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Нападение срещу Украйна от Беларус: "Опасността нараства"
  Тема: Украйна

Нападение срещу Украйна от Беларус: "Опасността нараства"

5 Юни, 2026 15:35 1 760 42

  • беларус-
  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • александър лукашенко

Украйна се опасява от нов фронт на север, а тонът между Киев и Минск става все по-остър. Какво се случва?

Нападение срещу Украйна от Беларус: "Опасността нараства" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Досега Минск подкрепяше руската агресия срещу Украйна по-скоро пасивно. В Киев обаче се опасяват, че заплахата от Беларус може да стане сериозна, пише германската обществена медия АРД.

Вече седмици наред държавното и военно ръководство на Украйна, включително президентът Зеленски, настойчиво предупреждават за опасността от нов фронт на север. "Нашите разузнавателни служби установиха, че опасността от руско нападение откъм Беларус нараства", заяви главнокомандващият на украинската армията Олександър Сирски в телевизионно интервю.

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Още при руската инвазия от февруари 2022 територията на Беларус и дългата над 1000 километра обща граница с Украйна изиграха значителна роля. Руски войски нахлуха оттам на украинска земя и се насочиха към Киев. Сирски не уточни дали предупреждението се отнася до нова атака на Русия или до нападение, в което този път биха могли да участват и войски на Беларус.

"Ескалация може да има по всяко време"

Анализаторите виждат още един потенциален риск. От територията на Беларус Русия би могла да вземе на прицел пътищата, по които Украйна получава военна помощ от Запада. От север тя може например да обстрелва с дронове магистралата M-06, която свързва Киев с Лвив и с украинско-унгарския граничен пункт при Чоп.

Този сценарий е описан например от американския Институт за изследване на войната (ISW) в доклад от края на май. От беларуската опозиционна група "Дружество на железничарите" пък заявиха наскоро, че имат информация за разполагането на ракета "Орешник" в Беларус. Те твърдят, че Русия я е транспортирала до едно някогашно военно летище в Беларус. "Орешник" е ракета със среден обсег, която може да носи ядрени бойни глави. Способна е да порази всяка точка на европейския континент, пояснява АРД.

Миналата седмица беларуската опозиционерка Светлана Тихановская, която за пръв път бе на официално посещение в Киев, обърна внимание на продължаващото военно сътрудничество между Русия и Беларус, включващо и съвместни ядрени учения. "Зеленски каза, че ескалация може да има по всяко време и аз съм напълно съгласна с него", заяви Тихановская пред АРД.

На президентските избори през 2020 г. тя се кандидатира срещу дългогодишния лидер Лукашенко и - противно на официалните съобщения - навярно именно тя е получила най-много гласове. В Беларус последваха масови протести в подкрепа на Тихановская, а самата тя напусна страната поради страх от репресии.

Съвсем доскоро Зеленски се въздържаше да покани официално Тихановская, за да не влоши още повече отношенията с Лукашенко. Сигналът, който се съдържаше в сегашната му покана към нея, е, че Киев всъщност смята Тихановская за легитимната президентка на Беларус. Тя би могла да подкрепи и евентуален преврат в северната съседка на Украйна.

Това би било възможно и поради факта, че в редиците на Украйна вече се сражават беларуски опозиционери - в полка "Калиновски". Някои наблюдатели в Киев дори призовават Украйна да сформира нова политическа опозиция срещу Лукашенко, която да е съставена от представители на този полк. "Те биха могли да спечелят повече влияние в Беларус от г-жа Тихановская", смята политоложката Людмила Покровщук. "Защото в очите на беларусите войниците изглеждат като по-убедителни противници на Лукашенко."

Намеци и заплахи от Лукашенко

Още по-ясно предупреждение към Лукашенко отправи командирът на украинските дронови подразделения Роберт Бровди. Във Фейсбук той написа, че Украйна вече е идентифицирала 500 цели в Беларус, които би атакувала в случай на нужда. Лукашенко от своя страна отговори със заплаха. "Ние също знаем една цел в Украйна, много сериозна, с точни координати, недалеч от Беларус", каза той пред репортер на руската държавна телевизия.

