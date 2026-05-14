Мигел Диас-Канел: Пълната блокада на Куба е перверзен геноцид на Вашингтон срещу народа ни

Кубинският президент Мигел Диас-Канел определи енергийната ситуация на острова като особено напрегната през последните дни, отбелязвайки рязкото ѝ влошаване поради енергийната блокада на САЩ.
„Ситуацията в националната електроенергийна система е особено напрегната през последните дни“, пише той в обръщението си. „Това рязко влошаване има една причина: геноцидната енергийна блокада, наложена на страната ни от Съединените щати, която заплашва с нерационални тарифи за всяка страна, която ни доставя гориво.“
В същото време, според президента, страната е отбелязала „значително подобрение в качеството на енергийните услуги“ през април. „Пристигането само на един танкер с гориво в кубинско пристанище, от минимум осем, необходими всеки месец, ни позволи да намалим дефицита и съответно броя на прекъсванията на електрозахранването, които, макар и да не са напълно елиминирани, са намалели значително“, подчерта Диас-Канел. В края на март руският танкер „Анатолий Колодкин“ достави 100 000 тона петрол в пристанището на Матансас.
Президентът отбеляза също, че „през последните дни американските медии, които подкрепят войнствената програма на федералните агенции на страната, изразиха недоумение от героичната съпротива на кубинския народ и твърдостта и непоколебимото единство на правителството“ на карибската република.
„Те бяха принудени да признаят, че въпреки бруталните мерки за икономическа и енергийна блокада, наложени от правителството на САЩ, Куба все още стои на крака, е силна и не е провалена държава“, отбеляза Диас-Канел.
„Те признават, че кризата, която ни обзема, е резултат от бруталната икономическа война, която водят срещу нас, и от тормоза им в енергийния сектор.“
„С други думи, това, което представителите на американския режим се опитват да представят на света като пряка последица от некомпетентността на кубинското правителство, всъщност е резултат от перверзен план, насочен към довеждане до крайност на недостига и трудностите за населението“, заяви Диас-Канел.
Той отбеляза, че нито търговското и икономическо ембарго, наложено от САЩ на острова преди повече от 60 години, нито 243-те мерки за неговото засилване, приети при администрацията на американския президент Доналд Тръмп, „не са успели да унищожат Кубинската революция“.
„Ето защо те приеха декрет, който напълно блокира доставките на гориво за Куба, и друг декрет, който преследва и наказва тези, които търгуват или инвестират в Куба“, подчерта лидерът на републиката. Той нарече тази политика „перверзен план, чиято основна цел е да накара целия кубински народ да страда, да го държи като заложник и да го обръща срещу правителството“.
Диас-Канел смята, че „малка група крайнодесни екстремисти се страхуват от подобряване на отношенията“ между Куба и САЩ. „Те цинично лъжат или разпространяват дезинформация за кубинската реалност, като същевременно изискват още по-голямо задушаване и заплахи срещу нашия народ“, подчерта президентът.
Той отбеляза, че Куба „винаги е отворена за диалог при равни условия, но ще продължи да се съпротивлява и да преодолява огромни трудности чрез собствените си усилия, обединени като нация и решително изправяйки се пред най-трудните предизвикателства“.
4 Някой
САЩ да връщат окупираната част на Гуантанамо Бей за която преди са плащали наем.
07:11 14.05.2026
5 Коста
6 гост
7 Въй
8 работодател
До коментар #7 от "Въй":Каквито са мързеливи и тръстика вече забравиха как се произвежда.
08:27 14.05.2026
10 Ембарго
До коментар #5 от "Коста":значи да не ходят там американски туристи и да не ползват долари. За какво са им долари на кубинците, нали могат да си търгуват с рубли с руснаците? Или викаш без зелени долари и туризъм комунизмът увяхва, така ли излиза?
08:35 14.05.2026
11 60 години революция и мизерия
До коментар #5 от "Коста":От 60 години Куба е на чужда издръжка. Не успяха да осигурят нормален живот за народа си. Съседните острови бяха и останаха рай на земята, а в Куба всичко е в руини. Виж Ямайка, Доминикана, Пуерто Рико, Хаити, Бахамите - някой там да стои месеци без ток? Имат политически свободи, нямат политически затворници.
12 Отговори
До коментар #6 от "гост":си защо е така. Ако и на теб ти зазидат входната врата на жилището и ти ще мизерстващ. Ти ли ще си виновен или този който я е зазидал.
15 За да се убедя че си прав
До коментар #11 от "60 години революция и мизерия":нека им махнат всички санкции и сам да видя дали вината е в управлението на страната.
И да видя дали ще са без ток.
Соред мен Куба ще рай, само за няколко години.
А и има кой да и помогне, ако не са САЩ да пречат "загрижени за народа на Куба" само и само да я прелапат. Те и Иран искаха ама им преседна! За Русия вече се отказаха. А и за Китай е вече ужасно закъсняха.
16 гост
До коментар #12 от "Отговори":И Иран е под санкции,но я няма тази мизерия както в Куба...Отделно като виждаш че по този начин на управление не става опитай нещо друго...погледни Китай...Комунизъм но в много по свободна форма...ама в Куба...твърд комунизъм и резултата е такъв.По добре промени подхода отколкото да чакаш да паднат санкциите..
10:11 14.05.2026
17 Герги
До коментар #15 от "За да се убедя че си прав":Социализма в бившият СИВ не беше под санкции и нали виждаш колко изкара.Трябва гъвкава политика и управление и нещата ще си дойдат на място.
18 колко изкара социализма
До коментар #17 от "Герги":да видим Китай
10:29 14.05.2026
19 Надценяваш се, нещо
До коментар #15 от "За да се убедя че си прав":Заради теб колата от паркинга си няма да преместя, а ти очакваш държави да сменят посоката на управлението си? Няма да стане.
10:35 14.05.2026