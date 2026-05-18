Новини
Свят »
Ирак »
New York Times: Овчар открил още една тайна израелска военна база в Ирак и бил убит

New York Times: Овчар открил още една тайна израелска военна база в Ирак и бил убит

18 Май, 2026 06:39, обновена 18 Май, 2026 06:47 4 223 18

  • ирак-
  • овчар-
  • военна база-
  • израел

Преди смъртта си мъжът се е свързал с иракските сили, разказвайки им за войници, хеликоптери и палатки, които е видял в съоръжението

New York Times: Овчар открил още една тайна израелска военна база в Ирак и бил убит - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Още една израелска военна база е открита в Ирак, съобщава „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на иракски и други регионални служители.

Според вестника, „охраняваният израелски военен обект“ е бил открит от овчар на име Авад ал-Шамари.

Според вестника мъжът се е свързал с иракските сили, разказвайки им за войници, хеликоптери и палатки, които е видял в съоръжението. Очевидци съобщават, че овчарят впоследствие е бил убит, когато колата му е била ударена от хеликоптер. Роднина на ал-Шамари потвърди тази информация.

„Базата, на която ал-Шамари се е натъкнал... е била използвана по време на 12-дневната война срещу Техеран през юни 2025 г.“, съобщава вестникът, позовавайки се на служители по сигурността от регионална държава.

Твърди се, че израелските военни са прекарали повече от година в изграждането на скрито съоръжение в Ирак за провеждане на операции срещу Иран. Според един източник, израелските военни са започнали подготовката за установяване на базата още през 2024 г.

Двама представители на регионалните служби за сигурност заявиха, че базата е била използвана от Израел за осигуряване на въздушна поддръжка, зареждане с гориво и медицинска помощ.

„Тя е била предназначена само за временно присъствие, за да съдейства при военни операции“, се посочва в изданието.

Иракски служител потвърди съществуването на съоръжението пред New York Times, отбелязвайки, че базата се намира в западния пустинен регион на страната.

На 9 май Wall Street Journal, позовавайки се на източници, твърди, че израелските власти са създали тайна военна база в иракската пустиня за извършване на въздушни удари срещу Иран през лятото на 2025 г.


Ирак
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те

    35 1 Отговор
    така правят овчарите... и умират...

    06:51 18.05.2026

  • 2 Оня с рикията

    29 4 Отговор
    Колата му била ударена от хеликоптер на кръстовището, нали? А пилота на хеликоптера имал ли е книжка за сухоземно придвижване?

    06:53 18.05.2026

  • 3 Имаше

    38 1 Отговор
    такава база!
    А иначе тия навсякъде се разполагат като у дома си!

    Коментиран от #14

    07:01 18.05.2026

  • 4 Ясно от къде

    44 3 Отговор
    Са изстрелвани дронове и ракети към натовски държави и провокации към страни от БИ.

    07:04 18.05.2026

  • 5 Лудия касапин

    56 1 Отговор
    Цяла година са строели този военен лагер, после са го напълнили с войска и техника и накрая един овчар ги разкри. За тази една година нито едно разузнаване със сателити и прочие неща не го видяха, така ли?

    07:05 18.05.2026

  • 6 Матиа фон Зигмунд

    23 3 Отговор
    Бумм Бумм Бумм💥💥💥 Тел Авив !

    07:13 18.05.2026

  • 7 Байрактар"70

    27 1 Отговор
    Нищо ново! И в България имат!

    07:18 18.05.2026

  • 8 Артилерист

    40 1 Отговор
    Това е още едно доказателство, че Ирак-една развита светска държава-е опустошена и превърната в разграден двор, в който всеки може да се настани и да прави каквото си иска, от американските войни. Това се случва с всяка независима държава, пострадала от войните на американците. В случая е любопитно да се попита дали има разумен човек, който да се съмнява, че американците не са знаели за израелските военни бази в окупирания от тях Ирак...

    Коментиран от #15

    07:34 18.05.2026

  • 9 Кино класика от 80-те

    16 0 Отговор
    "Кучета и котки може, а прасета не може. Айде де..."

    07:50 18.05.2026

  • 10 енд

    0 14 Отговор
    овчарят с кола и два калашника..пита се в задачата какво да правят евреи..буб..бум..друг път овчарят да изпълнява своите задължения , а не да се прави на Рамбо..

    08:13 18.05.2026

  • 11 И сега,

    15 0 Отговор
    Ако ние започнем по подобен начин да си правим каквото и където искаме и да убиваме всеки, който пречи на това, веднага всички ще ревнат срещу нас, а към гнусните евреи - нищо!!!
    Що така, бе, честни и демократични?

    08:34 18.05.2026

  • 12 Шахед

    14 0 Отговор
    Щом се знае, персите скоро ще я избомбят. Сигурно плъховете вече са побегнали с 200

    08:35 18.05.2026

  • 13 мишо ..

    10 0 Отговор
    Създадена от обединението 3 те терористически организации още далечната 1947 години държава наречена Израел не е спряла войната в Близкият Изток до ден днешен .. Това проклятие на човечеството и един най-големите (същата тактикам последно време ползва и Украйна Путин само гледа и не прави нищо --чака той обича да не прави нищо) . В Конституцията им било написано --Израел си запазва правото да унищожава всички заплахи които представляват заплаха за Националната безопасност като , отделни лица , организации без значение къде се намират в коя страна и каква длъжност заемат . . До сега колко Ирански лидери , военни , научни сътрудници , специалист по ядрената енергия бяха убити -- някакви ,санкции или нещо да е направено срещу нея досега ? След успешните атаки на и ударите на Иран за първи път за сега мълчи и по всяка вероятност разработва планове -как да унищожи Иран . те имат планове за 150-200 години напред още далечната 1992 година там в 47 страници беше написано стратегията им за близките 50 години и една голяма част я осъществиха . Но Иран за сега е проблем който не очакваха така да се случи . Те действат като Италианската мафия -" Който е не мълчи ще умре " - държава Терористическа произхода ДНА им е от там .

    09:32 18.05.2026

  • 14 1944

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Имаше":

    от рООсия гледат

    09:36 18.05.2026

  • 15 фанатизирани чалми

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Артилерист":

    Каква е тази светска държава, с Нравствена полиция ,която убива жени заради фереджета?

    Коментиран от #16, #17

    10:11 18.05.2026

  • 16 Либия

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "фанатизирани чалми":

    Хи хи хи

    и тя ли беше "фанатизирана"

    11:09 18.05.2026

  • 17 Антикомуне

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "фанатизирани чалми":

    Момче, бъркаш Иран с Ирак. Нищо простено ти е, то да мажеш по телефона не е като да вземеш да прочетеш нещо. Знаеш ли кой беше Президента на Ирак, а на Иран??? Тогава ще си отговориш коя от двете държави е светска и коя е с Нравствена полиция.

    13:47 18.05.2026

  • 18 каунь

    1 0 Отговор
    пускайте ракетите, изпържете ги!

    14:08 18.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Афганистан, Новини Албания