Димитър Николов: Заявявам категоричното желание на Бургас за домакинство на „Евровизия“

17 Май, 2026 12:17 2 113 84

Ще дадем всичко от себе си, за да е перфектно. И ще бъде

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на Бургас Димитър Николов заяви желанието на града да бъде домакин на следващото издание на "Евровизия", след като стана ясно, че България ще приеме конкурса през 2027 г.

"Знам, че София ще е чудесен домакин, но заявявам категоричното желание на Бургас за домакинство. Ще дадем всичко от себе си, за да е перфектно. И ще бъде", написа Николов във Фейсбук.

Това, което Дара направи за България, тепърва ще дава резултати. И не само заради "Евровизия". Всъщност Дара написа съвременната приказка за младите – колкото и да е трудно, да не се отказваш, написа още Димитър Николов.

Дара спечели "Евровизия" със зареждащия си денс химн Bangaranga. 27-годишната състезателка победи убедително както с гласовете на публиката, така и на журито. На второ място остана Израел, а на трето – Румъния.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    44 4 Отговор
    Само Арена Армеец има нужните места-10 000.

    Коментиран от #14, #83

    12:19 17.05.2026

  • 2 от Странджата

    54 7 Отговор
    Не виждаш ли ,че всичко е запустяло и разорано ,а безработицата и малките заплати са най-големият бич за Бургас

    12:21 17.05.2026

  • 3 Гарга Сарис

    69 7 Отговор
    Скрий се, бе гербаджийско ако ....

    12:27 17.05.2026

  • 4 Васил

    47 4 Отговор
    Що не се бръкне и да извади от своят джоб едни 600-800 милиона евра за този конкурс явно борбата кой ще вземе тлъстата комисионна за трето разряден певачески конкурс.

    Коментиран от #34

    12:32 17.05.2026

  • 5 СЪГЛАСЕН СЪМ

    36 8 Отговор
    Мястото на пошлата Евровизия е точно в някое бургаско село.

    Коментиран от #21

    12:33 17.05.2026

  • 6 Ами

    35 2 Отговор
    ти си мултимилонер , ще плащаш ли масрафа ? Не са много пари за теб . Във Виена е имало 5 хиляди полицаи + всичко друго !

    Коментиран от #9

    12:34 17.05.2026

  • 7 ГАВАРИТЬ МАСКВА

    17 18 Отговор
    Поздравявам всички копеи-хейтъри с една хубава БАНГАРАНГА

    12:34 17.05.2026

  • 8 Сталин

    37 1 Отговор
    А тази мутра на Гроб защо още не е в пандиза

    12:36 17.05.2026

  • 9 Последния Софиянец

    32 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ами":

    На Виена им излезе 70 млн ама имат инфраструктура.В София ще е двойно.

    12:36 17.05.2026

  • 10 да да

    26 6 Отговор
    Ще се сгънат едни пари после месец немогат да изчистя улиците след алкохолизирани и токсикирани бангаранци

    12:38 17.05.2026

  • 11 Иво

    10 21 Отговор
    От историческа и културна гледна точка Пловдив е най-подходящ за Евровизия с която ще се представим пред света въпреки,че съм пристрастен като софиянец и искам да е в София

    Коментиран от #22

    12:38 17.05.2026

  • 12 Опа

    15 26 Отговор
    Бургас може би е най-подходящия град, в София е цигания, презастроен, мръсен, окраден.

    12:39 17.05.2026

  • 13 много моля

    28 5 Отговор
    Съберете в някоя дълбока гора , нормалните хора не искаме допир до вас и крясъците ви (пеене)

    12:41 17.05.2026

  • 14 Арена Бургас

    10 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    е с 15000 места , Армеец 15500.

    Коментиран от #15, #23

    12:43 17.05.2026

  • 15 Последния Софиянец

    14 6 Отговор

    До коментар #14 от "Арена Бургас":

    Арена Бургас е 4000 места.

    Коментиран от #32, #47, #57

    12:44 17.05.2026

  • 16 Алекс

    28 2 Отговор
    Тая дясна ръка на Бойко трябва да е в затвора, а не акъл да дава.

    12:45 17.05.2026

  • 17 Българин

    3 33 Отговор
    Еврейската песен беше много по-хубавва и наградата трябваше да е за Израел!

