно той призна, че руските въоръжени сили се сблъскват с трудности, посочвайки като пример украинските дронови атаки срещу енергийни и военни съоръжения в Санкт Петербург малко преди началото на икономическия форум. "Русия разполага с противовъздушна отбрана. Да, трябва да я подобрим. Да, трябва да я укрепим. И ще го направим", каза той.

Путин държи на контрола на Луганск и Донецк

Руският президент заяви, че е готов на диалог и с Европа, за да сложи край на войната. Като посредници обаче биха били подходящи само неутрални "хора", на които може да се има доверие, каза той. Същевременно като условие за мир с Киев Путин не се отказва от искането си за пълен руски контрол над териториите Донецк и Луганск, които според международното право принадлежат на Украйна.

Той посочи още, че основа за евентуално споразумение с Киев ще бъдат договореностите, постигнати миналата година с президента на САЩ в Аляска. "Разбира се, ние сме готови и искаме да постигнем споразумение с Украйна с мирни средства, и то въз основата на това, за което президентът Тръмп и аз говорихме в Анкъридж." Какво точно са обсъдили двамата през август 2025 година обаче не беше оповестено. Досега Киев категорично отхвърля отстъпването на територии.

Тръмп приветства среща между Путин и Зеленски

Запитан за писмото на Володимир Зеленски пред журналисти в Белия дом Доналд Тръмп заяви, че би било добре да се осъществи среща между Путин и Зеленски.

От миналата година Вашингтон настоява Русия и Украйна да сключат мирен договор във войната, която започна през 2022 година. В момента преговорите с посредничеството на САЩ в момента са практически замразени заради войната в Иран.

АРД


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    36 9 Отговор
    Зеленият на килимчето пред Путин.

    Коментиран от #6, #31, #62

    13:37 05.06.2026

  • 2 Новина от тази сутрин в сайта 04.12 ч.

    39 8 Отговор
    Путин: Руските войски напредват по цялата фронтова линия, Киев губи по 40 хиляди човека на месец

    Коментиран от #10, #14, #67

    13:37 05.06.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 21 Отговор
    тоз еврей ако набара ботокса ЕК ЕК-ще го бие и @@@бе

    Коментиран от #5, #12

    13:37 05.06.2026

  • 4 Наркос,

    29 7 Отговор
    От много подкрепа от приятелите, чак ви затриха:))

    13:38 05.06.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 23 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    не че има физика , но онуй хич я няма , и зеления има сърце

    Коментиран от #38

    13:39 05.06.2026

  • 6 Соломон

    5 20 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да ще отиде ама да му издърпа килимчето

    13:39 05.06.2026

  • 7 НАГЪЛ ГРОЗЕН

    29 4 Отговор
    КЛОУН ЗА ВРЪЗВАНЕ

    13:39 05.06.2026

  • 8 Вярно

    30 3 Отговор
    че зеления миризлив потник не е добре с главата, нервите и емоциите.

    Коментиран от #46

    13:39 05.06.2026

  • 9 Илюзии

    9 22 Отговор
    Ако джуджето се съгласи на примирие веднага ще бъде застрелян от руснаците.Не,че това няма да се случи по-късно.

    Коментиран от #13

    13:41 05.06.2026

  • 10 Соломон

    3 19 Отговор

    До коментар #2 от "Новина от тази сутрин в сайта 04.12 ч.":

    Как точно настъпва руската армия като руските дронове изпепеляват вече всичко на 250 км от фронтовата линия.

    Коментиран от #17

    13:41 05.06.2026

  • 11 Зеленски

    9 24 Отговор
    Направи за смях дикт@тора

    13:41 05.06.2026

  • 12 Хи хи хи

    20 2 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    я пак кажи как и защо те изхвърлиха от Русия

    Коментиран от #19

    13:42 05.06.2026

  • 13 Наистина

    24 6 Отговор

    До коментар #9 от "Илюзии":

    украинците ще разчекнат зеления нацист джуджак на мегдана.

