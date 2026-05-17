DARA се завръща в България с трофея от Евровизия днес следобед

17 Май, 2026 12:18 2 223 71

Тя ще бъде посрещната в 18:00 часа на летище "Васил Левски"

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева

Днес, 17 май, неделя, на терминал 2 на летище „Васил Левски“ победителката на „Евровизия 2026“ - DARA ще се завърне в България със статуетката - кристалния микрофон, съобщават от БНТ.

Тя ще кацне на родна земя в 18:00 часа, където ще бъде посрещната от фенове, журналисти, фотографи и официални представители.

Очаквайте повече подробности!


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Селебрити

    14 14 Отговор
    Завръща се с Фалкона на Прасето.

    Коментиран от #46

    12:26 17.05.2026

  • 2 има талант и визия

    36 15 Отговор
    Това момиче ще пробие в световният шоубизнес , и и пожелавам велики успехи !!

    Коментиран от #47, #70

    12:27 17.05.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    34 34 Отговор
    2 неща
    Първо: Дара е племенница на Маджо - майка и е сестра на Маджо, кво съвпадение за "шеметната кариера"

    Второ: Тая простотия никога няма да бъде излъчена в космоса нали?!

    Промиването на мозъци продължава!

    Коментиран от #7, #27, #38, #40

    12:27 17.05.2026

  • 4 Дара има повече експертиза с Бангаранга

    8 4 Отговор
    отколкото "мечият експерт"!🤣

    Малко встрани от темата,
    Факти са пуснали статия по повод некъф "експерт" които съветва"", цитат:
    "Не трябва да вдигаме шум, когато се качваме в планината, защото по този начин можем да предизвикаме мечки или други диви животни"

    Понеже това което псевдо експерта съветва може да коства Живота на Някого или на Някои,
    ПРЕДУПРЕЖДАВАМ!!!
    Когато сте в планина с Мечки, Кафяви и др. е

    Задължително Да се Движите със Шум, Най Добре Някаква Музика: Хард Рок или Хеви Метъл.

    Идеята е да не излезете неочаквано срещу Диво Животно Хищник като Кафява Мечка или друга Мечка.

    Колкото по безшумно се Движите в Район с Кафяви или други на цвят Мечки толкова по Голям е Рискът за Вас!!!

    Това е световният опит и Мечките в България не се Различават по нищо по Инстинкт от Мечките в Скалистите Планини например.

    Коментиран от #5, #12

    12:28 17.05.2026

  • 5 дааа

    8 7 Отговор

    До коментар #4 от "Дара има повече експертиза с Бангаранга":

    дара, бара, феновете ѝ, експерта по мечки... идио.тите отдавна спрях да ви сортирам по "експертизите" ви

    Коментиран от #31

    12:30 17.05.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    20 16 Отговор
    Намерете текста на бангарангата - "епитафия" на педалщината и ЛГБТ "величето"
    тя за тва спечелила

    Коментиран от #11

    12:31 17.05.2026

  • 7 И кво?

    5 7 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Лошо ли ти е?

    12:32 17.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сталин

    18 5 Отговор
    Сборище на кошерните ууроди които се надпреварват кой е по голям изрод

    12:32 17.05.2026

  • 10 Васил

    7 2 Отговор
    Оооо неееееее бомбите се завръщат!

    12:32 17.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Еххх експертизо дарина,

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Дара има повече експертиза с Бангаранга":

    също като мисирките не знаеш значението на цял вагон думи. "Експертиза" означава заключение, направено на база факти от експерт в дадена област. Експертност е качеството, не експертиза. БезDARни неграмотници!

    Коментиран от #23, #24

    12:33 17.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сталин

    13 6 Отговор
    Само вижте дори и наградата за тези извращения прилича на менора

    12:33 17.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Всичко започна

    19 6 Отговор
    с една " яка дупара" ,мина през Kауфлснд...и, за да не бъде Израел, защото би станал гръмовен скандал, инсталираха нещо удобно. Така и евреите са удовлетворени, и другите. Или - и вълкът гладен, и агнето изядено...

    12:36 17.05.2026

  • 18 Медийните

    6 4 Отговор
    поздравлячи ще бъдат ли там или вече отбиха номера ?

    12:36 17.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    4 5 Отговор
    Готови ли сте да я посрещнете.

    12:38 17.05.2026

  • 22 Развитие

    13 3 Отговор
    С това левро положението в територията е Банга Ранга !

    12:39 17.05.2026

  • 23 Абсолютно си прав!

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Еххх експертизо дарина,":

    Обаче полуграмотността води до цяла патронимия не само тук,а масово и по медиите...

    Коментиран от #26

    12:39 17.05.2026

  • 24 Тук съм отговорил иронично и става

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Еххх експертизо дарина,":

    въпрос за Шумът в реален и преносен (Слава) смисъл който Дара вдигна с песента на Евровизията.

    Не се взимай много на сериозно "експерте" а чети повече и не забравяй да вдигаш Шум, БАНГАРАНГА ако се движиш в район с Мечки.😁🤣😂🤣❤️🇧🇬

    12:41 17.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Да се чете

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "Абсолютно си прав!":

    "Цяла паронимия" - явно услужливият редактор не е наясно със значението на думите...

