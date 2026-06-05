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Имало е теч на информация от ОДМВР-Перник към прокурорския син

Имало е теч на информация от ОДМВР-Перник към прокурорския син

5 Юни, 2026 15:50 1 272 18

  • васил михайлов-
  • теч-
  • информация-
  • прокурорски син

Възможно е баща му да му е помагал, каза още вътрешният министър

Имало е теч на информация от ОДМВР-Перник към прокурорския син - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Имало е теч на информация от Областна дирекция на МВР – Перник през определени периоди към Васил Михайлов, по прякор Прокурорския син, докато е бил издирван. Течовете са били в моменти, в които е било възможно той да бъде заловен. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в рамките на парламентарен контрол в отговор на въпрос от народния представител Димо Дренчев от ПГ на „Възраждане“.

Демерджиев допълни, че е възложил проверки. Нямаме данни конкретни полицейски служители да са подпомагали Михайлов. Възможно е баща му да му е помагал, каза още вътрешният министър. Според него всеки, който участва в правоохранителни органи, трябва да си изпълнява функциите първо там и ако те не са съвместими с някое друго обстоятелство около него, следва да си подаде оставката.

По неговите думи издирването не е било от компетенциите на ОД на МВР - Перник, защото Михайлов се е крил не само в територията, охранявана от тази областна дирекция.

Васил Михайлов беше задържан на 22 май в столичния квартал „Свобода“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    29 0 Отговор
    Цялото ОДМВР в Перник да бъде уволнено, от началника до чистачката.
    Всичко останало е пунта-мара.

    15:52 05.06.2026

  • 2 Тома

    36 0 Отговор
    Какъв теч бе това да не е чешма.Кажете че корумпирани ченгета са го пазели за пари и услуги от баща му.

    15:54 05.06.2026

  • 3 Роза

    21 2 Отговор
    Всичко,което говори Дерменджиев,са общи приказки!Той не казва конкретни имена!Дори баща му да му е помагал,доказателства няма да се намерят!Можем само да се надяваме да осъдят този ефективно ,и в затвора да му посмачкат фасона!

    15:59 05.06.2026

  • 4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    28 0 Отговор
    Скоро бащата прокурор се обясняваше на едно интервю, че ако е знаел, къде се намира синчето, няма да го издаде, защото все пак му е баща. Да, ама да ползва информация от служби, за да я предава на синчето с цел да се укрива, си е престъпление и е за затвор!

    16:00 05.06.2026

  • 5 хахахаха

    18 0 Отговор
    това го знае всяко дете, ако няма наказани, а пак само си чешате езиците, изобщо няма смисъл да харчите парите на хората, изнасяте факти, които са ви казвани стотици пъти от гражданите, милиция, прокурори, съдии, политици... пълен леж!!!

    16:03 05.06.2026

  • 6 Лопата Орешник

    9 0 Отговор
    Не думай!! Не може баща му да е помагал! Да не е прокурор и да му е баща случайно?!

    16:07 05.06.2026

  • 7 Дедо поп

    4 0 Отговор
    "Дето е текло, пак ще тече!"

    16:08 05.06.2026

  • 8 прах

    13 0 Отговор
    Дори куцо и сакато ,знае какво ОПГ е МВР ПЕРНИК

    16:09 05.06.2026

  • 9 оня с коня

    5 0 Отговор
    няма теч от МВР-то

    пркурорския син има гадателски способности и усеща кога ще го заловят

    16:09 05.06.2026

  • 10 Мафия БГ

    9 0 Отговор
    Със същият ентусиазъм ако разследваха Борисов и Пеевски, щеше да е доста интересно.

    16:10 05.06.2026

  • 11 604

    3 0 Отговор
    Пхахахаха е нъл е прокурорски синковец..ко да има...

    16:11 05.06.2026

  • 12 Ей,кво нещо!

    5 0 Отговор
    Службите на цяла държава и да не могат да намерят този или онзи...закривай.

    16:13 05.06.2026

  • 13 Кракра

    0 0 Отговор
    До колко е морално баща на престъпник да сочи в зала хора и да ги обвинява. За капак,тази асоциация,дето бранеше Гешев и Сарафов ,сега защитават и този.

    16:32 05.06.2026

  • 14 Не не е възможно сигурно е

    2 0 Отговор
    Че му е помагал

    16:35 05.06.2026

  • 15 Шефа на МВР-Перник

    0 1 Отговор
    Ей ся ми се е... майката

    16:37 05.06.2026

  • 16 Гражданин

    0 1 Отговор
    Що да не му помага, той му е баща, това не се преследва от закона.

    16:39 05.06.2026

  • 17 Кога ще видим осъдени

    0 0 Отговор
    за "самоубийствата" в Петрохан, Еврозоната, Варненските афери, Хемус и т.н... Ганю се бори да оцелее(заради вас), но този път няма да забрави...

    16:40 05.06.2026

  • 18 НЕ Е ЛИ ВРЕМЕ?!

    1 0 Отговор
    Не е ли време този син да престане да бъде прокурорски?…толкова е лесно!!! Махаш бащата от прокуратурата и до тук! Самите прокурори не виждат ли, че тогозе “татко” разваля и без това отвратителният им имидж?!

    16:44 05.06.2026