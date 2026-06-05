Нападение срещу Украйна от Беларус: "Опасността нараства"

Досега Минск подкрепяше руската агресия срещу Украйна по-скоро пасивно. В Киев обаче се опасяват, че заплахата от Беларус може да стане сериозна, пише германската обществена медия АРД.
Вече седмици наред държавното и военно ръководство на Украйна, включително президентът Зеленски, настойчиво предупреждават за опасността от нов фронт на север. "Нашите разузнавателни служби установиха, че опасността от руско нападение откъм Беларус нараства", заяви главнокомандващият на украинската армията Олександър Сирски в телевизионно интервю.
Още при руската инвазия от февруари 2022 територията на Беларус и дългата над 1000 километра обща граница с Украйна изиграха значителна роля. Руски войски нахлуха оттам на украинска земя и се насочиха към Киев. Сирски не уточни дали предупреждението се отнася до нова атака на Русия или до нападение, в което този път биха могли да участват и войски на Беларус.
"Ескалация може да има по всяко време"
Анализаторите виждат още един потенциален риск. От територията на Беларус Русия би могла да вземе на прицел пътищата, по които Украйна получава военна помощ от Запада. От север тя може например да обстрелва с дронове магистралата M-06, която свързва Киев с Лвив и с украинско-унгарския граничен пункт при Чоп.
Този сценарий е описан например от американския Институт за изследване на войната (ISW) в доклад от края на май. От беларуската опозиционна група "Дружество на железничарите" пък заявиха наскоро, че имат информация за разполагането на ракета "Орешник" в Беларус. Те твърдят, че Русия я е транспортирала до едно някогашно военно летище в Беларус. "Орешник" е ракета със среден обсег, която може да носи ядрени бойни глави. Способна е да порази всяка точка на европейския континент, пояснява АРД.
Миналата седмица беларуската опозиционерка Светлана Тихановская, която за пръв път бе на официално посещение в Киев, обърна внимание на продължаващото военно сътрудничество между Русия и Беларус, включващо и съвместни ядрени учения. "Зеленски каза, че ескалация може да има по всяко време и аз съм напълно съгласна с него", заяви Тихановская пред АРД.
На президентските избори през 2020 г. тя се кандидатира срещу дългогодишния лидер Лукашенко и - противно на официалните съобщения - навярно именно тя е получила най-много гласове. В Беларус последваха масови протести в подкрепа на Тихановская, а самата тя напусна страната поради страх от репресии.
Съвсем доскоро Зеленски се въздържаше да покани официално Тихановская, за да не влоши още повече отношенията с Лукашенко. Сигналът, който се съдържаше в сегашната му покана към нея, е, че Киев всъщност смята Тихановская за легитимната президентка на Беларус. Тя би могла да подкрепи и евентуален преврат в северната съседка на Украйна.
Това би било възможно и поради факта, че в редиците на Украйна вече се сражават беларуски опозиционери - в полка "Калиновски". Някои наблюдатели в Киев дори призовават Украйна да сформира нова политическа опозиция срещу Лукашенко, която да е съставена от представители на този полк. "Те биха могли да спечелят повече влияние в Беларус от г-жа Тихановская", смята политоложката Людмила Покровщук. "Защото в очите на беларусите войниците изглеждат като по-убедителни противници на Лукашенко."
Намеци и заплахи от Лукашенко
Още по-ясно предупреждение към Лукашенко отправи командирът на украинските дронови подразделения Роберт Бровди. Във Фейсбук той написа, че Украйна вече е идентифицирала 500 цели в Беларус, които би атакувала в случай на нужда. Лукашенко от своя страна отговори със заплаха. "Ние също знаем една цел в Украйна, много сериозна, с точни координати, недалеч от Беларус", каза той пред репортер на руската държавна телевизия.
Според някои наблюдатели Лукашенко има предвид атомна централа, например тази в Ривне, която е на по-малко от 80 километра от беларуско-украинската граница. Други експерти предполагат, че в изказването на Лукашенко се намеква за възможен удар лично срещу Зеленски.