    13:42 05.06.2026

  • 14 испражненето гайтанджиева

    5 9 Отговор

    До коментар #2 от "Новина от тази сутрин в сайта 04.12 ч.":

    Фейк.

    13:42 05.06.2026

  • 15 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    7 29 Отговор
    Вече Президент Зеленски определя правилата на играта !!!

    Коментиран от #30, #57, #73

    13:42 05.06.2026

  • 16 тест

    2 0 Отговор
    тест

    13:43 05.06.2026

  • 17 Неграмот,

    14 2 Отговор

    До коментар #10 от "Соломон":

    Сателита така показва, бре .

    13:44 05.06.2026

  • 18 Клоуна пусин 🤡💩

    8 21 Отговор
    Зеленски се гъбарка с ходещото на токчета нищожество Пусин 🤣🤣🤣

    13:44 05.06.2026

  • 19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 19 Отговор

    До коментар #12 от "Хи хи хи":

    абе..не дадох добър бакшиш на един бакшиш

    13:44 05.06.2026

  • 20 Зеленски вече се подиграва на Путин.

    6 22 Отговор
    И има основание.

    Коментиран от #33

    13:44 05.06.2026

  • 21 1234

    27 6 Отговор
    Не Зелю, това решение за войната и как ще побеждавате Русия го взехте, ТИ и един друг Жълт клоун в Истанбул, Путин тогава ти предложи МИР и решение, обаче Английският клоун ти заповяда да воюваш!

    13:44 05.06.2026

  • 22 Механик

    26 4 Отговор
    Ама то уж пИчелехте, уж щяхте да пиете кафе в Крим, уж Курск беше ваш, а Москва гореше... па то кво стана? Зели буквално удря на колене и проси мир. Е това стана.
    Само като се сетя, че той сам забрани всякакви преговори и кореспонденции в Русия, но най-вече с Путин. Дори закон написа и го прие.
    После викат, че боят не помагал, а?!

    Коментиран от #37

    13:44 05.06.2026

  • 23 Сила

    4 21 Отговор
    Зеленски знае слабото му място - болезнено его породено от комплексите му за малоценност и тормоз в детството !!!
    Гаври се с него ...

    13:44 05.06.2026

  • 24 Жалки безпомощни BATHИЦИ !

    4 18 Отговор
    Путлерягата с ботокса, сега ще начертае нова кафява линия в бункера, от изпусналия памперс, ще извади 2 ореха и ще разруши още 6 гаража . 😂

    13:46 05.06.2026

  • 25 Минувач

    18 4 Отговор
    Нали смъркача щеше да се бие до последно що рИве сега ?

    13:47 05.06.2026

  • 26 Ооооо

    16 4 Отговор
    я стига сте ни заливали
    с таа усръинскъ пи...к04 от уринатopa DW

    13:47 05.06.2026

  • 27 Някой

    16 3 Отговор
    Тази война я започнаха бандеровците самоопределящи се за фашисти, дето викаха, че руснаците трябва да се избият. Ето го резултата. Вчера ли статия, че прекръстили тяхна военна част на фашистка така от ВСВ, на което се ядосали поляците.
    Путин е прекалено мек. Сигурно са му натяквали да влиза. Друг изобщо нямаше да чака до 2022г. Още 2014г или дори 2010г (когато издигат местният Хитлер за герой на народа) или дори по-рано.
    А лично Путин е предупреждавал запада, че дойдат ли комунистите веднага ще си върнат Крим. Е автономната република там обявява независимост още 1992г.

    Коментиран от #40, #70

    13:48 05.06.2026

  • 28 Зелка

    7 1 Отговор
    По времето на социализма чехи и словаци не можеха да се понасят в рамките на една държава. След това намериха начин и цивилизовано се разделиха и сега си живеят в мир. В изкуствено създадената от Сталин държава , Руската покрайнина , наречена украйна очевидно не могат да понасят вече руснаци , наричайки ги под човеци , ватенки , копейки , потници , полу човеци и как ли още не с обидни думи. Зелка , решението на твоят проблем е граница от киЕв към Одеса и на който където му хареса.

