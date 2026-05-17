Димитър Николов: Заявявам категоричното желание на Бургас за домакинство на „Евровизия“

Кметът на Бургас Димитър Николов заяви желанието на града да бъде домакин на следващото издание на "Евровизия", след като стана ясно, че България ще приеме конкурса през 2027 г.
"Знам, че София ще е чудесен домакин, но заявявам категоричното желание на Бургас за домакинство. Ще дадем всичко от себе си, за да е перфектно. И ще бъде", написа Николов във Фейсбук.
Това, което Дара направи за България, тепърва ще дава резултати. И не само заради "Евровизия". Всъщност Дара написа съвременната приказка за младите – колкото и да е трудно, да не се отказваш, написа още Димитър Николов.
Дара спечели "Евровизия" със зареждащия си денс химн Bangaranga. 27-годишната състезателка победи убедително както с гласовете на публиката, така и на журито. На второ място остана Израел, а на трето – Румъния.
1 Последния Софиянец
12:19 17.05.2026
2 от Странджата
12:21 17.05.2026
3 Гарга Сарис
12:27 17.05.2026
4 Васил
12:32 17.05.2026
5 СЪГЛАСЕН СЪМ
12:33 17.05.2026
6 Ами
12:34 17.05.2026
7 ГАВАРИТЬ МАСКВА
12:34 17.05.2026
8 Сталин
12:36 17.05.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Ами":На Виена им излезе 70 млн ама имат инфраструктура.В София ще е двойно.
12:36 17.05.2026
10 да да
12:38 17.05.2026
11 Иво
12:38 17.05.2026
12 Опа
12:39 17.05.2026
13 много моля
12:41 17.05.2026
14 Арена Бургас
До коментар #1 от "Последния Софиянец":е с 15000 места , Армеец 15500.
12:43 17.05.2026
15 Последния Софиянец
До коментар #14 от "Арена Бургас":Арена Бургас е 4000 места.
12:44 17.05.2026
16 Алекс
12:45 17.05.2026
17 Българин
12:48 17.05.2026
18 Варненец
12:49 17.05.2026
19 хмммм
12:50 17.05.2026
20 Иванов
12:52 17.05.2026
21 МОЖЕ
До коментар #5 от "СЪГЛАСЕН СЪМ":Съвсем друго си е ненадминатото и непрежалимо Интервидение.
Копейките са нещастни, но никой не може да им помогне.
12:52 17.05.2026
22 Фройд
До коментар #11 от "Иво":Пловдив е столица на културата , тук няма място за бангаранговци.
Не знаеш ли че като дойде "висок" гост , го водят в Пловдив , щото в София няма какво да види.
Дара е от Варна , нека там се проведе "събитието", или в Бургас , все ми е тая , тук не !
Ай ши ми развалят айляка майна.....
12:53 17.05.2026
23 МОЖЕ
До коментар #14 от "Арена Бургас":Седящите места при спортни събития нямат нищо общо с организирането на сцена и места при музикални концерти.
12:56 17.05.2026
24 Ламбо
13:02 17.05.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Гресирана ватенка
13:03 17.05.2026
27 Супер
13:07 17.05.2026
28 Цвете
13:14 17.05.2026
29 аааа
13:14 17.05.2026
30 Цвете
13:17 17.05.2026
31 Ако се
13:22 17.05.2026
32 Лост
До коментар #15 от "Последния Софиянец":4100 за спортни събития.До 15000 за концерти.
13:25 17.05.2026
33 Чудесно
13:31 17.05.2026
34 НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА
До коментар #4 от "Васил":АБЕ НЕ РАЗБРАХТЕ ЛИ БЕ КОООПЕЙКИ ЧЕ СПОТСОРСТВОТО И ПЕЧАЛБИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ В ПАРИ ЩЕ Е ОГРОМНА. ПРЕСТАНЕТЕ С ТАЗ ПРЕВКИСНАЛА МАНДЖА! СТИГА.
