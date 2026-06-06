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Министър Пулев: Има шокиращи данни за нарушения на икономически и търговски практики

Министър Пулев: Има шокиращи данни за нарушения на икономически и търговски практики

6 Юни, 2026 12:00 1 301 40

  • александър пулев-
  • нарушения-
  • търговски практики

Той допълни, че предстои публично представяне на събраната информация

Министър Пулев: Има шокиращи данни за нарушения на икономически и търговски практики - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Шокиращи данни за нарушения на добрите икономически и търговски практики, включително авансови плащания до 100% и договори без реално изпълнение. Това каза в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ вицепремиерът Александър Пулев. По думите му предстои представяне на информация за „корупционни и скандални схеми“, случвали се през последните години, като има и „сериозни съмнения за корупция“ в ключови икономически структури.

Вицепремиерът очерта и визията на правителството, като акцентира върху реформаторските цели.

„Имаме едно правителство, което има всичката нужна реформаторска воля и енергия да се справи с всичките кризи и предизвикателства. Разбира се подготвили сме цялостна реформа, която да подкрепи държавата, ускори икономическия растеж, но трябва да се справим на първо място с тежкото наследство, което ни беше оставено от предишните управляващи.“

По думите му кабинетът не търси оправдания, а ясна изходна база за работа.

„Ние не искаме да се оправдаваме, но искаме да знаем стартиращата базата, на която да започнем да градим с всички конструктивни политики и реформи, които вече сме задвижили.“

Пулев разкри, че първите действия в министерството са били насочени към финансов контрол, като е спрял всички плащания по договори по обществени поръчки в министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Той допълни, че предстои публично представяне на събраната информация.

„Има там вече достатъчно информация, за да направим след няколко дни смислен брифинг. Аз ще съм готов заедно с екипа да разкрия всички корупционни и скандални схеми, които са се случвали през последните години. Има неща, които наистина са шокиращи, има неща, които са свързани с потъпкване на всички добри икономически и търговски практики като авансиране до 100% плащания на договори, индексация на аванси срещу, които нищо не е получено, имаме много сериозни съмнения за корупция в големите структури, определящи икономиката.“

Пулев уточни, че това е само първата стъпка от по-широк план за действия. Втората е предприемане на действия, за да има резултат, обясни още той.

Вицепремиерът коментира и работата по структурите в рамките на ДКК, като посочи, че е търсил баланс между ново ръководство и съществуващ капацитет. По думите му първоначалните оценки за състоянието на структурите са били противоречиви.

„Имахме сигнали от търговски контрагенти, от хора, които са свързани със структурите, които ни дадоха обратна визия за състоянието на дружествата и съответно аз нямам друг избор освен да заздравя съветите на директорите, да намеря хора, които имат нужния сплав между силен международен и административен опит.“

В тази рамка той коментира и назначението на Росен Христов, като подчерта ролята му в съвета на директорите и неговия опит в преструктуриране на дружества.

"Той прие предизвикателството на тази роля. И прие тази роля в голяма степен като жест и реверанс към нашето управление. Той ще работи за 1770 евро, тоест 10 пъти под тази стойност, която беше обявена публично. Имахме там изказвания на народни представители, които буквално за 30 секунди изрекоха 3 лъжи. Искам тук да използвам тази платформа да ви кажа, че заплатите в ДКК на ниво съвет на директорите са нормализирани. И очаквам аз там хората да имат силната мотивация да преструктурират дружеството, за да могат да заработят икономическите процеси в страната. Те не са дошли там, за да бъдат на държавна хранилка.“

Вицепремиерът заяви, че отпадането на идеята за покупка на ракети за 1 млрд. евро е свързано с оценката за тежкото състояние на публичните финанси и необходимостта от фискална консолидация, като подчерта, че социалните разходи и данъците няма да бъдат пипани, а се залага на ограничаване на разходите и структурни реформи, докато се обсъжда и възможност за умерено теглене на дълг при ясни правила.

Той допълни, че „дългът не е мръсна дума“, ако се използва за реформи и инвестиции, и посочи, че в миналото подобни средства често са били използвани неефективно, включително за политически цели, докато сега целта е стабилизиране на икономиката в съответствие с европейските изисквания.

Вицепремиерът обяви и предстояща пълна ревизия в Българската банка за развитие.

„Ще бъде назначен пълен одит, пълна ревизия, както в ББР, така и в АД, така и в ДКК.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Знаем

    19 6 Отговор
    Ами има. Нали затова избрахме вас. Не за да ни разказвате неща, които знаем, а да ги промените. Аре стига вече сте се шокирали, ами започнете и да работите, да не си отидете преждевременно! Докога ще я карате на Шок/БоНба?

