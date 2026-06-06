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Високо напрежение между САЩ и Великобритания след убийството на студент с 21-сантиметров церемониален нож

Високо напрежение между САЩ и Великобритания след убийството на студент с 21-сантиметров церемониален нож

6 Юни, 2026 11:02 3 234 76

  • хенри новак-
  • убийство-
  • сащ-
  • джей ди ванс-
  • великобритания-
  • саутхемптън-
  • мигранти

Великобритания отговори остро на обвиненията на Джей Ди Ванс, че "инвазията" на мигранти е виновна за убийството на студента Хенри Новак

Високо напрежение между САЩ и Великобритания след убийството на студент с 21-сантиметров церемониален нож - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Великобритания реагира остро на призиви на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс за "справедлив гняв" в отговор на убийството на студента Хенри Новак и на думи на американския политик, че за случилото се е виновна "масираната инвазия на мигранти", съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

Необичайното изявление предизвика коментар от страна на "Даунинг стрийт", откъдето разкритикуваха "хората, които се опитват да се месят в нашата (британската) демокрация и искат да подклаждат разделение по нашите улици" във връзка със случая "Новак".

"През последните дни станахме свидетели на това как различни хора се опитват да се месят в нашата (британската демокрация) и да подклаждат разделение по нашите улици. Семейство Новак скърби. Те казаха, че не желаят неговата смърт да бъде използвана за подхранване на още разделение, омраза и напрежение. Нека се съобразим с тяхното желание", посочи британски правителствен говорител. "Нашата политика е да обединяваме хората дори и при най-ужасяващите обстоятелства. Това сме ние като страна."

Осемнайсетгодишният студент беше окован с белезници от полицаи, които не обърнали внимание на думите му, че е бил намушкан с нож, докато умирал пред тях, след като убиецът му Викрум Дигва, им бил казал, че е станал жертва на расистко нападение.

При поредната намеса на правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп по случая с убийството Ванс заяви: "Хенри Новак загина по същия начин, както загиват цивилизациите: изоставен, окован от властите, които нито са му повярвали, нито са се погрижили за него, и обвинен в престъпления от омраза, които не е извършил".

"Убийството му е колкото трагично, толкова и скандално. Той трябваше още да е между нас и щеше, ако последните няколко поколения европейски елити се бяха противопоставили на политиката на нихилизъм и масирана инвазия на мигранти, много от които мразят Запада и хората, които го обичат."

Ванс посочи, че отговорът на смъртта на Новак трябва да бъде "справедливият гняв".

До призива се стигна след безредиците в Саутхемптън в четвъртък вечерта близо до мястото, където Новак бе убит.

Преди Ванс случая коментира и Държавният департамент на САЩ, който заговори за "двойни полицейски стандарти".

Оглавяваното от държавния секретар Марко Рубио ведомство заяви: "Идеологизираният подход и двойните полицейски стандарти са ясни симптоми на цивилизационен упадък. Това трябва да бъде отхвърлено от целия Запад. САЩ поднасят съболезнованията си на семейството на Хенри Новак и народа на Великобритания в този тежък момент".

"Даунинг стрийт" отрече "британската полиция да прилага двойни стандарти където и да било в страната".

Дигва получи доживотна присъда, от която трябва да излежи задължително поне 21 години, преди да може да поиска замяна. Той бе признат за виновен, че е намушкал Новак с 21-сантиметров церемониален нож, който е носел у себе си като атрибут, свързан със сикхската му религия.

Етичната служба на британската полиция в момента проверява действията на полицията в графство Хемпшир по случая "Новак".


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    104 10 Отговор
    Индийци от сектата Кали ходят по улиците на Англия с по два ятагана на пояса и колят белите хора а полицията не ги закача защото това било техни етнически ценности.И когато белите хора излязоха на мирен протест бяха пребити от полицията.

