Имало е теч на информация от ОДМВР-Перник към прокурорския син

Имало е теч на информация от Областна дирекция на МВР – Перник през определени периоди към Васил Михайлов, по прякор Прокурорския син, докато е бил издирван. Течовете са били в моменти, в които е било възможно той да бъде заловен. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в рамките на парламентарен контрол в отговор на въпрос от народния представител Димо Дренчев от ПГ на „Възраждане“.
Демерджиев допълни, че е възложил проверки. Нямаме данни конкретни полицейски служители да са подпомагали Михайлов. Възможно е баща му да му е помагал, каза още вътрешният министър. Според него всеки, който участва в правоохранителни органи, трябва да си изпълнява функциите първо там и ако те не са съвместими с някое друго обстоятелство около него, следва да си подаде оставката.
По неговите думи издирването не е било от компетенциите на ОД на МВР - Перник, защото Михайлов се е крил не само в територията, охранявана от тази областна дирекция.
Васил Михайлов беше задържан на 22 май в столичния квартал „Свобода“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хъхъ
Всичко останало е пунта-мара.
15:52 05.06.2026
2 Тома
15:54 05.06.2026
3 Роза
15:59 05.06.2026
4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:00 05.06.2026
5 хахахаха
16:03 05.06.2026
6 Лопата Орешник
16:07 05.06.2026
7 Дедо поп
16:08 05.06.2026
8 прах
16:09 05.06.2026
9 оня с коня
пркурорския син има гадателски способности и усеща кога ще го заловят
16:09 05.06.2026
10 Мафия БГ
16:10 05.06.2026
11 604
16:11 05.06.2026
12 Ей,кво нещо!
16:13 05.06.2026
13 Кракра
16:32 05.06.2026
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