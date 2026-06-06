Високо напрежение между САЩ и Великобритания след убийството на студент с 21-сантиметров церемониален нож

Великобритания реагира остро на призиви на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс за "справедлив гняв" в отговор на убийството на студента Хенри Новак и на думи на американския политик, че за случилото се е виновна "масираната инвазия на мигранти", съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.
Необичайното изявление предизвика коментар от страна на "Даунинг стрийт", откъдето разкритикуваха "хората, които се опитват да се месят в нашата (британската) демокрация и искат да подклаждат разделение по нашите улици" във връзка със случая "Новак".
"През последните дни станахме свидетели на това как различни хора се опитват да се месят в нашата (британската демокрация) и да подклаждат разделение по нашите улици. Семейство Новак скърби. Те казаха, че не желаят неговата смърт да бъде използвана за подхранване на още разделение, омраза и напрежение. Нека се съобразим с тяхното желание", посочи британски правителствен говорител. "Нашата политика е да обединяваме хората дори и при най-ужасяващите обстоятелства. Това сме ние като страна."
Осемнайсетгодишният студент беше окован с белезници от полицаи, които не обърнали внимание на думите му, че е бил намушкан с нож, докато умирал пред тях, след като убиецът му Викрум Дигва, им бил казал, че е станал жертва на расистко нападение.
При поредната намеса на правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп по случая с убийството Ванс заяви: "Хенри Новак загина по същия начин, както загиват цивилизациите: изоставен, окован от властите, които нито са му повярвали, нито са се погрижили за него, и обвинен в престъпления от омраза, които не е извършил".
"Убийството му е колкото трагично, толкова и скандално. Той трябваше още да е между нас и щеше, ако последните няколко поколения европейски елити се бяха противопоставили на политиката на нихилизъм и масирана инвазия на мигранти, много от които мразят Запада и хората, които го обичат."
Ванс посочи, че отговорът на смъртта на Новак трябва да бъде "справедливият гняв".
До призива се стигна след безредиците в Саутхемптън в четвъртък вечерта близо до мястото, където Новак бе убит.
Преди Ванс случая коментира и Държавният департамент на САЩ, който заговори за "двойни полицейски стандарти".
Оглавяваното от държавния секретар Марко Рубио ведомство заяви: "Идеологизираният подход и двойните полицейски стандарти са ясни симптоми на цивилизационен упадък. Това трябва да бъде отхвърлено от целия Запад. САЩ поднасят съболезнованията си на семейството на Хенри Новак и народа на Великобритания в този тежък момент".
"Даунинг стрийт" отрече "британската полиция да прилага двойни стандарти където и да било в страната".
Дигва получи доживотна присъда, от която трябва да излежи задължително поне 21 години, преди да може да поиска замяна. Той бе признат за виновен, че е намушкал Новак с 21-сантиметров церемониален нож, който е носел у себе си като атрибут, свързан със сикхската му религия.
Етичната служба на британската полиция в момента проверява действията на полицията в графство Хемпшир по случая "Новак".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #46, #66, #73
11:06 06.06.2026
2 Тия
11:06 06.06.2026
3 00014
11:12 06.06.2026
4 Без име
Коментиран от #7, #41, #72
11:13 06.06.2026
5 това било
Коментиран от #29, #32, #71
11:17 06.06.2026
6 Колко пъти?
Коментиран от #21
11:19 06.06.2026
7 Все пак да проверим!
До коментар #4 от "Без име":В Русия живеят около 15 до 20 милиона мюсюлмани, което ги прави втората по численост религиозна група в страната. В столицата Москва техният брой се оценява на приблизително 2 милиона души, включващи както местно население, така и голям брой трудови мигранти. В Русия живеят приблизително 105,5 милиона етнически руснаци, което съставлява около 77% - 80% от общото население на страната. Тези данни са отчетени при последното преброяване на населението в Руската федерация (проведено в края на 2021 г.).Останалата част от населението се състои от над 190 други етнически групи и малцинства,
Коментиран от #14, #17, #33
11:19 06.06.2026
8 Ванс е на
Коментиран от #24
11:19 06.06.2026
9 бат Данчо
11:19 06.06.2026
10 Много гости ти изяждат хляба
11:19 06.06.2026
11 Лицемерните британци
11:20 06.06.2026
12 споко
11:22 06.06.2026
13 И друго
11:24 06.06.2026
14 факт
До коментар #7 от "Все пак да проверим!":ама бели
11:25 06.06.2026
15 Абсурд, абсурд,
Коментиран от #19
11:25 06.06.2026
16 гледай
11:27 06.06.2026
17 Я да видим
До коментар #7 от "Все пак да проверим!":Според последните официални данни от преброяването на населението в страната, в Русия живеят около 105,6 милиона етнически руснаци и около 25 милиона души от други националности (неруснаци).Тези цифри се базират на хората, които изрично са посочили своята етническа принадлежност. Трябва да се има предвид обаче, че при преброяването над 16 милиона души не са посочили националност или са се идентифицирали общо като „граждани на Русия“. Общото население на страната се оценява на близо 146–147 милиона души.
