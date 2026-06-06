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Ливански войници бяха убити при израелски удар, насочен срещу техния военен автомобил

Ливански войници бяха убити при израелски удар, насочен срещу техния военен автомобил

6 Юни, 2026 11:44 888 7

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  • израел-
  • иран

Ливанската армия избягва да се намесва в сблъсъците между "Хизбула" и Израел и не участва в настоящия конфликт

Ливански войници бяха убити при израелски удар, насочен срещу техния военен автомобил - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няколко ливански военни, включително един офицер, бяха убити при израелски удар, насочен срещу техния военен автомобил на пътя Хардали–Набатия в Южен Ливан, съобщи ливанската армия, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Ливанската армия избягва да се намесва в сблъсъците между "Хизбула" и Израел и не участва в настоящия конфликт, отбелязва агенцията.

Снощи израелски войници убиха и седеммесечно палестинско момченце, след като откриха огън по автомобила на родителите му в окупирания Западен бряг, заявиха палестинските здравни власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Сам Фахд Абу Хайкал е бил убит вечерта, а родителите му са били ранени, докато пътували в района Тел Румейда, южно от Хеброн, според министерството. Официалната палестинска агенция УАФА съобщи, че бебето е било ранено, след като е било ударено в челюстта от същия куршум, който е ранил майка му. По-късно то е починало от раните си. Бащата, Фахд Абдул Азиз Абу Хайкал, преподавател в Университета във Витлеем, е бил прострелян в ръката.

Семейството е пътувало от Витлеем към Хеброн, за да посети роднини, когато войниците са открили огън, съобщава агенцията. Погребението на бебето се очаква по-късно днес.

Израелската армия заяви снощи, че войници са стреляли по автомобил, който според тях се е движел ускорено, насочвайки се към тях, в района на Хеброн. Войниците са отговорили с единични изстрели, ранявайки трима палестинци, които са били откарани за лечение. Армията съобщи, че първоначалното разследване е установило, че ранените са били невъоръжени цивилни, и заяви, че ситуацията се разследва.


Ливан
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  • 1 Мими Кучева🐕

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    Богоизбран народ,кво да ги праиш.🐖🐖🐖🤔

    11:48 06.06.2026

  • 2 Хохохо

    10 5 Отговор
    За избраните няма жени деца всичко наред се трепе.

    11:49 06.06.2026

  • 3 Ний ша Ва упрайм

    13 0 Отговор
    тия ливанци армия немат ли що не тепат жидове?!

    11:54 06.06.2026

  • 4 Съсипаха

    16 0 Отговор
    я тази красива държава , десетилетия наред вече , а невинните жертви почти ежедневно.....

    11:54 06.06.2026

  • 5 В СВЕТА НАШ Е ГОЛЯМ

    14 0 Отговор
    А ЕДНИ МЪНИНКИ ЕВРЕЙЧЕТА СИ ПРАВЯТ ЩО ЩЪТ. СВЕТА СПИ И НЕ МУ ПУКА ЩО СТАВА. УБИВАТ ТЕРЕРОЗИРАТ ТЕРИТОРИИ ЗАВЗЕМАТ И НА ТЯХ НЕ ИМ ПУКА. И ТОВА Е ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ.

    11:57 06.06.2026

  • 6 Чиста провокация на геноцидната порода

    8 0 Отговор
    Войната никога не трябва са свършва.

    12:16 06.06.2026

  • 7 604

    0 0 Отговор
    Ливан и Хизбула е не врат ми шия!

    13:30 06.06.2026