13:32 17.05.2026
35 Менгеме
В София има достатъчно €врогейщина, само и една бангаранга ни липсва!
13:33 17.05.2026
36 Гост
13:36 17.05.2026
37 Гост
До коментар #27 от "Супер":Защото София това е България
13:37 17.05.2026
38 До сталин
13:46 17.05.2026
39 Перо
13:47 17.05.2026
40 9484
До коментар #18 от "Варненец":Като спечели Евровизия Тони Димитрова тоя ако иска конкурса да го направи в Долно Езерово
13:49 17.05.2026
41 Арена Армеец
13:49 17.05.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Питане
13:52 17.05.2026
44 Истината:
Неистово се опитва да прикрие катафтрофалната загуба
на ГЕРБ на изборите в Бастиона на герберите, Бургас,
като измисля постоянно някакви инициативи!
Бургас като домакин на „Евровизия“-2027 няма нито
базата, нито средствата за това, но въпреки това
кмета се опитва с парите на общината за сметка на
хората да постигне Слава!
13:53 17.05.2026
45 Пламен
14:02 17.05.2026
46 Кочо
14:04 17.05.2026
47 Софийски Бот
До коментар #15 от "Последния Софиянец":Тихо некомпетентен
14:07 17.05.2026
48 Хюмън гравитейшън
14:07 17.05.2026
49 Гост
До коментар #46 от "Кочо":Във Варна няма леглова база ... И ще ни направят морето кафяво, защото там няма канализация ...
14:09 17.05.2026
50 СВД
14:16 17.05.2026
51 Интересно
До коментар #49 от "Гост":В Бургас до крановете ли ще пеят?
14:16 17.05.2026
52 Кочо
До коментар #49 от "Гост":Варна е пред Бургас по всички показатели! А изборът е друг - Бузлуджа, Широка лъка или най добре на Оборище!
14:19 17.05.2026
53 Интересно
До коментар #39 от "Перо":Ще се усвоят милиони.
Ще има за още два етажа на вилата.
14:19 17.05.2026
54 Интересно
До коментар #52 от "Кочо":Може и в Котел, на събора в гората. Всички ще са в български национални носии.
14:21 17.05.2026
55 Фен
14:27 17.05.2026
56 Ккккк
14:27 17.05.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Пребледнелия Балет
До коментар #45 от "Пламен":Варна е диво село ..къди го слагаш до София и Бургас
14:28 17.05.2026
59 Бургазлия
14:29 17.05.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
14:35 17.05.2026
62 Софиянеца
14:35 17.05.2026
63 Бургас
14:37 17.05.2026
64 Хасковски каунь
14:38 17.05.2026
65 Кочо
До коментар #54 от "Интересно":Жеравна, може би е Вашата идея! Всеки случай, големи главоболия причини това изтървано момиче! Наскача се пред европейците, сега държавата да му мисли как ще посреща хората догодина! На Милотинова направо и се плачеше! Какво и се струпа на главата!? Като видяхме какъв апокалипсис бе при джирото, направо се изтрепаха, смятай! Какво ще организира властта, след това, което направиха австрийците!? Големи кахъри си създадохме! Всичката Мара втасала, че и Евровизия сколасала...Да отпуснат спрените пари от Брюксел!
14:43 17.05.2026
66 Хахо
14:48 17.05.2026
До коментар #21 от "МОЖЕ":
До коментар #21 от "МОЖЕ":МОЖЕ
96ОТГОВОР
До коментар 5 от "СЪГЛАСЕН СЪМ":
Съвсем друго си е ненадминатото и непрежалимо Интерви
.-;-
рашистите дали ще организират нещо на Сочи?!
Колко пропаднали са маркс-ленинистите и техните следващи ги путлеристите!
14:48 17.05.2026
68 Даже и лорда-ватмана бил против
До коментар #50 от "СВД":СВД
42ОТГОВОР
Имаше хубави изпълнения! Нашето дете направи фурор! Формулата е проста, но в България е трудно приложима - когато видиш някой с качества, подкрепи го, а не му пречи поне! Била е на път да се откаже заради критики и обиди,
...
