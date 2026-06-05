В Крим спряха свободната продажба на бензин

На анексирания от Русия украински полуостров Крим от четвъртък (4 юни) насам е напълно преустановена продажбата на бензин срещу плащане в брой. Ваучери за свободна продажба няма и в близко бъдеще няма да има, съобщи в Телеграм назначеният от Москва „ръководител“ на региона Сергей Аксьонов.
Недостиг на гориво и ограничения
Решението е взето поради недостига на автомобилно гориво на полуострова. С предварително закупени талони се отпускат по 20 литра на човек. На всяка бензиностанция ще дежурят представители на общините и на руските ведомства, които ще записват регистрационните номера на всички автомобили, зареждащи бензин с талони.
Според Аксьонов общинските служби за спешна помощ, силовите структури и общественият транспорт разполагат с бензин в необходимите количества. В учрежденията са „оптимизирали" използването на автомобилния транспорт – разрешен е само по един автомобил на министерство. Аксьонов не каза докога ще бъдат в сила ограниченията.
Най-малко в 14 региона и в Крим са въведени ограничения
Каналът „Астра" в Телеграм пише, че най-малко 14 региона в Русия, както и полуостров Крим са въвели лимити за продажбите на бензин.
Заради дроновите атаки на Украйна по нефтената инфраструктура в Санкт Петербург се отпускат само по 50 литра бензин на човек. На бензиностанциите на „Роснефт“ в Белгородска и Курска област временно е ограничена продажбата на бензин в туби. Ограничения за бензина и дизела са въведени и на бензиностанциите на ОРТК , на „Лукойл“ и „Газпром“ в Московска област и в Москва.
Междувременно Русия официално призна, че са намалели количествата на добивания петрол. Според вицепремиера на Русия Александър Новак добивът на петрол в Русия е отбелязал „леко“ понижение в сравнение с обемите от началото на годината поради „извънпланови ремонти“ в няколко нефтопреработвателни завода. Това той заяви пред журналисти по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург на 4 юни.
Автор: Екатерина Венкина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Копейки пляскайте на най-умния милицио
14:36 05.06.2026
2 И Киев е Руски
14:37 05.06.2026
3 Без име
14:37 05.06.2026
4 Милиционерски цирк
14:37 05.06.2026
5 Копейка фен на бакшиша
14:38 05.06.2026
6 стоян георгиев
14:38 05.06.2026
7 Срам и позор
14:38 05.06.2026
8 Путин многоходовия
14:39 05.06.2026
9 Урсула
Коментиран от #19
14:40 05.06.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14:40 05.06.2026
11 Архимандрисандрит Бибиян
14:41 05.06.2026
12 ФАКТ
14:42 05.06.2026
13 Без име
14:42 05.06.2026
14 Старо инфо
14:42 05.06.2026
15 666
14:43 05.06.2026
16 Кримчанин
Искаме си обратно
14:43 05.06.2026
17 И Киев е Руски
Коментиран от #20, #23
14:43 05.06.2026
18 Без пушек
14:44 05.06.2026
19 72 % от ракетите
До коментар #9 от "Урсула":Са от С.Корея и Иран! Ким изкара от педофила 16 $ Милиарда за 2 месеца
Ха-ха-ха
Коментиран от #21
14:45 05.06.2026
20 Путин педофила
До коментар #17 от "И Киев е Руски":Там са ни децата, на запад. Не можем да хвърляме орехи, а и няма да стигнат до там.
14:46 05.06.2026
21 Урсула
До коментар #19 от "72 % от ракетите":Не само красиФ но и осведомен.Бравос
14:47 05.06.2026
22 Българин
Коментиран от #25
14:48 05.06.2026
23 Па то...
До коментар #17 от "И Киев е Руски":И Фашагите от... кремля ТВ,..така думат! Фашагата чифутин Соло вьев, ска беева, Симо Нян,..оня оповръщаняк медвежонката,..секи Ден фъргат АТОМА по целио СВЕТ
Хехехехехехе
Пиздоглазия Пиздюхин...ша пуска ли интернета или...ше пуска на... МАН афете?
Хехехехехехе
14:51 05.06.2026
24 гост
14:51 05.06.2026
25 Руснак
До коментар #22 от "Българин":....отиди на лекар...или врач..както решиш..незабавно или немедлено...както решиш..
14:53 05.06.2026
26 ремон след ремонт
14:58 05.06.2026
27 пламен
Войната започна в Крим и ще свърши в Крим.
15:00 05.06.2026
28 А в Пловдив как е
15:02 05.06.2026