Според някои наблюдатели Лукашенко има предвид атомна централа, например тази в Ривне, която е на по-малко от 80 километра от беларуско-украинската граница. Други експерти предполагат, че в изказването на Лукашенко се намеква за възможен удар лично срещу Зеленски.

Автор: Флориан Келерман (АРД)


Беларус
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    28 3 Отговор
    Цяла глутница морски дронове е атакувала Констанца.Това не е случайност а провокация.

    Коментиран от #14

    15:37 05.06.2026

  • 2 Факти

    33 4 Отговор
    Кървавия киевски режим агонизира, затова парите на европейските данъкоплатци се инвестират в имоти, коли и златни тоалетни!

    15:37 05.06.2026

  • 3 Митака

    22 3 Отговор
    Е, то се очакваше! Това да са толкова тъпи укрите и да не го разберат?

    15:37 05.06.2026

  • 4 дойче лъжеле

    20 3 Отговор
    Така че ви замотаме ,че пластелин ке станете у ръците ни.

    15:37 05.06.2026

  • 5 Надъхан капейчо 🤩🤡

    7 14 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    Коментиран от #16

    15:38 05.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 .....

    23 2 Отговор
    Ми кво да се случва, накрая Беларус ще ги изпляска😂

    15:39 05.06.2026

  • 8 Ааааа, само нападение срещу Русия

    31 2 Отговор
    от Естония може. Смешни ставате с глупавата си пропаганда.

    Коментиран от #35

    15:39 05.06.2026

  • 9 Дойче Зеле

    19 4 Отговор
    Замести простотиите на Бесарабски фронт и FREDOOM, които фалираха, заради лъжи и нисък рейтинг.
    Ред е на ДВ.

    15:41 05.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Архимандрисандрит Бибиян

    3 18 Отговор
    Секое четвърто изречение кое каже бати Путйо е вече за некаков компромис. Сака да се предава ма има и надежда да мо идва некой на свиждане шо хагските нощи че са дълги.

    Коментиран от #23

    15:41 05.06.2026

  • 12 Тома

    26 3 Отговор
    Това са провокации от укронацистите.Лукашенко им каза кога ще ги запука с орешник.Само ако влязат в Беларус

    15:41 05.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Обаче

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ако вкарат Беларус, новата европейска война започва с пълна сила.

    15:44 05.06.2026

  • 15 Лост

    10 0 Отговор
    Това малко прилича на надписа на надгробната плоча на хипохондрика на която е написано "Нали ви казах!" Да вземат да ги нападат ,че и те да кажат така.

    15:45 05.06.2026

  • 16 Укропропагандата е само

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Надъхан капейчо 🤩🤡":

    глупаци.

    Коментиран от #31

    15:47 05.06.2026

  • 17 Зеления сега

    14 0 Отговор
    Беларус ли ще напада?

    Коментиран от #18

    15:48 05.06.2026

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 6 Отговор

    До коментар #17 от "Зеления сега":

    само Полша ви стига! и 2те СУшки дет Турция бви свали ко стана? мь не простим и не забудем?

    Коментиран от #27

    15:50 05.06.2026

  • 19 То е ясно

    2 8 Отговор
    Че 22 ядрени Републики и РЕДОВНАТА Армия Оризо-Гризачи на С. Корея не могат да се справят със Украинските Воини и педофила търси оше помощ оти хомо могучая даде Фира и при нова мобилизация ще три чат старухата!
    Ама Украйна ше навежда и Беларусите...
    Хихихихихи

    Коментиран от #21

    15:51 05.06.2026

  • 20 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    10 1 Отговор
    Ся последно Сирски преди да даде изявление успяха ли да му открият около "гаражите" най сетне главата 🎃 или бездомни кучета я разнасят като топка за боулинг ?Благодаря ви добри хора предварително за отговора .

