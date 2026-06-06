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Днес изтича срокът за премахване на оградата на незаконния град в "Баба Алино"

Днес изтича срокът за премахване на оградата на незаконния град в "Баба Алино"

6 Юни, 2026 11:40 1 223 26

  • баба алино-
  • незаконно строителство-
  • варна

Прокуратурата води няколко разследвания

Днес изтича срокът за премахване на оградата на незаконния град в "Баба Алино" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Днес изтича срокът, който регионалната дирекция по горите постави на украинската корпорация КУБ за премахване на оградата на незаконното селище в местността Баба Алино. Ако това не стане, още утре ще се премине към принудително ѝ събаряне.

По данни на Регионалната дирекция по горите във Варна имотите в местността Баба Алино попадат в жилищна зона за ниско строителство, но трудно ще се превърнат в урбанизирана зона. В момента тече проверка в община Варна, предстят такива действия и във ВиК.

Прокуратурата води няколко разследвания - за незаконно строителство, фалшиви документи и бездействие на длъжностни лица.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Нещо

    15 2 Отговор
    като нищо !

    11:43 06.06.2026

  • 3 Дориана

    33 5 Отговор
    Не само оградата всички незаконни постройки край Варна Баба Алино трябва да бъдат съборени, разрушени с багери, а замесените украинци заедно с техния корумпиран украински посланик да напуснат България. Щом той се е застъпил за Олег Невзоров означава, че е корумпиран и взел подкуп. Същото се отнася и за българските корумпирани политици и чиновници , които трябва да влязат в затвора.

    Коментиран от #11

    11:47 06.06.2026

  • 4 Защо изтрихте коментар 1

    24 2 Отговор
    ве поръчкови боклуци украински?!

    11:50 06.06.2026

  • 5 Али Бабаич от Алиновка, Украина

    9 14 Отговор
    Нема се разберем с добро! Това е наша изконна територия!

    11:52 06.06.2026

  • 6 Ний ша Ва упрайм

    27 1 Отговор
    махай! Проблема има едно просто решение щом сградите са незаконни спира са водата и тока им!

    11:52 06.06.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    20 3 Отговор
    Боко е натовари всички зайци от зайчарника, взел е със себе си и украинката и пътуват за Варна. С гърдите си, + зайците, + посланничката ще застанат пред багерите и булдозерите. Рушвета трябва да се брани !

    11:58 06.06.2026

  • 8 Пушилка само

    13 2 Отговор
    Прах в очите!
    Всичко ще заметат!
    Всички беззакония през съд ли трябва да минат, за да се запорират сметките на престъпниците, или може и предварително?
    Пак ли варненци ще платят сметките на бандитите?

    Коментиран от #13

    12:07 06.06.2026

  • 9 SDEЧЕВ

    3 17 Отговор
    Попадат в зона за ниско строителство, но трудно ще се урбанизират. Защо ли .? Защото ОУП на Варна е врата в полето. Има план за развитие , но всички папкаджии са го оградили и не дават. Хората построиха градове в морето и привлякоха хора от цял свят, тука дошъл баланс инвеститор да инвестира в държавата джунгла и го направиха на Мати маскара. Неблагодарно е племето Булгаро и подло и завистливо,.

    12:11 06.06.2026

  • 10 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    3 4 Отговор
    ТРЯБВА ПЪРВО ДА СЕ ПРЕМАХНА БЪЛГАРСКИТЕ КОРУМПЕТА КРАДЦИ ТИЯ НА ХРАНИЛЙАТА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ТЕ.А ОБЕКТИТЕ И ОГРАДАТА СПОРЕД ДОКУМЕНТИТЕ ИЗДАДЕНИ НА СЪВЕСТНИТЕ ИЗРЯДНИ ЧУЖДЕНЦИ ИНВЕСТИТОРИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ КОРУМПЕТА И КРАДЦИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ И СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО СА РАБОРИЛИ ТАМ ЧУЖДЕНЦИТЕ УКРАЙНЦИ ЗАКОННО.
    Вината е българите. ИНАЧЕ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ ДЪРЖАВНИ ТИЯ НА ХРАНИЛКАТА ЩЕ БЪДАТ УСЪДЕНИ И В СТАЗБУРГ. ЗАРАДИ ТАКИВА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ СТРАДАТ И НЯКОЙ МИЗЕРУВАТ МНОГО.БЪЛГАРИ ОСТАНАЛИ ДА.ЖИВЕЯТ В БЪЛГАРИЯ.ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ ИМ ОПРЕДЕЛЯТ ПОРЦИОНА МЕСЕЧЕН ЗА ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ ДАВАТ ИМ ТРОХИЧКИ А ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ КРАДЪТ ЛЪЖАТ БАЛАМОСВАТ НАРОДА В БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ ДОСТА ГОДИНИ.ФАКТИ

    12:12 06.06.2026

  • 11 Никси

    10 8 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    А не е ли по добре това да не се бута а да се Одържавй някъкси със закон в полза на Държавата ни и да се настанят там възрасти хора в неравностойно положение социално слаби, то като го събори кво от това ще изглежда една пуста ливада или развалина , а така поне ще се ползва от хора па дори и да се превърне в някакъв Санаториум !!!.

