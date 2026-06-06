Високо напрежение между САЩ и Великобритания след убийството на студент с 21-сантиметров церемониален нож

Великобритания реагира остро на призиви на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс за "справедлив гняв" в отговор на убийството на студента Хенри Новак и на думи на американския политик, че за случилото се е виновна "масираната инвазия на мигранти", съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

Необичайното изявление предизвика коментар от страна на "Даунинг стрийт", откъдето разкритикуваха "хората, които се опитват да се месят в нашата (британската) демокрация и искат да подклаждат разделение по нашите улици" във връзка със случая "Новак".

"През последните дни станахме свидетели на това как различни хора се опитват да се месят в нашата (британската демокрация) и да подклаждат разделение по нашите улици. Семейство Новак скърби. Те казаха, че не желаят неговата смърт да бъде използвана за подхранване на още разделение, омраза и напрежение. Нека се съобразим с тяхното желание", посочи британски правителствен говорител. "Нашата политика е да обединяваме хората дори и при най-ужасяващите обстоятелства. Това сме ние като страна."

Осемнайсетгодишният студент беше окован с белезници от полицаи, които не обърнали внимание на думите му, че е бил намушкан с нож, докато умирал пред тях, след като убиецът му Викрум Дигва, им бил казал, че е станал жертва на расистко нападение.

При поредната намеса на правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп по случая с убийството Ванс заяви: "Хенри Новак загина по същия начин, както загиват цивилизациите: изоставен, окован от властите, които нито са му повярвали, нито са се погрижили за него, и обвинен в престъпления от омраза, които не е извършил".

"Убийството му е колкото трагично, толкова и скандално. Той трябваше още да е между нас и щеше, ако последните няколко поколения европейски елити се бяха противопоставили на политиката на нихилизъм и масирана инвазия на мигранти, много от които мразят Запада и хората, които го обичат."

Ванс посочи, че отговорът на смъртта на Новак трябва да бъде "справедливият гняв".

До призива се стигна след безредиците в Саутхемптън в четвъртък вечерта близо до мястото, където Новак бе убит.

Преди Ванс случая коментира и Държавният департамент на САЩ, който заговори за "двойни полицейски стандарти".

Оглавяваното от държавния секретар Марко Рубио ведомство заяви: "Идеологизираният подход и двойните полицейски стандарти са ясни симптоми на цивилизационен упадък. Това трябва да бъде отхвърлено от целия Запад. САЩ поднасят съболезнованията си на семейството на Хенри Новак и народа на Великобритания в този тежък момент".

"Даунинг стрийт" отрече "британската полиция да прилага двойни стандарти където и да било в страната".

Дигва получи доживотна присъда, от която трябва да излежи задължително поне 21 години, преди да може да поиска замяна. Той бе признат за виновен, че е намушкал Новак с 21-сантиметров церемониален нож, който е носел у себе си като атрибут, свързан със сикхската му религия.

Етичната служба на британската полиция в момента проверява действията на полицията в графство Хемпшир по случая "Новак".