    13:49 05.06.2026

  • 29 Един

    5 4 Отговор
    професионален артист!

    13:50 05.06.2026

  • 30 ами

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    това е вица на деня - вселенски определя световния ред и кои колко пари да му преведе

    Коментиран от #32

    13:51 05.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Охо

    6 2 Отговор

    До коментар #30 от "ами":

    ами
    00ОТГОВОР
    До коментар 15 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    това е вица на деня - вселенски определя световния ред и кои колко пари да му преведе
    -;-
    Фюрера успява ли на фронта?

    13:53 05.06.2026

  • 33 ами

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Зеленски вече се подиграва на Путин.":

    ами това му остава на клоуна насред разрушената си държава да се подиграва и на руснаци и на американци

    13:54 05.06.2026

  • 34 Смешник

    6 3 Отговор
    Каква лична среща бе Зельо след като Путин те смята за нелегетимен Освен това си и терорист а с терористи и фашисти не се преговаря а се унищожават

    Коментиран от #47

    13:54 05.06.2026

  • 35 Българин

    1 10 Отговор
    Путин бе сложен за президент, за да унищожи Русия. Той това и прави! За това, нека всички да го подкрепяме!

    13:55 05.06.2026

  • 36 "Една война без истинска причина"

    5 2 Отговор
    Един смях с цитирана причина.

    😂😂😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #45

    13:55 05.06.2026

  • 37 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 8 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Клепар, коя година се пада от тридневната специална военна операция?


    Благодаря за отговора!

    13:55 05.06.2026

  • 38 Хи хи хи

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    я кажи как се измъкна жив от Русия ???! даже и сега само като си спомняиш се подмокряш прав

    Коментиран от #51

    13:55 05.06.2026

  • 39 Само Аллах

    0 3 Отговор
    ще реши проблема

    Коментиран от #43

    13:55 05.06.2026

  • 40 Така е

    1 6 Отговор

    До коментар #27 от "Някой":

    Един артист унижава, гаври и Ши ба..13 год.. пиздоглазия Фюрер Педофил и монгольята у... Донбас!
    Направи дъртият импотентен пе.. ДАЛ за посмешище
    . Факт

    13:56 05.06.2026

  • 41 ЖикТак

    7 1 Отговор
    Всеки ден зеле пропаганда, а Константиновка падна и ся до Краматорск по магистралата са 15 км

    13:56 05.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 То затова

    1 5 Отговор

    До коментар #39 от "Само Аллах":

    У.. йло Цалива КУ РАна рамАзан!
    С копейките правят теманета на Чаршафете от Иран

    13:58 05.06.2026

  • 44 Хахахаха

    2 6 Отговор
    Браво Зеленски. От тук нататък, отговорността за продължаване на войната и жертвите от двете страни са единствено на отговорността на тупин. То и до сега беше така, но сега вече и руския народ ще го види това.

    13:59 05.06.2026

  • 45 АБВ

    8 1 Отговор

    До коментар #36 от ""Една война без истинска причина"":

    "Една война без истинска причина"

    Причината в едно изречение: "Нито инч на изток".

    14:00 05.06.2026

  • 46 не може да бъде

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Вярно":

    Има един въпрос -кога един конфликт събитие -особено ако са сложни и са намесени много държави и т.н - е решен с декларации в пресата отворени писма и т.н!? Искам да припомня -никога !?тези въпроси се решават след дълга дипломатическа подготовки необявени срещи споразумения и договорки ...Зеленски би трябвало да знае това което знаят и аматьорите!? ..Ами излиза че това отворено писмо до Путин не е нищо друго различно от това което прави Зеленски непрекъснато -пропагандни акции сценки и представления ...ами той друго не може!?Трябва все пак да му признаем че има талант за това...но това достатъъчно ли е !?

    Коментиран от #50

    14:01 05.06.2026

  • 47 Хахахаха

    2 5 Отговор

    До коментар #34 от "Смешник":

    Точно тупин е нелегитимен!