    Коментиран от #15, #16

    12:15 06.06.2026

  • 12 ПЪЛНИ Глупости

    10 3 Отговор
    И сега пак почват Украинците са виновни??? НЕ НАШИТЕ са виновни те са позволили да се случи това ,виновни са калинките дето мишкуват по държавните институции дето са прости на джапанка !Ако ТЕ си бяха на мястото това нямаше да се случи !Няма държава има МОЙ ЧОВЕК !Що не подкарат шиши за КТБ,Булгартабак а се хванаха за тия !! Няма държава ,има опростачена територия която се наливат и друсат като ненормални

    12:18 06.06.2026

  • 13 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 10 Отговор

    До коментар #8 от "Пушилка само":

    Някой ще обясни ли какъв е реалния проблем, А НЕ ФОРМАЛНИЯТ, в "Баба Алино"? Виличките имат вода, имат канализация, имат ток, телефон, интернет, но пък нямали "КИТАП", е и...?

    Коментиран от #18

    12:29 06.06.2026

  • 14 Сатана Z

    3 4 Отговор
    Строителите да не е се доближават до оградата защото Укрите са я минирали,а да извикат сапьори

    12:32 06.06.2026

  • 15 СВО 1 563 дни РЕЗИЛ

    8 4 Отговор

    До коментар #11 от "Никси":

    Узаконявай незаконното в разрез с всички закони.
    Само така България ще започне да се развива нормално.

    12:34 06.06.2026

  • 16 Не -не е,

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Никси":

    защото ЗАКОНА казва съвсем друго. В противен случай, това се нарича беззаконие. Между другото правилно е да изписва НЯКАК СИ, а не някЪк си.

    Коментиран от #19

    12:35 06.06.2026

  • 17 горчив опит

    3 0 Отговор
    Ще има хора, които са си дали парите и ще пият една студена вода. Така е, когато купуваш на зелено - има риск, но пък е по-евтино. Изводът от всичко говорено дотук е да се купуват само готови жилища. Всеки има глава на раменете си и да си преценява. Понякога по-евтиното излиза много по-скъпо.

    12:35 06.06.2026

  • 18 СВО 1 563 дни РЕЗИЛ

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Нищо особено. Трябва само да се съборят за сметка на инвеститора, а ако не иска за сметка на общината, която след това да го съди.

    12:36 06.06.2026

  • 19 Никси

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Не -не е,":

    Това проблем ли че съм убъркал една буква , и просто си давам мойто мнение а не че е нещо и нищо лично !!!.

    Коментиран от #22

    12:45 06.06.2026

  • 20 в кратце

    0 0 Отговор
    "На Баба ми Аленото"

    12:51 06.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Лопата Орешник

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Никси":

    Убъркал си още една , пише се Объркал!

    Коментиран от #23, #24

    13:05 06.06.2026

  • 23 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Лопата Орешник":

    Не се пише ти пубъркал ли си се или ти пубъркан ли си , а се пише ти пОбъркал ли си се или ти пОбъркан ли си моя грешка и понеже пиша от един таблет а не от компютъра и пръстите ми са шофьорски а не на пияният , да не убидя някой музикант или музикантини както казваше З.А.ПАВЕЛ ПОПАНДОВ в един култов филм за времето си !!!.

    13:31 06.06.2026

  • 24 Пиянист

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Лопата Орешник":

    да кажем !!!.

    13:33 06.06.2026

  • 25 Ние сме пределно ясни

    0 0 Отговор
    Нищо няма да направят, ние също !
    Защото ЕС ще ни заклейми, че докато Украйна се бори да възпре руската заплаха за Европа, ние забиваме нож в гърба на Украйна !

    13:43 06.06.2026

  • 26 Ние сме ясни

    0 0 Отговор
    Нищо няма да направят, ние също !
    Защото ЕС ще ни заклейми, че докато Украйна се бори да възпре руската заплаха за Европа, ние забиваме нож в гърба на Украйна !

    13:45 06.06.2026

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