Бивш украински премиер: Зеленски трябва да подаде оставка заради корупционния скандал с Ермак
16 Май, 2026 09:01, обновена 16 Май, 2026 09:09 2 830 56

Цялата власт е под подозрение, заяви Никола Азаров

Милен Ганев

Володимир Зеленски трябва да подаде оставка, предвид корупционния скандал, който избухна в Украйна след публикуването на така наречените записи на Миндич, заяви бившият украински премиер Никола Азаров.

Той подчерта, че настоящата ситуация в страната е уникална и няма равна никъде по света. „Самият президент и цялото му близко обкръжение са под подозрение – не някакъв чичо Вася, някакви познати или кой знае кой“, подчерта Азаров.

В тази връзка той спомена ареста на бившия началник на кабинета на Зеленски, Андрий Ермак, чрез когото са се обработвали всичките му заповеди, укази и международни посещения.

„Сега този човек се доказа като мошеник. Истински мошеник. Винаги е бил мошеник, разбира се, но в този случай всичко е документирано, вече е доказано. Така че, в идеалния случай, Зеленски трябва сам да подаде оставка, защото при тези обстоятелства не знам кой ще му се довери“, заключи Азаров.

Някогашната „дясна ръка“ и бивш началник на кабинета на президента Володимир Зеленски е официално обвинен в мащабно пране на пари. Ермак е привлечен като обвиняем заедно с още петима души в разследване за изпирането на 10.5 милиона долара (около 460 милиона гривни). Разследващите органи подозират, че средствата са отклонени от корупционни схеми в държавния ядрен оператор „Енергоатом“ и са легализирани чрез строителството на луксозен комплекс от частни резиденции край Киев.

Съдът определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок от 60 дни. Наложена му е рекордна парична гаранция от 140 милиона гривни (около 3.19 милиона долара), която би му позволила да излезе на свобода до започването на съдебния процес. Ермак обяви, че лично не разполага с подобна сума, но изрази увереност, че приятели и познати ще му помогнат. Въпреки организираната дарителска кампания, до края на банковия работен ден в петък (15 май) бяха събрани едва 58.8 милиона гривни. В резултат на това той остава в предварителния арест.

Съгласно съдебните разпоредби Ермак вече е предал своите чуждестранни и дипломатически паспорти. Наложена му е и строга забрана да комуникира с другите замесени лица по делото, сред които Алексей Чернишов и Тимур Миндич.

Ермак категорично отхвърля всички обвинения срещу себе си. Неговият адвокатски екип подготвя официално обжалване на наложената мярка за неотклонение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 9 ХА ХА ХА ХА

    Този откъде го изкопаха?😂

    09:18 16.05.2026

  • 10 Добре бе

    Никола Янович Азаров (на украински: Микола Янович Азаров) е украински ПРОРУСКИ политик, който е премиер на Украйна от 11 март 2010 г. до 28 януари 2014 след подадена оставка
    Етнос: руски
    Много му се иска на руския агент близък на Янукович да подаде оставка Зеленски за да спре побоя над руските алкохолици но може само да се надява.

    09:20 16.05.2026

  • 13 Овчар

    Вампирите се замоизяждат...!

    09:21 16.05.2026

  • 20 Мдаа...

    Във вторник излезе официална у краинска статистика за броя на населението на 4о4.
    През 1991 са били 48 млн човека, през 2022 са били 41 млн, към днешна дата са 22 млн. В тая бройка се смятат и жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5 млн човека.
    Който разбрал, разбрал.

  • 21 НАЙ ДОБРАТА ОПЦИЯ

    ЗАКРИВАЙТЕ ТАЗИ ДЪРЖАВА.

  • 22 Какво му е добре?

    До коментар #10 от "Добре бе":

    Истината казва човека. Според теб доказан крадец и наркоман е по-добър от Янукович, защото парадира, че е про западен и смуче стотици милиарди от Запада, загуби територия колкото България, организира насилствена мобилизация, прокуди и изпрати на смърт 30 милиона украинци.
    Янукович не загуби педя земя, не изпрати милиони на смърт. Украйна беше свободна страна, а не концлагер, като сега.

