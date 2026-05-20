Бъдещето след Нетаняху! Израел направи сериозна крачка към предсрочни избори

Израелските депутати гласуваха за законопроект, който ще разпусне парламента и ще проправи пътя за предсрочни избори, съобщава Ал джазира. На първо четене 110 от 120 законодатели гласуваха "за".

Ако законопроектът получи окончателно одобрение, процес, който може да отнеме седмици, това ще доведе до избори в рамките на 90 дни. Към днешна дата редовните избори в страната са предвидени за 27 октомври.

Премиерът Бенямин Нетаняху е под нарастващ натиск от ултраортодоксални партии, докато неговата разединена дясна коалиция изглежда изправена пред евентуален колапс. Ултраортодоксалните партии обвиняват Нетаняху, че не е изпълнил обещанието си да приеме законодателство, което би освободило младите мъже от тяхната общност от задължителна военна служба.

Законопроектът ще се отправи към комисия, където да се договори дата на изборите, преди да бъде върнат в Кнесета за окончателно одобрение.

Гласуването идва в ключов момент за Нетаняху, най-дълго управлявалия министър-председател на Израел. Израел води война на няколко фронта в Газа, Ливан и Иран. Много израелци обвиняват Нетаняху за провала в сигурността, който позволи атаката на "Хамас" от октомври 2023 г.