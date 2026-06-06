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Русия прехвана 86 дрона край Санкт Петербург

Русия прехвана 86 дрона край Санкт Петербург

6 Юни, 2026 09:30 1 072 63

  • русия-
  • санкт петербург-
  • дронове

Общо руското министерство на отбраната съобщи за прехващането на 376 украински дрона през нощта над страната

Русия прехвана 86 дрона край Санкт Петербург - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Руските сили са прехванали 86 дрона в района около Санкт Петербург, където се провежда голям инвестиционен форум, съобщи в Телеграм губернаторът на региона Александър Дрозденко, цитиран от Франс прес.

"Осемдесет и шест дрона бяха свалени над Ленинградска област. Бойните операции продължават", гласи съобщението в Телеграм.

"Санкт Петербург беше цел на мащабна атака с военни дронове", заяви от своя страна губернаторът на града Александър Беглов. "Призовавам жителите на Санкт Петербург да останат по домовете си и да не излизат", добави той.

Международното летище Пулково, на юг от града, обяви временно прекъсване на полетите, без да уточни причината.

В сряда, при откриването на Петербургския форум – някога наричан "руския Давос" по аналогия с Световния икономически форум – украински дронове удариха петролна инсталация и военен обект наблизо. Гостите, пристигащи на събитието, бяха посрещнати от облак черен дим на заден план.

Форумът приключва днес, ден след изявление на руския президент Владимир Путин.

Общо руското министерство на отбраната съобщи за прехващането на 376 украински дрона през нощта над страната. Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че осем дрона са били свалени, докато са се насочвали към града.

Украйна напоследък засили ударите с дронове по окупираните територии и по Русия в отговор на ежедневните руски бомбардировки срещу нейна територия.

Атака с дронове предизвика пожар от около 5000 кв. м в горивно депо в Уст-Лабинск, в руския Краснодарски окръг, според местните власти.

В Запорожка област в Украйна руска атака с дронове срещу "жизненоважна и промишлена инфраструктура" е причинила смъртта на двама души, съобщи местният военен ръководител Иван Фьодоров.

В Днепропетровска област, която е била "обстрелвана близо 30 пъти с дронове и артилерия", един човек е загинал, а трима са били ранени в района на Кривий Риг, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Олександър Ганза.

Украинските спасителни служби съобщиха и за атаки с дронове срещу град Одеса.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    30 11 Отговор
    Зеленски го е яд че на Икономическия форум в Санкт Петербург има 20 000 делегати от 140 страни.

    Коментиран от #5, #18

    09:32 06.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пора

    11 27 Отговор
    Путинова русия умира.

    Коментиран от #7, #8, #28

    09:35 06.06.2026

  • 4 Гост

    29 11 Отговор
    Икономическият форум в Санкт Петербург събира 20 000 души от цял свят.
    Атаката е срещу всички тях, не просто срещу Русия.

    Коментиран от #6, #59

    09:35 06.06.2026

  • 5 Мдаа

    12 22 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Затова прати дронове,за да видят аджеба каква е тая сбирщина в Питер.🤣🤣🤣

    Коментиран от #23

    09:36 06.06.2026

  • 6 Не копей.

    11 23 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Атакуват се само легитимни военни обекти.

    Коментиран от #10

    09:37 06.06.2026

  • 7 Руснак

    16 4 Отговор

    До коментар #3 от "Пора":

    И първи ще "Глътнеш боислека"

    09:38 06.06.2026

  • 8 евроукрайна процъфтява

    14 5 Отговор

    До коментар #3 от "Пора":

    Супер си.Чудесен продукт на режима.

    09:38 06.06.2026

  • 9 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    11 24 Отговор
    И 300 с изпълнена задача СЛАВА НА УКРАЙНА смъ..р,тна рашата

    09:39 06.06.2026

  • 10 Последния Софиянец

    11 7 Отговор

    До коментар #6 от "Не копей.":

    Ученически автобус в Луганск.

    09:39 06.06.2026

  • 11 Пич

    19 8 Отговор
    Хахаха, хахаха, тъпите укри се пънат пред "чужденците", за да докажат, че може да гърмят, без тъпоглаво да схващат, че гърмят "по чужденците" в Санкт Петербург...!? И после като им свалят и дроновете, за втори път стават за резил!!!

    Коментиран от #14, #46

    09:41 06.06.2026

  • 12 Мишел

    12 8 Отговор
    Пак нито един дрон не е стигнал до Петроград.

    09:43 06.06.2026

  • 13 Мишел

    9 17 Отговор
    Швеция предава на Украйна руски кораб, превозвал незаконно зърно от окупираните територии. "Caffa" беше задържан през март 2026 г. край южното крайбрежие на Швеция в Балтийско море. Поводът за ареста беше ползването на фалшив флаг - на Гвинея, нарушение на законите за безопасността на корабоплаването и техническа негодност за плаване. От 10 март корабът е бил под арест.

    Коментиран от #16

    09:44 06.06.2026

  • 14 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 13 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Клепар, коя година се пада от тридневната специална военна операция?




