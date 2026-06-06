Осем души пострадаха при руски удар по паркинг в Чернигов, жертвите в предприятието в Бровари станаха четири

Тази сутрин Русия нанесе поредица от въздушни удари и артилерийски обстрели срещу Украйна, като основните атаки бяха насочени към източните и южните региони на страната.

Руските удари идват часове след като руският президент Владимир Путин публично отхвърли предложението на Володимир Зеленски за мирни преговори и нареди на армията си „да си върши работата“.

В ранните часове на деня бяха регистрирани силни експлозии в градовете Суми и Харков. Местните власти съобщават за задействане на противовъздушната отбрана срещу руски ракети и дронове от типа Shahed.

Град Запорожие и околните общини отново станаха мишена на удари. Според първоначалните данни на военната администрация има поражения по инфраструктурни обекти, като атаките са директно продължение на интензивния обстрел от предходната вечер, при който в региона пострадаха над 16 души.

Руската артилерия и тактически дронове продължават офанзивата си по поречието на Днепър в Херсонска област. Това се случва ден след като поредица от руски удари по жилищни квартали и бензиностанция в региона отнеха живота на петима цивилни.

Късно снощи руски дронове атакуваха град Чернигов, удряйки частно предприятие в северната част и паркинг в западната зона. При нападението бяха ранени 8 души и унищожени 37 автомобила.

Спасителните екипи край Киев завършиха разчистването на отломките от завода в град Бровари, който бе ударен ден по-рано. Официалният брой на загиналите цивилни там достигна 4 души.