    12:48 17.05.2026

  • 18 Варненец

    32 3 Отговор
    Защо в Бургас? Дара е от Варна.

    Коментиран от #40

    12:49 17.05.2026

  • 19 хмммм

    22 1 Отговор
    Мястото на тоя изстива, а той се опитва да се задържи. Достатъчно видяха хората за 4-те му мандата.

    12:50 17.05.2026

  • 20 Иванов

    20 3 Отговор
    По голям от тоя наглец няма, до вчера подопечния му сайт я плюеше всячески, той не се и радва истински на победата и.

    12:52 17.05.2026

  • 21 МОЖЕ

    11 6 Отговор

    До коментар #5 от "СЪГЛАСЕН СЪМ":

    Съвсем друго си е ненадминатото и непрежалимо Интервидение.
    Копейките са нещастни, но никой не може да им помогне.

    Коментиран от #67

    12:52 17.05.2026

  • 22 Фройд

    13 5 Отговор

    До коментар #11 от "Иво":

    Пловдив е столица на културата , тук няма място за бангаранговци.
    Не знаеш ли че като дойде "висок" гост , го водят в Пловдив , щото в София няма какво да види.

    Дара е от Варна , нека там се проведе "събитието", или в Бургас , все ми е тая , тук не !

    Ай ши ми развалят айляка майна.....

    12:53 17.05.2026

  • 23 МОЖЕ

    10 3 Отговор

    До коментар #14 от "Арена Бургас":

    Седящите места при спортни събития нямат нищо общо с организирането на сцена и места при музикални концерти.

    12:56 17.05.2026

  • 24 Ламбо

    23 2 Отговор
    Алооу , шаран , а нас бургазлии питал ли си ни . Ти така и така си свикнал да харчиш чужди пари , давай , то Боко няма да е сам..

    13:02 17.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гресирана ватенка

    6 6 Отговор
    Ще чакам Кончита ВУРСТ да дойде да ме разлаби в бургаско.

    13:03 17.05.2026

  • 27 Супер

    10 10 Отговор
    Защо трябва да е в София аман от този град хубаво че се чупих само боклуци ,крадци ,селяци,какаови хора те боклука не могат да си изхвърлят нека да е в Варна или Бургас ако щете и с и други градове столицата е смешен грозен град а и каква управа имат смях

    Коментиран от #37

    13:07 17.05.2026

  • 28 Цвете

    11 7 Отговор
    АБСУРД. СОФИЯ Е ТАЗИ, КОЯТО ТРЯБВА ДА Е ЦЕНТЪР НА СВЕТА И БЪЛГАРИЯ. 👏👍👍❤️❤️ОТ 16 МАЙ 2026 ГОДИНА Е НАЙ ГОЛЯМОТО ПОСТИЖЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИТЕ И СВЕТА, ОГРОМНА БЛАГОДАРНОСТ НА ДАРА И ЕКИПЪТ. 🇧🇬💯👏👍❤️

    13:14 17.05.2026

  • 29 аааа

    14 1 Отговор
    Видин, Монтана, Берковица, Чипровци.... Нека има нещо и в северозапада най-накрая. Вие си имате море.

    13:14 17.05.2026

  • 31 Ако се

    13 1 Отговор
    Случи това, Тиквун ще открие конкурса с ръка в джоба... И пълна излагация!

    13:22 17.05.2026

  • 32 Лост

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    4100 за спортни събития.До 15000 за концерти.

    13:25 17.05.2026

  • 33 Чудесно

    7 2 Отговор
    Да си приготви 23 милиона евро

    13:31 17.05.2026

  • 34 НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА

    8 6 Отговор

    До коментар #4 от "Васил":

    АБЕ НЕ РАЗБРАХТЕ ЛИ БЕ КОООПЕЙКИ ЧЕ СПОТСОРСТВОТО И ПЕЧАЛБИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ В ПАРИ ЩЕ Е ОГРОМНА. ПРЕСТАНЕТЕ С ТАЗ ПРЕВКИСНАЛА МАНДЖА! СТИГА.

    Коментиран от #71

    13:32 17.05.2026

  • 35 Менгеме

    8 7 Отговор
    Най-добре ще да е!

    В София има достатъчно €врогейщина, само и една бангаранга ни липсва!

    13:33 17.05.2026

  • 36 Гост

    6 3 Отговор
    Ще е в София сори диваци ....