    14:01 05.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 АБВ

    9 12 Отговор
    Никой не събра смелост и не попита наркомана за тези въпроси: Единадесет въпроса към атлантистите. 1. Каква е разликата между намесата на НАТО в Югославия и руската намеса в Украйна? 2. Защо Косово има право на автономия, а Донбас не? 3. Защо Източна Германия може да избере да се обедини отново със Западна Германия, а Крим не може да избере да се обедини отново с Русия? 4. Защо Украйна има право да се присъедини към НАТО, а Соломоновите острови нямат право да разполагат с китайски военни бази? 5. Защо САЩ, Франция и Израел могат да бомбардират Сирия и ако Русия направи същото в Украйна е престъпление? 6. Защо НАТО може да бомбардира Либия и ако Русия направи същото в Украйна, това е новият Хитлер? 7. Защо САЩ и Великобритания могат да водят превантивна война срещу Ирак, но Русия не може да я води срещу влизането на Украйна в НАТО? 8. Защо Словения и Хърватия могат да обявят независимост от Югославия, докато Крим и Донбас не могат да обявят независимост от Украйна? 9. Защо нападението срещу Капитолийския хълм е атака срещу демокрацията, докато превратът на Евромайдан е демократична революция? 10. Защо Израел може да наруши суверенитета на всички свои съседи и го направи, а самата Русия е Империята на злото? 11. Защо не изпратим оръжия в Йемен и не наложим санкции на Саудитска Арабия?

    Коментиран от #52

    14:02 05.06.2026

  • 50 Хахахаха

    10 9 Отговор

    До коментар #46 от "не може да бъде":

    Зеленски много добре си играе картите, за разлика от тъ пи я тупин. Зеленски показа на руските граждани, че иска мир, а тупин иска война. От сега нататък ракети и дронове по руска територия, ще са по причина на тупин а не Зеленски.

    14:03 05.06.2026

  • 51 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 4 Отговор

    До коментар #38 от "Хи хи хи":

    аве...!! аз съм майстор на спорта бе , борец съм!мислиш ли че може да ме спре обикновен КГБ щник? прекараха ме с кинтите-тръгнах си-изкарах си виза като за престъпник-един от Шумен ми я изкара , тарикат-въртеше се около посолството//момичето на Шереметиево (летището) се ококори и уплаши..стари истории , на много ракии съм и пиша

    Коментиран от #60

    14:04 05.06.2026

  • 52 Хахахаха

    11 5 Отговор

    До коментар #49 от "АБВ":

    Тогава защо за теб раша е добра, а НАТО лоша, като и двете правят едно и също? Защо според теб НАТО прави лошо, а тупин хубаво?

    14:05 05.06.2026

  • 53 DW смърди

    5 10 Отговор
    Факторите, събитията и обстоятелствата, които доведоха до тази война са породени от действията на НАТО и Украйна.
    Русия беше принудена да действа по този начин.

    Коментиран от #71

    14:07 05.06.2026

  • 54 Резюме

    10 6 Отговор
    Писмото на президент Зеленски е брутална гавра с един политически, бункерен труп...

    14:08 05.06.2026

  • 55 Аве мишкари

    5 10 Отговор
    Спрете да го наричате президент,не е легитимен,зеления наркоман е най обикновен 🤡,нищо повече!

    Коментиран от #59

    14:08 05.06.2026

  • 56 Зеленото

    4 3 Отговор
    като се напуши и го избива в лирични отклонения.

    14:10 05.06.2026

  • 57 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    зеления 🤡 на колене пред Путин или ще виси в центъра на киев

    Коментиран от #65

    14:11 05.06.2026

  • 58 Гого

    1 3 Отговор
    Тоя става много нагъл. Путин не е Русия!

    14:13 05.06.2026

  • 59 Констатация

    0 3 Отговор

    До коментар #55 от "Аве мишкари":

    Единият е Нелегитимен, а другият Обнулен!!! -)))) А, Цената я плащат обикновенните хора и от двете страни - с живота, здравето и имуществото си, докато Нелегитимния и Обнуления си мерят оная работа...!!!!!