  • 25 хахахахха

    Че то зеления 🤡 си е нелегитимен,ква оставка да подава

  • 27 хаха да бе

    До коментар #22 от "Какво му е добре?":

    Азаров е осъден задочно в Украйна на 15 години затвор за държовно предателство. Защо не е в затвора ще ме попиташ. Защото е избягал в Русия преди няколко години.

  • 28 "Хепи Броколи "

    Едва ли някой дори предполага за мащабите на корупцията в Украйна, но най-големия " парадокс" в случая е, че именно спонсорите/донорите на Украйна си затварят очите и обилно поощряват същата тази корупцията. Та се питам, дали само украинските ръце бъркат в кацата с меда ...

    До коментар #20 от "Мдаа...":

    Значи по твойте думи руските нацисти са убили 25 млн. украинци. Така ли бе и..диот.

    До коментар #29 от "Ххмаа":

    нацистите са в уср@йна и к0чин@т@ наречена ес

  • 31 Сравнение Янукович и Зеленски

    1. При Янукович границата на Украйна беше отворена и визата струваше $30.
    При Зеленски границата е затворена и се стреля "на месо".
    2 При Янукович Крим беше украински и РФ плащаше наем за базата в Севастопол.
    При Порошенко и Зеленски Крим стана руски.
    3 При Янукович Донбас беше украински
    При Зеленски Донбас стана руски.
    4 При Янукович нямаше война.
    При Зеленски насилствена мобилизация, пет милиона убити и осакатени

    Мога още много да изреждам, но и това е достатъчно.

  • 32 Хе хе...

    Освен всички останали, на ермак му забраниха да комуникира и с Вероника фън шуй офис. За функционално неграмотните родни евроатлантически розАви понита пояснявам, въпросната Вероника е не особено популярна врачка в 4о4.
    Та цирка е мащабен, първия човек в у крайна е доказан наркоман, втория се има за вуду магьосник.
    Найс, а?

    До коментар #29 от "Ххмаа":

    РозАв, сега що се палиш така? Ще вземеш да си докараш някой аневризъм.
    Цитирам официалната статистика на у крайна. Данните ги изнесе депутат от трибуната на радата. Ако имаш въпроси питай тях.

    С оставка няма да стане. Тогава западът трябва да признае, че са ортаци с разбойник. Ще го убият с някой "приятелски удар", който ще припишат на Русия. Глупавото клоунче само си разлепва некролозите. с "новината", че руснаците щели да удрят "центровете за вземане на решения" в Киев.

    До коментар #27 от "хаха да бе":

    Да, осъден е заедно с Янукович по обвинения за сключен договор с РФ през 2010г.( удължаване на пребиваването на руския Черноморски флот в Крим и Севастопол).Делото срещу тях е от 2023 г. Напомням, че през 2010 г. в Украйна няма “революция”, което пък означава, че е била подготвяна.Лов на вещици по сценарий.

  • 37 Урсулите:

    30 1 Отговор
    Не можем да разберем защо след като през ден
    Излизат на бял свят огромни схеми за корупция
    и всички около Зеленски са замесени в тях,
    ЕС вместо да инициира Трибунал срещу Зеленски и кликата му,
    Продължава да Подарява Милиарди на Крадците и
    Престъпниците от Украйна

  • 38 Неподписан

    До коментар #34 от "Смазохист":

    Жалко за охранителите му,дано ги махнат както на Тиквата и Шопара...

  • 39 Баце,

    До коментар #38 от "Неподписан":

    Охраната на зеле наркомана е от ми6. Пазят го да не издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора и да не вземе да му дойде акъла, да осъзнае, че единственият му шанс за оживяване е да въсне в Русия, да си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после да направи кариера в дърводобива в Сибир.
    А защо руснаците пазят зеле наркомана като писано яйце е обяснено в пост 32.

  • 41 Архимандрисандрит Бибиян

    Татароменгянските мечти имат голем марж,некои сакат пан Зеленски да се мане сам,други сакат да жарат бира пред минимаркета.