    13:36 17.05.2026

  • 37 Гост

    7 7 Отговор

    До коментар #27 от "Супер":

    Защото София това е България

    13:37 17.05.2026

  • 38 До сталин

    6 1 Отговор
    Не е защото бургазлии са си простички , и немогат да се усетят !

    13:46 17.05.2026

  • 39 Перо

    8 1 Отговор
    Селтикът си няма понятие каква организационна и финансова тежест е това мероприятие!

    Коментиран от #53

    13:47 17.05.2026

  • 40 9484

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "Варненец":

    Като спечели Евровизия Тони Димитрова тоя ако иска конкурса да го направи в Долно Езерово

    13:49 17.05.2026

  • 41 Арена Армеец

    5 1 Отговор
    Гербаджийското крадливо ак@ титиловашо сецймет Слънце ИСКА да лапа лъвския пай предназначен за СОФИЯНЦИ и БНТ айде спри се ве бай Ставри те чака

    13:49 17.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Питане

    6 1 Отговор
    Сцената под звездите на плажа ли ще да е ???

    13:52 17.05.2026

  • 44 Истината:

    6 2 Отговор
    Кмета на Бургас, Митю Фафлата както го наричат,
    Неистово се опитва да прикрие катафтрофалната загуба
    на ГЕРБ на изборите в Бастиона на герберите, Бургас,
    като измисля постоянно някакви инициативи!
    Бургас като домакин на „Евровизия“-2027 няма нито
    базата, нито средствата за това, но въпреки това
    кмета се опитва с парите на общината за сметка на
    хората да постигне Слава!

    13:53 17.05.2026

  • 45 Пламен

    7 1 Отговор
    Дара е от Варна. Тоя къде се слага?!

    Коментиран от #58, #72

    14:02 17.05.2026

  • 46 Кочо

    10 3 Отговор
    Справедливо е - Варна! На Варна и бе отнето европейското по волейбол, след като станаха втори на световното! Компенсация, а и детето си е тяхно!

    Коментиран от #49

    14:04 17.05.2026

  • 47 Софийски Бот

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Тихо некомпетентен

    14:07 17.05.2026

  • 48 Хюмън гравитейшън

    3 2 Отговор
    На дарито майка и е сестрата на Бат младенчо по известен като маджо

    Коментиран от #82

    14:07 17.05.2026

  • 49 Гост

    6 1 Отговор

    До коментар #46 от "Кочо":

    Във Варна няма леглова база ... И ще ни направят морето кафяво, защото там няма канализация ...

    Коментиран от #51, #52

    14:09 17.05.2026

  • 50 СВД

    7 3 Отговор
    Имаше хубави изпълнения! Нашето дете направи фурор! Формулата е проста, но в България е трудно приложима - когато видиш някой с качества, подкрепи го, а не му пречи поне! Била е на път да се откаже заради критики и обиди, когато определяли кой да отиде да представи България! Една година Слави Трифоно се бе обидил, че не го одобрили да отиде да представи България заедно със Софи Маринова! И правилно! Софи няма вид на евровизия, но поне ще пее! А Слави какво ще прави там!? Ще реве като магаре, както казваше професор Вучков!

    Коментиран от #68

    14:16 17.05.2026

  • 51 Интересно

    4 1 Отговор

    До коментар #49 от "Гост":

    В Бургас до крановете ли ще пеят?

    14:16 17.05.2026

  • 52 Кочо

    8 2 Отговор

    До коментар #49 от "Гост":

    Варна е пред Бургас по всички показатели! А изборът е друг - Бузлуджа, Широка лъка или най добре на Оборище!

    Коментиран от #54

    14:19 17.05.2026

  • 53 Интересно

    6 0 Отговор

    До коментар #39 от "Перо":

    Ще се усвоят милиони.
    Ще има за още два етажа на вилата.

    14:19 17.05.2026

  • 54 Интересно

    5 1 Отговор

    До коментар #52 от "Кочо":

    Може и в Котел, на събора в гората. Всички ще са в български национални носии.

    Коментиран от #65

    14:21 17.05.2026

  • 55 Фен

    1 3 Отговор
    Ами по-добре Бургас. Сектантът нама да се оправи в София.

