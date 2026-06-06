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Съветът за сигурност на ООН се събира извънредно по искане на Украйна
  Тема: Украйна

Съветът за сигурност на ООН се събира извънредно по искане на Украйна

6 Юни, 2026 08:24, обновена 6 Юни, 2026 07:26 869 32

  • съвет за сигурност-
  • украйна-
  • удари-
  • сибига

Повод са последните мащабни руски атаки

Съветът за сигурност на ООН се събира извънредно по искане на Украйна - 1
БНР БНР

Съветът за сигурност на ООН ще проведе в понеделник извънредно заседание по искане на Украйна заради последните големи руски атака, съобщи украинският външен министър Андрий Сибига.

Той отбеляза, че поддържането на международния натиск върху Русия остава необходимо условие, за да се гарантира спазването на Устава на ООН и реализацията на предложението за мир на украинския президент.

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"Благодарим на всички наши партньори за нестихващата подкрепа и допринасяне за постигане на цялостен, справедлив и траен мир", посочи Сибига.

Руската противовъздушна отбрана е унищожила 25 дрона в Ленинградска област. Заради опасност от безпилотни апарати е било затворено летище "Пулково" в областния център Санкт Петербург. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че са били свалени четири дрона, насочени към руската столица.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    14 0 Отговор
    щом е за тях може

    Коментиран от #15

    07:27 06.06.2026

  • 2 Град София

    15 1 Отговор
    Те се събират да изпият по едно кафе. Императора Путин си прави гаргара!

    Коментиран от #17

    07:28 06.06.2026

  • 3 Орехче

    13 2 Отговор
    Бива ли ся да занимават цялото ооне заради три гаража?!

    07:29 06.06.2026

  • 4 Без име

    12 2 Отговор
    Какво още не е ясно след думите на Путин вчвра към армията в отговор на писмото на Зеля: " Работайте, братья!"?

    Коментиран от #20

    07:30 06.06.2026

  • 5 Пич

    15 1 Отговор
    Това ООН - то, ако ги изтреска един Орешник, никой няма да разбере, че ги няма!!! Толкова са безмислени!!!

    Коментиран от #27

    07:31 06.06.2026

  • 6 Доналд Дък, паток анализатор

    16 1 Отговор
    полша е подходяща буферна зона м/у Русия и нато. пинчерите от "балтика" бе ги броим.

    Коментиран от #28

    07:32 06.06.2026

  • 7 Гориил

    13 1 Отговор
    Русия ще преговаря само с отговорни и сериозни хора. Москва ви моли да не се опитвате да атакувате Москва с писма в стил Арлекин.

    Коментиран от #30

    07:34 06.06.2026

  • 8 Госあ

    12 1 Отговор
    От медиите и най вече факти бг, останах с впечатление, че само укрите бомбят руснаците !

    Коментиран от #9, #11, #13

    07:34 06.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Рано или късно

    1 14 Отговор
    Путин ще
    Хвърли
    Бялата
    Кърпа

    07:36 06.06.2026

  • 11 Перник3347

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Госあ":

    кажат!

    07:36 06.06.2026

  • 12 Иван

    11 0 Отговор
    Боклука Антонио Гутериш да целува Мешията.

    Коментиран от #21

    07:37 06.06.2026

  • 13 Перничанин

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Госあ":

    сите лажат

    07:37 06.06.2026

  • 14 стоян георгиев

    8 1 Отговор
    Пак ли ще хленчат?! Аман от тия позорници!

    07:38 06.06.2026

  • 15 Сигурно

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    ще си направят общ педикюр и татуировка бузките за спомен от събирането..

    07:39 06.06.2026

  • 16 ООрана държава

    5 1 Отговор
    Тия само харчат пари и се събират по команда на зель0

    07:41 06.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Лекувай

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Алексбг":

    си хемороидите

    Коментиран от #19

    07:48 06.06.2026

  • 19 И овен това

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Лекувай":

    пии лаксатин

    07:50 06.06.2026

  • 20 Алексбг

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    А бре копейке жалка!Ти възхищаваш ли му се на Путя?Бил казал на войската и"работайте...."Ами,че кой да "работи",от руските орки на фронта?Те украинците го изпотрепаха и осакатиха ! По един батальон солдати отиват при Йосиф Кобзон на "гости",ежедневно.

    Коментиран от #24, #25, #26

    07:50 06.06.2026

  • 21 Алексбг

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Иван":

    По-големи боклуци от тези ,субекти в Кремъл,Москва ,няма на света !

    07:52 06.06.2026

  • 22 Доктор Гълъбова

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Алексбг":

    Пак изпусна прегледа , пращам санитарите да те доведат!

    07:53 06.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Оня

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Алексбг":

    Ти ли ги брои?

    07:54 06.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Монтгомъри

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Алексбг":

    Стегни мозъците си,балканецо!

    07:55 06.06.2026

  • 27 Алексбг

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Орешниците са, кюнци, от съветско време."Страшилка"( плашило ),без съдържание.И това с"ядреният удар",на руснаците е също пълна измама .Нито могат нито имат куража.Ръсия е губеща,в играта....отново.

    07:56 06.06.2026

  • 28 Алексбг

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Доналд Дък, паток анализатор":

    Какво ти разбира копейкаджийска главица на теб от "буферни зони"?-:)-:)

    07:58 06.06.2026

  • 29 Нека не се заблуждаваме!

    1 1 Отговор
    Днес прочетох едно изказване на руснак в тубата под видео.. на Е. Ступин. На кратко "когато Украйна бомб. Питер ,Путин в това време се занимаваше с хартийки и цели три " рулона" отидоха да изтрие кафявите линии.
    .
    ..

    08:00 06.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Медиите скромно мълчат.почиват като CNN

    1 0 Отговор
    Прав си, медиите редовно не съобщават за украински терор срещу цивилни хора.По предишния ден в района на Горловка бил ударен автобус с 7 убити. Хората пътували за почивка на морето. Изглежда, медиите поддържат призив на укровоенен министър да убиват всеки месец по 50 хил.руснаци.

    08:02 06.06.2026