В Крим спряха свободната продажба на бензин

На анексирания от Русия украински полуостров Крим от четвъртък (4 юни) насам е напълно преустановена продажбата на бензин срещу плащане в брой. Ваучери за свободна продажба няма и в близко бъдеще няма да има, съобщи в Телеграм назначеният от Москва „ръководител“ на региона Сергей Аксьонов.

Недостиг на гориво и ограничения

Решението е взето поради недостига на автомобилно гориво на полуострова. С предварително закупени талони се отпускат по 20 литра на човек. На всяка бензиностанция ще дежурят представители на общините и на руските ведомства, които ще записват регистрационните номера на всички автомобили, зареждащи бензин с талони.

Според Аксьонов общинските служби за спешна помощ, силовите структури и общественият транспорт разполагат с бензин в необходимите количества. В учрежденията са „оптимизирали" използването на автомобилния транспорт – разрешен е само по един автомобил на министерство. Аксьонов не каза докога ще бъдат в сила ограниченията.

Най-малко в 14 региона и в Крим са въведени ограничения

Каналът „Астра" в Телеграм пише, че най-малко 14 региона в Русия, както и полуостров Крим са въвели лимити за продажбите на бензин.

Заради дроновите атаки на Украйна по нефтената инфраструктура в Санкт Петербург се отпускат само по 50 литра бензин на човек. На бензиностанциите на „Роснефт“ в Белгородска и Курска област временно е ограничена продажбата на бензин в туби. Ограничения за бензина и дизела са въведени и на бензиностанциите на ОРТК , на „Лукойл“ и „Газпром“ в Московска област и в Москва.

Междувременно Русия официално призна, че са намалели количествата на добивания петрол. Според вицепремиера на Русия Александър Новак добивът на петрол в Русия е отбелязал „леко“ понижение в сравнение с обемите от началото на годината поради „извънпланови ремонти“ в няколко нефтопреработвателни завода. Това той заяви пред журналисти по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург на 4 юни.

Автор: Екатерина Венкина