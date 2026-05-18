Седмица след Тръмп! Владимир Путин заминава за Китай

Високопоставен съветник на Владимир Путин потвърди днес, че руският президент утре ще пристигне в Китай за двудневна визита, предадоха ТАСС и Ройтерс, цитирани от Ройтерс.

Путин ще пристигне утре вечер китайско време в Пекин и ще бъде посрещнат от министъра на външните работи на Китай Ван И, обяви съветникът на президента на Русия по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков. "След това нашият президент ще се отправи към държавната резиденция за почетни гости "Цзяоютай". Сутринта на 20 май в 11:00 ч. местно време (7:00 ч. българско - бел. ред.) започва церемонията за срещата му с китайския лидер Си Цзинпин на централния площад в Пекин - "Тянанмън", каза Ушаков, цитиран от ТАСС.

Си и Путин ще обсъдят всички области на двустранните отношения, включително проекта за газопровод "Силата на Сибир 2", каза още съветникът на руския държавен глава, цитиран от Ройтерс.

По думите на Ушаков руската делегация ще включва висши представители на държавната власт и ръководители на големи компании като нефтения производител "Роснефт" и газовите концерни "Новатек" и "Газпром". По газопровода "Силата на Сибир 2" един ден може да бъдат пренасяни още 50 милиарда кубически метра газ на година от руските газови находища в Арктика през Монголия до Китай, отбелязва Ройтерс.

Ушаков обърна внимание на факта, че близките връзки между Москва и Пекин стават все по-важни, като се имат предвид настоящите глобални кризи.

На свой ред говорителят на китайското външно министерство Гуо Цзякун съобщи днес, че на срещата между двамата лидери ще бъдат обменени възгледи по международни и регионални въпроси от взаимен интерес, предаде агенция Синхуа, отбелязвайки, че това ще е 25-ата визита на руския президент Владимир Путин в Китай.

"Двете страни гледат на тази среща като възможност да продължат да издигат развитието на китайско-руските отношения на по-високо равнище", изтъкна Гуо Цзякун.