    14:14 05.06.2026

  • 60 Хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    това, че си борченце няма защо многократно да го пишеш, личи ти отдалече по акъла и по антируските тъпни дето постоянно ги цвъкаш по форумите

    Коментиран от #64

    14:16 05.06.2026

  • 61 стоян георгиев

    3 1 Отговор
    При една среща зеленски ще го пръсне.нито може да се мерят като интелект нито като ценности нито като изказ.за това и Путлер се крие.

    Коментиран от #63

    14:19 05.06.2026

  • 62 Антирашист 37

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Зеленски и украйна получават финансиране а путин и рашистите санкции .

    14:20 05.06.2026

  • 63 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "стоян георгиев":

    Пу ткин е умствено непълноценен. Не е в състояние да сътвори и 2 сложни изречения, без.. предварително напечатан текст! Фъфли, скимти, пелтечи и дрънка безсмислици и откровени мало умия!

    Коментиран от #72

    14:23 05.06.2026

  • 64 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Хи хи хи":

    аре на бас , че с 2 пръста мога да ти счупя вратлето? и няма да хихикаш много..даже въобще няма да ти е до хи хи

    14:24 05.06.2026

  • 65 Антирашист 38

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺":

    Мама потвърди ли за братята ?

    14:25 05.06.2026

  • 66 Песи

    0 1 Отговор
    На Зеленски всичко му е шоу наркотици и пари време е някой да го усмири Адолв също е бил недооценен художник тоя недооценен комик върти на пръста си западните неграмотници

    14:27 05.06.2026

  • 67 Антирашист 39

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Новина от тази сутрин в сайта 04.12 ч.":

    Какво пиеш ,щото действа умопомрачително ?

    14:27 05.06.2026

  • 68 Нищо конкретно не предлага

    0 1 Отговор
    Зеленски има правото да се самоубие.

    14:29 05.06.2026

  • 69 Ще свършат ли

    0 0 Отговор
    Джуджето в случая е Зеленски, който е по-нисък от Путин.

    14:31 05.06.2026

  • 70 Антирашист 40

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Някой":

    Рашистката пропаганда цели не четящите !

    14:34 05.06.2026

  • 71 Антирашист 41

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "DW смърди":

    Войната е факт, останалото оправдания !

    14:39 05.06.2026

  • 72 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Факт":

    В един директен диалог лъжите на джуджето ще бъдат толкова жалки че даже и руснаците ще видят истината.

    14:40 05.06.2026

  • 73 Нали знаеш,

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    че този тризъбец, който си сложил, е по тризъбецът на Потедаон, копието на бог Арис и рогата на Дионис (Бакикос), нашите изконни български богове с български имена? Това също е и българския стар герб на българите по тяхното име? Цар Петър български, чийто символ и герб е изобразен на негов печат от 969 година, пазен в Санкт Петербургския музей, е поставил началото на киевските руски князе с този български символ. Киевски руски князе, а не украински от Окpайчеца. Защо реве зеления хазap, нали му беше хубаво, когато избиваше българи и руснаци? Аз ако съм на Путин, никаква милост.

    14:55 05.06.2026

  • 74 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Путилифона бати Пунди сподели скимтейки каде си не дава разделителната линия доброволно на Зеленски! Иска насила да си я даде! Ма и да не забраваме каде Зеленски си е знаеме- старателно и ритоално...Нали? А?

    15:04 05.06.2026

  • 75 Историк

    1 0 Отговор
    Безсмислена жестока война и геноцид, обявена от луд кагебист, който си въобразява че е император на света. Другият луд император във Вашингтон също си въобразява,че командва света.Двамата заедно са най-ужасяващата злодейска комбинация за света през 21 век. На това безумие трябва да се сложи край, преди да е станало съвсем късно и преди да са опустошили света.

    15:06 05.06.2026

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