    12:41 17.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ГАВАРИТЬ МАСКВА

    6 9 Отговор
    Поздравявам всички копеи-хейтъри с една хубава БАНГАРАНГА

    12:43 17.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 !!!?

    16 8 Отговор
    DARA - Велико постижение за България на Евровизия 2026 !!!

    12:45 17.05.2026

  • 31 Коментар номер 24 е за теб,

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "дааа":

    Моцарте.🤣❤️🇧🇬

    12:45 17.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 хаха

    5 5 Отговор
    Някой беше написал , че наградата е от китайско стъкло за буркани 5 еуро

    12:50 17.05.2026

  • 36 Битието определя съзнанието

    6 2 Отговор
    Едни се връщат ,други заминават, за да избягат от санираните панелки и завистта!

    12:52 17.05.2026

  • 37 Стига

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Последния Софиянец":

    си лъгал, хейтъре.

    12:52 17.05.2026

  • 38 Закономерности

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Ау , сега разбираме причинно-следствената връзка на Успеха на Дара.

    12:53 17.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ален

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Ти пък..племенница на Маджо. Това нещо не е вярно.

    Коментиран от #49

    13:00 17.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Българин

    6 2 Отговор

    До коментар #41 от "стоян георгиев":

    Филип Киркоров е православен християнин, пазител на традиционните цености.
    Истински Българин! Цяла Русия го знае това!

    13:06 17.05.2026

  • 43 Аудиофил от бг. за мен

    8 13 Отговор
    Румъния е победител с парчето
    Choke me.
    Богата песен, много сложна за изпълнение, надъхваща, стил, класа, звук, елементи, динамика, ТОП сценично поведение, ТОП глас на Александра, направо си играе с гласа и техниката.Браво на групата и Румъния Тази песен мястото и е на големите световни сцени а не на няква Евровизия с подаръци от стъкло.А Дара, че не може да пее и няма добър глас е ясно на хора с тренирано ухо и качествен звук.

    Коментиран от #50, #57

    13:08 17.05.2026

  • 44 Запознат

    4 1 Отговор
    Последният Софиянец каза пред приятели, че първо щала да посети "заведението" му, после двамата щели да отидат да поздравят приятелката му - губернаторката и чак тогава щяла да се прибере вкъщи....

    13:08 17.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Гост

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Селебрити":

    Андре сменяме химнаа урааа

    13:09 17.05.2026

  • 47 Мнение

    11 9 Отговор

    До коментар #2 от "има талант и визия":

    В свят в който малоумието и бездарността се определят като гениалност и световни успехи, много е трудно да убедиш шараните, че са се превърнали именно в такива (безмозъчни същества, които чакат новата "банга ранга" или новият ай фон, за да се самоопределят като "куул")!

    Разни сатанински конкурси, песни и ритуали ги определят за голям успех?!
    А какво стана с достойнството, с морала, със семейните ценности, с връзката с Бога?!

    Нима мислите, че това е целта на човечеството - банга ранга до откат, и работа от 8 до 5 за поредната корпорация, която въпреки новите 100млрд печалба, не била изпълнила целта на акционерите и щяла да съкращава работници???
    Това ли е съвременното човечество???

    ПЪЛНА ПАРОДИЯ!!!
    РАНО ИЛИ КЪСНО ТОВА ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ!
    РЕДНО Е НИЕ КАТО НАЦИЯ ДА СЕ ОБЕДИНИМ ОКОЛО ИСТИНСКИТЕ (ГОРЕОПИСАНИ) ЦЕННОСТИ И ДА БЛОКИРАМЕ САТАНИЗМА ВЪВ ВСИЧКИТЕ МУ ФОРМИ!

    В ТАЗИ ВРЪЗКА НАРОДЕ, МОЛЯ НЕ КУПУВАЙ ПРОДУКТИ С ИЗОБРАЗЕНИ ДЯВОЛИ, ИЛИ НАДПИСИ РЕКЛАМИРАЩИ ЗЛОТО!!!

    13:11 17.05.2026

  • 48 Евгени от Алфапласт

    6 4 Отговор
    ΔΑΡΑ с този шлем, нещо🤣... Статия с 3 изречения. И то, съвсем излишни.🤣

    13:11 17.05.2026

  • 49 Съвсем ...

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "Ален":

    ...е вярно. За съжаление.

    13:22 17.05.2026

  • 50 АГАТ а Кристи

    2 10 Отговор

    До коментар #43 от "Аудиофил от бг. за мен":

    Плюй руснако, плюй.
    Добре, че нямаше някоя тьотя от матушката ти, че щеше да предадеш богу дух от хвалебствия
    КОМУНИСТ /българомразец/, ТОВА ЗВУЧИ ГОРДО 😭😭😭

    Коментиран от #54

    13:26 17.05.2026

  • 51 Аре стига с тази Дара ли е Пара ли е

    10 8 Отговор
    Това парче ако го изпълни топ певица с техника и качествен глас няма и да се сетите за Дара която не е добра певица.Победители са Румъния и Гърция те са продуцентите на парчето.Толкова си и можем големите печаливши.

