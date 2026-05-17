Земетресение с магнитуд 5,7 разтърси района на Северните Курилски острови

Земетресение с магнитуд 5,7 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в Тихия океан в близост до Северните Курилски острови, сочи справка на ФОКУС в данните на Европейския средиземноморски сеизмологичен център, предава Фокус.
По информация на сеизмолозите трусът е станал на около 268 километра южно от Петропавловск-Камчатски и на около 95 километра североизточно от град Северо-Курилск.
Дълбочината на земетресението е била около 10 километра. Няма данни за щети или пострадали към момента.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Володимир Зеленски, президент
Оказва се понякога руските РЕБ работят ☝️
Верно, не съвсем както е по план 😁
15:41 17.05.2026
2 Варна 3
15:44 17.05.2026
3 Разберете това
Коментиран от #6
15:45 17.05.2026
4 откачен
15:53 17.05.2026
5 Търновец
15:55 17.05.2026
6 Кирило Буданов, разведчик
До коментар #3 от "Разберете това":Пишете вече и Москва !!!
Ще се превърне в Бахмут ☝️😁
16:02 17.05.2026
7 Маллеейй
Браво,отчете се и ти...
16:43 17.05.2026