    Коментиран от #46, #66, #73

    11:06 06.06.2026

  • 2 Тия

    68 2 Отговор
    Са я загазили яко

    11:06 06.06.2026

  • 3 00014

    88 4 Отговор
    Така умират империите. От либерална и разгулна простотия по върховете на властта.

    11:12 06.06.2026

  • 4 Без име

    69 5 Отговор
    Уиткофф беше силно впечатлен, че в Москва има само един антропологичен вид хора. За него е било чудо невиждано.

    Коментиран от #7, #41, #72

    11:13 06.06.2026

  • 5 това било

    62 3 Отговор
    понякога се чудя на кого му трябва този хаос..и тези талибани..реално точно така както казва Ванс..идват в твоята държава и я мразят..а политици очакват тези "айти специалисти и лекари" да се интегрират...След 2св. война все още не са интегрирали..Все едно да чакаш цигани да се интегрират..имаш дори програми..стотици милиони левове са изхарчени по различни програми..и НИЩО..

    Коментиран от #29, #32, #71

    11:17 06.06.2026

  • 6 Колко пъти?

    49 2 Отговор
    Колко пъти сме писали тук, че на определена порода индивиди трябва да се забрани да носят ножове, брадви, тесли и други подобни инструменти? И техните събратя, които са родени на наша територия, създават същите проблеми.

    Коментиран от #21

    11:19 06.06.2026

  • 7 Все пак да проверим!

    16 11 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    В Русия живеят около 15 до 20 милиона мюсюлмани, което ги прави втората по численост религиозна група в страната. В столицата Москва техният брой се оценява на приблизително 2 милиона души, включващи както местно население, така и голям брой трудови мигранти. В Русия живеят приблизително 105,5 милиона етнически руснаци, което съставлява около 77% - 80% от общото население на страната. Тези данни са отчетени при последното преброяване на населението в Руската федерация (проведено в края на 2021 г.).Останалата част от населението се състои от над 190 други етнически групи и малцинства,

    Коментиран от #14, #17, #33

    11:19 06.06.2026

  • 8 Ванс е на

    57 2 Отговор
    1000% прав. Тези в Европа, които решиха да обединят цял свят, тука на територията на Европа, те вече я обрекоха на гибел. Сега е само въпрос на време, до изчезването на Европа, като Европа.... Ще има некакви хора, които ще обикалят с ножове и с каруци по ауто баните. Ама това Европа ли е? Еми не е ..Ще е Бангаранга с каруци с по 15 деца.

    Коментиран от #24

    11:19 06.06.2026

  • 9 бат Данчо

    37 1 Отговор
    Британска демокрация-виждаме я и тук , като падат пияни ингилизи от балконите на Слънчев бряг

    11:19 06.06.2026

  • 10 Много гости ти изяждат хляба

    25 1 Отговор
    На Английския остров има много гости

    11:19 06.06.2026

  • 11 Лицемерните британци

    41 1 Отговор
    Стремели се към обединяване, а от векове водят по света политиката "разделяй и владей" и ето че вече започва да им се връща вътре в метрополията.

    11:20 06.06.2026

  • 12 споко

    27 1 Отговор
    ще видите че ще има агличане които ще се гушкат с убийците и ще призовават за още такива да дойдат на острова...Нямаше да знаем за този случай ако не са свободни медии..В ЕС..няма такива..След като МЪСК купи твиттер стана възможно всичката правда да излезе наяве..В БГ преди и гък нямаше ..скрито , платени медии..от чичо сорос..мисирки..продажни..Това не са медии, а хиени..

    11:22 06.06.2026

  • 13 И друго

    25 1 Отговор
    Британия много агресивно се включва във войната против Русия... А кои британци ще воюват? Тези индийци с ножовете ли? Еми те сами си отстраняват евро-населението и остават само тези... Ще се окаже, че "британската армия" ще излезе с ножове на фронта против руснаците?

    11:24 06.06.2026

  • 14 факт

    16 1 Отговор

    До коментар #7 от "Все пак да проверим!":

    ама бели

    11:25 06.06.2026

  • 15 Абсурд, абсурд,

    31 0 Отговор
    Пълен абсурд! Не ви се вярва чак - да, но е истина! Европа се самоуби - с ритуални ножове и ятагани!

