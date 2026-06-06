Министър Пулев: Има шокиращи данни за нарушения на икономически и търговски практики

Шокиращи данни за нарушения на добрите икономически и търговски практики, включително авансови плащания до 100% и договори без реално изпълнение. Това каза в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ вицепремиерът Александър Пулев. По думите му предстои представяне на информация за „корупционни и скандални схеми“, случвали се през последните години, като има и „сериозни съмнения за корупция“ в ключови икономически структури.
Вицепремиерът очерта и визията на правителството, като акцентира върху реформаторските цели.
„Имаме едно правителство, което има всичката нужна реформаторска воля и енергия да се справи с всичките кризи и предизвикателства. Разбира се подготвили сме цялостна реформа, която да подкрепи държавата, ускори икономическия растеж, но трябва да се справим на първо място с тежкото наследство, което ни беше оставено от предишните управляващи.“
По думите му кабинетът не търси оправдания, а ясна изходна база за работа.
„Ние не искаме да се оправдаваме, но искаме да знаем стартиращата базата, на която да започнем да градим с всички конструктивни политики и реформи, които вече сме задвижили.“
Пулев разкри, че първите действия в министерството са били насочени към финансов контрол, като е спрял всички плащания по договори по обществени поръчки в министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.
Той допълни, че предстои публично представяне на събраната информация.
„Има там вече достатъчно информация, за да направим след няколко дни смислен брифинг. Аз ще съм готов заедно с екипа да разкрия всички корупционни и скандални схеми, които са се случвали през последните години. Има неща, които наистина са шокиращи, има неща, които са свързани с потъпкване на всички добри икономически и търговски практики като авансиране до 100% плащания на договори, индексация на аванси срещу, които нищо не е получено, имаме много сериозни съмнения за корупция в големите структури, определящи икономиката.“
Пулев уточни, че това е само първата стъпка от по-широк план за действия. Втората е предприемане на действия, за да има резултат, обясни още той.
Вицепремиерът коментира и работата по структурите в рамките на ДКК, като посочи, че е търсил баланс между ново ръководство и съществуващ капацитет. По думите му първоначалните оценки за състоянието на структурите са били противоречиви.
„Имахме сигнали от търговски контрагенти, от хора, които са свързани със структурите, които ни дадоха обратна визия за състоянието на дружествата и съответно аз нямам друг избор освен да заздравя съветите на директорите, да намеря хора, които имат нужния сплав между силен международен и административен опит.“
В тази рамка той коментира и назначението на Росен Христов, като подчерта ролята му в съвета на директорите и неговия опит в преструктуриране на дружества.
"Той прие предизвикателството на тази роля. И прие тази роля в голяма степен като жест и реверанс към нашето управление. Той ще работи за 1770 евро, тоест 10 пъти под тази стойност, която беше обявена публично. Имахме там изказвания на народни представители, които буквално за 30 секунди изрекоха 3 лъжи. Искам тук да използвам тази платформа да ви кажа, че заплатите в ДКК на ниво съвет на директорите са нормализирани. И очаквам аз там хората да имат силната мотивация да преструктурират дружеството, за да могат да заработят икономическите процеси в страната. Те не са дошли там, за да бъдат на държавна хранилка.“
Вицепремиерът заяви, че отпадането на идеята за покупка на ракети за 1 млрд. евро е свързано с оценката за тежкото състояние на публичните финанси и необходимостта от фискална консолидация, като подчерта, че социалните разходи и данъците няма да бъдат пипани, а се залага на ограничаване на разходите и структурни реформи, докато се обсъжда и възможност за умерено теглене на дълг при ясни правила.
Той допълни, че „дългът не е мръсна дума“, ако се използва за реформи и инвестиции, и посочи, че в миналото подобни средства често са били използвани неефективно, включително за политически цели, докато сега целта е стабилизиране на икономиката в съответствие с европейските изисквания.
Вицепремиерът обяви и предстояща пълна ревизия в Българската банка за развитие.
