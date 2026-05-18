Седмица след Тръмп! Владимир Путин заминава за Китай

18 Май, 2026 18:48 1 168 38

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Високопоставен съветник на Владимир Путин потвърди днес, че руският президент утре ще пристигне в Китай за двудневна визита, предадоха ТАСС и Ройтерс, цитирани от Ройтерс.

Путин ще пристигне утре вечер китайско време в Пекин и ще бъде посрещнат от министъра на външните работи на Китай Ван И, обяви съветникът на президента на Русия по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков. "След това нашият президент ще се отправи към държавната резиденция за почетни гости "Цзяоютай". Сутринта на 20 май в 11:00 ч. местно време (7:00 ч. българско - бел. ред.) започва церемонията за срещата му с китайския лидер Си Цзинпин на централния площад в Пекин - "Тянанмън", каза Ушаков, цитиран от ТАСС.

Си и Путин ще обсъдят всички области на двустранните отношения, включително проекта за газопровод "Силата на Сибир 2", каза още съветникът на руския държавен глава, цитиран от Ройтерс.

По думите на Ушаков руската делегация ще включва висши представители на държавната власт и ръководители на големи компании като нефтения производител "Роснефт" и газовите концерни "Новатек" и "Газпром". По газопровода "Силата на Сибир 2" един ден може да бъдат пренасяни още 50 милиарда кубически метра газ на година от руските газови находища в Арктика през Монголия до Китай, отбелязва Ройтерс.

Ушаков обърна внимание на факта, че близките връзки между Москва и Пекин стават все по-важни, като се имат предвид настоящите глобални кризи.

На свой ред говорителят на китайското външно министерство Гуо Цзякун съобщи днес, че на срещата между двамата лидери ще бъдат обменени възгледи по международни и регионални въпроси от взаимен интерес, предаде агенция Синхуа, отбелязвайки, че това ще е 25-ата визита на руския президент Владимир Путин в Китай.

"Двете страни гледат на тази среща като възможност да продължат да издигат развитието на китайско-руските отношения на по-високо равнище", изтъкна Гуо Цзякун.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    12 18 Отговор
    В Матрицата: Презареждане, ключарът беше китаец. Бай Дончо предаде ключа за Европа на Си, сега пък Си ще го върне на Вова.

    Коментиран от #9

    18:51 18.05.2026

  • 2 Многоходовото

    12 20 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега отива да проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #24

    18:52 18.05.2026

  • 3 Копейки

    11 19 Отговор
    Няма да се притеснявате. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    Коментиран от #6

    18:55 18.05.2026

  • 4 Как всегда

    11 16 Отговор
    Монголя пак ще моли за денги господаря.

    Коментиран от #15

    18:58 18.05.2026

  • 5 Един

    10 16 Отговор
    Си ще го инструктира да изпълнява каквото са се договорили с Тръмп.

    18:58 18.05.2026

  • 6 Баламата

    11 7 Отговор

    До коментар #3 от "Копейки":

    528:0 ,Славянск-6км

    Коментиран от #7

    18:59 18.05.2026

  • 7 100

    10 11 Отговор

    До коментар #6 от "Баламата":

    А Мала Токмачка превзеха ли?

    19:00 18.05.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    10 12 Отговор
    Минава....
    Големия кораб минаваааа, а аз съм сам...😁

    19:01 18.05.2026

  • 9 Не си разбрал

    10 17 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Вова отива сега козирува и да слуша, щото ако не слуша, свършва. А тези глупости сам ли си ги измисляш или някой друг ти ги диктува?

    19:05 18.05.2026

  • 10 пак ли ?

    12 10 Отговор
    я да видим колко пъти е ходил тръмп и колко пъти путин? кой посреща тръмп като пристигне в китай и кой посреща путин? много сте жалки в опитите си да изопачите истината в полза на губещия…

    Коментиран от #30

    19:08 18.05.2026

  • 11 Капитан Крийч

    10 11 Отговор
    Дедо Дончо получи ритник в муцуната, Путята ще го посрещат като цар.

    Коментиран от #13

    19:19 18.05.2026

  • 12 Дон Корлеоне

    8 9 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #17

    19:19 18.05.2026

  • 13 Гресирана ватенка

    7 6 Отговор

    До коментар #11 от "Капитан Крийч":

    Което говори,че пак са те ке.цали без грес 😁

    19:21 18.05.2026

  • 14 оня с коня

    10 9 Отговор
    И да уточним:СТОКООБМИНЪТ Китай/САЩ е около 900 МЛР. Долара годишн,с Европа - още толкова.Стокообменът Русия/Китай е около 200-250 млн долара,дължащ се изключително на Руски нефт и газ.Въпросът е:8КОЙ е с БЕЗАПЕЛАЦИОНЕН Приоритет за Китай - Бедна Русия,или Платежоспособния запад?

