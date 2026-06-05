Петима азербайджански граждани бяха убити при атака срещу два товарни кораба в Азовско море

Петима азербайджански граждани бяха убити, а трима - ранени, при нападение срещу два товарни кораба в Азовско море, предаде Ройтерс, позовавайки се на азербайджанското външно министерство, съобщи БТА.

В отговор на въпрос за плавателните съдове, които са били ударени в залива Таганрог, министерството посочи, че екипажите са се състояли от общо 25 азербайджански граждани, но корабите не принадлежат на Азербайджан.

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По-рано днес Украйна съобщи, че нейни дронове са поразили пет кораба в пристанищата на Мариупол и Бердянск на Азовско море и в крайбрежните води - украински територии, контролирани от Русия.

Роберт Бровди, командирът на украинските сили за безпилотни системи, каза в изявление, че техни дронове са поразили кораби за сухи товари и танкер, участвали в „кражбата“ на украинско зърно и в прехвърлянето на военни стоки и гориво, като имената на плавателните съдове били замазани, а радарите им - изключени.

Заместник-министърът на външните работи на Русия Михаил Галузин обвини Украйна за нападенията срещу товарните кораби и поднесе съболезнования на семействата на азербайджанските моряци.

„Ние знаем много добре коя държава използва дронове - както въздушни, така и морски - за нападения срещу граждански кораби в Черно море и Средиземно море. Това е, така да се каже, добре известна държава“, каза Галузин, цитиран от ТАСС.