Съветът за сигурност на ООН се събира извънредно по искане на Украйна

Съветът за сигурност на ООН ще проведе в понеделник извънредно заседание по искане на Украйна заради последните големи руски атака, съобщи украинският външен министър Андрий Сибига.
Той отбеляза, че поддържането на международния натиск върху Русия остава необходимо условие, за да се гарантира спазването на Устава на ООН и реализацията на предложението за мир на украинския президент.
"Благодарим на всички наши партньори за нестихващата подкрепа и допринасяне за постигане на цялостен, справедлив и траен мир", посочи Сибига.
Руската противовъздушна отбрана е унищожила 25 дрона в Ленинградска област. Заради опасност от безпилотни апарати е било затворено летище "Пулково" в областния център Санкт Петербург. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че са били свалени четири дрона, насочени към руската столица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
Коментиран от #15
07:27 06.06.2026
2 Град София
Коментиран от #17
07:28 06.06.2026
3 Орехче
07:29 06.06.2026
4 Без име
Коментиран от #20
07:30 06.06.2026
5 Пич
Коментиран от #27
07:31 06.06.2026
6 Доналд Дък, паток анализатор
Коментиран от #28
07:32 06.06.2026
7 Гориил
Коментиран от #30
07:34 06.06.2026
8 Госあ
Коментиран от #9, #11, #13
07:34 06.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Рано или късно
Хвърли
Бялата
Кърпа
07:36 06.06.2026
11 Перник3347
До коментар #8 от "Госあ":кажат!
07:36 06.06.2026
12 Иван
Коментиран от #21
07:37 06.06.2026
13 Перничанин
До коментар #8 от "Госあ":сите лажат
07:37 06.06.2026
14 стоян георгиев
07:38 06.06.2026
15 Сигурно
До коментар #1 от "кой му дреме":ще си направят общ педикюр и татуировка бузките за спомен от събирането..
07:39 06.06.2026
16 ООрана държава
07:41 06.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Лекувай
До коментар #17 от "Алексбг":си хемороидите
Коментиран от #19
07:48 06.06.2026
19 И овен това
До коментар #18 от "Лекувай":пии лаксатин
07:50 06.06.2026
20 Алексбг
До коментар #4 от "Без име":А бре копейке жалка!Ти възхищаваш ли му се на Путя?Бил казал на войската и"работайте...."Ами,че кой да "работи",от руските орки на фронта?Те украинците го изпотрепаха и осакатиха ! По един батальон солдати отиват при Йосиф Кобзон на "гости",ежедневно.
Коментиран от #24, #25, #26
07:50 06.06.2026
21 Алексбг
До коментар #12 от "Иван":По-големи боклуци от тези ,субекти в Кремъл,Москва ,няма на света !
07:52 06.06.2026
22 Доктор Гълъбова
До коментар #17 от "Алексбг":Пак изпусна прегледа , пращам санитарите да те доведат!
07:53 06.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Оня
До коментар #20 от "Алексбг":Ти ли ги брои?
07:54 06.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Монтгомъри
До коментар #20 от "Алексбг":Стегни мозъците си,балканецо!
07:55 06.06.2026
27 Алексбг
До коментар #5 от "Пич":Орешниците са, кюнци, от съветско време."Страшилка"( плашило ),без съдържание.И това с"ядреният удар",на руснаците е също пълна измама .Нито могат нито имат куража.Ръсия е губеща,в играта....отново.
07:56 06.06.2026
28 Алексбг
До коментар #6 от "Доналд Дък, паток анализатор":Какво ти разбира копейкаджийска главица на теб от "буферни зони"?-:)-:)
07:58 06.06.2026
29 Нека не се заблуждаваме!
.
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08:00 06.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Медиите скромно мълчат.почиват като CNN
08:02 06.06.2026