    Коментиран от #19

    11:25 06.06.2026

  • 16 гледай

    17 0 Отговор
    си работата ..вашите улици не са улиците на нормални хора..разделение докарахте вие политици, като позволихте в държавата да серазхождат престъпници с ножове..

    11:27 06.06.2026

  • 17 Я да видим

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Все пак да проверим!":

    Според последните официални данни от преброяването на населението в страната, в Русия живеят около 105,6 милиона етнически руснаци и около 25 милиона души от други националности (неруснаци).Тези цифри се базират на хората, които изрично са посочили своята етническа принадлежност. Трябва да се има предвид обаче, че при преброяването над 16 милиона души не са посочили националност или са се идентифицирали общо като „граждани на Русия“. Общото население на страната се оценява на близо 146–147 милиона души.

    11:27 06.06.2026

  • 18 за съжаление

    36 0 Отговор
    Ванс е напълно прав!
    Самите британци го признават.
    При първа възможност бягат от там. Особено белите мъже.....
    Нямало било двойни стандарти!
    Местен мъж да задява 25 годишна без да я докосне с пръст и веднага ще има проблеми за "тормоз". Паки да насили 14 годишно дете - замита се под килима.
    Кошмарни данни на полицията дори сочат за мрежи на мигранти които си набелязват местни малолетни и ги насилват с години без да бъдат спрени. Няма двоен стандарт ли????
    Дори демократската медия взе да говори за обратен расизъм в ЮК.
    Няма как да плачеш за наркомана и престъпник Флойд, загинал случайно, а да не ти пука за едно 20 годишно невинно момче, убито целенасочено с оръжие, само защого последното е бяло.
    Много мащабна реформа е нужна в Кралството.

    11:28 06.06.2026

  • 19 Още около 2000-та г

    31 0 Отговор

    До коментар #15 от "Абсурд, абсурд,":

    Летях често до Лондон по работа. Още тогава по улиците не се виждаха никакви европейци. Още тогава стана ясно: "Тия нема да ги бъде...!" И вече са в напреднал стадии, на последната отсечка....

    11:28 06.06.2026

  • 20 Обиден ингилизин традиционалист

    21 0 Отговор
    От утре ще нося само традиционните за нас фул плейт армор и лонг суорд, за да се сражавам по традиция с варварите сикхи!

    11:31 06.06.2026

  • 21 Забраните не помагат

    25 1 Отговор

    До коментар #6 от "Колко пъти?":

    Това на тези си им е в кръвта. Ако им забраниш ножове, брадви, чукове,.... Тези в ресторанта ще откраднат вилица и с нея могат да направят същото. Това е вътре в тях. Най-добрият съвет за нас е, да нямаме нищо общо с тях. Тези да си живеят там, от където са. И да се сражават по между си...

    11:32 06.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Америка

    28 0 Отговор
    Ванс естествено е прав за пореден път. Голям цинизъм е британските политици да реагират по този начин когато им де казва истината в очите! Докато тези същите политици не бъдат изметени - Европа няма да я има …. Всичката тая изметтт от третия свят е пагубна за Европа …. Но безгръбначните политици продължават да ди заравят главите в пясъка като щрауси ….
    Гражданска война в Европа е не са е неизбежна , тя е необходима за оцеляването на Европа !!!

    11:34 06.06.2026

  • 24 За съжаление

    19 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ванс е на":

    Джей Ди Ванс го отсраниха Тръмпочите, защото дори и той се оказа крайно неудобен за дълбочинната държава на ционистите.

    11:34 06.06.2026

  • 25 Хм…

    25 0 Отговор
    Каквото и да си мисля покрай Тръмп за Диджей Ванс, в случая е абсолютно прав. Две трети от жителите на Лондон вече не са англичани. Дошли са с обичаите, религията и манталитета от страни нямащи нищо общо с Европа. Закономерно и Обединеното кралство се превръща в афро-азиатска държава.