-;-
Даже и лорда-ватмана бил против
Не разбирам от музика, ама ватмана с какво музикално образование е бил?!?!?
14:51 17.05.2026
69 Смешник
14:52 17.05.2026
70 СВД
До коментар #66 от "Хахо":Защо не! 33 европроекта има Стара Загора, някои вече са одобрени и регионалния министър днес е там! Стара Загора е по добре от Бургас! Бузлуджа ще ги поеме! Тъкмо мемориала е с кръгла форма, както бе във Виена! Да хващат мистриите и готово!
14:53 17.05.2026
71 Хахо
До коментар #34 от "НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА":Нето ще излезеш на нула в най-добрия случай. Не е оправдано. Ще налееш едни милиони, равни на тези, които ще влязат (евентуално) в БВП.
14:53 17.05.2026
72 Моряка
До коментар #45 от "Пламен":И аз като варненец искам Варна,но Спортната ни зала е с 5 000 места,а арена Бургас -15 000 места.Варна проспа 35 години от развитието си,но пък за сметка на това пък строителната мафия я уплътни до неузнаваемост - красиви блокове един до друг на старите лозарски черни пътища,с невъзможност да се разминат 2 коли,без училища,детски градини и магазини.Добре,че като се погледне откъм морето,това не се забелязва.Строителната лудост постепенно обхваща и хълма на огромния паметник на българо съветската дружба,все едно да се застрои аналогичния хълм в Пловдив с Альошата отгоре.Добре,че управляващите в Пловдив имат някакъв разум,за разлика от нашите варненски безумци.
14:54 17.05.2026
73 СВД
До коментар #68 от "Даже и лорда-ватмана бил против":Те гейовете са унощожително ревниви! Няма как един обратен да не завижда на момиче, което привлича мъжете, към които той се стреми! Василий Втори заповядал да ослепят войниците на Самуил, защото в битката загинал любовника му!
15:01 17.05.2026
74 ХА ХА ХА
15:10 17.05.2026
75 хмммм
До коментар #72 от "Моряка":Ами те и в Пловдив какво имат? Варна е зле, ама и Пловдив не е цъфнал и вързал.
15:21 17.05.2026
76 а бе..
15:36 17.05.2026
77 Почвайте !
Билетите !
16:06 17.05.2026
78 Снежанка Димитрова
16:17 17.05.2026
79 Моряка
До коментар #68 от "Даже и лорда-ватмана бил против":Ватмана е завършил средното сержантско училище във Велико Търново,останалотото е самообразование и хъз.Като Георги Димитров.Почти.
16:32 17.05.2026
80 Някой
16:42 17.05.2026
81 Горски
16:50 17.05.2026
82 АГАТ а Кристи
До коментар #48 от "Хюмън гравитейшън":А пък Йованчо сина на Кожухаря е внук на Пеко Таков !
МЪЦКИ !!!
На Йованчо Лили Иванова каква му се пада ?
17:32 17.05.2026
83 Бонго
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В Бразилия по плажовете правят концерти за милиони посетители.Ние от Карнобат също претендираме.Ще рекламираме Карнобатска гроздова.А зала Армеец няма никаква акустика.Тя е за волейбол и футбол на малки вратички и е едно голямо нищо.То само със брой на седалки не става.
17:36 17.05.2026
84 ма ДУРО
До коментар #81 от "Горски":Друго си е га чуеш "Тачанка"....
А пък онази "Смуглянка - молдованка" , дето "убирает винаград" и момъка дето бледнее и червенее.... Ама тя бере грозде, а от гроздето се прави вино и ракия...
Каква дълбочинност на мисълта и чувствата на младите....
А ми "Пусть всегда будет солнце"...
10 пъти да се явят на Евровизия, 10 пъти ще спечелят.
Да не говорим за "Дилмано Дилберо, как се сади пиперо", или "Изкарай Гано говеда"...
17:45 17.05.2026