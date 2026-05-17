Димитър Николов: Заявявам категоричното желание на Бургас за домакинство на „Евровизия“

Кметът на Бургас Димитър Николов заяви желанието на града да бъде домакин на следващото издание на "Евровизия", след като стана ясно, че България ще приеме конкурса през 2027 г.

"Знам, че София ще е чудесен домакин, но заявявам категоричното желание на Бургас за домакинство. Ще дадем всичко от себе си, за да е перфектно. И ще бъде", написа Николов във Фейсбук.

Това, което Дара направи за България, тепърва ще дава резултати. И не само заради "Евровизия". Всъщност Дара написа съвременната приказка за младите – колкото и да е трудно, да не се отказваш, написа още Димитър Николов.

Дара спечели "Евровизия" със зареждащия си денс химн Bangaranga. 27-годишната състезателка победи убедително както с гласовете на публиката, така и на журито. На второ място остана Израел, а на трето – Румъния.