Петима азербайджански граждани бяха убити при атака срещу два товарни кораба в Азовско море

Петима азербайджански граждани бяха убити, а трима - ранени, при нападение срещу два товарни кораба в Азовско море, предаде Ройтерс, позовавайки се на азербайджанското външно министерство, съобщи БТА.
В отговор на въпрос за плавателните съдове, които са били ударени в залива Таганрог, министерството посочи, че екипажите са се състояли от общо 25 азербайджански граждани, но корабите не принадлежат на Азербайджан.
По-рано днес Украйна съобщи, че нейни дронове са поразили пет кораба в пристанищата на Мариупол и Бердянск на Азовско море и в крайбрежните води - украински територии, контролирани от Русия.
Роберт Бровди, командирът на украинските сили за безпилотни системи, каза в изявление, че техни дронове са поразили кораби за сухи товари и танкер, участвали в „кражбата“ на украинско зърно и в прехвърлянето на военни стоки и гориво, като имената на плавателните съдове били замазани, а радарите им - изключени.
Заместник-министърът на външните работи на Русия Михаил Галузин обвини Украйна за нападенията срещу товарните кораби и поднесе съболезнования на семействата на азербайджанските моряци.
„Ние знаем много добре коя държава използва дронове - както въздушни, така и морски - за нападения срещу граждански кораби в Черно море и Средиземно море. Това е, така да се каже, добре известна държава“, каза Галузин, цитиран от ТАСС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Флипп
Коментиран от #15, #16
15:07 05.06.2026
2 Някой
Какъв ще е отговора?
Коментиран от #19, #27
15:10 05.06.2026
3 Зелен Клоун
15:10 05.06.2026
4 Презвитер Козма
Коментиран от #14, #22
15:13 05.06.2026
5 Тома
15:13 05.06.2026
6 Ужасни, ужасни,
Укрите избиват екипажи на цивилни кораби, а вие не смеете да го кажете в прав текст! Позор!
Коментиран от #12, #21, #25
15:16 05.06.2026
7 У ДРИ БАЦЕ
15:17 05.06.2026
8 Сладки ботчета
15:17 05.06.2026
9 крали били
15:20 05.06.2026
10 Марк
Коментиран от #33
15:20 05.06.2026
11 УБАВ ИНЯ
Мосто е затворен а сухопътния се контролира с дронове от А ЗОВ .
Ху.. йло го закина яко
15:21 05.06.2026
12 Нема се сдухваш Лепилар
До коментар #6 от "Ужасни, ужасни,":Ти дам сезал, самоубиец?
Хихихихихи
Коментиран от #23
15:23 05.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Това го кажи
До коментар #4 от "Презвитер Козма":На ЕС..урлулести мутри..20 пакет санкции..но все още продължават алъш вериш с Русия..тихомълком..а малоумните да не назовавам имена..те най красиви и най умни на Балканите, те спазват санкции и народа ги отсвири на последните избори..
15:25 05.06.2026
15 Нищо ново
До коментар #1 от "Флипп":Опитват се да скарат азерите и русите, че и барабар с турците.
15:25 05.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 След като атакува НАТОто
15:26 05.06.2026
19 Господ да ги прости!
До коментар #2 от "Някой":Горките хора..
Коментиран от #20
15:26 05.06.2026
20 Град Козлодуй
До коментар #19 от "Господ да ги прости!":Дано се оправят хората
15:27 05.06.2026
21 Хахахаха
До коментар #6 от "Ужасни, ужасни,":Тупин не приема мир, а продължава войната която започна. Без да може да защити гражданите.
15:28 05.06.2026
22 Едва ли ще се стреснат..
До коментар #4 от "Презвитер Козма":Тези народи са победили фашизма, ще победят и неофашизма.
Коментиран от #30
15:28 05.06.2026
23 ППДБ/ЛГБТ
До коментар #12 от "Нема се сдухваш Лепилар":Смаза ли дюзата или пак на сухо ще те nopят!
15:31 05.06.2026
24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
15:31 05.06.2026
25 Така е
До коментар #6 от "Ужасни, ужасни,":mucupkuте не са журналисти, а пропагандатори.
Коментиран от #34
15:32 05.06.2026
26 академик ДенкоФ 🌈
15:34 05.06.2026
27 Путин шемета
До коментар #2 от "Някой":Не можем да победим Украйна. Милиционери сме.
15:34 05.06.2026
28 Гробар
15:35 05.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Хахахаха
До коментар #22 от "Едва ли ще се стреснат..":Така е. Украийна ще победи неофашизма в раша.
15:36 05.06.2026
31 Руснаци
15:36 05.06.2026
32 Жалко за хората
15:36 05.06.2026
33 Лука
До коментар #10 от "Марк":Укрохазарите каква националност са?
15:36 05.06.2026
34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #25 от "Така е":Работническо дело е с 5 -10 нива над факти.
15:37 05.06.2026
35 Сандо
Коментиран от #37
15:40 05.06.2026
36 Хахахаха
15:43 05.06.2026
37 Хахахаха
До коментар #35 от "Сандо":Зеленски е ударил руски кораби. Той не е гледал паспортите на екипажа.
Коментиран от #39, #41
15:46 05.06.2026
38 Пламен
Колегите бяха от България , Русия , Украйна, Израел, Индия , Кирибати, Филипини ...
Всеки сам си знаеше защо е там и какъв риск има в тая професия.
15:54 05.06.2026
39 любопитен
До коментар #37 от "Хахахаха":Ти къде видя, че корабите са руски?
Коментиран от #40
16:03 05.06.2026
40 Хахахаха
До коментар #39 от "любопитен":но корабите не принадлежат на Азербайджан
Коментиран от #42
16:28 05.06.2026
41 урко
До коментар #37 от "Хахахаха":да ударим жена ти в ауспуха, а, кво ще кажеш)))
16:29 05.06.2026
42 любопитен
До коментар #40 от "Хахахаха":А загиналите са граждани на...? И поста ти не отговаря на въпроса!
Коментиран от #43
16:30 05.06.2026
43 Хахахаха
До коментар #42 от "любопитен":Написах, че могат да са граждани на която държава искат. Корабите не са на Азербайджан!
16:40 05.06.2026