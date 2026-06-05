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Путин между враждуващите фракции в Кремъл: война ли ще избере или мир
  Тема: Украйна

Путин между враждуващите фракции в Кремъл: война ли ще избере или мир

5 Юни, 2026 13:18 1 876 36

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Някои националисти виждат войната просто като първия етап от много по-дълбока глобална конфронтация със Запада

Путин между враждуващите фракции в Кремъл: война ли ще избере или мир - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин чу вчера две противоположни визии за бъдещето на Русия на своята основна годишна инвестиционна конференция, на фона на войната в Украйна, която продължава с пълна сила, предаде Ройтерс, пише БТА.

Някои участници в престижния Петербургски международен икономически форум заявиха, че Русия трябва да продължи да се бори и да се подготви за глобална конфронтация със Запада.

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Други подчертаха икономическите ползи, които може да бъдат извлечени от прекратяването на войната, която почти достигна прага на форума, когато украински дронове удариха петролен терминал и военноморска база в Санкт Петербург в сряда и над части от града се издигаше дим.

Контрастните наративи илюстрират дебатите, които се водят сред политическите и бизнес лидери за това какво може да очаква Русия в бъдеще, както и кои вътрешни фактори влияят на Путин след повече от четири години война в Украйна.

Заместник-началникът на кабинета на Путин, Максим Орешкин, заяви на конференцията, че е безсмислено да се очаква връщане към старите времена или отмяна на санкциите от страна на Запада. „Не трябва да чакате нещо да се промени, нещо да се върне; то няма да се върне и няма да се промени“, каза Орешкин.

БАЛАНСИРАНЕ МЕЖДУ ВРАЖДУВАЩИТЕ ФРАКЦИИ

Седемдесет и три годишният Путин отдавна управлява, като балансира интересите на различните фракции в Кремъл, които се борят за това да имат влияние върху човека, който е върховният лидер на Русия през последния четвърт век.

Признаците, че руската икономика на стойност от 3 трилиона долара застива, докато войната продължава без край, засилиха аргументите на някои от „елита“, че войната трябва да приключи и да се сключи мир с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп.

Някои националисти обаче виждат войната просто като първия етап от много по-дълбока глобална конфронтация с това, което според тях е западащ Запад, което означава години - или дори десетилетия - на възможна световна война.

„Трябва да признаем, че ще воюваме през следващите няколко години, може би в продължение на няколко десетилетия“, заяви Андрей Безруков - бивш шпионин, арестуван от Федералното бюро за разследване (ФБР) през 2010 г., докато живеел под фалшива самоличност в САЩ.

„Може да бъде много ожесточена война, може да бъде постепенно разрастваща се война. Дори ако се разпростре в други региони, ще имаме две поколения, които на практика ще живеят в състояние на война. И трябва да се научим как да живеем с тази война“, каза Безруков под аплодисментите в препълнената зала.

Националистите заявиха, че Русия трябва да се върне във форма или да се изправи пред потенциален колапс и разруха.

Сред идеите, предложени от националистите на конференцията, често представяна като руския отговор на Световния икономически форум в Давос, бяха оптимизиране на процеса на вземане на решения, развитие на технологиите и промяна на възприятието за руската армия в руското общество.

ОРЪЖИЯ НА ПОКАЗ

На павилионите, които някога всяка година бяха посещавани от финансисти от западни компании - като американската инвестиционна банка „Голдман Сакс“ („Goldman Sachs“) - бяха изложени дронове и оръжия, а киберфирмите рекламираха технологии за лицево разпознаване и усъвършенствани програми за киберзащита, използващи изкуствен интелект.

Русия контролира около една пета от украинската територия след решението на Путин да изпрати десетки хиляди войници през февруари 2022 г.. Настъплението ѝ на бойното поле обаче се забави тази година.

Руските сили превзеха по-голямата част от Донбас в Източна Украйна в сраженията, които започнаха там през 2014 г., но не са успели да превземат оставащите около 10%.