    13:29 17.05.2026

  • 52 Васил

    9 4 Отговор
    Без съмнение песента не е лоша и талантът на Дара е несъмнено видим и убедителен ! Но тук отново прозира нещо което до сега не се е случвало а именно България да спечели с една посредственна песен ,което ме кара да мисля че Англосахсите са на зор и много яко ни мажат ските с гъша мас ! Тук стсва въпрос за насочена реклама с цел отвличане на вниманието на масите от най важните теми на деня и това дали ще съществуваме като нация и какъв геополитически курс трябва да вземем за да ни има като Народ ! Сега ще дават по лъжичка от благинките на запада , но само на някой ,за да покажат че сме голяма работа , но без земеделие и промишленност и с куп кредити кпито ще плащат и правнуците ни ! Та кораба потъва и няма друг вариянт, а те ни коворят за музиката на Титаник ! Медиите се използват в момента мощно от Англо- сахсите а именно таланта на популярни Артисти с цел-измама която ще ни закове на дъното на историята с мръсна война в която ще изчезнем като Нация !

    13:39 17.05.2026

  • 53 Роза

    7 5 Отговор
    Каквито и критики да имат някои от коментиращите тук за Дара и Бангаранга,важна е репутацията на България,нали?!Да се види,че България може нещо,а не е една нищожна,забутана на Балканите ,нищо не значеща територия!Светът да не ни свързва само с корупции,мошеничества и нагла престъпност!Това е важното!Браво на момичето,желая и блестяща кариера като певица!

    13:40 17.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Излагацията върви с пълна сила

    5 5 Отговор
    Класация на посредственост и некадърност! Без дара да направи концерт да видим колко я оценява публиката и би платила за концерта и!

    13:47 17.05.2026

  • 56 Бат Венце Сикаджията

    13 4 Отговор
    Спечелила, спечелила хубаво, но и веднага трябва да се каже, че Евровизия е долнопробен конкурс, Дара не е талантлива както я изкарват и общо взето е конкурс съставен от, в който участват и от който се интересуват малоумници.

    13:52 17.05.2026

  • 57 Чок не чок

    5 2 Отговор

    До коментар #43 от "Аудиофил от бг. за мен":

    Трябва яко да си се нашмъркал за да ти хареса сатаната ,като Граф Дракула....в нея само вампиризъм.....

    Коментиран от #59

    13:57 17.05.2026

  • 58 Евгени от Алфапласт

    0 4 Отговор

    До коментар #13 от "Жоро":

    И аз това питам, в кой сайт са й клиповете? Не онези с изнудваните деца, а нормалното порно.

    13:58 17.05.2026

  • 59 По- добре нашмъркан с кока от

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "Чок не чок":

    колкото пиян евро с€ляндур с домашна ракия, анцуг адибас с колена и налъми.😂

    14:29 17.05.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ха ха ха

    2 4 Отговор
    Koпейku........ Бaнгapaнгa......

    14:45 17.05.2026

  • 62 ☢️☢️☢️☢️

    6 3 Отговор
    Айде феновете на елементарна музика да я посрещнете този " певица" . И кво като е спечелила този конкурс . Това си е шоу не нещо за певци с талант. Сега тази да не се надуе много ,че е спечелила.

    14:47 17.05.2026

  • 63 Лорд Музика

    2 4 Отговор
    В целия този кич наречен конкурс Евровизия с участието на две страни извън Европа не чух нещо което да ми хареса . А къде ще се проведе този конкурс тука като няма свестна зала за концерти.

    Коментиран от #64

    14:50 17.05.2026

  • 64 На кой

    0 1 Отговор

    До коментар #63 от "Лорд Музика":

    му пука дали ти харесва или не? Ти си никой. Толкова. Всичко друго е без значение.

    15:22 17.05.2026

  • 65 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    0 1 Отговор
    Бегайте на летището
    Дара д посрещнете
    Че с тоя Путин
    М.ъ.д.и.т.е. ви изсъхнаха на Дунава.

    15:38 17.05.2026

  • 66 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    1 4 Отговор
    Цялата зала я аплодира като победител.
    Немаше освирквания и дудукания
    Само в БГ си я оплюваме.
    Типично по български.

    15:42 17.05.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 ЗРИТЕЛ

    1 0 Отговор
    Е ако го дават по някое ТВ ще го гледам

    17:17 17.05.2026

  • 69 МИНУВАЧ

    0 0 Отговор
    Само да попитам...Коментиращи, някой знае ли дали има в БГпревод текста на песента, какво изразява, или само бангаранга в различни тоналности

    Коментиран от #71

    17:33 17.05.2026

  • 70 ТАКА Е

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "има талант и визия":

    И бих добавил - младост

    17:34 17.05.2026

  • 71 бай Даню

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "МИНУВАЧ":

    Уместен въпрос...
    Аз нищо не разбрах от хореографията, мислех си 4 надрусани с ЛошаТрева...
    Но, прочетох нечии обяснения какво изразява танца, а сега да видя и текста

    17:38 17.05.2026