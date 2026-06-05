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ЕС: В момента няма недостиг на авиационно гориво в Европа, но войната трябва да спре

ЕС: В момента няма недостиг на авиационно гориво в Европа, но войната трябва да спре

5 Юни, 2026 15:48 528 11

  • апостолос дзидзикостас-
  • европейска комисия-
  • петрол-
  • гражданска авиация-
  • иран-
  • ормузки проток-
  • опек

Анализатори очакват средната цена на петрола през тази година да достигне около 90 долара за барел, което е с близо 40 процента повече спрямо нивата от февруари

ЕС: В момента няма недостиг на авиационно гориво в Европа, но войната трябва да спре - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

В Европа няма признаци за недостиг на авиационно гориво през следващите месеци въпреки енергийния шок, предизвикан от войната с Иран и продължаващите ограничения в Ормузкия проток. Това заяви европейският комисар по транспорта Апостолос Дзидзикостас в интервю за "Ройтерс".

По думите му Европейският съюз засега успява да се справи с последиците от кризата, тъй като Близкият изток осигурява около 20 процента от вноса на авиационно гориво за Европа, а доставките от САЩ и Нигерия до голяма степен компенсират недостига.

"В момента няма недостиг на авиационно гориво в Европа. Нямаме признаци, че ще се сблъскаме с такъв в близко бъдеще", заяви Дзидзикостас. Той предупреди, че по-малките регионални летища остават най-уязвими при евентуално влошаване на ситуацията.

Основният проблем според него е рязкото поскъпване на горивото. Данни на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) показват, че авиационното гориво формира между 25 и 30 процента от оперативните разходи на авиокомпаниите.

"Затова виждаме, че някои авиокомпании избират да отменят маршрути, които вече не са икономически изгодни", посочи европейският комисар.

Според него пътниците може да не усетят веднага отражението на кризата чрез по-високи цени на билетите, тъй като част от авиокомпаниите все още се възползват от сключени предварително договори за доставка на гориво. След изтичането им обаче цените могат да започнат да нарастват по-сериозно още през втората половина на годината или през 2027 г.

Анализатори очакват средната цена на петрола през тази година да достигне около 90 долара за барел, което е с близо 40 процента повече спрямо нивата от февруари.

Дзидзикостас предупреди, че ако прекъсванията на доставките от Близкия изток продължат до края на годината, ситуацията ще стане "много трудна".

"Изключително важно е войната да спре и Ормузкият проток да бъде отворен възможно най-скоро", подчерта той.

По думите му Европейският съюз разполага със стратегически резерви от горива във всички държави членки и при необходимост Европейската комисия е готова да координира използването им.

Комисарят предупреди, че продължителният конфликт може да има последици далеч отвъд авиационния сектор. Според него съществува риск от значително забавяне на световната икономика и дори от глобална рецесия.

"Това не е само въпрос на авиационно гориво или енергийни ресурси. Възможно е да се стигне и до глобална рецесия", заяви Дзидзикостас.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рупав

    7 2 Отговор
    Значи в европата яко се запасяват с памперси

    15:57 05.06.2026

  • 2 Хахахаха

    2 7 Отговор
    Копейки, що така?

    Коментиран от #6

    15:57 05.06.2026

  • 3 Пустиня(к)

    2 0 Отговор
    Не знам, я авиационна тунджа не ползвам. Остайте ги ората, бе, нека си са млатат тама, щом ги кефи.

    16:07 05.06.2026

  • 4 Българин

    7 0 Отговор
    Самолетните полети на практика са блокирани, за това няма и нужда от керосин!

    16:09 05.06.2026

  • 5 оня с коня

    6 0 Отговор
    абе защо ще спира войната? тъкмо цените си тръгнаха нагоре вие ще я спирате

    16:11 05.06.2026

  • 6 копейката

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Хахахаха":

    питай ватенките ние не знам

    Коментиран от #7

    16:12 05.06.2026

  • 7 Боклук

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "копейката":

    В Русия литър бензин струва 76 евростотинки ,а в Кочината е 1.76€

    Коментиран от #9

    16:25 05.06.2026

  • 8 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Ами идиотите ,давайте все още пари от нашите данъци взимайте от Ротшилд дългове и ние ще ги връщаме

    16:25 05.06.2026

  • 9 койдазнай

    0 4 Отговор

    До коментар #7 от "Боклук":

    А в Сърбия колко е бензина? Защо?
    Нали са големи проятели на Путин?!?

    16:28 05.06.2026

  • 10 Никой нищо не казва за цената

    0 0 Отговор
    а ама не успокояват че няма липси за момента обаче. Определено ес потъва и тактично ни намекват че ,, може ,, да изпаднем в рецесия а лично аз бих добавил че вече сме в такава.
    А ако нещата продължат така до края на годината ще сме на минус в икономиката.
    Тъжна история на една възрастна дама която ни управлява.

    16:37 05.06.2026

  • 11 Пилот на аерофлот

    0 0 Отговор
    Зареждаме с купони.

    16:39 05.06.2026

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