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Най-продаваното Volvo се готви за промени

Най-продаваното Volvo се готви за промени

6 Юни, 2026 12:00 809 3

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XC60 ще получи нова хибридна система

Най-продаваното Volvo се готви за промени - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Volvo отказва да остави своя безспорен лидер по продажби да изживее тихо старините си. Докато второто поколение на XC60 държи позициите от 2017 година насам, претърпявайки само незначителни козметични промени за изглаждане на премиум линиите си, зад кулисите се подготвя далеч по-съществена инженерна преработка. Според изтекли данни от вътрешни източници в индустрията, шведският автомобилен производител планира масивно подобрение на батерията за своя високопроизводителен T8 plug-in хибриден вариант, подобрявайки ефективността при дълги разстояния.

Настоящият модел разчита на 2,0-литров четирицилиндров бензинов двигател с конфигурация с два електрически мотора. Заедно тази хибридна конфигурация развива 455 конски сили, които изстрелват семейния автомобил от място до 100 километра в час за 4,5 секунди. Въпреки това, неговата ахилесова пета отдавна е ограничената му издръжливост при нулеви емисии, като вградената 18,8 kWh литиево-йонна батерия се изчерпва след около 80 километра чисто електрическо пътуване.

Най-продаваното Volvo се готви за промени

За да преодолее този конкурентен дефицит, предстоящото обновяване на Volvo ще въведе постепенно батерия със значително по-висока енергийна плътност в централния тунел на автомобила. Източници, близки до продуктовата програма, посочват, че новата архитектура на батерията е проектирана да удвои или потенциално да утрои пробега на кросоувъра на чисто електрическо задвижване. Ако тези вътрешни телеметрични прогнози се потвърдят на обществените пътища, обновеният XC60 ще може да се похвали с пробег на чисто електрическо задвижване, достигащ почти 150 километра с едно зареждане.

Това драстично подобрение ще изстреля шведския претендент направо пред най-ожесточения му конкурент в сегмента, Mercedes-Benz GLC. Наред с масивното внедряване на електроника, ранните шпионски снимки от разработката подсказват за елегантна естетическа промяна, вдъхновена от предстоящия електрически флагман на Volvo, EX60, с по-тънки LED фарове, преработена фирмена решетка и значително подобрена инфоразвлекателна система в кокпита.


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