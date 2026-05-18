Седмица след Тръмп! Владимир Путин заминава за Китай

Високопоставен съветник на Владимир Путин потвърди днес, че руският президент утре ще пристигне в Китай за двудневна визита, предадоха ТАСС и Ройтерс, цитирани от Ройтерс.
Путин ще пристигне утре вечер китайско време в Пекин и ще бъде посрещнат от министъра на външните работи на Китай Ван И, обяви съветникът на президента на Русия по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков. "След това нашият президент ще се отправи към държавната резиденция за почетни гости "Цзяоютай". Сутринта на 20 май в 11:00 ч. местно време (7:00 ч. българско - бел. ред.) започва церемонията за срещата му с китайския лидер Си Цзинпин на централния площад в Пекин - "Тянанмън", каза Ушаков, цитиран от ТАСС.
Си и Путин ще обсъдят всички области на двустранните отношения, включително проекта за газопровод "Силата на Сибир 2", каза още съветникът на руския държавен глава, цитиран от Ройтерс.
По думите на Ушаков руската делегация ще включва висши представители на държавната власт и ръководители на големи компании като нефтения производител "Роснефт" и газовите концерни "Новатек" и "Газпром". По газопровода "Силата на Сибир 2" един ден може да бъдат пренасяни още 50 милиарда кубически метра газ на година от руските газови находища в Арктика през Монголия до Китай, отбелязва Ройтерс.
Ушаков обърна внимание на факта, че близките връзки между Москва и Пекин стават все по-важни, като се имат предвид настоящите глобални кризи.
На свой ред говорителят на китайското външно министерство Гуо Цзякун съобщи днес, че на срещата между двамата лидери ще бъдат обменени възгледи по международни и регионални въпроси от взаимен интерес, предаде агенция Синхуа, отбелязвайки, че това ще е 25-ата визита на руския президент Владимир Путин в Китай.
"Двете страни гледат на тази среща като възможност да продължат да издигат развитието на китайско-руските отношения на по-високо равнище", изтъкна Гуо Цзякун.
6 Баламата
До коментар #3 от "Копейки":528:0 ,Славянск-6км
Коментиран от #7
18:59 18.05.2026
7 100
До коментар #6 от "Баламата":А Мала Токмачка превзеха ли?
19:00 18.05.2026
8 Владимир Путин, президент
Големия кораб минаваааа, а аз съм сам...😁
19:01 18.05.2026
9 Не си разбрал
До коментар #1 от "честен ционист":Вова отива сега козирува и да слуша, щото ако не слуша, свършва. А тези глупости сам ли си ги измисляш или някой друг ти ги диктува?
19:05 18.05.2026
11 Капитан Крийч
12 Дон Корлеоне
13 Гресирана ватенка
До коментар #11 от "Капитан Крийч":Което говори,че пак са те ке.цали без грес 😁
19:21 18.05.2026
15 Ха ХаХа
До коментар #4 от "Как всегда":Ти си молиш на Монголския си Господ Тангра бе татар въшлиф
Коментиран от #19, #21, #33
19:24 18.05.2026
17 Ще го пусне в Сибир
До коментар #12 от "Дон Корлеоне":Когато те замъкне там да чукаш чакъл
19:26 18.05.2026
18 Владимир Путин, президент
След, после, накрая ходят убитаците, втора ръка политици и президенти ☝️
19:29 18.05.2026
19 Костадинов
До коментар #15 от "Ха ХаХа":Монголския ти Господ го измисли кгб за да унизи българите.Само празноглави копейки вярват че българите са дошли от монголските степи.
19:30 18.05.2026
21 Съвсем не.
До коментар #15 от "Ха ХаХа":За Китай приоритет са богатите и огромни пазари Европа и САЩ. А Русия е подчинен крепостен на Китай. Това не са равнопоставени държави, отношенията са им като на роб и господар.
19:35 18.05.2026
24 Разбирачо
До коментар #2 от "Многоходовото":Явно ги разбираш тия неща, нали се сещаш, от личен опит ли? Че с какво китайския заем е по-лош от американския? Освен това става въпрос за търговия. Утром деньги, вечером стулья. А кръвта на руските войници, Бог да ги птости, е и по-нашите и на нашите натовски другари, ръце
19:40 18.05.2026
30 Най-големият губещ е
До коментар #10 от "пак ли ?":Русия. Тя понесе най-големите загуби и негативи през последните 5 години. А геополитическата катастрофа, която претърпя е невиждана до момента в историята.
19:52 18.05.2026
32 Онзи
Русия има залежи има ресурси , Европа има инфраструктура . Все си мисля че Израел най-много се опасява да не Русия да влезе в Еврозоната тогава е стане и телесно . От Португалия до Камчатка без виза . И търговията ше е голяма а в Русия има много вакум за търговия , както и Европа има много нужди да се развива. Някой все дърпа конците Еврозоната да не стане единна и голяма . С Русия в Еврозоната ставаме фактор икономически и военно даже . Но явно след 30г някъде 🤣🤣🤣🤣
20:10 18.05.2026
35 Ами
До коментар #14 от "оня с коня":Кратък урок по икономика, който вероятно сте пропуснали.
Всеки вид стока е трансформирана енергия.
Колкото по-евтина е енергията вложена за производство на стоката,
толкова по-евтина е себестойността на стоката.
Колкото по-евтина е стоката, толкова по конкурентоспособна е.
Ето защо Китай продава неколкократно по-евтина стока, а запада
затваря производства, защото не може да си продаде стоката.
Русия може и да не печели много, но западът губи тотално.
20:34 18.05.2026