    11:37 06.06.2026

  • 26 Цвете

    2 6 Отговор
    ПРОЧЕТЕТЕ СТАТИЯТА НА КАТЕРИНЕ КОТОН ВЪВ ФЕЙСБУК.👏👍👏

    Коментиран от #28

    11:37 06.06.2026

  • 27 Цвете

    3 5 Отговор
    ПРОЧЕТЕТЕ СТАТИЯТА НА КАТЕРИНЕ КОТОН ВЪВ ФЕЙСБУК.👏👍👏

    11:38 06.06.2026

  • 28 Бегай, ма либерасийо!

    13 0 Отговор

    До коментар #26 от "Цвете":

    У фeсбукатa четем само фалшивите новини от белингкета на оня вашия ингилизки агент господинов!

    11:40 06.06.2026

  • 29 Бе кви "Ай ти" специалисти

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "това било":

    То даже нашите тука, вече много добре обучени и с огромен опит специалисти ще си загубят работата. ИИ ще ги замести. А тези аборигени са паднали от дърветата, та ще пишат програми на С++, ще са системни администратори и подобни? Та те езиците в Европа не знаят и ще им трябват по 10 г да ги научат, а техническо образование кога? А до тогава ИИ вече ще е заменил вече и нашите специалисти.

    11:43 06.06.2026

  • 30 Хм…

    20 0 Отговор
    Всичко тръгна от английското лицемерие след края на колониализма, всички били от британската общност на нациите, неизчерпаем резерв от евтина работна ръка. Пък ние ще си живеем в именията със слугите, готвачките и градинарите си и ще ходим на лов за лисици с конете си. Е това се получи обаче.

    Коментиран от #35

    11:44 06.06.2026

  • 31 ?????

    16 0 Отговор
    И в кво не е прав Джей ди Ванс

    11:46 06.06.2026

  • 32 .....

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "това било":

    Никога няма да се интегрират тия сигани бе. Толко ли са тъпи и него разбират.

    Коментиран от #39

    11:47 06.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Факт

    12 2 Отговор
    САЩ и Англия са най престъпните страни в света нека се избият никой нее видял добро от тях

    11:49 06.06.2026

  • 35 Чичотомовата колиба

    10 3 Отговор

    До коментар #30 от "Хм…":

    А кво да кажем за робството, където са карали хора от Африка натъпкани в кораби да берат памук в плантациите,така че капиталиста чичо Скрудж цели епохи се е занимавал с тва нещо.

    11:50 06.06.2026

  • 36 Хи хи

    11 0 Отговор
    Киър Стармър да не знае много, да не се озове до Мадуро !

    11:51 06.06.2026

  • 37 Ха,ха

    6 2 Отговор
    Даже от Алчност са измислили парниковата машина и Индустриалната революция😂😂

    11:51 06.06.2026

  • 38 Архимандрисандрит Бибиян

    4 5 Отговор
    Новак лежи до века два метра под земи озъбен а Дигва че бели картофи у кауша двайсе и една годин с церемониалнио си нож.

    Коментиран от #48

    11:51 06.06.2026

  • 39 Еми не го разбират

    11 0 Отговор

    До коментар #32 от ".....":

    Да. Тези си мислят, че "бързо ставало"! Роден кафяв тука в Европа, веднага ставал "французин"? Да отидат на гости в столипиново и да видят истинска интеграция...

    Коментиран от #40

    11:54 06.06.2026

  • 40 ....

    10 0 Отговор

    До коментар #39 от "Еми не го разбират":

    Не бе, трябва евтина работна ръка, нема кой да събира лука,картофите и ягодите,лицемерни нещастници.

    11:56 06.06.2026

  • 41 Путюблиз

    3 9 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    Уитков е бил още по силно впечатлен от най голямата джамия в Европа- московската муниципална и от огромния брой гей заведения в града- над четиристотин.

