Зеленски към Путин: "Тази война е Ваше лично решение"

В отворено писмо до Владимир Путин украинският президент Володимир Зеленски предложи лична среща с руския държавен глава. Зеленски изключи Киев и Москва като място, на което да се проведат преговорите. Като алтернативи той посочи Швейцария, Турция или някоя арабска държава.

"Украйна предлага да се сложи край на тази война чрез пряк диалог между вас и нас. Предлагам среща", написа Зеленски в писмото, публикувано на уебсайта на украинската президентска администрация.

Като първа стъпка Зеленски предлага примирие по настоящата фронтова линия, което да бъде наблюдавано от Съединените щати. Това може да бъде последвано от размяна на пленници по принципа "всички срещу всички" и завръщане на цивилни граждани и деца, "отвлечени по време на войната". Според Зеленски в преговорите трябва да участват и представители на Европа и Съединените щати като евентуални гаранти.

"Една война без истинска причина"

По-голямата част от руснаците са уморени от украинските ракетни и дронови удари, от инфлацията и недостига на гориво и са готови за мир, обяснява Зеленски. "Тази война е Ваше лично решение – война без истинска причина. Така ще я запомни историята."

Украинският президент пише още: "Но ние в Украйна не искаме постоянна война. Знаем много добре, че животът без война е безкрайно по-добър. Искаме точно това. Убеден съм, че мнозинството от руснаците също би реагирало положително на това – и Вие го знаете."

"Ние получаваме подкрепа. Вие получавате санкции."

Ако руският президент не стигне до заключението, че е време да се сложи край на войната, Украйна ще продължи да се бори за своето съществуване. А това може да застраши властта на Путин, пише още в писмото. "Това е факт от руската история, с който Вие сте добре запознат: когато Русия се умори, предстои промяна."

Украйна обедини много хора по света, които стоят на нейна страна. И Украйна намери необходимите оръжия и финансиране. "Ние получаваме подкрепа. Вие получавате санкции. И това ще остане още дълго така", пише Зеленски.

Кремъл не коментира съдържанието на писмото

Писмото беше оповестено по време на пресконференция на Путин пред избрани международни журналисти в рамките на Икономическия форум в Санкт Петербург. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков не коментира съдържанието на писмото. "Президентът Путин каза, че Зеленски може да дойде в Москва, ако иска да разговаря", заяви Песков. В писмото си, а и многократно преди това Зеленски отхвърля Москва като място за преговори.

По време на икономическия форум Путин коментира войната срещу Украйна, която започна в края на февруари 2022, посочвайки, че фактите на фронта говорят сами за себе си. Руската армия, която атакува по целия фронт, постоянно отбелязва териториални придобивки, заяви той.

От края на 2025 темпото на руското настъпление се забавя. Според актуални данни през май Украйна е успяла да отвоюва територия. Освен това според данни на Украйна и западните съюзници, броят на загиналите войници от руска страна отдавна надвишава броя на новопостъпилите в руската армия. Путин обаче не спомена нито дума за загубите на руската армия.

Същевременно той призна, че руските въоръжени сили се сблъскват с трудности, посочвайки като пример украинските дронови атаки срещу енергийни и военни съоръжения в Санкт Петербург малко преди началото на икономическия форум. "Русия разполага с противовъздушна отбрана. Да, трябва да я подобрим. Да, трябва да я укрепим. И ще го направим", каза той.

Путин държи на контрола на Луганск и Донецк

Руският президент заяви, че е готов на диалог и с Европа, за да сложи край на войната. Като посредници обаче биха били подходящи само неутрални "хора", на които може да се има доверие, каза той. Същевременно като условие за мир с Киев Путин не се отказва от искането си за пълен руски контрол над териториите Донецк и Луганск, които според международното право принадлежат на Украйна.

Той посочи още, че основа за евентуално споразумение с Киев ще бъдат договореностите, постигнати миналата година с президента на САЩ в Аляска. "Разбира се, ние сме готови и искаме да постигнем споразумение с Украйна с мирни средства, и то въз основата на това, за което президентът Тръмп и аз говорихме в Анкъридж." Какво точно са обсъдили двамата през август 2025 година обаче не беше оповестено. Досега Киев категорично отхвърля отстъпването на територии.

Тръмп приветства среща между Путин и Зеленски

Запитан за писмото на Володимир Зеленски пред журналисти в Белия дом Доналд Тръмп заяви, че би било добре да се осъществи среща между Путин и Зеленски.

От миналата година Вашингтон настоява Русия и Украйна да сключат мирен договор във войната, която започна през 2022 година. В момента преговорите с посредничеството на САЩ в момента са практически замразени заради войната в Иран.

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