11:27 06.06.2026
18 за съжаление
Самите британци го признават.
При първа възможност бягат от там. Особено белите мъже.....
Нямало било двойни стандарти!
Местен мъж да задява 25 годишна без да я докосне с пръст и веднага ще има проблеми за "тормоз". Паки да насили 14 годишно дете - замита се под килима.
Кошмарни данни на полицията дори сочат за мрежи на мигранти които си набелязват местни малолетни и ги насилват с години без да бъдат спрени. Няма двоен стандарт ли????
Дори демократската медия взе да говори за обратен расизъм в ЮК.
Няма как да плачеш за наркомана и престъпник Флойд, загинал случайно, а да не ти пука за едно 20 годишно невинно момче, убито целенасочено с оръжие, само защого последното е бяло.
Много мащабна реформа е нужна в Кралството.
11:28 06.06.2026
19 Още около 2000-та г
До коментар #15 от "Абсурд, абсурд,":Летях често до Лондон по работа. Още тогава по улиците не се виждаха никакви европейци. Още тогава стана ясно: "Тия нема да ги бъде...!" И вече са в напреднал стадии, на последната отсечка....
11:28 06.06.2026
20 Обиден ингилизин традиционалист
11:31 06.06.2026
21 Забраните не помагат
До коментар #6 от "Колко пъти?":Това на тези си им е в кръвта. Ако им забраниш ножове, брадви, чукове,.... Тези в ресторанта ще откраднат вилица и с нея могат да направят същото. Това е вътре в тях. Най-добрият съвет за нас е, да нямаме нищо общо с тях. Тези да си живеят там, от където са. И да се сражават по между си...
11:32 06.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Америка
Гражданска война в Европа е не са е неизбежна , тя е необходима за оцеляването на Европа !!!
11:34 06.06.2026
24 За съжаление
До коментар #8 от "Ванс е на":Джей Ди Ванс го отсраниха Тръмпочите, защото дори и той се оказа крайно неудобен за дълбочинната държава на ционистите.
11:34 06.06.2026
25 Хм…
11:37 06.06.2026
26 Цвете
Коментиран от #28
11:37 06.06.2026
27 Цвете
11:38 06.06.2026
28 Бегай, ма либерасийо!
До коментар #26 от "Цвете":У фeсбукатa четем само фалшивите новини от белингкета на оня вашия ингилизки агент господинов!
11:40 06.06.2026
29 Бе кви "Ай ти" специалисти
До коментар #5 от "това било":То даже нашите тука, вече много добре обучени и с огромен опит специалисти ще си загубят работата. ИИ ще ги замести. А тези аборигени са паднали от дърветата, та ще пишат програми на С++, ще са системни администратори и подобни? Та те езиците в Европа не знаят и ще им трябват по 10 г да ги научат, а техническо образование кога? А до тогава ИИ вече ще е заменил вече и нашите специалисти.
11:43 06.06.2026
30 Хм…
Коментиран от #35
11:44 06.06.2026
31 ?????
11:46 06.06.2026
32 .....
До коментар #5 от "това било":Никога няма да се интегрират тия сигани бе. Толко ли са тъпи и него разбират.
Коментиран от #39
11:47 06.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Факт
11:49 06.06.2026
35 Чичотомовата колиба
До коментар #30 от "Хм…":А кво да кажем за робството, където са карали хора от Африка натъпкани в кораби да берат памук в плантациите,така че капиталиста чичо Скрудж цели епохи се е занимавал с тва нещо.
11:50 06.06.2026
36 Хи хи
11:51 06.06.2026
37 Ха,ха
11:51 06.06.2026
38 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #48
11:51 06.06.2026
39 Еми не го разбират
До коментар #32 от ".....":Да. Тези си мислят, че "бързо ставало"! Роден кафяв тука в Европа, веднага ставал "французин"? Да отидат на гости в столипиново и да видят истинска интеграция...
Коментиран от #40
11:54 06.06.2026
40 ....
До коментар #39 от "Еми не го разбират":Не бе, трябва евтина работна ръка, нема кой да събира лука,картофите и ягодите,лицемерни нещастници.
11:56 06.06.2026
41 Путюблиз
До коментар #4 от "Без име":Уитков е бил още по силно впечатлен от най голямата джамия в Европа- московската муниципална и от огромния брой гей заведения в града- над четиристотин.