    Коментиран от #8, #14, #29

    12:05 06.06.2026

  • 2 хаха

    21 5 Отговор
    То само с дрънкане не става бе прошляк.

    Защо мислиш байганьовците гласуваха за вас? Къде е икономическа полиция?
    Къде е данъчното?

    „Има там вече достатъчно информация, за да направим след няколко дни смислен брифинг"
    Брифинги щял да прави питека. ХАХАХА

    Коментиран от #6

    12:06 06.06.2026

  • 3 Така си пишете законите

    16 2 Отговор
    Забранете авансовите плащания със закон!

    12:08 06.06.2026

  • 4 име

    8 11 Отговор
    Педроханците упорито отказват да осмислят и признаят, че ПП-ДБ са същите като боко и шиша. Кой крепеше правитолството на жулезко водопада при 5-6 вота на недоверие: педроханци, че да не взими нищо да се размъти около Баба Алино.

    12:08 06.06.2026

  • 5 ....

    15 1 Отговор
    А който е получил авансово парии не си е свършил работата - ПРИ БАЙ СТАВРИ!

    12:08 06.06.2026

  • 6 име

    8 15 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    ПеПедофилите, които очакват незабавни резултати в изриването 20 годишни бакии, моля да се обърнат към украинската посланичка. Тя е по бързите действия, поне що се отнася до ДАНС, ама може и за друго да свърши работа.

    12:10 06.06.2026

  • 7 Ааа

    17 5 Отговор
    Драпаха, драпаха за власт и сега шокиран бил и не знаел какво да прави! Ами като си шокиран, подавай оставка и да идва следващия. Докога ще ви чакаме да ви отминат шоковете и да се хванете да свършите нещо?

    12:11 06.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ето !

    5 2 Отговор
    Това Е !

    Българската !

    Идентичност !

    Коментиран от #13

    12:12 06.06.2026

  • 10 Хмм

    7 5 Отговор
    това за високата заплата от 18 минимални заплати го каза Асен Василев, ами съдете го, говорят глупости, после се надяват на 121 депутати

    12:13 06.06.2026

  • 11 Грийн сок

    18 6 Отговор
    Стига рИвахте бе неможачи.
    Цял гардероб със зелени чорапи сте.

    Коментиран от #22

    12:13 06.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Нито Черното е Черно !Нито Бялото е Бяло

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ето !":

    Нито Бялото е Бялото е Бяло !

    12:14 06.06.2026

  • 14 Ами

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Знаем":

    поканили го, говори, искате само мирчев ли да слушаме

    12:14 06.06.2026

  • 15 Краснов

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "кво мрънкаш":

    Чакай, че се обърках нещо. Козяците и копейките не са ли едно и също вече?

    12:14 06.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гражданин

    12 3 Отговор
    Къв си ти беее?

    12:16 06.06.2026

  • 18 Агенция ЕЖК пак

    13 2 Отговор
    Пак ни осведомява агенцечия, ,Една жена каза, , къде има, кой е подписал за колко....празни думи на празен човек. Сега пак ще излезe Теменушка и ще каже ,,ми не е вярно,,, и нейното е вярно точно толкова. Новите собрутчета, ама по две. Тоя мрънка и се гърчи като червей, че били нови и не знаели......, ами махайте се тогава, не се измъчнайте.

    12:19 06.06.2026

  • 19 Пульо

    11 1 Отговор
    се е надявал да няма данни за корупция??? П Гнусни сте! Гнусни негодници, избраха ви да плямпате глупости и да облъчвате хората че каквото и да правите корупцията е виновна. Оставка сульовци.

    12:21 06.06.2026

  • 20 умереничко теглененце

    9 1 Отговор
    на дългченце и още мъничко инфлацийка

    12:21 06.06.2026

  • 21 Това е Добре !

    1 5 Отговор
    Искаме !

    Още !

    12:27 06.06.2026

  • 22 Иматне !

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Грийн сок":

    И Гуменетки !

    12:28 06.06.2026

  • 23 Пульо на баща си Сульо

    11 0 Отговор
    Още се ослушвайте и възстановявайте кадрите на ГЕРБСДС, ДПС, ППДБ, БСП и ИТН по министерства и структури! Още малко ще ви гледаме сеира и после ще летят паветата!

    12:31 06.06.2026

  • 24 Това ,

    8 0 Отговор
    че има и ще има е абсолютно очаквано и предвидимо , но с тази констатация и нищо конструктивно , никакъв подробен етапен план и организация , а само теглене на борчове , не само , че ситуацията ще се подобрява , а още повече ще се влошава ! То няма и накъде повече !