    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #21

    09:47 06.06.2026

  • 15 Мишел

    7 11 Отговор
    Украйна атакува масирано военни цели в Руската федерация през нощта на 5 срещу 6 юни, като се прицели в петролни бази, кадетски корпус, ключов военен институт и други мишени. Ударена е петролната база в Уст-Лабинск. АО „Полтавска нефтобаза“ разполага с резервоарен парк, състоящ се от 28 резервоара с общ капацитет 14 950 кубични метра. Компанията доставя гориво на потребители в Краснодарския край и Република Адигея. Нефтобаза „Полтава“ продава бензин А-92 и А-95, различни видове дизелово гориво, керосин ТС-1, мазут и газово гориво.

    09:48 06.06.2026

  • 16 Дон Корлеоне

    5 12 Отговор

    До коментар #13 от "Мишел":

    Хаяско пак крал жито.

    Коментиран от #20

    09:49 06.06.2026

  • 17 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    7 15 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно

    Коментиран от #61

    09:51 06.06.2026

  • 18 хихихи

    9 12 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Сигурно руснаците ще продават цветните си телевизори Електрон.

    Коментиран от #26

    09:52 06.06.2026

  • 19 Механик

    9 13 Отговор
    А на мен Артилериста ми наду главата, че Русия била сила.

    Коментиран от #27

    09:52 06.06.2026

  • 20 Оркистан🤮🤮

    6 11 Отговор

    До коментар #16 от "Дон Корлеоне":

    Крадливите оркове окрадоха всичко достъпно но пак си остава блатни унтери

    09:54 06.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тероризъм

    14 5 Отговор
    Дроновете да летят в Русия за Украйна е нормално,но те започнали да дерибействат над страните на НАТО и ЕС. В Европа почти всички мълчат срамежливо. Мазохисти. ѝСамо Гърция изразила протест. Пострадали Финландия, прибалтийски държави, Румъния ,Турция. Скоро европейската помощ за Украйна ще започне да се взривява върху главите им. Каквото повикало, такова се обадило.

    09:57 06.06.2026

  • 23 Кой ги прати?

    9 5 Отговор

    До коментар #5 от "Мдаа":

    Човека който свири на пиано без ръце ли? Едва ли. Русия воюва против световния далустки капитал.

    09:57 06.06.2026

  • 24 Чичо Тони

    8 9 Отговор
    Тези дронове НЕ излитат от територията на Украйна! Който твърди обратното, да погледне картата.

    Коментиран от #31, #35

    09:58 06.06.2026

  • 25 Последния Софиянец

    6 5 Отговор
    А повече от 300 да в целите, бункерното вика, че било па план, па граэик!

    09:58 06.06.2026

  • 26 Уникална мисъл

    7 3 Отговор

    До коментар #18 от "хихихи":

    Как се сети, боб ли хвърля?

    Коментиран от #32

    09:58 06.06.2026

  • 27 Артилерист

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    Уж беше, преди да нахълта в Украина и Зеленски да поче да я чувализира 24/7!

    10:00 06.06.2026

  • 28 Гост

    6 7 Отговор

    До коментар #3 от "Пора":

    Това го знаят и децата вече, от втарая остана само леш и скрап.

    10:02 06.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Последния Софиянец

    8 6 Отговор
    Утре Армения казва сбогом на блатарите.

    10:03 06.06.2026

  • 31 Мдаа

    5 7 Отговор

    До коментар #24 от "Чичо Тони":

    И в Мариопул ватенките пак пушили.

    10:06 06.06.2026

  • 32 гост

    2 6 Отговор

    До коментар #26 от "Уникална мисъл":

    И аз ги помня тези щайги.....струваха 6 работни заплати .А уж социализма било евтино

    10:08 06.06.2026

  • 33 Z-ахарова

    4 7 Отговор
    Няма да са последните дронове. Съсипахме Русия!

    10:10 06.06.2026

  • 34 az СВО Победа 81

    10 5 Отговор
    Опитът на Лондон и на Брюксел да провалят форума в Петербург не успя.
    Битката продължава поне до есента на тази година, когато тежка криза ще удари цял свят и Европа силно ще пострада, а оттам и ще загуби възможност да продължи войната срещу Русия!

    Коментиран от #38, #40, #42

    10:10 06.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Зеленски съобщи от

    8 4 Отговор

    До коментар #35 от "Z-ахарова":

    Естония

    Коментиран от #41

    10:13 06.06.2026

  • 37 Нещо да се напише

    3 1 Отговор
    Русия прехвана 86 украински дрона.
    Сакън някой дрон да не е прехванат от руснаците и отломките да не станали на прах.