    14:27 17.05.2026

  • 56 Ккккк

    4 0 Отговор
    Къде в Бургас бе шматка? То и в София не може без много бързо ремонти които трябва да започнат до седмици

    14:27 17.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Пребледнелия Балет

    3 4 Отговор

    До коментар #45 от "Пламен":

    Варна е диво село ..къди го слагаш до София и Бургас

    14:28 17.05.2026

  • 59 Бургазлия

    5 0 Отговор
    Митко , не се натягай толкова . Ставаме смешни.

    14:29 17.05.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    1 3 Отговор
    Някой да обясни на тая комунистическа ционистка гробарска отре..пка че Евровизия се бойкотира вече от цяла Европа .Безсрамен крадлив БКП ге.р.б.е.р.а..с.т

    14:35 17.05.2026

  • 62 Софиянеца

    1 1 Отговор
    Браво на Бургаз. Вземете я тази гейска простотия, че в София и без това е много задръстено.

    14:35 17.05.2026

  • 63 Бургас

    0 0 Отговор
    Е като витрина с бонбони. Страхотен като гледка ама в опаковките има само полистирен.

    14:37 17.05.2026

  • 64 Хасковски каунь

    0 1 Отговор
    Аз пък искам в Аскуу на Кенана

    14:38 17.05.2026

  • 65 Кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Интересно":

    Жеравна, може би е Вашата идея! Всеки случай, големи главоболия причини това изтървано момиче! Наскача се пред европейците, сега държавата да му мисли как ще посреща хората догодина! На Милотинова направо и се плачеше! Какво и се струпа на главата!? Като видяхме какъв апокалипсис бе при джирото, направо се изтрепаха, смятай! Какво ще организира властта, след това, което направиха австрийците!? Големи кахъри си създадохме! Всичката Мара втасала, че и Евровизия сколасала...Да отпуснат спрените пари от Брюксел!

    14:43 17.05.2026

  • 66 Хахо

    1 0 Отговор
    Не се познал. При Живко Пaмперса в Стара Загора ще отидат. Гeйзъри и трaвеcтити ще залеят мемориала Самарско Знаме и ще го обагрят с цветовете на дъгата! Да живее Еврогeйзия!

    Коментиран от #70

    14:48 17.05.2026

  • 67 Копейките и в нещастието си са щастливи

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "МОЖЕ":

    МОЖЕ
    96ОТГОВОР
    До коментар 5 от "СЪГЛАСЕН СЪМ":

    Съвсем друго си е ненадминатото и непрежалимо Интерви
    .-;-
    рашистите дали ще организират нещо на Сочи?!
    Колко пропаднали са маркс-ленинистите и техните следващи ги путлеристите!

    14:48 17.05.2026

  • 68 Даже и лорда-ватмана бил против

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "СВД":

    СВД
    42ОТГОВОР
    Имаше хубави изпълнения! Нашето дете направи фурор! Формулата е проста, но в България е трудно приложима - когато видиш някой с качества, подкрепи го, а не му пречи поне! Била е на път да се откаже заради критики и обиди,
    ...
    -;-
    Даже и лорда-ватмана бил против
    Не разбирам от музика, ама ватмана с какво музикално образование е бил?!?!?

    Коментиран от #73, #79

    14:51 17.05.2026

  • 69 Смешник

    0 0 Отговор
    Тоя се чуди какви пи ар акции да организира Да вземе да пооправи малко града че бизнеса е замрял футбола унищожен Не се знае стадионите чиято собственост са а и дупката в центъра все още стои

    14:52 17.05.2026

  • 70 СВД

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Хахо":

    Защо не! 33 европроекта има Стара Загора, някои вече са одобрени и регионалния министър днес е там! Стара Загора е по добре от Бургас! Бузлуджа ще ги поеме! Тъкмо мемориала е с кръгла форма, както бе във Виена! Да хващат мистриите и готово!

    14:53 17.05.2026

  • 71 Хахо

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА":

    Нето ще излезеш на нула в най-добрия случай. Не е оправдано. Ще налееш едни милиони, равни на тези, които ще влязат (евентуално) в БВП.

    14:53 17.05.2026

  • 72 Моряка

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Пламен":

    И аз като варненец искам Варна,но Спортната ни зала е с 5 000 места,а арена Бургас -15 000 места.Варна проспа 35 години от развитието си,но пък за сметка на това пък строителната мафия я уплътни до неузнаваемост - красиви блокове един до друг на старите лозарски черни пътища,с невъзможност да се разминат 2 коли,без училища,детски градини и магазини.Добре,че като се погледне откъм морето,това не се забелязва.Строителната лудост постепенно обхваща и хълма на огромния паметник на българо съветската дружба,все едно да се застрои аналогичния хълм в Пловдив с Альошата отгоре.Добре,че управляващите в Пловдив имат някакъв разум,за разлика от нашите варненски безумци.