„Ще бъде назначен пълен одит, пълна ревизия, както в ББР, така и в АД, така и в ДКК.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Знаем
Коментиран от #8, #14, #29
12:05 06.06.2026
2 хаха
Защо мислиш байганьовците гласуваха за вас? Къде е икономическа полиция?
Къде е данъчното?
„Има там вече достатъчно информация, за да направим след няколко дни смислен брифинг"
Брифинги щял да прави питека. ХАХАХА
Коментиран от #6
12:06 06.06.2026
3 Така си пишете законите
12:08 06.06.2026
4 име
12:08 06.06.2026
5 ....
12:08 06.06.2026
6 име
До коментар #2 от "хаха":ПеПедофилите, които очакват незабавни резултати в изриването 20 годишни бакии, моля да се обърнат към украинската посланичка. Тя е по бързите действия, поне що се отнася до ДАНС, ама може и за друго да свърши работа.
12:10 06.06.2026
7 Ааа
12:11 06.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ето !
Българската !
Идентичност !
Коментиран от #13
12:12 06.06.2026
10 Хмм
12:13 06.06.2026
11 Грийн сок
Цял гардероб със зелени чорапи сте.
Коментиран от #22
12:13 06.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Нито Черното е Черно !Нито Бялото е Бяло
До коментар #9 от "Ето !":Нито Бялото е Бялото е Бяло !
12:14 06.06.2026
14 Ами
До коментар #1 от "Знаем":поканили го, говори, искате само мирчев ли да слушаме
12:14 06.06.2026
15 Краснов
До коментар #8 от "кво мрънкаш":Чакай, че се обърках нещо. Козяците и копейките не са ли едно и също вече?
12:14 06.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гражданин
12:16 06.06.2026
18 Агенция ЕЖК пак
12:19 06.06.2026
19 Пульо
12:21 06.06.2026
20 умереничко теглененце
12:21 06.06.2026
21 Това е Добре !
Още !
12:27 06.06.2026
22 Иматне !
До коментар #11 от "Грийн сок":И Гуменетки !
12:28 06.06.2026
23 Пульо на баща си Сульо
12:31 06.06.2026
24 Това ,
12:34 06.06.2026
25 име
Коментиран от #31
12:35 06.06.2026
26 Анонимен
Коментиран от #37
12:36 06.06.2026
27 Хо хо
12:36 06.06.2026
28 Радев
Инфлацията расте всеки ден!
12:37 06.06.2026
29 Анонимен
До коментар #1 от "Знаем":Ша променят 4 милиарда изтеглих ей така а ти какво видя малоумници червените яко грабят лъжат безбожно
Коментиран от #39
12:39 06.06.2026
30 Няма и не може да има такова обръщение
12:40 06.06.2026
31 Радев трябва да бъде изритан и съден
До коментар #25 от "име":заедно със сглобкаджийте Кокорокировци, Тиви, Прасета, Соколи, Фритюрници и Чалгари!
12:41 06.06.2026
32 Небесата Годзила Евато
12:42 06.06.2026
33 Естествено,
Няма да съкрати администрацията или безбройните полицаи, охранители, всевъзможни инспектори и т.н.
Точно армията и флота съкрати в тия военни времена!
Кремъл доволен!
12:46 06.06.2026
34 Това че електронните медии
12:48 06.06.2026
35 Само да кажа че вицепремиера ми направи
12:51 06.06.2026
36 Много интелигентен човек
12:53 06.06.2026
37 оня с коня
До коментар #26 от "Анонимен":Прав сте анонимен ( ПРОМЯНА). Масови протести и арест за радевите крадци и олигарси!!!
12:53 06.06.2026
38 Факти
12:58 06.06.2026
39 Зъл пес
До коментар #29 от "Анонимен":Не изтеглиха ей така,а фатмака има да се разплаща с неговите олигарси.Отдавна казвам че обръчите около него ще си искат даденото на фатмака.Така че скоро няма да видим бел ден,поне докато не го разкараме.
13:13 06.06.2026
40 Няма
13:46 06.06.2026