Автор: Флориан Келерман (АРД)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #14
15:37 05.06.2026
2 Факти
15:37 05.06.2026
3 Митака
15:37 05.06.2026
4 дойче лъжеле
15:37 05.06.2026
5 Надъхан капейчо 🤩🤡
ну паГади
Коментиран от #16
15:38 05.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 .....
15:39 05.06.2026
8 Ааааа, само нападение срещу Русия
Коментиран от #35
15:39 05.06.2026
9 Дойче Зеле
Ред е на ДВ.
15:41 05.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #23
15:41 05.06.2026
12 Тома
15:41 05.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Обаче
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ако вкарат Беларус, новата европейска война започва с пълна сила.
15:44 05.06.2026
15 Лост
15:45 05.06.2026
16 Укропропагандата е само
До коментар #5 от "Надъхан капейчо 🤩🤡":глупаци.
Коментиран от #31
15:47 05.06.2026
17 Зеления сега
Коментиран от #18
15:48 05.06.2026
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #17 от "Зеления сега":само Полша ви стига! и 2те СУшки дет Турция бви свали ко стана? мь не простим и не забудем?
Коментиран от #27
15:50 05.06.2026
19 То е ясно
Ама Украйна ше навежда и Беларусите...
Хихихихихи
Коментиран от #21
15:51 05.06.2026
20 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
15:52 05.06.2026
21 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #19 от "То е ясно":Лап Пай У Йоттт бре кюстендилски хъесосс,какво ми пелтечиш ?
15:53 05.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 К.О.Т.ар.А.К 😼
До коментар #11 от "Архимандрисандрит Бибиян":Лапуркай бре дупнишки тръбар ,кво мучиш мррршоо !
15:57 05.06.2026
24 Жожоба
15:58 05.06.2026
25 Радой Ралин 🔥☝️
😐😐😐
16:00 05.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Зеления и Полша ли е
До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":решил да напада?Съвсем е изпращял.Че те нещо му се разсърдиха заради Мелник...Абе, да ги напада и тях...
16:01 05.06.2026
28 Архимандрисандрит Бибиян
16:01 05.06.2026
29 Така каро те гледам,
До коментар #26 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱 с дрон на кон":копiйките те шлякат тебе...
Коментиран от #33
16:02 05.06.2026
30 оня с коня
До коментар #26 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱 с дрон на кон":Приключи с май касси и тогава ще видя дали да намина ,изкушават ме единствено дебелите тии сочни счупени уши ,удобни за захващане докато го бжижжжеш 😂😂😂
16:05 05.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Рублевка
16:06 05.06.2026
33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #29 от "Така каро те гледам,":ела да те изшлякам и тебе , и да мирясаш
Коментиран от #37, #38
16:06 05.06.2026
34 Илиан Илиин Мокрия
До коментар #26 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱 с дрон на кон":Ей кестен ,как не те беше жал да откраднеш ника на онова тпппо парче Масуддския ?Ръгаш ли грес с лютеница с палеца ☝️😬?
16:08 05.06.2026
35 7777
До коментар #8 от "Ааааа, само нападение срещу Русия":От руската пропаганда по-голяма няма, скъпи ми смехурко.
16:08 05.06.2026
36 в240
16:09 05.06.2026
37 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #33 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Чини ми се че си пиидираzzzин ?
16:09 05.06.2026
38 Гресиран козяк
До коментар #33 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Но въпреки всичко продължаваш да си го слагаш в га,zyндера ☝️!
16:19 05.06.2026
39 Чудя се
16:22 05.06.2026
40 Мирен гражданин
Коментиран от #41
16:32 05.06.2026
41 Рублевка
До коментар #40 от "Мирен гражданин":В Беларус има смъртно наказание за тероризъм. Във военно време по бързата процедура.
16:34 05.06.2026
42 оня с коня
16:41 05.06.2026