    Коментиран от #42

    12:01 06.06.2026

  • 42 Укроkypoлапач

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "Путюблиз":

    То за това ли в 0cpaйна има най-много болни от спин и сифилис, а до герба им е изтипосано шареното знаме!

    12:12 06.06.2026

  • 43 Василеску

    3 1 Отговор
    Британската демокрация е либерастка, но поне правосъдието им е в ред - моментална придъда без ала-бала, а Джей Ди Ванс е прав. На американските полицаи са също такива пердета като британските. Не са природно интелигентни, културни и предпазливи като нашите.

    12:13 06.06.2026

  • 44 Те и десет доживотни

    6 0 Отговор
    да му дадат вече, няма да върнат момчето.

    На друго място е заровено кучето.

    12:14 06.06.2026

  • 45 Полицията защитава сикхи-убийци,

    8 1 Отговор
    и арестува техните жертви докато умират.
    Накъде върви този свят…

    12:19 06.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Британия

    8 1 Отговор
    отдавна вече не е безопасно място.

    12:20 06.06.2026

  • 48 ХАХАХА

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    А ти лежиш с краставица дълбоко забита в rzъ ти.

    12:22 06.06.2026

  • 49 Гледах

    8 0 Отговор
    Клипа , милиционерите сложиха белезници на наръгания бял мъж защото муджихата каза че го е обидил на расиска основа ..... няма значение дали мургавиягарбидж ще е доживот , един бял мъж е в гроба заради либерасткатамилиция .... ей това ни чака и тук ...виждате муджихи с чални пи камионите за събиране на боклук ...нали

    12:22 06.06.2026

  • 50 Ами направо извратени коментари на Ванс

    3 4 Отговор
    Като се има предвид, че е женен за индиика и че всички в неговата ,,демокрация са придошли от някъде.

    12:23 06.06.2026

  • 51 Аз съм ходил да се оплаквам

    9 0 Отговор
    в същата тази хемпширска полиция от тормоз от миризливпияниндиец няколко пъти и нищо не последва.
    Логиката им е, че щом “няма опасност за нечий живот”, не се води разследване.
    Просто чакат да има трупове и тогава идват да ги преброят.
    Оправданието е, че били много заети.
    Това е за британската полиция.

    12:24 06.06.2026

  • 52 az СВО Победа 81

    10 0 Отговор
    Накратко:

    Ще ви дам само един пример за това накъде отива Англия.

    Та, на новите английски банкноти ще има изображения само на животни, Банкнотите ще бъдат "неутрални"!
    Всички исторически личности изобразявани досега се премахват, всички сгради и природни забележителности, които са емблематични за Англия също са нежелани за използване, защото обиждали "новите англичани", напомняли за колониалното минало и разделяли англичаните!

    Когато Бог иска да накаже някого, първо му отнема разума!

    Коментиран от #56

    12:25 06.06.2026

  • 53 Атина Паднала

    11 1 Отговор
    Сикх или циганин все тая.

    12:28 06.06.2026

  • 54 Ужасно е да знаеш

    13 0 Отговор
    че ако ти утре излезеш на улицата може някой да те наръга с нож и полицията няма да си мръдне пръста за тебе, и не само няма да си мръдне пръста, но и ще те арестува докато умираш.
    Хората са прави в гнева си, полицията действа селективно.

    Коментиран от #59

    12:33 06.06.2026

  • 55 Ивелин Михайлов

    5 0 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна подкрепя Ванс!

    12:38 06.06.2026

  • 56 Граа, граааа

    5 0 Отговор

    До коментар #52 от "az СВО Победа 81":

    Мани,мани горката малобрирания.

    12:39 06.06.2026

  • 57 Ванс

    5 0 Отговор
    Е по-адекватен от карл трети и камилата взети заедно.