Украйна заявява, че няма да изтегли силите си от частта от Донбас, която все още контролира, и че никога няма да признае руския суверенитет над украинската територия, която Москва е превзела. Първоначално Русия имаше за цел да контролира цяла Украйна.

Мирните преговори, с посредничеството на САЩ, остават в застой, а говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Вашингтон „за съжаление“ сега обръща по-малко внимание на тях поради кризата в Иран.

Няколко видни фигури в Русия са се опитвали в миналото да предупредят Путин за все по-тежките икономически разходи на войната.

Докато украински дронове и ракети атакуват руски петролни съоръжения и военно-промишлени обекти, Кирил Дмитриев - ключовият човек на Москва в контактите с администрацията на Тръмп - изтъкна потенциалните икономически ползи от мирно споразумение.

„Въпросът е: ще приключи ли тази война или ни очаква много по-трудно бъдеще?“, каза пред Ройтерс един руски участник в събитието, пожелал да остане анонимен поради деликатността на въпроса.

Путин твърди, че Москва не възнамерява да атакува НАТО, чиито държави членки имат съвкупна икономическа мощ, многократно превъзхождаща руската, въпреки че Русия е най-големият доставчик на природни ресурси в света.

Ултранационалистическият руски идеолог Александър Дугин обаче, чиято дъщеря Дария беше убита при експлозия на кола бомба през 2022 г., за което Москва обвини Украйна, заяви пред репортери, че войната в Украйна „или ще приключи с победа на Русия, или никога няма да приключи“.

„Трябва да съберем всичките си сили, да съберем цялата си воля и да спрем да се преструваме, че сме мирна страна, която ходи на барбекюта или на летни почивки“, каза той.

Дугин заяви, че Русия няма да атакува Запада. Въпреки това, когато беше помолен да обобщи отношенията на Русия със Запада през следващите години, той отговори просто: „Война“.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 15 Отговор
    Путин разчисти част от евреите които смучеха Русия но има още.

    13:20 05.06.2026

  • 2 Пич

    12 13 Отговор
    ЕС и особено англичаните подготвят война с Русия, която ще започне от Украйна, посредством ракети, които се правят в Украйна, но с европейски технологии, както и българско участие!!! Идеята е тежеста и щетите да бъдат понесени от правосъдието, което симпатизира на Русия! Или - слагат България на топа на устата!!!

    13:25 05.06.2026

  • 3 честен ционист

    15 15 Отговор
    Вече само Вова може да спаси фалирала България.

    Коментиран от #16, #27, #31

    13:26 05.06.2026

  • 4 Виждащ

    9 14 Отговор
    Продължавайте да провокирате и да убивате невинни жени и деца и после се чудете вас каво ще ви правят.
    Кадировци са задействали вече всички членове към лгбт бандеро поми ярските фракции.

    Коментиран от #10, #12

    13:27 05.06.2026

  • 5 Още, още

    14 11 Отговор
    Чакаме с нетърпение двумилионната ушанка при Кабзон

    13:28 05.06.2026

  • 6 Айде сериозно

    14 10 Отговор
    Мякащите монголья не могат да воюват и това е факт! Справка: 13 г. ,..22 ядрени Републики, Фюрер Педофил и узкоглазите Оризо-Гризачи на Ким и НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД!
    2 Милиона човекоподобни жлътуре Фира и 86% от бойната техника!
    Включително ..51 унищожени кораби и 2 подводници!
    Тия Пен ДЕЛИ с кой воюват бе дееа?!?

    13:29 05.06.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 8 Отговор
    ОООооо пУтин-ху й ло////ООО оо

    13:30 05.06.2026

  • 8 стоян георгиев

    16 10 Отговор
    Пълно е с луди и най лошото е че управляват русия.какви глупости говорят тия хора?избиха си мъжкото население съсипаха си бизнеса обедняха и се самоизолираха с приказките как лошия запад щял да ги прецака.на подобни не им трябва противник те сами могат да се съсипат.банда милиционери и бандити в опг управляват русия.

