Бивш украински премиер: Зеленски трябва да подаде оставка заради корупционния скандал с Ермак

Володимир Зеленски трябва да подаде оставка, предвид корупционния скандал, който избухна в Украйна след публикуването на така наречените записи на Миндич, заяви бившият украински премиер Никола Азаров.

Той подчерта, че настоящата ситуация в страната е уникална и няма равна никъде по света. „Самият президент и цялото му близко обкръжение са под подозрение – не някакъв чичо Вася, някакви познати или кой знае кой“, подчерта Азаров.

В тази връзка той спомена ареста на бившия началник на кабинета на Зеленски, Андрий Ермак, чрез когото са се обработвали всичките му заповеди, укази и международни посещения.

„Сега този човек се доказа като мошеник. Истински мошеник. Винаги е бил мошеник, разбира се, но в този случай всичко е документирано, вече е доказано. Така че, в идеалния случай, Зеленски трябва сам да подаде оставка, защото при тези обстоятелства не знам кой ще му се довери“, заключи Азаров.

Някогашната „дясна ръка“ и бивш началник на кабинета на президента Володимир Зеленски е официално обвинен в мащабно пране на пари. Ермак е привлечен като обвиняем заедно с още петима души в разследване за изпирането на 10.5 милиона долара (около 460 милиона гривни). Разследващите органи подозират, че средствата са отклонени от корупционни схеми в държавния ядрен оператор „Енергоатом“ и са легализирани чрез строителството на луксозен комплекс от частни резиденции край Киев.

Съдът определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок от 60 дни. Наложена му е рекордна парична гаранция от 140 милиона гривни (около 3.19 милиона долара), която би му позволила да излезе на свобода до започването на съдебния процес. Ермак обяви, че лично не разполага с подобна сума, но изрази увереност, че приятели и познати ще му помогнат. Въпреки организираната дарителска кампания, до края на банковия работен ден в петък (15 май) бяха събрани едва 58.8 милиона гривни. В резултат на това той остава в предварителния арест.

Съгласно съдебните разпоредби Ермак вече е предал своите чуждестранни и дипломатически паспорти. Наложена му е и строга забрана да комуникира с другите замесени лица по делото, сред които Алексей Чернишов и Тимур Миндич.

Ермак категорично отхвърля всички обвинения срещу себе си. Неговият адвокатски екип подготвя официално обжалване на наложената мярка за неотклонение.