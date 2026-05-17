DARA се завръща в България с трофея от Евровизия днес следобед

Риби (20.02 - 20.03) Интуитивно усещане ви насочва към важно нещо още от сутринта. С напредването на деня ще се появят повече яснота и движение. Картината започва да се свързва по смислен начин. Вечерта ще ви донесе спокойствие и увереност.

Водолей (21.01 - 19.02) Свежа идея или неочаквано вдъхновение може да се появи още в началото на деня. Това ви дава нова перспектива и желание за промяна. Позволете си да изследвате тази посока. Вечерта ще ви помогне да я стабилизирате.

Козирог (23.12 - 20.01) Началото на деня ви дава възможност да подредите нещо важно в мислите си. След това идва движение, което изисква гъвкавост. Не се вкопчвайте в първоначалния план. Вечерта ще ви даде усещане за контрол.

Стрелец (23.11 - 22.12) Погледът ви се разширява още от сутринта чрез нова мисъл или разговор. През деня ще се появи възможност да видите ситуацията по различен начин. Позволете си да промените гледната точка. Вечерта ще внесе яснота.

Скорпион (24.10 - 22.11) Денят започва с дълбоко разбиране, което не изисква обяснение. По-късно ще усетите движение, което ви подтиква да излезете от познатото. Доверете се на този процес. В края на деня ще намерите стабилност.

Везни (24.09 - 23.10) Леко вътрешно прозрение може да ви даде отговор, който сте търсили. През деня ще се появи желание да споделите или да разширите гледната си точка. Неочаквана среща или мисъл може да ви вдъхнови. Вечерта носи баланс.

Дева (24.08 - 23.09) Появява се яснота, която ви помага да подредите мислите си още в началото на деня. С напредването му може да се появи нова идея, която ви изненадва. Дайте ? пространство да се развие. Към вечерта ще усетите, че нещата се подреждат.

Лъв (24.07 - 23.08) Сутринта ви дава възможност да видите нещо по-ясно, без излишни емоции. След това идва импулс за нов подход или различна гледна точка. Не се страхувайте да опитате нещо нестандартно. Вечерта ще ви върне към увереност.

Рак (22.06 - 23.07) Ранен разговор или мисъл може да ви насочи към нещо, което има значение за вас. През деня ще усетите промяна в настроението и желание да погледнете по-широко. Доверете се на това движение. По-късно ще намерите вътрешна стабилност.

Близнаци (22.05 - 21.06) Навлизането на нова енергия ви носи усещане за лекота и оживление. Идеите идват бързо и носят неочаквани връзки. Не е нужно да задържате нито една от тях насила. Вечерта ще ви помогне да изберете най-стойностното.

Телец (21.04 - 21.05) Сутрешно прозрение може да ви помогне да подредите нещо, което дълго е било неясно. Постепенно ще усетите как мислите ви се раздвижват и търсят нови посоки. Позволете си да излезете от обичайното. Към края на деня ще намерите по-спокойна опора.