Путин между враждуващите фракции в Кремъл: война ли ще избере или мир

Руският президент Владимир Путин чу вчера две противоположни визии за бъдещето на Русия на своята основна годишна инвестиционна конференция, на фона на войната в Украйна, която продължава с пълна сила, предаде Ройтерс, пише БТА.
Някои участници в престижния Петербургски международен икономически форум заявиха, че Русия трябва да продължи да се бори и да се подготви за глобална конфронтация със Запада.
Други подчертаха икономическите ползи, които може да бъдат извлечени от прекратяването на войната, която почти достигна прага на форума, когато украински дронове удариха петролен терминал и военноморска база в Санкт Петербург в сряда и над части от града се издигаше дим.
Контрастните наративи илюстрират дебатите, които се водят сред политическите и бизнес лидери за това какво може да очаква Русия в бъдеще, както и кои вътрешни фактори влияят на Путин след повече от четири години война в Украйна.
Заместник-началникът на кабинета на Путин, Максим Орешкин, заяви на конференцията, че е безсмислено да се очаква връщане към старите времена или отмяна на санкциите от страна на Запада. „Не трябва да чакате нещо да се промени, нещо да се върне; то няма да се върне и няма да се промени“, каза Орешкин.
БАЛАНСИРАНЕ МЕЖДУ ВРАЖДУВАЩИТЕ ФРАКЦИИ
Седемдесет и три годишният Путин отдавна управлява, като балансира интересите на различните фракции в Кремъл, които се борят за това да имат влияние върху човека, който е върховният лидер на Русия през последния четвърт век.
Признаците, че руската икономика на стойност от 3 трилиона долара застива, докато войната продължава без край, засилиха аргументите на някои от „елита“, че войната трябва да приключи и да се сключи мир с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп.
Някои националисти обаче виждат войната просто като първия етап от много по-дълбока глобална конфронтация с това, което според тях е западащ Запад, което означава години - или дори десетилетия - на възможна световна война.
„Трябва да признаем, че ще воюваме през следващите няколко години, може би в продължение на няколко десетилетия“, заяви Андрей Безруков - бивш шпионин, арестуван от Федералното бюро за разследване (ФБР) през 2010 г., докато живеел под фалшива самоличност в САЩ.
„Може да бъде много ожесточена война, може да бъде постепенно разрастваща се война. Дори ако се разпростре в други региони, ще имаме две поколения, които на практика ще живеят в състояние на война. И трябва да се научим как да живеем с тази война“, каза Безруков под аплодисментите в препълнената зала.
Националистите заявиха, че Русия трябва да се върне във форма или да се изправи пред потенциален колапс и разруха.
Сред идеите, предложени от националистите на конференцията, често представяна като руския отговор на Световния икономически форум в Давос, бяха оптимизиране на процеса на вземане на решения, развитие на технологиите и промяна на възприятието за руската армия в руското общество.
ОРЪЖИЯ НА ПОКАЗ
На павилионите, които някога всяка година бяха посещавани от финансисти от западни компании - като американската инвестиционна банка „Голдман Сакс“ („Goldman Sachs“) - бяха изложени дронове и оръжия, а киберфирмите рекламираха технологии за лицево разпознаване и усъвършенствани програми за киберзащита, използващи изкуствен интелект.
Русия контролира около една пета от украинската територия след решението на Путин да изпрати десетки хиляди войници през февруари 2022 г.. Настъплението ѝ на бойното поле обаче се забави тази година.
Руските сили превзеха по-голямата част от Донбас в Източна Украйна в сраженията, които започнаха там през 2014 г., но не са успели да превземат оставащите около 10%.
Украйна заявява, че няма да изтегли силите си от частта от Донбас, която все още контролира, и че никога няма да признае руския суверенитет над украинската територия, която Москва е превзела. Първоначално Русия имаше за цел да контролира цяла Украйна.
Мирните преговори, с посредничеството на САЩ, остават в застой, а говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Вашингтон „за съжаление“ сега обръща по-малко внимание на тях поради кризата в Иран.
Няколко видни фигури в Русия са се опитвали в миналото да предупредят Путин за все по-тежките икономически разходи на войната.
Докато украински дронове и ракети атакуват руски петролни съоръжения и военно-промишлени обекти, Кирил Дмитриев - ключовият човек на Москва в контактите с администрацията на Тръмп - изтъкна потенциалните икономически ползи от мирно споразумение.
„Въпросът е: ще приключи ли тази война или ни очаква много по-трудно бъдеще?“, каза пред Ройтерс един руски участник в събитието, пожелал да остане анонимен поради деликатността на въпроса.
Путин твърди, че Москва не възнамерява да атакува НАТО, чиито държави членки имат съвкупна икономическа мощ, многократно превъзхождаща руската, въпреки че Русия е най-големият доставчик на природни ресурси в света.
Ултранационалистическият руски идеолог Александър Дугин обаче, чиято дъщеря Дария беше убита при експлозия на кола бомба през 2022 г., за което Москва обвини Украйна, заяви пред репортери, че войната в Украйна „или ще приключи с победа на Русия, или никога няма да приключи“.
