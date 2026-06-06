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Осем души пострадаха при руски удар по паркинг в Чернигов, жертвите в предприятието в Бровари станаха четири
  Тема: Украйна

Осем души пострадаха при руски удар по паркинг в Чернигов, жертвите в предприятието в Бровари станаха четири

6 Юни, 2026 06:34, обновена 6 Юни, 2026 06:43 785 6

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Тази сутрин Русия атакува Суми, Харков и Запорожие

Осем души пострадаха при руски удар по паркинг в Чернигов, жертвите в предприятието в Бровари станаха четири - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тази сутрин Русия нанесе поредица от въздушни удари и артилерийски обстрели срещу Украйна, като основните атаки бяха насочени към източните и южните региони на страната.

Руските удари идват часове след като руският президент Владимир Путин публично отхвърли предложението на Володимир Зеленски за мирни преговори и нареди на армията си „да си върши работата“.

В ранните часове на деня бяха регистрирани силни експлозии в градовете Суми и Харков. Местните власти съобщават за задействане на противовъздушната отбрана срещу руски ракети и дронове от типа Shahed.

Град Запорожие и околните общини отново станаха мишена на удари. Според първоначалните данни на военната администрация има поражения по инфраструктурни обекти, като атаките са директно продължение на интензивния обстрел от предходната вечер, при който в региона пострадаха над 16 души.

Руската артилерия и тактически дронове продължават офанзивата си по поречието на Днепър в Херсонска област. Това се случва ден след като поредица от руски удари по жилищни квартали и бензиностанция в региона отнеха живота на петима цивилни.

Късно снощи руски дронове атакуваха град Чернигов, удряйки частно предприятие в северната част и паркинг в западната зона. При нападението бяха ранени 8 души и унищожени 37 автомобила.

Спасителните екипи край Киев завършиха разчистването на отломките от завода в град Бровари, който бе ударен ден по-рано. Официалният брой на загиналите цивилни там достигна 4 души.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доналд Дък, патарок общественик

    9 2 Отговор
    Войната ще свърши, когато адашко и Русия си разделят полша.

    07:04 06.06.2026

  • 2 Митьо очите

    7 3 Отговор
    ех тия руснаци в спор за паркомясто, ако не са гаражи паркинги ще ударят.

    07:06 06.06.2026

  • 3 Професионален журналист

    2 9 Отговор
    Само това си могат руснаците - да обстрелват жилищни сгради, паркинги и цивилни... включително дете!
    Не като украинците и британците, - само по съоръжения и обекти ползвани за непредизвиканата война от окупаторите.

    Коментиран от #4

    07:10 06.06.2026

  • 4 В долна митрополия

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Професионален журналист":

    ли завърши за журналист или у винса или у юзу?

    Коментиран от #5

    07:17 06.06.2026

  • 5 кафе сам си свършил бате

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "В долна митрополия":

    си е моя работа само. това да си го знаеш.

    07:20 06.06.2026

  • 6 мдаааа дааа

    4 1 Отговор
    8 души "мирни" граждани все западни инструктори....

    07:26 06.06.2026

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