    13:30 05.06.2026

  • 9 Наблюдател

    11 11 Отговор
    Така както вървят нещата, май в руските ракети се програмират европейски градове и военни заводи.
    Разни реваншисти и потекло на фашисти от Европа доста си поиграха с огъня май.
    После да няма :
    "Олеле майко, ама нас защо?"

    Коментиран от #26

    13:31 05.06.2026

  • 10 По скоро

    13 5 Отговор

    До коментар #4 от "Виждащ":

    НЕВИЖДАН.Кадировските козаьоби освен да се снимат с АК пред някой ограбен магазин и геройски да нашият някой руски новобранец за друго нищо не стават.
    ВСУ много ги обича като ги побара, ама все са дълбокия ТИЛ.

    13:31 05.06.2026

  • 11 Хаха

    5 1 Отговор
    Коги падне нещо като Константиновка и всеки ден пропаганда. Ми пътя към Краматорск ще избере, вече е отворен

    13:32 05.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дон Корлеоне

    7 7 Отговор
    Ще го отровят.Хаяско няма смелост да се застреля.

    Коментиран от #17

    13:35 05.06.2026

  • 14 УдоМача

    7 6 Отговор
    Колкото и да е тъжно да го констатираме, нещата ще се оправят само с война и то не каква война а пълномащабна война с Украйна и цяла Европа! Всичко останало ще е половинчато решение подобно на СВО.

    Коментиран от #21

    13:37 05.06.2026

  • 15 не може да бъде

    6 3 Отговор
    Логиката е на страната на националистите ...не може Русия не може да има доверие и добри отношения със страни/държави които искаха да и нанесат стратегическо поражение и да я разчленят на няколко територии които в продължение на години са мамели Русия за намеренията си а всъщност са подготвяли Украйна за война с Русия!?Просто е невъзможно Русия да има добри отношения с държави които са готови да сринат жизнения си стандарт само и само за да навредят на Русия -това е безумна политика!?Дугин е прав -Русия ще бъде в състояние на война още дълго време -единственият въпрос е под каква форма ще бъде тази война и ще се стигне ли до употреба на атомно оръжие!?....Апропо няма ли гласове на Запад които призовават срещу Русия да бъде употребено даже атомно оръжие !?

    Коментиран от #25

    13:38 05.06.2026

  • 16 Клети, нещастни копейки 🤪

    8 7 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Вас никой не може да ви спаси!
    Вечно ще си ровите в roBHaTa !
    Благодарете се, че в либерална Европа има търпимост даже и за такива паразите и майкопродавци като вас, а не действа като Путлер да ви хвърли на npaceтата !

    Коментиран от #36

    13:39 05.06.2026

  • 17 Капо ди тути капи

    3 6 Отговор

    До коментар #13 от "Дон Корлеоне":

    Има време ! Първо да свършат със Зеленясалия и кървавата му глутница !

    Коментиран от #20

    13:39 05.06.2026

  • 18 Стре лок

    3 2 Отговор
    Кат гледаш безказармения 35 кг... Главкомандващ Фюрер пеДо-фил,..сметай.. каков им е и хомик аскеро!
    Хихихихихи
    Жалка картинка

    13:40 05.06.2026

  • 19 Решение

    4 3 Отговор
    Запада са пред портите на Русия и руснаците нямат друг избор освен да стъпят на врата на техните сънародници в кавички които симпатизират на запада а после да се погрижат да спрат Барбароса2.

    13:41 05.06.2026

  • 20 Когиш туй, пе дрила?!?

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "Капо ди тути капи":

    АааааааХахахаха
    2 ДНЯ или.. траншеи и окопи около мумията и кремля?!?
    Догодина стават... 3... ПЕТИЛЕТКИ, Чле носос
    АааааааХахахаха

    13:43 05.06.2026

  • 21 Без казармен г...ЕЙ ,да?

