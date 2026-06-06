Съветът за сигурност на ООН се събира извънредно по искане на Украйна

Съветът за сигурност на ООН ще проведе в понеделник извънредно заседание по искане на Украйна заради последните големи руски атака, съобщи украинският външен министър Андрий Сибига.

Той отбеляза, че поддържането на международния натиск върху Русия остава необходимо условие, за да се гарантира спазването на Устава на ООН и реализацията на предложението за мир на украинския президент.

Още новини от Украйна

"Благодарим на всички наши партньори за нестихващата подкрепа и допринасяне за постигане на цялостен, справедлив и траен мир", посочи Сибига.

Руската противовъздушна отбрана е унищожила 25 дрона в Ленинградска област. Заради опасност от безпилотни апарати е било затворено летище "Пулково" в областния център Санкт Петербург. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че са били свалени четири дрона, насочени към руската столица.