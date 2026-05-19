Тристранката обсъжда промени в Закона за защита на потребителите

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите.

Вносители са Явор Гечев и група народни представители от "Прогресивна България" с мерки срещу високите цени.

Двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание.

След свикана от премиера Румен Радев среща в Министерския съвет миналата седмица стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите.