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Петима азербайджански граждани бяха убити при атака срещу два товарни кораба в Азовско море
  Тема: Украйна

Петима азербайджански граждани бяха убити при атака срещу два товарни кораба в Азовско море

5 Юни, 2026 15:05 1 925 43

  • азербайджан-
  • азовско море-
  • таганрог-
  • русия-
  • украйна

Екипажите са се състояли от общо 25 азербайджански граждани, но корабите не принадлежат на Азербайджан

Петима азербайджански граждани бяха убити при атака срещу два товарни кораба в Азовско море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Петима азербайджански граждани бяха убити, а трима - ранени, при нападение срещу два товарни кораба в Азовско море, предаде Ройтерс, позовавайки се на азербайджанското външно министерство, съобщи БТА.

В отговор на въпрос за плавателните съдове, които са били ударени в залива Таганрог, министерството посочи, че екипажите са се състояли от общо 25 азербайджански граждани, но корабите не принадлежат на Азербайджан.

Още новини от Украйна

По-рано днес Украйна съобщи, че нейни дронове са поразили пет кораба в пристанищата на Мариупол и Бердянск на Азовско море и в крайбрежните води - украински територии, контролирани от Русия.

Роберт Бровди, командирът на украинските сили за безпилотни системи, каза в изявление, че техни дронове са поразили кораби за сухи товари и танкер, участвали в „кражбата“ на украинско зърно и в прехвърлянето на военни стоки и гориво, като имената на плавателните съдове били замазани, а радарите им - изключени.

Заместник-министърът на външните работи на Русия Михаил Галузин обвини Украйна за нападенията срещу товарните кораби и поднесе съболезнования на семействата на азербайджанските моряци.

„Ние знаем много добре коя държава използва дронове - както въздушни, така и морски - за нападения срещу граждански кораби в Черно море и Средиземно море. Това е, така да се каже, добре известна държава“, каза Галузин, цитиран от ТАСС.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Флипп

    44 2 Отговор
    Ама кой ги уби, интересно, не се споменава в статията, странно..

    Коментиран от #15, #16

    15:07 05.06.2026

  • 2 Някой

    43 2 Отговор
    Дотук от днешните новини тези на Зеленски нападат румънците и азерите.
    Какъв ще е отговора?

    Коментиран от #19, #27

    15:10 05.06.2026

  • 3 Зелен Клоун

    40 3 Отговор
    Маро да не земеш да кажеш, ча аз съм ги убил? Ще ти задраскам премията, да знайш!

    15:10 05.06.2026

  • 4 Презвитер Козма

    6 42 Отговор
    Тъжно но, азерите и всички други граждани на трети страни трябва да са наясно, че работят ли за Мордор стават легитимна цел. Всеки нормален човек трябва да избягва прокълнатата Матушка като дявол от тамян

    Коментиран от #14, #22

    15:13 05.06.2026

  • 5 Тома

    27 1 Отговор
    Няма проблеми защото Илхан Алиев президента на Азербайджан е приятел със зеле

    15:13 05.06.2026

  • 6 Ужасни, ужасни,

    43 3 Отговор
    Ужасни журналисти - какво стана с истината, с журналистическата смелост и доблест??? Сукане, мазане, шикалкавене и откровени лъжи - това ли днес наричате журналистика?!? Че и с цялата си наглост, обвинявате други в “хибридна война” и “фейк” новини!
    Укрите избиват екипажи на цивилни кораби, а вие не смеете да го кажете в прав текст! Позор!

    Коментиран от #12, #21, #25

    15:16 05.06.2026

  • 7 У ДРИ БАЦЕ

    3 23 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ГНЯС!

    15:17 05.06.2026

  • 8 Сладки ботчета

    16 2 Отговор
    Тоя Палантир нещо не работи добре. Пристанища не разпознава, кораби....Укрите да си искат парите.

    15:17 05.06.2026

  • 9 крали били

    30 1 Отговор
    те зърното..затова убиват..а кой краде..дали изобщо било то укроинско, .а когато подписахте договор със сащ и подарихте недрата , земята, защо не ударихте крадци..

    15:20 05.06.2026

  • 10 Марк

    2 24 Отговор
    Пиратски кораби в украински води. Какво са очаквали пиратите. Те нямат националност.

    Коментиран от #33

    15:20 05.06.2026

  • 11 УБАВ ИНЯ

    4 18 Отговор
    Кораблите са на монгольята - опитват да прекарат бегзин и храни за монголите у Крим.
    Мосто е затворен а сухопътния се контролира с дронове от А ЗОВ .
    Ху.. йло го закина яко

    15:21 05.06.2026

  • 12 Нема се сдухваш Лепилар

    2 13 Отговор

    До коментар #6 от "Ужасни, ужасни,":

    Ти дам сезал, самоубиец?
    Хихихихихи

    Коментиран от #23

    15:23 05.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Това го кажи

    15 1 Отговор

    До коментар #4 от "Презвитер Козма":

    На ЕС..урлулести мутри..20 пакет санкции..но все още продължават алъш вериш с Русия..тихомълком..а малоумните да не назовавам имена..те най красиви и най умни на Балканите, те спазват санкции и народа ги отсвири на последните избори..