    Коментиран от #35

    19:22 18.05.2026

  • 15 Ха ХаХа

    6 10 Отговор

    До коментар #4 от "Как всегда":

    Ти си молиш на Монголския си Господ Тангра бе татар въшлиф

    Коментиран от #19, #21, #33

    19:24 18.05.2026

  • 16 Разпадът е близо

    8 10 Отговор
    Отива случайно да не ги прецакат Американците Ще дава нефт на безценица и подарява земи смятани от Китай за свои

    19:25 18.05.2026

  • 17 Ще го пусне в Сибир

    7 6 Отговор

    До коментар #12 от "Дон Корлеоне":

    Когато те замъкне там да чукаш чакъл

    19:26 18.05.2026

  • 18 Владимир Путин, президент

    9 6 Отговор
    Ключовата думичка е СЛЕД !!!
    След, после, накрая ходят убитаците, втора ръка политици и президенти ☝️

    19:29 18.05.2026

  • 19 Костадинов

    8 7 Отговор

    До коментар #15 от "Ха ХаХа":

    Монголския ти Господ го измисли кгб за да унизи българите.Само празноглави копейки вярват че българите са дошли от монголските степи.

    19:30 18.05.2026

  • 20 АНГЛОСАКСОНСКИЯ УПАДЪК

    11 7 Отговор
    Е болезнен.

    19:31 18.05.2026

  • 21 Съвсем не.

    7 8 Отговор

    До коментар #15 от "Ха ХаХа":

    За Китай приоритет са богатите и огромни пазари Европа и САЩ. А Русия е подчинен крепостен на Китай. Това не са равнопоставени държави, отношенията са им като на роб и господар.

    19:35 18.05.2026

  • 22 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    9 7 Отговор
    Нямаше го на масата наравно със Си и Тръмп. Значи е бил в менюто. Сега отива на килимчето за да му набият чемберите и да му съобщят каква ще е съдбата му. А тоя няма дори смелостта на Хитлер за да приключи като мъж.

    19:36 18.05.2026

  • 23 Антикомуне

    6 10 Отговор
    Явно се вижда кой е новият Световен лидер - Китай. САЩ, а след това и Русия отиват да се отчетат и да получат нови съвети за развитието си, а Тръмп сежпънеше, че ще направи Америка отново велика, 🤣. Явно не е питал Китай.

    19:37 18.05.2026

  • 24 Разбирачо

    6 8 Отговор

    До коментар #2 от "Многоходовото":

    Явно ги разбираш тия неща, нали се сещаш, от личен опит ли? Че с какво китайския заем е по-лош от американския? Освен това става въпрос за търговия. Утром деньги, вечером стулья. А кръвта на руските войници, Бог да ги птости, е и по-нашите и на нашите натовски другари, ръце

    19:40 18.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Пешо Папура

    6 7 Отговор
    Уж щеше да има Ялта, Техеран, Потсдам..салфетки, маси за трима. А се оказа че масите поне за сега са застлани за двама.а келнерчето припка напред -назад , с кърпата в ръка, гъне се в кръста, че дано има бакшиш.

    19:45 18.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Най-големият губещ е

    7 8 Отговор

    До коментар #10 от "пак ли ?":

    Русия. Тя понесе най-големите загуби и негативи през последните 5 години. А геополитическата катастрофа, която претърпя е невиждана до момента в историята.

    19:52 18.05.2026

  • 31 Хип.офизен прим.ат

    7 3 Отговор
    Бате Си , благо.детелю , дай ми поредния много милиарден заем , а аз ще ти върна област Владивосток .

    20:03 18.05.2026

  • 32 Онзи

    2 7 Отговор
    Ние можем да плямпаме всичко но е факт! Русия, САЩ и Китай се разбират помежду си а Европа никой даже за фактор не е бръсни
    Русия има залежи има ресурси , Европа има инфраструктура . Все си мисля че Израел най-много се опасява да не Русия да влезе в Еврозоната тогава е стане и телесно . От Португалия до Камчатка без виза . И търговията ше е голяма а в Русия има много вакум за търговия , както и Европа има много нужди да се развива. Някой все дърпа конците Еврозоната да не стане единна и голяма . С Русия в Еврозоната ставаме фактор икономически и военно даже . Но явно след 30г някъде 🤣🤣🤣🤣

    20:10 18.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 стоян

    6 1 Отговор
    До 15 ком - другарю крепостен - рузнаците сте кръстоска варяго монголски мелези - виж на путин малките очички и кръглото монголско лице вие на него се молите - той е вашия бог цар защото сте крепостни

    20:11 18.05.2026

  • 35 Ами

    5 4 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    Кратък урок по икономика, който вероятно сте пропуснали.
    Всеки вид стока е трансформирана енергия.
    Колкото по-евтина е енергията вложена за производство на стоката,
    толкова по-евтина е себестойността на стоката.
    Колкото по-евтина е стоката, толкова по конкурентоспособна е.
    Ето защо Китай продава неколкократно по-евтина стока, а запада
    затваря производства, защото не може да си продаде стоката.
    Русия може и да не печели много, но западът губи тотално.

    20:34 18.05.2026

  • 36 Курти

    3 1 Отговор
    Ех копеи пак оцапахте гащите с кафяво.Бащицата тича в Китай като пале при майка си и просия иначе отича в канала

    22:34 18.05.2026

  • 37 Да заминава

    1 0 Отговор
    С еднопосочен билет

    00:57 19.05.2026

  • 38 криворк криворкян

    1 0 Отговор
    кога ще посети българия да договорим консерви домати 45 години ги хранихме и тях и целия соц блок има и череши и праскови пипер срещу гранати !!

    01:02 19.05.2026

