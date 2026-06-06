Днес изтича срокът за премахване на оградата на незаконния град в "Баба Алино"

Днес изтича срокът, който регионалната дирекция по горите постави на украинската корпорация КУБ за премахване на оградата на незаконното селище в местността Баба Алино. Ако това не стане, още утре ще се премине към принудително ѝ събаряне.
По данни на Регионалната дирекция по горите във Варна имотите в местността Баба Алино попадат в жилищна зона за ниско строителство, но трудно ще се превърнат в урбанизирана зона. В момента тече проверка в община Варна, предстят такива действия и във ВиК.
Прокуратурата води няколко разследвания - за незаконно строителство, фалшиви документи и бездействие на длъжностни лица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Нещо
11:43 06.06.2026
3 Дориана
Коментиран от #11
11:47 06.06.2026
4 Защо изтрихте коментар 1
11:50 06.06.2026
5 Али Бабаич от Алиновка, Украина
11:52 06.06.2026
6 Ний ша Ва упрайм
11:52 06.06.2026
7 АГАТ а Кристи
11:58 06.06.2026
8 Пушилка само
Всичко ще заметат!
Всички беззакония през съд ли трябва да минат, за да се запорират сметките на престъпниците, или може и предварително?
Пак ли варненци ще платят сметките на бандитите?
Коментиран от #13
12:07 06.06.2026
9 SDEЧЕВ
12:11 06.06.2026
10 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб
Вината е българите. ИНАЧЕ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ ДЪРЖАВНИ ТИЯ НА ХРАНИЛКАТА ЩЕ БЪДАТ УСЪДЕНИ И В СТАЗБУРГ. ЗАРАДИ ТАКИВА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ СТРАДАТ И НЯКОЙ МИЗЕРУВАТ МНОГО.БЪЛГАРИ ОСТАНАЛИ ДА.ЖИВЕЯТ В БЪЛГАРИЯ.ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ ИМ ОПРЕДЕЛЯТ ПОРЦИОНА МЕСЕЧЕН ЗА ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ ДАВАТ ИМ ТРОХИЧКИ А ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ КРАДЪТ ЛЪЖАТ БАЛАМОСВАТ НАРОДА В БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ ДОСТА ГОДИНИ.ФАКТИ
12:12 06.06.2026
11 Никси
До коментар #3 от "Дориана":А не е ли по добре това да не се бута а да се Одържавй някъкси със закон в полза на Държавата ни и да се настанят там възрасти хора в неравностойно положение социално слаби, то като го събори кво от това ще изглежда една пуста ливада или развалина , а така поне ще се ползва от хора па дори и да се превърне в някакъв Санаториум !!!.
Коментиран от #15, #16
12:15 06.06.2026
12 ПЪЛНИ Глупости
12:18 06.06.2026
13 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #8 от "Пушилка само":Някой ще обясни ли какъв е реалния проблем, А НЕ ФОРМАЛНИЯТ, в "Баба Алино"? Виличките имат вода, имат канализация, имат ток, телефон, интернет, но пък нямали "КИТАП", е и...?
Коментиран от #18
12:29 06.06.2026
14 Сатана Z
12:32 06.06.2026
15 СВО 1 563 дни РЕЗИЛ
До коментар #11 от "Никси":Узаконявай незаконното в разрез с всички закони.
Само така България ще започне да се развива нормално.
12:34 06.06.2026
16 Не -не е,
До коментар #11 от "Никси":защото ЗАКОНА казва съвсем друго. В противен случай, това се нарича беззаконие. Между другото правилно е да изписва НЯКАК СИ, а не някЪк си.
Коментиран от #19
12:35 06.06.2026
17 горчив опит
12:35 06.06.2026
18 СВО 1 563 дни РЕЗИЛ
До коментар #13 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Нищо особено. Трябва само да се съборят за сметка на инвеститора, а ако не иска за сметка на общината, която след това да го съди.
12:36 06.06.2026
19 Никси
До коментар #16 от "Не -не е,":Това проблем ли че съм убъркал една буква , и просто си давам мойто мнение а не че е нещо и нищо лично !!!.
Коментиран от #22
12:45 06.06.2026
20 в кратце
12:51 06.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Лопата Орешник
До коментар #19 от "Никси":Убъркал си още една , пише се Объркал!
Коментиран от #23, #24
13:05 06.06.2026
23 Така е
До коментар #22 от "Лопата Орешник":Не се пише ти пубъркал ли си се или ти пубъркан ли си , а се пише ти пОбъркал ли си се или ти пОбъркан ли си моя грешка и понеже пиша от един таблет а не от компютъра и пръстите ми са шофьорски а не на пияният , да не убидя някой музикант или музикантини както казваше З.А.ПАВЕЛ ПОПАНДОВ в един култов филм за времето си !!!.
13:31 06.06.2026
24 Пиянист
До коментар #22 от "Лопата Орешник":да кажем !!!.
13:33 06.06.2026
25 Ние сме пределно ясни
Защото ЕС ще ни заклейми, че докато Украйна се бори да възпре руската заплаха за Европа, ние забиваме нож в гърба на Украйна !
13:43 06.06.2026
26 Ние сме ясни
Защото ЕС ще ни заклейми, че докато Украйна се бори да възпре руската заплаха за Европа, ние забиваме нож в гърба на Украйна !
13:45 06.06.2026