    15:25 05.06.2026

  • 15 Нищо ново

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Флипп":

    Опитват се да скарат азерите и русите, че и барабар с турците.

    15:25 05.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 След като атакува НАТОто

    13 1 Отговор
    украйна захвана и азерите. На края НАТО + Русия разкостват 404 и всички са на плюс

    15:26 05.06.2026

  • 19 Господ да ги прости!

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Горките хора..

    Коментиран от #20

    15:26 05.06.2026

  • 20 Град Козлодуй

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "Господ да ги прости!":

    Дано се оправят хората

    15:27 05.06.2026

  • 21 Хахахаха

    3 12 Отговор

    До коментар #6 от "Ужасни, ужасни,":

    Тупин не приема мир, а продължава войната която започна. Без да може да защити гражданите.

    15:28 05.06.2026

  • 22 Едва ли ще се стреснат..

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Презвитер Козма":

    Тези народи са победили фашизма, ще победят и неофашизма.

    Коментиран от #30

    15:28 05.06.2026

  • 23 ППДБ/ЛГБТ

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Нема се сдухваш Лепилар":

    Смаза ли дюзата или пак на сухо ще те nopят!

    15:31 05.06.2026

  • 24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 9 Отговор
    копейзажа да пролее 3 сълзи за алахи акбару

    15:31 05.06.2026

  • 25 Така е

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ужасни, ужасни,":

    mucupkuте не са журналисти, а пропагандатори.

    Коментиран от #34

    15:32 05.06.2026

  • 26 академик ДенкоФ 🌈

    8 3 Отговор
    Има ли недоръгани укроби, като мен?

    15:34 05.06.2026

  • 27 Путин шемета

    4 11 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Не можем да победим Украйна. Милиционери сме.

    15:34 05.06.2026

  • 28 Гробар

    11 3 Отговор
    Видиш ли укроб, зарови го надълбоко да не разнася зарази!

    15:35 05.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хахахаха

    5 8 Отговор

    До коментар #22 от "Едва ли ще се стреснат..":

    Така е. Украийна ще победи неофашизма в раша.

    15:36 05.06.2026

  • 31 Руснаци

    8 2 Отговор
    Хахахах руснаците зачаткаха украинските цистерни и бензиностанции в херсонска област, тази игра може да се игра е от двама хахах, тоя маджарчо нали ще се да обръща фронта, нали неговите избиваха по 30000 руснака на месец, а клипчета кога хахахах, пълен лузър хаха

    15:36 05.06.2026

  • 32 Жалко за хората

    9 1 Отговор
    По кое време е станало покушението? Съпоставете го с дрона в Румъния, може да са от една точка.

    15:36 05.06.2026

  • 33 Лука

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Марк":

    Укрохазарите каква националност са?

    15:36 05.06.2026

  • 34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 2 Отговор

    До коментар #25 от "Така е":

    Работническо дело е с 5 -10 нива над факти.

    15:37 05.06.2026

  • 35 Сандо

    5 2 Отговор
    Така дружбата между Алиев и Зеленски се закрепи с кръв и стана по-стабилна от когато и да било.

    Коментиран от #37

    15:40 05.06.2026

  • 36 Хахахаха

    3 1 Отговор
    Факти пуснете видеото, по темата е. Интересно видео.

    15:43 05.06.2026

  • 37 Хахахаха

    3 8 Отговор

    До коментар #35 от "Сандо":

    Зеленски е ударил руски кораби. Той не е гледал паспортите на екипажа.

    Коментиран от #39, #41

    15:46 05.06.2026

  • 38 Пламен

    4 0 Отговор
    И аз бачкаш на кораби под флаг малтийски, панамски ,либерийски ,Сейнт Винсент и Гренадини , кайманови острови....Даже и паспорти имах за някои от тези държави.
    Колегите бяха от България , Русия , Украйна, Израел, Индия , Кирибати, Филипини ...

    Всеки сам си знаеше защо е там и какъв риск има в тая професия.

    15:54 05.06.2026

  • 39 любопитен

    3 2 Отговор

    До коментар #37 от "Хахахаха":

    Ти къде видя, че корабите са руски?

    Коментиран от #40

    16:03 05.06.2026

  • 40 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "любопитен":

    но корабите не принадлежат на Азербайджан

    Коментиран от #42

    16:28 05.06.2026

  • 41 урко

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "Хахахаха":

    да ударим жена ти в ауспуха, а, кво ще кажеш)))

    16:29 05.06.2026

  • 42 любопитен

    0 2 Отговор

    До коментар #40 от "Хахахаха":

    А загиналите са граждани на...? И поста ти не отговаря на въпроса!

    Коментиран от #43

    16:30 05.06.2026

  • 43 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "любопитен":

    Написах, че могат да са граждани на която държава искат. Корабите не са на Азербайджан!

    16:40 05.06.2026

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