Жителите на Малта получават безплатен достъп до ChatGPT Plus

17 Май, 2026 15:51 612 1

Подаръкът е от Open AI

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската компания OpenAI - разработчик на чатбота ChatGPT, обяви, че е сключила споразумение с Малта, според което нейните жители ще имат годишен достъп до платен абонамент за ChatGPT Plus след завършване на курс за обучение за използване на изкуствен интелект (AI).

„OpenAI и правителството на Малта обявяват първото в света партньорство за разширяване на ChatGPT Plus за всички граждани на Малта. Инициативата ще даде на гражданите възможност да развият практически умения и да използват технологиите в ежедневието“, се казва в прессъобщение на уебсайта на компанията.

Малтийската инициатива AI за всички е национална програма за ограмотяване на AI. Това трябва да помогне на хората да разберат използването на изкуствения интелект и да се научат как да го използват отговорно. След завършване на курса гражданите на Малта ще могат да се насладят на безплатен достъп до ChatGPT Plus за една година.

Министърът на икономиката, предприятията и стратегическите проекти на Малта Силвио Шембри на свой ред подчерта, че партньорството гарантира на всеки гражданин на страната достъп до развитието на умения, необходими за „проспериране в дигиталния свят“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

    Отговор
    Малта е век преди България...

    16:02 17.05.2026