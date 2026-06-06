Ливански войници бяха убити при израелски удар, насочен срещу техния военен автомобил

Няколко ливански военни, включително един офицер, бяха убити при израелски удар, насочен срещу техния военен автомобил на пътя Хардали–Набатия в Южен Ливан, съобщи ливанската армия, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Ливанската армия избягва да се намесва в сблъсъците между "Хизбула" и Израел и не участва в настоящия конфликт, отбелязва агенцията.

Снощи израелски войници убиха и седеммесечно палестинско момченце, след като откриха огън по автомобила на родителите му в окупирания Западен бряг, заявиха палестинските здравни власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Сам Фахд Абу Хайкал е бил убит вечерта, а родителите му са били ранени, докато пътували в района Тел Румейда, южно от Хеброн, според министерството. Официалната палестинска агенция УАФА съобщи, че бебето е било ранено, след като е било ударено в челюстта от същия куршум, който е ранил майка му. По-късно то е починало от раните си. Бащата, Фахд Абдул Азиз Абу Хайкал, преподавател в Университета във Витлеем, е бил прострелян в ръката.

Семейството е пътувало от Витлеем към Хеброн, за да посети роднини, когато войниците са открили огън, съобщава агенцията. Погребението на бебето се очаква по-късно днес.

Израелската армия заяви снощи, че войници са стреляли по автомобил, който според тях се е движел ускорено, насочвайки се към тях, в района на Хеброн. Войниците са отговорили с единични изстрели, ранявайки трима палестинци, които са били откарани за лечение. Армията съобщи, че първоначалното разследване е установило, че ранените са били невъоръжени цивилни, и заяви, че ситуацията се разследва.