    12:34 06.06.2026

  • 25 име

    9 4 Отговор
    Радевите олигарси откраднаха 4,3 млрд.евро за 1 месец и дефицита скочи от 3 на 7.4%. Преди тях правителството на Желязков с гласовете на ГЕРБ,БСП,ИТН и Пеевски гласуваха 70% увеличение на заплатите на полиция,военни, ДАНС и 50% на администрацията. Кога ще вземете мерки Радев? Само ПП/ДБ гласуваха против и депутата от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов написа и постна снимките на всички народни представители от ПП/ДБ - Запомнете тези хора. Те са против увеличението на заплатите на Българските полицаи със 70%. Радев трябва да бъде изритан и съден.

    Коментиран от #31

    12:35 06.06.2026

  • 26 Анонимен

    7 1 Отговор
    Предстои оставка за регресите Червенитеолигарси зад вас вън Да си върнем държавата

    Коментиран от #37

    12:36 06.06.2026

  • 27 Хо хо

    9 2 Отговор
    Човека е притеснен от нещо. Трепери като трепетлика и се е тикосал. Така е в полувоенното правителство, изпълняваш команди без да се ослушваш. Как е с лицевите и коремните, нещо лабав ми се вижда.

    12:36 06.06.2026

  • 28 Радев

    10 1 Отговор
    до тук само оправдания, обяснения, " нужния сплав " и други засукани лакърдии, нови два дълга- вътрешен и външен и нищо, нула работа!
    Инфлацията расте всеки ден!

    12:37 06.06.2026

  • 29 Анонимен

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Знаем":

    Ша променят 4 милиарда изтеглих ей така а ти какво видя малоумници червените яко грабят лъжат безбожно

    Коментиран от #39

    12:39 06.06.2026

  • 30 Няма и не може да има такова обръщение

    5 0 Отговор
    Защото министър не е и не може да бъде титла. Тоест никой не е и не може да бъде министър сам по себе си. Дори да е министър без портфейл. Винаги се изписва министерстеото. В случая това е министерство на икономиката иновациите и индустрията а министъра е вицепремиер. И така трябва да се изпише а не като титла или като малко име при цялото ми уважение.

    12:40 06.06.2026

  • 31 Радев трябва да бъде изритан и съден

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "име":

    заедно със сглобкаджийте Кокорокировци, Тиви, Прасета, Соколи, Фритюрници и Чалгари!

    12:41 06.06.2026

  • 32 Небесата Годзила Евато

    4 0 Отговор
    Аз викам да направим пак ено подскачане по жълтите павета!👹

    12:42 06.06.2026

  • 33 Естествено,

    5 0 Отговор
    Радев спря точно готовия договор за ракетите на авиацията.

    Няма да съкрати администрацията или безбройните полицаи, охранители, всевъзможни инспектори и т.н.

    Точно армията и флота съкрати в тия военни времена!

    Кремъл доволен!

    12:46 06.06.2026

  • 34 Това че електронните медии

    0 1 Отговор
    Тоест телевизията и радиото ползват същия прийом да наричат министрите Министър Иванов или Министър Стоянов не значи че е правилно. Винаги се споменава на какво министерство е министър. Например министъра на културата или министъра на спорта.

    12:48 06.06.2026

  • 35 Само да кажа че вицепремиера ми направи

    0 3 Отговор
    Много добро впечатление от самото начало и до сега. С голямо уважение съм. Критиката ми е към авторката.

    12:51 06.06.2026

  • 36 Много интелигентен човек

    0 3 Отговор
    Обаче журналистите всичко развалят.

    12:53 06.06.2026

  • 37 оня с коня

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Анонимен":

    Прав сте анонимен ( ПРОМЯНА). Масови протести и арест за радевите крадци и олигарси!!!

    12:53 06.06.2026

  • 38 Факти

    1 0 Отговор
    Рибата се вмирисва от към главата.

    12:58 06.06.2026

  • 39 Зъл пес

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Анонимен":

    Не изтеглиха ей така,а фатмака има да се разплаща с неговите олигарси.Отдавна казвам че обръчите около него ще си искат даденото на фатмака.Така че скоро няма да видим бел ден,поне докато не го разкараме.

    13:13 06.06.2026

  • 40 Няма

    0 0 Отговор
    Нужда да паоагалстеаш още Кирил Петков разкри дадените за язовири милиони и нищо несвършеното.Фори за ареста на Тиквата имаше 400 странници дадени в прокуратурата,но мафиотите не работят.А доказаната кражба със завършено разследване за присвоените в чували 56 милиона покриха делото да не пострадат шопарите.Фактите ги има ,стига игрички.Ядно е ,че трябва да започнете със съдебната система и реформите.Омтъзнс ни от празните ви приказки страхливци.И не го защитавай този некадърник Роден Христов Ами го махай,защото ти ще ядеш салама.Като не чувате хората си отивате.Нямаме вече нерви да ви траем въжеиграчи.

    13:46 06.06.2026

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