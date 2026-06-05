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В Крим спряха свободната продажба на бензин
  Тема: Украйна

В Крим спряха свободната продажба на бензин

5 Юни, 2026 14:35 723 28

  • украйна-
  • бензин-
  • крим-
  • русия-
  • сергей аксьонов

С ваучери, закупени в анексирания от Русия полуостров Крим, ще се отпускат само по 20 литра бензин на човек

В Крим спряха свободната продажба на бензин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

На анексирания от Русия украински полуостров Крим от четвъртък (4 юни) насам е напълно преустановена продажбата на бензин срещу плащане в брой. Ваучери за свободна продажба няма и в близко бъдеще няма да има, съобщи в Телеграм назначеният от Москва „ръководител“ на региона Сергей Аксьонов.

Недостиг на гориво и ограничения

Решението е взето поради недостига на автомобилно гориво на полуострова. С предварително закупени талони се отпускат по 20 литра на човек. На всяка бензиностанция ще дежурят представители на общините и на руските ведомства, които ще записват регистрационните номера на всички автомобили, зареждащи бензин с талони.

Според Аксьонов общинските служби за спешна помощ, силовите структури и общественият транспорт разполагат с бензин в необходимите количества. В учрежденията са „оптимизирали" използването на автомобилния транспорт – разрешен е само по един автомобил на министерство. Аксьонов не каза докога ще бъдат в сила ограниченията.

Най-малко в 14 региона и в Крим са въведени ограничения

Каналът „Астра" в Телеграм пише, че най-малко 14 региона в Русия, както и полуостров Крим са въвели лимити за продажбите на бензин.

Заради дроновите атаки на Украйна по нефтената инфраструктура в Санкт Петербург се отпускат само по 50 литра бензин на човек. На бензиностанциите на „Роснефт“ в Белгородска и Курска област временно е ограничена продажбата на бензин в туби. Ограничения за бензина и дизела са въведени и на бензиностанциите на ОРТК , на „Лукойл“ и „Газпром“ в Московска област и в Москва.

Междувременно Русия официално призна, че са намалели количествата на добивания петрол. Според вицепремиера на Русия Александър Новак добивът на петрол в Русия е отбелязал „леко“ понижение в сравнение с обемите от началото на годината поради „извънпланови ремонти“ в няколко нефтопреработвателни завода. Това той заяви пред журналисти по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург на 4 юни.

Автор: Екатерина Венкина


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копейки пляскайте на най-умния милицио

    13 10 Отговор
    олигарха Путин го боли фара за бензина в Крим.

    14:36 05.06.2026

  • 2 И Киев е Руски

    12 6 Отговор
    В Крим всички са на елетромобили

    14:37 05.06.2026

  • 3 Без име

    5 3 Отговор
    Кризата с горивото в Русия намирисва на война. Не че нямат, а че ще им трябва не за семейни и лични автомобили.

    14:37 05.06.2026

  • 4 Милиционерски цирк

    14 9 Отговор
    Русия е цирк.

    14:37 05.06.2026

  • 5 Копейка фен на бакшиша

    12 6 Отговор
    На Крим и без това бензин не им трябваше.

    14:38 05.06.2026

  • 6 стоян георгиев

    11 7 Отговор
    При сегашните украински възможности трудно ще има бензин скоро в западна русия.

    14:38 05.06.2026

  • 7 Срам и позор

    15 9 Отговор
    Няма по-голям срам от бункерния таксиджия Путлер.

    14:38 05.06.2026

  • 8 Путин многоходовия

    11 9 Отговор
    Аз съм добре в дупаката, Кабаева също.

    14:39 05.06.2026

  • 9 Урсула

    11 3 Отговор
    Русия свърши ракети те

    Коментиран от #19

    14:40 05.06.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 5 Отговор
    идвам с ,,Комета,, тата//набухал съм я с туби!!дръжте се

    14:40 05.06.2026

  • 11 Архимандрисандрит Бибиян

    7 6 Отговор
    Кримчани да се не плашат, ВС РФ продават безин на цени од двесте до тристе и педесе рубли за литър. Да следат обявите у Авита

    14:41 05.06.2026

  • 12 ФАКТ

    10 10 Отговор
    Украйна размаза Русийчицата

    14:42 05.06.2026

  • 13 Без име

    8 1 Отговор
    Яече има10 коментара, един мой и 9 на оня охлюв.

    14:42 05.06.2026

  • 14 Старо инфо

    10 7 Отговор
    Вече нема никаков бензин! И моста го затвориха! Монгольята искат да напуснат Крим но.. нема начин! Другия месец ЗСУ ще ги ОСВОБОДИ от фашисткия МИР на педофило

    14:42 05.06.2026

  • 15 666

    4 8 Отговор
    Сорос занули милиционера.

    14:43 05.06.2026

  • 16 Кримчанин

    9 9 Отговор
    А как добре си живеехме в Украйна ,туристи пълно, бизнеса беше ок и накрая дойдоха орките и отново купони, талони ,дефицит....
    Искаме си обратно

    14:43 05.06.2026

  • 17 И Киев е Руски

    8 8 Отговор
    Важно е над Париж Лондон и Берлин орехи да завалят

    Коментиран от #20, #23

    14:43 05.06.2026

  • 18 Без пушек

    6 0 Отговор
    Първи в света ограничават глобалното затопляне.

    14:44 05.06.2026

  • 19 72 % от ракетите

    7 7 Отговор

    До коментар #9 от "Урсула":

    Са от С.Корея и Иран! Ким изкара от педофила 16 $ Милиарда за 2 месеца
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #21

    14:45 05.06.2026

  • 20 Путин педофила

    10 8 Отговор

    До коментар #17 от "И Киев е Руски":

    Там са ни децата, на запад. Не можем да хвърляме орехи, а и няма да стигнат до там.

    14:46 05.06.2026

  • 21 Урсула

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "72 % от ракетите":

    Не само красиФ но и осведомен.Бравос

    14:47 05.06.2026

  • 22 Българин

    1 11 Отговор
    Когато в България продаваха по 20 литра бензин, се живееше най-добре. Всички имаха всичко, и беше много спокойно и с увереност за утрешния ден.

    Коментиран от #25

    14:48 05.06.2026

  • 23 Па то...

    3 6 Отговор

    До коментар #17 от "И Киев е Руски":

    И Фашагите от... кремля ТВ,..така думат! Фашагата чифутин Соло вьев, ска беева, Симо Нян,..оня оповръщаняк медвежонката,..секи Ден фъргат АТОМА по целио СВЕТ
    Хехехехехехе
    Пиздоглазия Пиздюхин...ша пуска ли интернета или...ше пуска на... МАН афете?
    Хехехехехехе

    14:51 05.06.2026

  • 24 гост

    4 7 Отговор
    Обещанията за разкошен живот....те това е руският Рай...Хак им е.

    14:51 05.06.2026

  • 25 Руснак

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    ....отиди на лекар...или врач..както решиш..незабавно или немедлено...както решиш..

    14:53 05.06.2026

  • 26 ремон след ремонт

    3 2 Отговор
    След всяко прехващане на украинските дронове, падат отломки.Следват планови ремонти.?

    14:58 05.06.2026

  • 27 пламен

    1 1 Отговор
    Крим е във фактическа блокада
    Войната започна в Крим и ще свърши в Крим.

    15:00 05.06.2026

  • 28 А в Пловдив как е

    1 0 Отговор
    Щото в Каспичан затеориха кръчмето!

    15:02 05.06.2026

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