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "УдоМача":

    Хихихихихи
    Каква Европа ма пе ДАЛ?!? Нъл дрътата Пердуха Избега по гащи от некакав готвач! )))
    Една Украйна Ши ба монгольята веке 13 годин у ДОНБАС)))
    Ке доде Великата Маке Чета ( от 1000 чиляка)..а ги потроши тия ПЕ... дале )))

    13:48 05.06.2026

  • 22 По добре мир

    1 4 Отговор
    Украйна няма флот и авиация,запада има.Атомни бомби също има.

    13:57 05.06.2026

  • 23 Тия участници започнаха войната

    2 1 Отговор
    Някои участници в престижния Петербургски международен икономически форум заявиха, че Русия трябва да продължи да се бори и да се подготви за глобална конфронтация със Запада.

    13:58 05.06.2026

  • 24 Георги Георгиев

    4 0 Отговор
    Тези, които реално дърпат конците на световната политика, чрез техните проксита - президенти и министър председатели, откровено искат война.

    Това е жестоката истина. В един момент те ще бъдат в техните безопасни замъци, а обикновените хора ще бъдат пратени в окопите да убиват други хора, които съвършено не познават и нищо лошо не са им сторили.

    14:00 05.06.2026

  • 25 Стратегически увредени русофили

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "не може да бъде":

    не може да бъде
    21ОТГОВОР
    Логиката е на страната на националистите ...не може Русия не може да има доверие и добри отношения със страни/държави които искаха да и нанесат стратегическо поражени

    14:02 05.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 мгого голем спасител

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    честен ционист
    1110ОТГОВОР
    Вече само Вова може да спаси фалирала България.

    14:07 05.06.2026

  • 28 след 16.02.2022 на Путлер не се вярва

    0 2 Отговор
    Путин твърди, че Москва не възнамерява да атакува НАТО, чиито държави членки имат съвкупна икономическа мощ, многократно превъзхождаща руската, въпреки че Русия е най-големият доставчик на природни ресурси в света.

    14:09 05.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Архимандрисандрит Бибиян

    1 1 Отговор
    Кой си тура цифката помеждо два шланга го сполетява гангабанга!

    14:13 05.06.2026

  • 31 Вовата сам не се се оправя

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    честен ционист
    1112ОТГОВОР
    Вече само Вова може да спаси фалирала България.

    14:13 05.06.2026

  • 32 Всички

    4 0 Отговор
    тия рехави публикации показват, че продължавате да сте под сянката на Путин.

    14:14 05.06.2026

  • 33 стоян георгиев

    2 4 Отговор
    Русия е страна с територия от 17 млн.кв.км.на най стратегическо място в европа азия и америка.граничи с всички свои потенциални клиенти.сащ ес и китай...и мизерства.постоянно слага начело разни милиционери или престъпници дето обират населението с празни заплахи как целия свят ги мрази.да имаш по малък бвп на глава от България и да се дървиш колко си велик е някакво сериозно заболяване.да ламтиш за нови земи като 14000 000 кв.км.не са ти въобще заселени е лудост.

    14:17 05.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    3 0 Отговор
    Съвкупната на цион-запада.икономическа (мощ) за която тук пишете и дето се крепи само на печатането на шарени хартишки на жизнените лгбти западняци и управляващите западнАлия кенев ч@фути,може само за няколко минути след посещение на Посейдони,Сармати,Орешници и Циркони ,Ярспве и Искандери ще приключи мигновено и безславно.
    Персите показаха как се прави у Персийския залив и ако Иран разполагаше с оръжейните възможности на Русия отдавна светът да е едно свободно нясто от хазари европски жендъря и кравари......

    14:36 05.06.2026

  • 36 колобър

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Клети, нещастни копейки 🤪":

    Затова ли тия копейки ти пръскат г@за еврейски 🏳️‍🌈

    14:41 05.06.2026

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