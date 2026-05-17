Земетресение с магнитуд 5,7 разтърси района на Северните Курилски острови

17 Май, 2026 15:54, обновена 17 Май, 2026 15:38 508 7

Епицентърът е в Тихия океан, няма данни за щети или пострадали

Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова

Земетресение с магнитуд 5,7 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в Тихия океан в близост до Северните Курилски острови, сочи справка на ФОКУС в данните на Европейския средиземноморски сеизмологичен център, предава Фокус.

По информация на сеизмолозите трусът е станал на около 268 километра южно от Петропавловск-Камчатски и на около 95 километра североизточно от град Северо-Курилск.

Дълбочината на земетресението е била около 10 километра. Няма данни за щети или пострадали към момента.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 Володимир Зеленски, президент

    2 3 Отговор
    Извинявам се !!!
    Оказва се понякога руските РЕБ работят ☝️
    Верно, не съвсем както е по план 😁

    15:41 17.05.2026

  • 2 Варна 3

    1 3 Отговор
    Сега очакваме и Сибир да потъне.

    15:44 17.05.2026

  • 3 Разберете това

    2 4 Отговор
    Камчатка и Курилските острови са най-нестабилното място на Проссия.

    Коментиран от #6

    15:45 17.05.2026

  • 4 откачен

    1 0 Отговор
    В Курило има лудница и скоро я преместиха в София за острови не съм чувал.

    15:53 17.05.2026

  • 5 Търновец

    0 2 Отговор
    Земетресенията там са чести и Русите са назад в земетръсно строителство. А друго интересно е че преди хиляди години Хокайдо и Сахалин са били един остров. В целия този район обаче са намерени важни и богати нефтени и газови залежи - по рождение хората на Камчатка Сахалин и Курилите трябва да са милионери а там е скъпо и беднотията е голяма няма депа за обработка на отпадъци и има немалко изоставени и ръждясали танкове Т 55. Местните жители са доведени след 1945

    15:55 17.05.2026

  • 6 Кирило Буданов, разведчик

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "Разберете това":

    Пишете вече и Москва !!!
    Ще се превърне в Бахмут ☝️😁

    16:02 17.05.2026

  • 7 Маллеейй

    0 0 Отговор
    Чак тука ни разклати Ели...
    Браво,отчете се и ти...

    16:43 17.05.2026

