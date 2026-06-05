ЕС: В момента няма недостиг на авиационно гориво в Европа, но войната трябва да спре

В Европа няма признаци за недостиг на авиационно гориво през следващите месеци въпреки енергийния шок, предизвикан от войната с Иран и продължаващите ограничения в Ормузкия проток. Това заяви европейският комисар по транспорта Апостолос Дзидзикостас в интервю за "Ройтерс".

По думите му Европейският съюз засега успява да се справи с последиците от кризата, тъй като Близкият изток осигурява около 20 процента от вноса на авиационно гориво за Европа, а доставките от САЩ и Нигерия до голяма степен компенсират недостига.

"В момента няма недостиг на авиационно гориво в Европа. Нямаме признаци, че ще се сблъскаме с такъв в близко бъдеще", заяви Дзидзикостас. Той предупреди, че по-малките регионални летища остават най-уязвими при евентуално влошаване на ситуацията.

Основният проблем според него е рязкото поскъпване на горивото. Данни на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) показват, че авиационното гориво формира между 25 и 30 процента от оперативните разходи на авиокомпаниите.

"Затова виждаме, че някои авиокомпании избират да отменят маршрути, които вече не са икономически изгодни", посочи европейският комисар.

Според него пътниците може да не усетят веднага отражението на кризата чрез по-високи цени на билетите, тъй като част от авиокомпаниите все още се възползват от сключени предварително договори за доставка на гориво. След изтичането им обаче цените могат да започнат да нарастват по-сериозно още през втората половина на годината или през 2027 г.

Анализатори очакват средната цена на петрола през тази година да достигне около 90 долара за барел, което е с близо 40 процента повече спрямо нивата от февруари.

Дзидзикостас предупреди, че ако прекъсванията на доставките от Близкия изток продължат до края на годината, ситуацията ще стане "много трудна".

"Изключително важно е войната да спре и Ормузкият проток да бъде отворен възможно най-скоро", подчерта той.

По думите му Европейският съюз разполага със стратегически резерви от горива във всички държави членки и при необходимост Европейската комисия е готова да координира използването им.

Комисарят предупреди, че продължителният конфликт може да има последици далеч отвъд авиационния сектор. Според него съществува риск от значително забавяне на световната икономика и дори от глобална рецесия.

"Това не е само въпрос на авиационно гориво или енергийни ресурси. Възможно е да се стигне и до глобална рецесия", заяви Дзидзикостас.