    10:14 06.06.2026

  • 38 Потрес

    9 8 Отговор

    До коментар #34 от "az СВО Победа 81":

    Сега, че си глупак е ясно, ама пък и толкова невеж да си,еее! Глупако ЕС е втората икономика в света( без Великобритания) над 19 трилиона долара БВП. Как глупако фалираш съюза в който живееш и от който Българ4989ия харчи в пъти повече отколкото внася. ОтговориНещастнико

    Коментиран от #43, #51, #58

    10:16 06.06.2026

  • 39 ПрефАнале са ми Дедо ВИА

    3 7 Отговор
    АааааааХахахаха
    Гордостта на у йло, новата Тенекия.. БОЙКИ,..Ута нула! Думкат ГСМ станциите, ОГИН се вие над Порто,..а гостето се кикотат истерично..дека е Без- аналогово ЧУДО... ПВО
    АааааааХахахаха

    10:18 06.06.2026

  • 40 Ще,ама друг път ЩЕ

    3 7 Отговор

    До коментар #34 от "az СВО Победа 81":

    Къде ще се криеш след разгрома на путлеровата кочина?
    Никой предател няма да се отърве.

    10:21 06.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ол1гофрен,

    3 5 Отговор

    До коментар #34 от "az СВО Победа 81":

    Досега ЕС е похарчил за Украйна има няма един процент от своя БВП.Общо помощта от целият свят за Украйна е под 2 процента от приходите му. Та как ще станат тези фантасмагории?Или пишеш колкото да не заспиш.

    10:25 06.06.2026

  • 43 az СВО Победа 81

    6 4 Отговор

    До коментар #38 от "Потрес":

    ЕС е бита карта и бе приземен от две поредни американски администрации - на Байдън и на Тръмп.
    Първата го отряза от ресурсите на РФ, а втората от тези на Близкия Изток.

    Коментиран от #50, #53

    10:25 06.06.2026

  • 44 Истината

    2 3 Отговор
    Тези дето вярват на Радевщината са същите дебили дето вярват и на путьовщината.

    10:27 06.06.2026

  • 45 Всичко от московия е лъжа и измама !

    4 3 Отговор
    Сега остана да кажат с колко цистерни, завода и военни обекти ги прихванаха . 🤣🤣🤣

    10:27 06.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Украйна- нашето спасение

    3 1 Отговор
    Гореща нощ в Санкт Петербург. Подпалиха им трътките. И това е само загрявка, това е само началото. Много лоша карма за изкупуване има.

    10:33 06.06.2026

  • 48 Софиянец

    6 1 Отговор
    Редно е барелефът на генерал Иван Колев да бъде монтиран пред руското посолство!
    Да знаят,че и ние не ги били!

    10:34 06.06.2026

  • 49 Путинката

    4 0 Отговор
    Азъ по принцип, така да се каже, вцеки Божи ден напредвам на Восток! Аха!

    10:35 06.06.2026

  • 50 😂😂😂😂😂😂😂

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "az СВО Победа 81":

    Ставаш все по-смешен.Че и се потиш😅😅.

    10:35 06.06.2026

  • 51 Не на наркотиците!

    0 4 Отговор

    До коментар #38 от "Потрес":

    Лекувай се ,влошаваш се като Зеленски

    10:37 06.06.2026

  • 52 Няма край руският позор

    4 1 Отговор
    Няма.

    10:38 06.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Атина Палада

    5 2 Отговор
    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    10:42 06.06.2026

  • 55 Мистър Cмърт

    5 1 Отговор
    Ъъъъ, гаспада афицери, ъъъъ в чест на ъъъ предстоящата ъъъ пъбеда да извикаме мощно, така че да чуят и умрелите ъъъ вaтянки, три пъти ГРААА ГРААА ГРААААААА!!!

    Коментиран от #56

    10:43 06.06.2026

  • 56 усс.ран русофил

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Мистър Cмърт":

    Аз съм силно възмутен!

    10:43 06.06.2026

  • 57 меню Путина лека закуска

    2 2 Отговор
    Украйна на фурна с ЕС гарнитура.

    10:44 06.06.2026

  • 58 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Потрес":

    Трудно ще обясниш на подобен че сега като яде калмари и ходи на попивка в гърция не е щото е станал по красив.за подобни няма спасение те си живеят с чипа на комуниста.винаги прецакани с надежда и другите да станат като тях.

    10:53 06.06.2026

  • 59 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Талибаните бяха номер едно на форума.нямаше ги ес сащ...ама талибани колкото искаш.всички завиждаме на тоя успех.зеленски не ги разбира обаче нещата и за срам на путин сега гостите трябва да се крият в уж страната дето е голяма работа.

    10:56 06.06.2026

  • 60 Баце

    0 2 Отговор
    Зеления пор нали беше надраскал нещо за преговори и мир...?
    Явно Брендо нещо го е подвел?

    10:59 06.06.2026

  • 61 Доналд

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ":

    Момчее, момиче..? - най-вероятно ТО, да ти кажа само, че фентанила е много опасен и смъртоносен, откажи се докато е време.

    11:02 06.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Свой

    1 0 Отговор
    Путин нанесе непоправими щети на Русия, той е истинска чума за руския и украинския народи. Историята ще му отреди най-позорното място. Бог вижда.

    11:07 06.06.2026