Зеленски към Путин: "Тази война е Ваше лично решение"

В отворено писмо до Владимир Путин украинският президент Володимир Зеленски предложи лична среща с руския държавен глава. Зеленски изключи Киев и Москва като място, на което да се проведат преговорите. Като алтернативи той посочи Швейцария, Турция или някоя арабска държава.
"Украйна предлага да се сложи край на тази война чрез пряк диалог между вас и нас. Предлагам среща", написа Зеленски в писмото, публикувано на уебсайта на украинската президентска администрация.
Като първа стъпка Зеленски предлага примирие по настоящата фронтова линия, което да бъде наблюдавано от Съединените щати. Това може да бъде последвано от размяна на пленници по принципа "всички срещу всички" и завръщане на цивилни граждани и деца, "отвлечени по време на войната". Според Зеленски в преговорите трябва да участват и представители на Европа и Съединените щати като евентуални гаранти.
"Една война без истинска причина"
По-голямата част от руснаците са уморени от украинските ракетни и дронови удари, от инфлацията и недостига на гориво и са готови за мир, обяснява Зеленски. "Тази война е Ваше лично решение – война без истинска причина. Така ще я запомни историята."
Украинският президент пише още: "Но ние в Украйна не искаме постоянна война. Знаем много добре, че животът без война е безкрайно по-добър. Искаме точно това. Убеден съм, че мнозинството от руснаците също би реагирало положително на това – и Вие го знаете."
"Ние получаваме подкрепа. Вие получавате санкции."
Ако руският президент не стигне до заключението, че е време да се сложи край на войната, Украйна ще продължи да се бори за своето съществуване. А това може да застраши властта на Путин, пише още в писмото. "Това е факт от руската история, с който Вие сте добре запознат: когато Русия се умори, предстои промяна."
Украйна обедини много хора по света, които стоят на нейна страна. И Украйна намери необходимите оръжия и финансиране. "Ние получаваме подкрепа. Вие получавате санкции. И това ще остане още дълго така", пише Зеленски.
Кремъл не коментира съдържанието на писмото
Писмото беше оповестено по време на пресконференция на Путин пред избрани международни журналисти в рамките на Икономическия форум в Санкт Петербург. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков не коментира съдържанието на писмото. "Президентът Путин каза, че Зеленски може да дойде в Москва, ако иска да разговаря", заяви Песков. В писмото си, а и многократно преди това Зеленски отхвърля Москва като място за преговори.
По време на икономическия форум Путин коментира войната срещу Украйна, която започна в края на февруари 2022, посочвайки, че фактите на фронта говорят сами за себе си. Руската армия, която атакува по целия фронт, постоянно отбелязва териториални придобивки, заяви той.
От края на 2025 темпото на руското настъпление се забавя. Според актуални данни през май Украйна е успяла да отвоюва територия. Освен това според данни на Украйна и западните съюзници, броят на загиналите войници от руска страна отдавна надвишава броя на новопостъпилите в руската армия. Путин обаче не спомена нито дума за загубите на руската армия.
Същевременно той призна, че руските въоръжени сили се сблъскват с трудности, посочвайки като пример украинските дронови атаки срещу енергийни и военни съоръжения в Санкт Петербург малко преди началото на икономическия форум. "Русия разполага с противовъздушна отбрана. Да, трябва да я подобрим. Да, трябва да я укрепим. И ще го направим", каза той.
Путин държи на контрола на Луганск и Донецк
Руският президент заяви, че е готов на диалог и с Европа, за да сложи край на войната. Като посредници обаче биха били подходящи само неутрални "хора", на които може да се има доверие, каза той. Същевременно като условие за мир с Киев Путин не се отказва от искането си за пълен руски контрол над териториите Донецк и Луганск, които според международното право принадлежат на Украйна.
Той посочи още, че основа за евентуално споразумение с Киев ще бъдат договореностите, постигнати миналата година с президента на САЩ в Аляска. "Разбира се, ние сме готови и искаме да постигнем споразумение с Украйна с мирни средства, и то въз основата на това, за което президентът Тръмп и аз говорихме в Анкъридж." Какво точно са обсъдили двамата през август 2025 година обаче не беше оповестено. Досега Киев категорично отхвърля отстъпването на територии.
Тръмп приветства среща между Путин и Зеленски
Запитан за писмото на Володимир Зеленски пред журналисти в Белия дом Доналд Тръмп заяви, че би било добре да се осъществи среща между Путин и Зеленски.
От миналата година Вашингтон настоява Русия и Украйна да сключат мирен договор във войната, която започна през 2022 година. В момента преговорите с посредничеството на САЩ в момента са практически замразени заради войната в Иран.
АРД
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #31, #62
13:37 05.06.2026
2 Новина от тази сутрин в сайта 04.12 ч.
Коментиран от #10, #14, #67
13:37 05.06.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5, #12
13:37 05.06.2026
4 Наркос,
13:38 05.06.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":не че има физика , но онуй хич я няма , и зеления има сърце
Коментиран от #38
13:39 05.06.2026
6 Соломон
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Да ще отиде ама да му издърпа килимчето
13:39 05.06.2026
7 НАГЪЛ ГРОЗЕН
13:39 05.06.2026
8 Вярно
Коментиран от #46
13:39 05.06.2026
9 Илюзии
Коментиран от #13
13:41 05.06.2026
10 Соломон
До коментар #2 от "Новина от тази сутрин в сайта 04.12 ч.":Как точно настъпва руската армия като руските дронове изпепеляват вече всичко на 250 км от фронтовата линия.
Коментиран от #17
13:41 05.06.2026
11 Зеленски
13:41 05.06.2026
12 Хи хи хи
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":я пак кажи как и защо те изхвърлиха от Русия
Коментиран от #19
13:42 05.06.2026
13 Наистина
До коментар #9 от "Илюзии":украинците ще разчекнат зеления нацист джуджак на мегдана.
13:42 05.06.2026
14 испражненето гайтанджиева
До коментар #2 от "Новина от тази сутрин в сайта 04.12 ч.":Фейк.
13:42 05.06.2026
15 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Коментиран от #30, #57, #73
13:42 05.06.2026
16 тест
13:43 05.06.2026
17 Неграмот,
До коментар #10 от "Соломон":Сателита така показва, бре .
13:44 05.06.2026
18 Клоуна пусин 🤡💩
13:44 05.06.2026
19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #12 от "Хи хи хи":абе..не дадох добър бакшиш на един бакшиш
13:44 05.06.2026
20 Зеленски вече се подиграва на Путин.
Коментиран от #33
13:44 05.06.2026
21 1234
13:44 05.06.2026
22 Механик
Само като се сетя, че той сам забрани всякакви преговори и кореспонденции в Русия, но най-вече с Путин. Дори закон написа и го прие.
После викат, че боят не помагал, а?!
Коментиран от #37
13:44 05.06.2026
23 Сила
Гаври се с него ...
13:44 05.06.2026
24 Жалки безпомощни BATHИЦИ !
13:46 05.06.2026
25 Минувач
13:47 05.06.2026
26 Ооооо
с таа усръинскъ пи...к04 от уринатopa DW
13:47 05.06.2026
27 Някой
Путин е прекалено мек. Сигурно са му натяквали да влиза. Друг изобщо нямаше да чака до 2022г. Още 2014г или дори 2010г (когато издигат местният Хитлер за герой на народа) или дори по-рано.
А лично Путин е предупреждавал запада, че дойдат ли комунистите веднага ще си върнат Крим. Е автономната република там обявява независимост още 1992г.
Коментиран от #40, #70
13:48 05.06.2026
28 Зелка
13:49 05.06.2026
29 Един
13:50 05.06.2026
30 ами
До коментар #15 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":това е вица на деня - вселенски определя световния ред и кои колко пари да му преведе
Коментиран от #32
13:51 05.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Охо
До коментар #30 от "ами":ами
00ОТГОВОР
До коментар 15 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":
това е вица на деня - вселенски определя световния ред и кои колко пари да му преведе
-;-
Фюрера успява ли на фронта?
13:53 05.06.2026
33 ами
До коментар #20 от "Зеленски вече се подиграва на Путин.":ами това му остава на клоуна насред разрушената си държава да се подиграва и на руснаци и на американци
13:54 05.06.2026
34 Смешник
Коментиран от #47
13:54 05.06.2026
35 Българин
13:55 05.06.2026
36 "Една война без истинска причина"
😂😂😂😂😂😂😂😂
Коментиран от #45
13:55 05.06.2026
37 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #22 от "Механик":Клепар, коя година се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за отговора!
13:55 05.06.2026
38 Хи хи хи
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":я кажи как се измъкна жив от Русия ???! даже и сега само като си спомняиш се подмокряш прав
Коментиран от #51
13:55 05.06.2026
39 Само Аллах
Коментиран от #43
13:55 05.06.2026
40 Така е
До коментар #27 от "Някой":Един артист унижава, гаври и Ши ба..13 год.. пиздоглазия Фюрер Педофил и монгольята у... Донбас!
Направи дъртият импотентен пе.. ДАЛ за посмешище
. Факт
13:56 05.06.2026
41 ЖикТак
13:56 05.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 То затова
До коментар #39 от "Само Аллах":У.. йло Цалива КУ РАна рамАзан!
С копейките правят теманета на Чаршафете от Иран
13:58 05.06.2026
44 Хахахаха
13:59 05.06.2026
45 АБВ
До коментар #36 от ""Една война без истинска причина"":"Една война без истинска причина"
Причината в едно изречение: "Нито инч на изток".
14:00 05.06.2026
46 не може да бъде
До коментар #8 от "Вярно":Има един въпрос -кога един конфликт събитие -особено ако са сложни и са намесени много държави и т.н - е решен с декларации в пресата отворени писма и т.н!? Искам да припомня -никога !?тези въпроси се решават след дълга дипломатическа подготовки необявени срещи споразумения и договорки ...Зеленски би трябвало да знае това което знаят и аматьорите!? ..Ами излиза че това отворено писмо до Путин не е нищо друго различно от това което прави Зеленски непрекъснато -пропагандни акции сценки и представления ...ами той друго не може!?Трябва все пак да му признаем че има талант за това...но това достатъъчно ли е !?
Коментиран от #50
14:01 05.06.2026
47 Хахахаха
До коментар #34 от "Смешник":Точно тупин е нелегитимен!
14:01 05.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 АБВ
Коментиран от #52
14:02 05.06.2026
50 Хахахаха
До коментар #46 от "не може да бъде":Зеленски много добре си играе картите, за разлика от тъ пи я тупин. Зеленски показа на руските граждани, че иска мир, а тупин иска война. От сега нататък ракети и дронове по руска територия, ще са по причина на тупин а не Зеленски.
14:03 05.06.2026
51 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #38 от "Хи хи хи":аве...!! аз съм майстор на спорта бе , борец съм!мислиш ли че може да ме спре обикновен КГБ щник? прекараха ме с кинтите-тръгнах си-изкарах си виза като за престъпник-един от Шумен ми я изкара , тарикат-въртеше се около посолството//момичето на Шереметиево (летището) се ококори и уплаши..стари истории , на много ракии съм и пиша
Коментиран от #60
14:04 05.06.2026
52 Хахахаха
До коментар #49 от "АБВ":Тогава защо за теб раша е добра, а НАТО лоша, като и двете правят едно и също? Защо според теб НАТО прави лошо, а тупин хубаво?
14:05 05.06.2026
53 DW смърди
Русия беше принудена да действа по този начин.
Коментиран от #71
14:07 05.06.2026
54 Резюме
14:08 05.06.2026
55 Аве мишкари
Коментиран от #59
14:08 05.06.2026
56 Зеленото
14:10 05.06.2026
57 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺
До коментар #15 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":зеления 🤡 на колене пред Путин или ще виси в центъра на киев
Коментиран от #65
14:11 05.06.2026
58 Гого
14:13 05.06.2026
59 Констатация
До коментар #55 от "Аве мишкари":Единият е Нелегитимен, а другият Обнулен!!! -)))) А, Цената я плащат обикновенните хора и от двете страни - с живота, здравето и имуществото си, докато Нелегитимния и Обнуления си мерят оная работа...!!!!!
14:14 05.06.2026
60 Хи хи хи
До коментар #51 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":това, че си борченце няма защо многократно да го пишеш, личи ти отдалече по акъла и по антируските тъпни дето постоянно ги цвъкаш по форумите
Коментиран от #64
14:16 05.06.2026
61 стоян георгиев
Коментиран от #63
14:19 05.06.2026
62 Антирашист 37
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Зеленски и украйна получават финансиране а путин и рашистите санкции .
14:20 05.06.2026
63 Факт
До коментар #61 от "стоян георгиев":Пу ткин е умствено непълноценен. Не е в състояние да сътвори и 2 сложни изречения, без.. предварително напечатан текст! Фъфли, скимти, пелтечи и дрънка безсмислици и откровени мало умия!
Коментиран от #72
14:23 05.06.2026
64 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #60 от "Хи хи хи":аре на бас , че с 2 пръста мога да ти счупя вратлето? и няма да хихикаш много..даже въобще няма да ти е до хи хи
14:24 05.06.2026
65 Антирашист 38
До коментар #57 от "СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺":Мама потвърди ли за братята ?
14:25 05.06.2026
66 Песи
14:27 05.06.2026
67 Антирашист 39
До коментар #2 от "Новина от тази сутрин в сайта 04.12 ч.":Какво пиеш ,щото действа умопомрачително ?
14:27 05.06.2026
68 Нищо конкретно не предлага
14:29 05.06.2026
69 Ще свършат ли
14:31 05.06.2026
70 Антирашист 40
До коментар #27 от "Някой":Рашистката пропаганда цели не четящите !
14:34 05.06.2026
71 Антирашист 41
До коментар #53 от "DW смърди":Войната е факт, останалото оправдания !
14:39 05.06.2026
72 стоян георгиев
До коментар #63 от "Факт":В един директен диалог лъжите на джуджето ще бъдат толкова жалки че даже и руснаците ще видят истината.
14:40 05.06.2026
73 Нали знаеш,
До коментар #15 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":че този тризъбец, който си сложил, е по тризъбецът на Потедаон, копието на бог Арис и рогата на Дионис (Бакикос), нашите изконни български богове с български имена? Това също е и българския стар герб на българите по тяхното име? Цар Петър български, чийто символ и герб е изобразен на негов печат от 969 година, пазен в Санкт Петербургския музей, е поставил началото на киевските руски князе с този български символ. Киевски руски князе, а не украински от Окpайчеца. Защо реве зеления хазap, нали му беше хубаво, когато избиваше българи и руснаци? Аз ако съм на Путин, никаква милост.
14:55 05.06.2026
74 Архимандрисандрит Бибиян
15:04 05.06.2026
75 Историк
15:06 05.06.2026