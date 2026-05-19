Новини
България »
Тристранката обсъжда промени в Закона за защита на потребителите

Тристранката обсъжда промени в Закона за защита на потребителите

19 Май, 2026 07:46, обновена 19 Май, 2026 06:49 797 12

  • тристранка-
  • доходи-
  • синдикати

КНСБ организира дискусия по актуалните теми, свързани с цените, доходите и бюджета

Тристранката обсъжда промени в Закона за защита на потребителите - 1
Снимка: БНР
БНР БНР

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите.

Вносители са Явор Гечев и група народни представители от "Прогресивна България" с мерки срещу високите цени.

Двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание.

След свикана от премиера Румен Радев среща в Министерския съвет миналата седмица стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите.

КНСБ организира дискусия по актуалните теми, свързани с цените, доходите и бюджета. Икономисти, експерти, представители на браншови структури, на академичните среди и институции ще обсъждат още икономическото развитие и енергийния преход, както и възможните решения за ръста на заплатите и пенсиите.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много

    8 0 Отговор
    приказки на пазара !

    06:53 19.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тити

    6 1 Отговор
    Българските потребители са дойни крави те нямат права а само задължения.

    07:11 19.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ТЕЗИ СЪЩИТЕ

    5 0 Отговор
    Обясняваха, че като приемем еврото всички ще е мед и масло.

    Коментиран от #11

    07:25 19.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Поръсен с Джоджен

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Грешиш. Ние сме африканци в еврозоната.
    Макар, че африканците са им дават далавери за износ и производство на храни.
    ...По-зле сме от африканци в еврозоната...

    07:43 19.05.2026

  • 10 Защита на потребителите

    5 0 Отговор
    Потребителите да пращат кучето на пазар. И да го научат при нелоялни търговски практики и измами в кантара, да хапе.

    07:50 19.05.2026

  • 11 Неръждавейка

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "ТЕЗИ СЪЩИТЕ":

    А то стана бакър и грес. Много мазно се опитват да се измъкнат някои бивши управляващи.

    07:52 19.05.2026

  • 12 баба Даба много слаба

    0 0 Отговор
    Доходите от пенсии на пенсионерите са олеле-мале!

    08:57 19.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове