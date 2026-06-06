Русия прехвана 86 дрона край Санкт Петербург

Руските сили са прехванали 86 дрона в района около Санкт Петербург, където се провежда голям инвестиционен форум, съобщи в Телеграм губернаторът на региона Александър Дрозденко, цитиран от Франс прес.
"Осемдесет и шест дрона бяха свалени над Ленинградска област. Бойните операции продължават", гласи съобщението в Телеграм.
"Санкт Петербург беше цел на мащабна атака с военни дронове", заяви от своя страна губернаторът на града Александър Беглов. "Призовавам жителите на Санкт Петербург да останат по домовете си и да не излизат", добави той.
Международното летище Пулково, на юг от града, обяви временно прекъсване на полетите, без да уточни причината.
В сряда, при откриването на Петербургския форум – някога наричан "руския Давос" по аналогия с Световния икономически форум – украински дронове удариха петролна инсталация и военен обект наблизо. Гостите, пристигащи на събитието, бяха посрещнати от облак черен дим на заден план.
Форумът приключва днес, ден след изявление на руския президент Владимир Путин.
Общо руското министерство на отбраната съобщи за прехващането на 376 украински дрона през нощта над страната. Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че осем дрона са били свалени, докато са се насочвали към града.
Украйна напоследък засили ударите с дронове по окупираните територии и по Русия в отговор на ежедневните руски бомбардировки срещу нейна територия.
Атака с дронове предизвика пожар от около 5000 кв. м в горивно депо в Уст-Лабинск, в руския Краснодарски окръг, според местните власти.
В Запорожка област в Украйна руска атака с дронове срещу "жизненоважна и промишлена инфраструктура" е причинила смъртта на двама души, съобщи местният военен ръководител Иван Фьодоров.
В Днепропетровска област, която е била "обстрелвана близо 30 пъти с дронове и артилерия", един човек е загинал, а трима са били ранени в района на Кривий Риг, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Олександър Ганза.
Украинските спасителни служби съобщиха и за атаки с дронове срещу град Одеса.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #18
09:32 06.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пора
Коментиран от #7, #8, #28
09:35 06.06.2026
4 Гост
Атаката е срещу всички тях, не просто срещу Русия.
Коментиран от #6, #59
09:35 06.06.2026
5 Мдаа
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Затова прати дронове,за да видят аджеба каква е тая сбирщина в Питер.🤣🤣🤣
Коментиран от #23
09:36 06.06.2026
6 Не копей.
До коментар #4 от "Гост":Атакуват се само легитимни военни обекти.
Коментиран от #10
09:37 06.06.2026
7 Руснак
До коментар #3 от "Пора":И първи ще "Глътнеш боислека"
09:38 06.06.2026
8 евроукрайна процъфтява
До коментар #3 от "Пора":Супер си.Чудесен продукт на режима.
09:38 06.06.2026
9 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха
09:39 06.06.2026
10 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Не копей.":Ученически автобус в Луганск.
09:39 06.06.2026
11 Пич
Коментиран от #14, #46
09:41 06.06.2026
12 Мишел
09:43 06.06.2026
13 Мишел
Коментиран от #16
09:44 06.06.2026
14 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #11 от "Пич":Клепар, коя година се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за отговора!
Коментиран от #21
09:47 06.06.2026
15 Мишел
09:48 06.06.2026
16 Дон Корлеоне
До коментар #13 от "Мишел":Хаяско пак крал жито.
Коментиран от #20
09:49 06.06.2026
17 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ
Коментиран от #61
09:51 06.06.2026
18 хихихи
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Сигурно руснаците ще продават цветните си телевизори Електрон.
Коментиран от #26
09:52 06.06.2026
19 Механик
Коментиран от #27
09:52 06.06.2026
20 Оркистан🤮🤮
До коментар #16 от "Дон Корлеоне":Крадливите оркове окрадоха всичко достъпно но пак си остава блатни унтери
09:54 06.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тероризъм
09:57 06.06.2026
23 Кой ги прати?
До коментар #5 от "Мдаа":Човека който свири на пиано без ръце ли? Едва ли. Русия воюва против световния далустки капитал.
09:57 06.06.2026
24 Чичо Тони
Коментиран от #31, #35
09:58 06.06.2026
25 Последния Софиянец
09:58 06.06.2026
26 Уникална мисъл
До коментар #18 от "хихихи":Как се сети, боб ли хвърля?
Коментиран от #32
09:58 06.06.2026
27 Артилерист
До коментар #19 от "Механик":Уж беше, преди да нахълта в Украина и Зеленски да поче да я чувализира 24/7!
10:00 06.06.2026
28 Гост
До коментар #3 от "Пора":Това го знаят и децата вече, от втарая остана само леш и скрап.
10:02 06.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Последния Софиянец
10:03 06.06.2026
31 Мдаа
До коментар #24 от "Чичо Тони":И в Мариопул ватенките пак пушили.
10:06 06.06.2026
32 гост
До коментар #26 от "Уникална мисъл":И аз ги помня тези щайги.....струваха 6 работни заплати .А уж социализма било евтино
10:08 06.06.2026
33 Z-ахарова
10:10 06.06.2026
34 az СВО Победа 81
Битката продължава поне до есента на тази година, когато тежка криза ще удари цял свят и Европа силно ще пострада, а оттам и ще загуби възможност да продължи войната срещу Русия!
Коментиран от #38, #40, #42
10:10 06.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Зеленски съобщи от
До коментар #35 от "Z-ахарова":Естония
Коментиран от #41
10:13 06.06.2026
37 Нещо да се напише
Сакън някой дрон да не е прехванат от руснаците и отломките да не станали на прах.
10:14 06.06.2026
38 Потрес
До коментар #34 от "az СВО Победа 81":Сега, че си глупак е ясно, ама пък и толкова невеж да си,еее! Глупако ЕС е втората икономика в света( без Великобритания) над 19 трилиона долара БВП. Как глупако фалираш съюза в който живееш и от който Българ4989ия харчи в пъти повече отколкото внася. ОтговориНещастнико
Коментиран от #43, #51, #58
10:16 06.06.2026
39 ПрефАнале са ми Дедо ВИА
Гордостта на у йло, новата Тенекия.. БОЙКИ,..Ута нула! Думкат ГСМ станциите, ОГИН се вие над Порто,..а гостето се кикотат истерично..дека е Без- аналогово ЧУДО... ПВО
АааааааХахахаха
10:18 06.06.2026
40 Ще,ама друг път ЩЕ
До коментар #34 от "az СВО Победа 81":Къде ще се криеш след разгрома на путлеровата кочина?
Никой предател няма да се отърве.
10:21 06.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ол1гофрен,
До коментар #34 от "az СВО Победа 81":Досега ЕС е похарчил за Украйна има няма един процент от своя БВП.Общо помощта от целият свят за Украйна е под 2 процента от приходите му. Та как ще станат тези фантасмагории?Или пишеш колкото да не заспиш.
10:25 06.06.2026
43 az СВО Победа 81
До коментар #38 от "Потрес":ЕС е бита карта и бе приземен от две поредни американски администрации - на Байдън и на Тръмп.
Първата го отряза от ресурсите на РФ, а втората от тези на Близкия Изток.
Коментиран от #50, #53
10:25 06.06.2026
44 Истината
10:27 06.06.2026
45 Всичко от московия е лъжа и измама !
10:27 06.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Украйна- нашето спасение
10:33 06.06.2026
48 Софиянец
Да знаят,че и ние не ги били!
10:34 06.06.2026
49 Путинката
10:35 06.06.2026
50 😂😂😂😂😂😂😂
До коментар #43 от "az СВО Победа 81":Ставаш все по-смешен.Че и се потиш😅😅.
10:35 06.06.2026
51 Не на наркотиците!
До коментар #38 от "Потрес":Лекувай се ,влошаваш се като Зеленски
10:37 06.06.2026
52 Няма край руският позор
10:38 06.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Атина Палада
10:42 06.06.2026
55 Мистър Cмърт
Коментиран от #56
10:43 06.06.2026
56 усс.ран русофил
До коментар #55 от "Мистър Cмърт":Аз съм силно възмутен!
10:43 06.06.2026
57 меню Путина лека закуска
10:44 06.06.2026
58 стоян георгиев
До коментар #38 от "Потрес":Трудно ще обясниш на подобен че сега като яде калмари и ходи на попивка в гърция не е щото е станал по красив.за подобни няма спасение те си живеят с чипа на комуниста.винаги прецакани с надежда и другите да станат като тях.
10:53 06.06.2026
59 стоян георгиев
До коментар #4 от "Гост":Талибаните бяха номер едно на форума.нямаше ги ес сащ...ама талибани колкото искаш.всички завиждаме на тоя успех.зеленски не ги разбира обаче нещата и за срам на путин сега гостите трябва да се крият в уж страната дето е голяма работа.
10:56 06.06.2026
60 Баце
Явно Брендо нещо го е подвел?
10:59 06.06.2026
61 Доналд
До коментар #17 от "МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ":Момчее, момиче..? - най-вероятно ТО, да ти кажа само, че фентанила е много опасен и смъртоносен, откажи се докато е време.
11:02 06.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Свой
11:07 06.06.2026