Коментиран от #42
12:01 06.06.2026
42 Укроkypoлапач
До коментар #41 от "Путюблиз":То за това ли в 0cpaйна има най-много болни от спин и сифилис, а до герба им е изтипосано шареното знаме!
12:12 06.06.2026
43 Василеску
12:13 06.06.2026
44 Те и десет доживотни
На друго място е заровено кучето.
12:14 06.06.2026
45 Полицията защитава сикхи-убийци,
Накъде върви този свят…
12:19 06.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Британия
12:20 06.06.2026
48 ХАХАХА
До коментар #38 от "Архимандрисандрит Бибиян":А ти лежиш с краставица дълбоко забита в rzъ ти.
12:22 06.06.2026
49 Гледах
12:22 06.06.2026
50 Ами направо извратени коментари на Ванс
12:23 06.06.2026
51 Аз съм ходил да се оплаквам
Логиката им е, че щом “няма опасност за нечий живот”, не се води разследване.
Просто чакат да има трупове и тогава идват да ги преброят.
Оправданието е, че били много заети.
Това е за британската полиция.
12:24 06.06.2026
52 az СВО Победа 81
Ще ви дам само един пример за това накъде отива Англия.
Та, на новите английски банкноти ще има изображения само на животни, Банкнотите ще бъдат "неутрални"!
Всички исторически личности изобразявани досега се премахват, всички сгради и природни забележителности, които са емблематични за Англия също са нежелани за използване, защото обиждали "новите англичани", напомняли за колониалното минало и разделяли англичаните!
Когато Бог иска да накаже някого, първо му отнема разума!
Коментиран от #56
12:25 06.06.2026
53 Атина Паднала
12:28 06.06.2026
54 Ужасно е да знаеш
Хората са прави в гнева си, полицията действа селективно.
Коментиран от #59
12:33 06.06.2026
55 Ивелин Михайлов
12:38 06.06.2026
56 Граа, граааа
До коментар #52 от "az СВО Победа 81":Мани,мани горката малобрирания.
12:39 06.06.2026
57 Ванс
12:41 06.06.2026
58 Ба бааааа
12:41 06.06.2026
59 БСП
До коментар #54 от "Ужасно е да знаеш":Полицията в Англия и милицията в България действат селективно.
Коментиран от #63
12:42 06.06.2026
60 9ти септември
12:42 06.06.2026
61 Мога да кажа от личен опит
Не може и не бива да се съди за цялата полиция от един случай, но и не бива да се допускат такива убийства от нелепост.
12:44 06.06.2026
62 Ами да питам
12:45 06.06.2026
63 Не е вярно
До коментар #59 от "БСП":Разликата между тях е от земята до небето и всички го знаем.
В този случай британската полиция се издъни жестоко.
12:47 06.06.2026
64 ЕВРОСТАТ 2025 Г.
Освен това имаме 2 турски партии в парламента.
В Германия има 8 млн. турци, но турска партия няма.
Русия има 4% мюсюлмани но етническа партия в парламента няма.
В Турция има 35 млн.кюрди ,но кюрдски партия няма.
Само турските роби в България си останаха турски роби
12:49 06.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 пакитата
До коментар #1 от "Последния Софиянец":също са много в Англия, има проблеми и с тях, но мразят индийците, които полицията също пази! Та така е баланс значи.....
12:51 06.06.2026
67 Механик
Който е сложил кавичките, ходил ли е скоро в Англия??? М?
Та там бял човек вече няма, а на английски се говори само сената.
12:52 06.06.2026
68 Там тази найф калчър
Затова в конфликт си изясняват отношенията с ножове.
В разговор преди няколко години с един бивш затворник от Британия той ми каза, че в околността има няколко места със скрити ножове на тях в случай на нападение срещу него.
12:55 06.06.2026
69 Жалко е за Британия
Само това мога да кажа.
13:00 06.06.2026
70 Къв е тоя “церемониален нож”?
Що не правят церемонии с нещо друго!
Как да им вярва човек на миролюбието!
13:03 06.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 стоян
До коментар #4 от "Без име":До 4 ком - Уиткоф е бил в москвабад и не е видял най голямата джамия в Европа и град с 4 500 000 мюслюмани по официални данни - къде ли са ги скрили
Коментиран от #76
13:12 06.06.2026
73 Пак си сънувал нещо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Сектата на Кали - хахахаха . Сикхите са да речем индийци , но не ходят с два ятагана , а с нож . Дълга кама . Айде малко се ограмоти първо , после ръси обичайните си " мъдрости"
13:14 06.06.2026
74 хахаха
13:14 06.06.2026
75 Aлфа Bълкът
13:26 06.06.2026
76 Без име
До коментар #72 от "стоян":Ти антропология не знаеш какво е и всички разбрахме, че не знаеш. :-)
13:52 06.06.2026