Не пуснаха Крис Хемсуърт и семейството му на международен полет

Крис Хемсуърт и семейството му се сблъскаха с неудобна ситуация на летището, след като получиха отказ да се качат на международен полет заради объркване с паспортите им.

Актьорът от поредицата „Тор“ разказа за инцидента в интервю за Harper’s Bazaar Arabia, като обясни: „Отидох на летището и имах паспорта на дъщеря ми вместо този на сина ми.“

Хемсуърт, който е баща на 14-годишната Индия Роуз и на 12-годишните близнаци Саша и Тристан, опитал да премине през проверката, настоявайки, че документът е на сина му. „Малко си приличат,“ пошегува се актьорът, а съпругата му Елза Патаки добави с чувство за хумор: „Не, не си приличат.“

„Казах на служителя: ‚Това е тя.‘ Той отговори: ‚Но това е момче.‘ Така че, не проработи,“ допълни 42-годишният Хемсуърт.

Двойката се омъжи през 2010 г., Индия Роуз се роди през май 2012 г., а близнаците Саша и Тристан – през март 2014 г. Въпреки че родителите се опитват да пазят децата си извън публичното внимание, те вече следват стъпките на известния си баща.

Индия Роуз дебютира като дъщерята на Грор във филма „Тор: Любов и гръм“ (2022). Крис Хемсуърт обаче споделя, че иска дъщеря му да има нормално детство: „Искам да бъде дете – да ходи на училище, да язди коне, да се забавлява. Веднъж щом тръгне влакът, трудно се слиза, и много неща се изпускат.“

Близнаците Саша и Тристан наскоро се появиха в новия телевизионен сериал на Елза Патаки „The Tribute“, където играят синовете на героинята ѝ в испаноезичната продукция.