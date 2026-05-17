Земетресение с магнитуд 5,7 разтърси района на Северните Курилски острови

Земетресение с магнитуд 5,7 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в Тихия океан в близост до Северните Курилски острови, сочи справка на ФОКУС в данните на Европейския средиземноморски сеизмологичен център, предава Фокус.

По информация на сеизмолозите трусът е станал на около 268 километра южно от Петропавловск-Камчатски и на около 95 километра североизточно от град Северо-Курилск.

Дълбочината на земетресението е била около 10 километра. Няма данни за щети или пострадали към момента.