    Коментиран от #75

    14:54 17.05.2026

  • 73 СВД

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Даже и лорда-ватмана бил против":

    Те гейовете са унощожително ревниви! Няма как един обратен да не завижда на момиче, което привлича мъжете, към които той се стреми! Василий Втори заповядал да ослепят войниците на Самуил, защото в битката загинал любовника му!

    15:01 17.05.2026

  • 74 ХА ХА ХА

    1 0 Отговор
    ТАВА НЕ Е МУТРЕНСКА СЕДЯНКА БЕ КОРУМПЕ.

    15:10 17.05.2026

  • 75 хмммм

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "Моряка":

    Ами те и в Пловдив какво имат? Варна е зле, ама и Пловдив не е цъфнал и вързал.

    15:21 17.05.2026

  • 76 а бе..

    1 0 Отговор
    Най добре новио стадион на чорбата да бъде домакин на евровизята..над 30 000 места,ще вземем под наем кръглата сцена на металика и ще избием рибата,защото ще имаме и много гости от цяла европа и балканите..а софия е идеалното място хотели,заведения локация и.т.н..

    15:36 17.05.2026

  • 77 Почвайте !

    1 0 Отговор
    Да Продавате !

    Билетите !

    16:06 17.05.2026

  • 78 Снежанка Димитрова

    1 0 Отговор
    Браво,Брависимо Дара. На клеветата счупи зъбът.Всички"експерти" трябва да се извинят.,за "критиката си",зад която се прикриваше злоба и завист. Дано да имат доблестта да го направят.

    16:17 17.05.2026

  • 79 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Даже и лорда-ватмана бил против":

    Ватмана е завършил средното сержантско училище във Велико Търново,останалотото е самообразование и хъз.Като Георги Димитров.Почти.

    16:32 17.05.2026

  • 80 Някой

    0 0 Отговор
    Почна състезание коя община ще си навре дългова криза.

    16:42 17.05.2026

  • 81 Горски

    1 0 Отговор
    Дара с песента си и признанието на Евровизия показа лицето,ценностите и нивото на Западна Европа и на повечето европейци --това сте,което харесвате и класирате.Дара се раздаде.Гимнастика,шоу,с една дума Бангаранга.Не е моя конкурс,не е моя стил, не е моята песен,,грозно,,,грубо,,но това е днес,,това е Европа,докато подклажда войни,харесва едно крачене на сцената и повтаряне до несвяст една дума Бангаранга--хаос,суматоха, лудост. Tози конкурс отдавна е политически . Като древен Рим , на робите им предлагат зрелища . Това беше подарък за това , че им харизахме парите и златото . Нито песента има стойност, нито Дара е голяма певица . Последните години дават награда на най извратените изпълнители.

    Коментиран от #84

    16:50 17.05.2026

  • 82 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Хюмън гравитейшън":

    А пък Йованчо сина на Кожухаря е внук на Пеко Таков !
    МЪЦКИ !!!
    На Йованчо Лили Иванова каква му се пада ?

    17:32 17.05.2026

  • 83 Бонго

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В Бразилия по плажовете правят концерти за милиони посетители.Ние от Карнобат също претендираме.Ще рекламираме Карнобатска гроздова.А зала Армеец няма никаква акустика.Тя е за волейбол и футбол на малки вратички и е едно голямо нищо.То само със брой на седалки не става.

    17:36 17.05.2026

  • 84 ма ДУРО

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Горски":

    Друго си е га чуеш "Тачанка"....
    А пък онази "Смуглянка - молдованка" , дето "убирает винаград" и момъка дето бледнее и червенее.... Ама тя бере грозде, а от гроздето се прави вино и ракия...
    Каква дълбочинност на мисълта и чувствата на младите....
    А ми "Пусть всегда будет солнце"...
    10 пъти да се явят на Евровизия, 10 пъти ще спечелят.
    Да не говорим за "Дилмано Дилберо, как се сади пиперо", или "Изкарай Гано говеда"...

    17:45 17.05.2026