  • 42 Перо

    Чрез н-ка на кабинета кой знае колко евро е усвоил Зеленски! Да вкарваш в най-корумпираната страна в света стотици милиарди евро и долари е чиста лудост на ЕС и др. страни! Зеленски знае, че при едни избори, изчезва от борда и за това никога няма да прекрати войната или да прави временно примирие! Войната е измислена причина да си стои на поста като султан!

  • 43 Морски

    Поредното руско прокси!

  • 44 Анонимен

    До коментар #27 от "хаха да бе":

    Виж хаха,трябва да чуеш интервюто в Щатите на бившата прессекретар на Зеленски Юлия Мендел.Ами тя не е проруска ,а е от тези украинци които милеят за страната си.Избягала е в Щатите ,не в Русия.Разбира се интервюто е на английски,хаха трябва да го разбираш хаха.Такива не четящи млади хора сте срам за страната ни ,хаха

  • 45 Има участник с две десятки

    До коментар #39 от "Баце,":

    Две разяснения, кое от кое по-добро! Приятно е да се води диалог със знаещи и разбиращи хора, а не с футболни фенове.

  • 46 Ццц

    Дрогираният не беше ли го сложил тоя келеш по едно време, за да окаже яростна съпротива на корупцията за влизане в ЕС? 🤣 За Украйна ще пишем ли мониторингови доклади? Че имаме 100 страници само преди да излезем от кабинета на изпълняващия функцията президент? Драги евроатлантици, идолите ви станаха милиардери. А вие като си вземете 20-те евро помощ за бензина, отивате да мишкувате пред клавиатурите и куфеете, че са ви написали, че в Русия свършил картофа. Още ли вярвате, че Урсула се натиска така да търси кредити за Украйна, за да зашитава ценности? То, че е тъй, тъй е. Но не баж тия ценности, с които ви баламосват от бандата на Атлантик Оушън!

  • 47 хмммм

    И кой ще дойде? Някой като тебе ли?

  • 48 DW смърди

    Сакън, не си го и помисляй!
    А после кой ще ни "защитава" от руските орди, които се готвят да ни нападнат и само чакат проява на слабост?
    Също така ЗеУенски защитава и евро-ценностите!
    Затова и цял ЕС стои зад него, назначил го е за герой и го "подкрепя" с нашите пари.
    Няма да разваляте системата ей, чапкъни с чапкъните!
    Чист е като сълзица зеленичкият ни рицар на свободата и демокрацията!
    Давайте по още една заплата веднага!

  • 49 В изкривен свят

    Живеем, за пари, за много пари, унищожиха цяла една нация. Просто еи така.

  • 50 Не знам дали в този разгул

    на свободата на словото няма да изтрият това, но все едно. Слушах тези дни украински блогъри /Еленски е успял да санкционира 8000, които го критикуват/ и нещата, които четат от материалите по делото срещу Ермак, са потресаващи. Като това, че за въпросния ВИП комплекс "Династия" са прекарвали специално пръст от някакво гробище, по съвет на личната му врачка. Той носи на ръката си гривна, която е престояла в гроб известно време, пак по такъв съвет. Въобще се оказва, че освен от корупционери и наркомани, кръгът на Еленски се състои от истински сатанисти. Твърдят също, че двамата "симпатяги" са любовници от доста време.

  • 51 мушмул

    До коментар #47 от "хмммм":

    Иди ти!

  • 52 Васил

    А Боко подаде ли си оставка за корупция за която цяла Европа знаеше? У нас корупцията е в пъти по голяма от колкото Украйна.