    12:41 06.06.2026

  • 58 Ба бааааа

    5 0 Отговор
    Саксите ще го ядът дебелия

    12:41 06.06.2026

  • 59 БСП

    6 0 Отговор

    До коментар #54 от "Ужасно е да знаеш":

    Полицията в Англия и милицията в България действат селективно.

    Коментиран от #63

    12:42 06.06.2026

  • 60 9ти септември

    4 1 Отговор
    Острова да потъне и всичко ще си дойде на мястото

    12:42 06.06.2026

  • 61 Мога да кажа от личен опит

    2 0 Отговор
    че британската полиция действа много професионално и гъвкаво, когато трябва, както и твърдо, когато се налага, но в този случай действията й хвърлят сянка върху нея, защото това не е случайна грешка, а предубедено поведение.
    Не може и не бива да се съди за цялата полиция от един случай, но и не бива да се допускат такива убийства от нелепост.

    12:44 06.06.2026

  • 62 Ами да питам

    5 0 Отговор
    На тоа с ножа измиха ли му краката и паднаха ли му на колене, както повелява хилари?

    12:45 06.06.2026

  • 63 Не е вярно

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "БСП":

    Разликата между тях е от земята до небето и всички го знаем.
    В този случай британската полиция се издъни жестоко.

    12:47 06.06.2026

  • 64 ЕВРОСТАТ 2025 Г.

    3 2 Отговор
    Най мюсюлманската страна в ЕС е България с 10% мюсюлманско население.
    Освен това имаме 2 турски партии в парламента.
    В Германия има 8 млн. турци, но турска партия няма.
    Русия има 4% мюсюлмани но етническа партия в парламента няма.
    В Турция има 35 млн.кюрди ,но кюрдски партия няма.
    Само турските роби в България си останаха турски роби

    12:49 06.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 пакитата

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    също са много в Англия, има проблеми и с тях, но мразят индийците, които полицията също пази! Та така е баланс значи.....

    12:51 06.06.2026

  • 67 Механик

    2 1 Отговор
    А защо "инвазията на мигранти" е в кавички? М?
    Който е сложил кавичките, ходил ли е скоро в Англия??? М?
    Та там бял човек вече няма, а на английски се говори само сената.

    12:52 06.06.2026

  • 68 Там тази найф калчър

    2 0 Отговор
    е епидемия. Властите държат много строго свободното носене на оръжие, не е като в америка. Не може сульо и пульо да притежава огнестрелно оръжие и да го носи свободно.
    Затова в конфликт си изясняват отношенията с ножове.
    В разговор преди няколко години с един бивш затворник от Британия той ми каза, че в околността има няколко места със скрити ножове на тях в случай на нападение срещу него.

    12:55 06.06.2026

  • 69 Жалко е за Британия

    1 0 Отговор
    че си причинява подобно нещо.
    Само това мога да кажа.

    13:00 06.06.2026

  • 70 Къв е тоя “церемониален нож”?

    1 0 Отговор
    Кви точно церемонии правят и то с нож!
    Що не правят церемонии с нещо друго!
    Как да им вярва човек на миролюбието!

    13:03 06.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 стоян

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    До 4 ком - Уиткоф е бил в москвабад и не е видял най голямата джамия в Европа и град с 4 500 000 мюслюмани по официални данни - къде ли са ги скрили

    Коментиран от #76

    13:12 06.06.2026

  • 73 Пак си сънувал нещо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Сектата на Кали - хахахаха . Сикхите са да речем индийци , но не ходят с два ятагана , а с нож . Дълга кама . Айде малко се ограмоти първо , после ръси обичайните си " мъдрости"

    13:14 06.06.2026

  • 74 хахаха

    1 0 Отговор
    Жената на Ванс е индийка 😁 що не я депортира? 😁

    13:14 06.06.2026

  • 75 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор
    И децата му са 👦🏽👦🏽👧🏽, ти да видиш.

    13:26 06.06.2026

  • 76 Без име

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "стоян":

    Ти антропология не знаеш какво е и всички разбрахме, че не знаеш. :-)

    13:52 06.06.2026

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