Дрон предизвика пожар край атомната електроцентрала „Барака“ в Обединените арабски емирства

Дрон е предизвикал пожар в електрически генератор извън вътрешния периметър на атомната електроцентрала „Барака“ в Обединените арабски емирства, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Съоръжението се намира в района Ал Дафра.

По информация на властите няма данни за пострадали, а нивата на радиационна безопасност не са засегнати. Федералният орган за ядрено регулиране е потвърдил, че основните системи на централата функционират нормално.

Официалните власти не са съобщили кой стои зад атаката.

Обединените арабски емирства са били обект на няколко ракетни и дронови атаки, за които са били обвинявани свързани с Иран групировки по време на напрежението в региона, включително в контекста на конфликта между Израел, Съединените щати и Иран.