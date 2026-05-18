New York Times: Овчар открил още една тайна израелска военна база в Ирак и бил убит

Още една израелска военна база е открита в Ирак, съобщава „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на иракски и други регионални служители.
Според вестника, „охраняваният израелски военен обект“ е бил открит от овчар на име Авад ал-Шамари.
Според вестника мъжът се е свързал с иракските сили, разказвайки им за войници, хеликоптери и палатки, които е видял в съоръжението. Очевидци съобщават, че овчарят впоследствие е бил убит, когато колата му е била ударена от хеликоптер. Роднина на ал-Шамари потвърди тази информация.
„Базата, на която ал-Шамари се е натъкнал... е била използвана по време на 12-дневната война срещу Техеран през юни 2025 г.“, съобщава вестникът, позовавайки се на служители по сигурността от регионална държава.
Твърди се, че израелските военни са прекарали повече от година в изграждането на скрито съоръжение в Ирак за провеждане на операции срещу Иран. Според един източник, израелските военни са започнали подготовката за установяване на базата още през 2024 г.
Двама представители на регионалните служби за сигурност заявиха, че базата е била използвана от Израел за осигуряване на въздушна поддръжка, зареждане с гориво и медицинска помощ.
„Тя е била предназначена само за временно присъствие, за да съдейства при военни операции“, се посочва в изданието.
Иракски служител потвърди съществуването на съоръжението пред New York Times, отбелязвайки, че базата се намира в западния пустинен регион на страната.
На 9 май Wall Street Journal, позовавайки се на източници, твърди, че израелските власти са създали тайна военна база в иракската пустиня за извършване на въздушни удари срещу Иран през лятото на 2025 г.
3 Имаше
А иначе тия навсякъде се разполагат като у дома си!
14 1944
До коментар #3 от "Имаше":от рООсия гледат
09:36 18.05.2026
15 фанатизирани чалми
До коментар #8 от "Артилерист":Каква е тази светска държава, с Нравствена полиция ,която убива жени заради фереджета?
Коментиран от #16, #17
10:11 18.05.2026
16 Либия
До коментар #15 от "фанатизирани чалми":Хи хи хи
и тя ли беше "фанатизирана"
11:09 18.05.2026
17 Антикомуне
До коментар #15 от "фанатизирани чалми":Момче, бъркаш Иран с Ирак. Нищо простено ти е, то да мажеш по телефона не е като да вземеш да прочетеш нещо. Знаеш ли кой беше Президента на Ирак, а на Иран??? Тогава ще си отговориш коя от двете държави е светска и коя е с Нравствена полиция.
13:47 18.05.2026