„Трябва да съберем всичките си сили, да съберем цялата си воля и да спрем да се преструваме, че сме мирна страна, която ходи на барбекюта или на летни почивки“, каза той.
Дугин заяви, че Русия няма да атакува Запада. Въпреки това, когато беше помолен да обобщи отношенията на Русия със Запада през следващите години, той отговори просто: „Война“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:20 05.06.2026
2 Пич
13:25 05.06.2026
3 честен ционист
Коментиран от #16, #27, #31
13:26 05.06.2026
4 Виждащ
Кадировци са задействали вече всички членове към лгбт бандеро поми ярските фракции.
Коментиран от #10, #12
13:27 05.06.2026
5 Още, още
13:28 05.06.2026
6 Айде сериозно
2 Милиона човекоподобни жлътуре Фира и 86% от бойната техника!
Включително ..51 унищожени кораби и 2 подводници!
Тия Пен ДЕЛИ с кой воюват бе дееа?!?
13:29 05.06.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:30 05.06.2026
8 стоян георгиев
13:30 05.06.2026
9 Наблюдател
Разни реваншисти и потекло на фашисти от Европа доста си поиграха с огъня май.
После да няма :
"Олеле майко, ама нас защо?"
Коментиран от #26
13:31 05.06.2026
10 По скоро
До коментар #4 от "Виждащ":НЕВИЖДАН.Кадировските козаьоби освен да се снимат с АК пред някой ограбен магазин и геройски да нашият някой руски новобранец за друго нищо не стават.
ВСУ много ги обича като ги побара, ама все са дълбокия ТИЛ.
13:31 05.06.2026
11 Хаха
13:32 05.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Дон Корлеоне
Коментиран от #17
13:35 05.06.2026
14 УдоМача
Коментиран от #21
13:37 05.06.2026
15 не може да бъде
Коментиран от #25
13:38 05.06.2026
16 Клети, нещастни копейки 🤪
До коментар #3 от "честен ционист":Вас никой не може да ви спаси!
Вечно ще си ровите в roBHaTa !
Благодарете се, че в либерална Европа има търпимост даже и за такива паразите и майкопродавци като вас, а не действа като Путлер да ви хвърли на npaceтата !
Коментиран от #36
13:39 05.06.2026
17 Капо ди тути капи
До коментар #13 от "Дон Корлеоне":Има време ! Първо да свършат със Зеленясалия и кървавата му глутница !
Коментиран от #20
13:39 05.06.2026
18 Стре лок
Хихихихихи
Жалка картинка
13:40 05.06.2026
19 Решение
13:41 05.06.2026
20 Когиш туй, пе дрила?!?
До коментар #17 от "Капо ди тути капи":АааааааХахахаха
2 ДНЯ или.. траншеи и окопи около мумията и кремля?!?
Догодина стават... 3... ПЕТИЛЕТКИ, Чле носос
АааааааХахахаха
13:43 05.06.2026
21 Без казармен г...ЕЙ ,да?
До коментар #14 от "УдоМача":Хихихихихи
Каква Европа ма пе ДАЛ?!? Нъл дрътата Пердуха Избега по гащи от некакав готвач! )))
Една Украйна Ши ба монгольята веке 13 годин у ДОНБАС)))
Ке доде Великата Маке Чета ( от 1000 чиляка)..а ги потроши тия ПЕ... дале )))
13:48 05.06.2026
22 По добре мир
13:57 05.06.2026
23 Тия участници започнаха войната
13:58 05.06.2026
24 Георги Георгиев
Това е жестоката истина. В един момент те ще бъдат в техните безопасни замъци, а обикновените хора ще бъдат пратени в окопите да убиват други хора, които съвършено не познават и нищо лошо не са им сторили.
14:00 05.06.2026
25 Стратегически увредени русофили
До коментар #15 от "не може да бъде":не може да бъде
21ОТГОВОР
Логиката е на страната на националистите ...не може Русия не може да има доверие и добри отношения със страни/държави които искаха да и нанесат стратегическо поражени
14:02 05.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 мгого голем спасител
До коментар #3 от "честен ционист":честен ционист
1110ОТГОВОР
Вече само Вова може да спаси фалирала България.
14:07 05.06.2026
28 след 16.02.2022 на Путлер не се вярва
14:09 05.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Архимандрисандрит Бибиян
14:13 05.06.2026
31 Вовата сам не се се оправя
До коментар #3 от "честен ционист":честен ционист
1112ОТГОВОР
Вече само Вова може да спаси фалирала България.
14:13 05.06.2026
32 Всички
14:14 05.06.2026
33 стоян георгиев
14:17 05.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Урсул фон РептиЛайнян🐍
Персите показаха как се прави у Персийския залив и ако Иран разполагаше с оръжейните възможности на Русия отдавна светът да е едно свободно нясто от хазари европски жендъря и кравари......
14:36 05.06.2026
36 колобър
До коментар #16 от "Клети, нещастни копейки 🤪":Затова ли тия копейки ти пръскат г@за еврейски 🏳️🌈
14:41 05.06.2026