    15:52 05.06.2026

  • 21 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "То е ясно":

    Лап Пай У Йоттт бре кюстендилски хъесосс,какво ми пелтечиш ?

    15:53 05.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 К.О.Т.ар.А.К 😼

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Лапуркай бре дупнишки тръбар ,кво мучиш мррршоо !

    15:57 05.06.2026

  • 24 Жожоба

    12 0 Отговор
    А постоянните нарушения на беларуското въздушно пространство от страна на укрите, нещо удобно пропускате. 106 за миналата седмица...

    15:58 05.06.2026

  • 25 Радой Ралин 🔥☝️

    5 1 Отговор
    ...Досега Брюксел подкрепяше израелската агресия срещу Иран по-скоро пасивно...

    😐😐😐

    16:00 05.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Зеления и Полша ли е

    11 0 Отговор

    До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    решил да напада?Съвсем е изпращял.Че те нещо му се разсърдиха заради Мелник...Абе, да ги напада и тях...

    16:01 05.06.2026

  • 28 Архимандрисандрит Бибиян

    10 0 Отговор
    Хохохолите са като побеснели кучета ,единственото решение е отстрелване ☝️ !

    16:01 05.06.2026

  • 29 Така каро те гледам,

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱 с дрон на кон":

    копiйките те шлякат тебе...

    Коментиран от #33

    16:02 05.06.2026

  • 30 оня с коня

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱 с дрон на кон":

    Приключи с май касси и тогава ще видя дали да намина ,изкушават ме единствено дебелите тии сочни счупени уши ,удобни за захващане докато го бжижжжеш 😂😂😂

    16:05 05.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Рублевка

    3 1 Отговор
    Във Фейсбук е пълно с филмчета как мобилизират урките. Днес гледах видео как ги обучават, преди да им дадат оръжие. Мъже с автомати ги карат да пълзят и да правят лицеви опори в прахта на черен път. Като се запотят прахта лепне по лицата им, а "инструкторите" скачат с чепиците върху тях.

    16:06 05.06.2026

  • 33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 3 Отговор

    До коментар #29 от "Така каро те гледам,":

    ела да те изшлякам и тебе , и да мирясаш

    Коментиран от #37, #38

    16:06 05.06.2026

  • 34 Илиан Илиин Мокрия

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱 с дрон на кон":

    Ей кестен ,как не те беше жал да откраднеш ника на онова тпппо парче Масуддския ?Ръгаш ли грес с лютеница с палеца ☝️😬?

    16:08 05.06.2026

  • 35 7777

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "Ааааа, само нападение срещу Русия":

    От руската пропаганда по-голяма няма, скъпи ми смехурко.

    16:08 05.06.2026

  • 36 в240

    7 2 Отговор
    урките са си го търсели,кой знае какви золумлици правят, нооо..нашите обективни медии-соросоидни са си тряели както винаги!

    16:09 05.06.2026

  • 37 Архимандрисандрит Бибиян

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Чини ми се че си пиидираzzzин ?

    16:09 05.06.2026

  • 38 Гресиран козяк

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Но въпреки всичко продължаваш да си го слагаш в га,zyндера ☝️!

    16:19 05.06.2026

  • 39 Чудя се

    2 0 Отговор
    От коя дата е изявлението на сирски.

    16:22 05.06.2026

  • 40 Мирен гражданин

    0 2 Отговор
    Май ще горят и беларуски складове и предприятия?!

    Коментиран от #41

    16:32 05.06.2026

  • 41 Рублевка

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Мирен гражданин":

    В Беларус има смъртно наказание за тероризъм. Във военно време по бързата процедура.

    16:34 05.06.2026

  • 42 оня с коня

    0 0 Отговор
    Пари за Украйна има достатъчно както от Европа,така и от Сателитни на НАТО Държави което значи че се закупуват както съвсем Модерни Оръжия,така и се ангажират повишен брой Наемниц.Колкото до България - просто трябва да увеличим максимално производството на Снаряди и патрони защото Украйна има нужда от тях.

    16:41 05.06.2026

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