    Въпреки корупционния скандал: ЕС ускорява заемите за Украйна и разчита на саморегулацияИзведнъж всичко трябва да се случи много бързо: още следващата седмица ЕС иска да освободи първия транш от 90 милиарда евро финансиран с дълг помощ за Украйна. "Пакет с дронове" на стойност шест милиарда евро е на финалната права, обяви председателката на Комисията Урсула фон дер Лайен в X.Като оправдание фон дер Лайен се позова на последните масирани атаки на Русия. "Ще продължим да укрепваме Украйна," заяви тя. Финансовата инжекция трябва да бъде одобрена в спешна процедура и да подкрепи украинската отбрана. Въпреки това, производството на дронове е замесено в мащабен корупционен скандал, който може да постави под въпрос цялата помощ от ЕС. Украинското антикорупционно бюро Набу не разследва само бившия президентски съветник Андрей Ермак, срещу когото беше издадена заповед за арест в четвъртък. Разследванията са насочени и срещу предприемача Тимур Миндич, друг бивш довереник на президента Володимир Зеленски. Миндич е свързан с компанията Fire Point, която произвежда дронове. Текущите разследвания са именно за оръжейния сектор, който ЕС сега иска да укрепи с изричния си трансфер. Въпреки това, Европейската комисия очевидно не вижда това като проблем. "Тези високопоставени разследвания показват, че антикорупционните органи в Украйна функционират", каза говорител на брюкселската власт по искане на Berliner Zeitung. До момента няма доказателства, че парите от помощ от ЕС са

    До момента няма доказателства, че парите от помощ от ЕС са били пренасочени за нежелани цели", добави говорителят. Затова не са необходими нови, допълнителни контроли за одобрение на първите плащания към Украйна. Предишните механизми доказаха своята стойност, Брюксел се доверява на Киев. Въпреки това, доверието в президента Зеленски е сериозно подложено на изпитание от корупционния скандал в най-близкото му обкръжение. На практика липсват и някои важни условия за отпускане на украинския заем. "Меморандумът за разбирателство" – рамково споразумение – необходимо за безпрецедентните милиарди помощ, все още е в процес на изготвяне, както и свързаното с него подробно споразумение за заем. Ескроу сметка, чрез която ще текат средствата на ЕС, също все още не е открита. Според кръгове на ЕС в Брюксел се работи по този въпрос, а решенията се очакват още следващата седмица. Банковата сметка очевидно ще бъде открита в Германия – т.е. в страната от ЕС, от която по-голямата част от парите текат към Украйна и която след това може да се надява на най-големите оръжейни поръчки от Киев. Според Европейската комисия "Меморандумът за разбирателство" ще съдържа и мерки срещу корупцията. Въпреки това, планираните условия са изненадващо слаби. Според брюкселския орган това включва "редовни проверки от страната на получателя", за да се предотврати "нередовно използване на средства на ЕС". Това би означавало самоконтрол от страна на правителството в Киев. Европейската комисия ще п

    Европейската комисия ще получи правото да проверява законното използване на европейските средства и, при съмнения, да предприема действия на място в Киев. В случай на възможни нарушения ще има и изплащане. Но тези условия са само на хартия засега, изпълнението все още е в процес на изпълнение. Критиците виждат опасността милиарди да проникнат в тъмни канали. "Няма да има никакви контроли," се страхува независимият евродепутат Фридрих Пюрнер. Той вече беше попитал за условията на заема от ЕС през януари и получи уклончиви отговори. Вместо задължителни условия, се говореше само за целеви разпоредби. Строг парламентарен контрол все още не е планиран, както говори говорител Заявката е потвърдена. Европейският парламент може да участва в новия "Диалог за подкрепа на заемите в Украйна", неформален диалог на ЕС относно заема от милиард евро и неговото прилагане. Въпреки това, Европейската комисия взема решение за разпределението; Бюджетната комисия на парламента не е длъжна да се съгласява. Първият диалог за украинските милиарди също не е планиран преди 22 юни – твърде късно за обявеното първо плащане. Парите за пакета с дронове ще бъдат изтеглени през май, ако е възможно, но най-късно в началото на юни, според Брюксел. Парламентаристите вероятно могат да питат само дали помощта е пристигнала безопасно в Киев.

  • 56 Рублевка

    До коментар #37 от "Урсулите:":

    Има специална дума в руския език, защо Урсула и други го правят. Казва се "откат". Даваш ДЪРЖАВНИ пари или ДЪРЖАВНИ материали на лице, организация или друга държава, а те ти привеждат на офшорка или ти дават в брой част от дадените средства.

