Дрон предизвика пожар край атомната електроцентрала „Барака“ в Обединените арабски емирства

17 Май, 2026 14:23, обновена 17 Май, 2026 14:55 913 9

Инцидентът е станал извън охраняемата зона, няма пострадали и няма риск за ядрената безопасност

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Дрон е предизвикал пожар в електрически генератор извън вътрешния периметър на атомната електроцентрала „Барака“ в Обединените арабски емирства, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Съоръжението се намира в района Ал Дафра.

По информация на властите няма данни за пострадали, а нивата на радиационна безопасност не са засегнати. Федералният орган за ядрено регулиране е потвърдил, че основните системи на централата функционират нормално.

Официалните власти не са съобщили кой стои зад атаката.

Обединените арабски емирства са били обект на няколко ракетни и дронови атаки, за които са били обвинявани свързани с Иран групировки по време на напрежението в региона, включително в контекста на конфликта между Израел, Съединените щати и Иран.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

