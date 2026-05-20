Бъдещето след Нетаняху! Израел направи сериозна крачка към предсрочни избори

20 Май, 2026 19:39 1 425 15

Към днешна дата редовните избори в страната са предвидени за 27 октомври

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Израелските депутати гласуваха за законопроект, който ще разпусне парламента и ще проправи пътя за предсрочни избори, съобщава Ал джазира. На първо четене 110 от 120 законодатели гласуваха "за".

Ако законопроектът получи окончателно одобрение, процес, който може да отнеме седмици, това ще доведе до избори в рамките на 90 дни. Към днешна дата редовните избори в страната са предвидени за 27 октомври.

Премиерът Бенямин Нетаняху е под нарастващ натиск от ултраортодоксални партии, докато неговата разединена дясна коалиция изглежда изправена пред евентуален колапс. Ултраортодоксалните партии обвиняват Нетаняху, че не е изпълнил обещанието си да приеме законодателство, което би освободило младите мъже от тяхната общност от задължителна военна служба.

Законопроектът ще се отправи към комисия, където да се договори дата на изборите, преди да бъде върнат в Кнесета за окончателно одобрение.

Гласуването идва в ключов момент за Нетаняху, най-дълго управлявалия министър-председател на Израел. Израел води война на няколко фронта в Газа, Ливан и Иран. Много израелци обвиняват Нетаняху за провала в сигурността, който позволи атаката на "Хамас" от октомври 2023 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Коста

    19 4 Отговор
    Израел да духа супата!

    19:40 20.05.2026

  • 2 Шестопръстия гръмовержец Биби

    5 11 Отговор
    Сърбят ме ръцете пак да подхващам аятоласите.

    19:41 20.05.2026

  • 3 Демократ

    2 18 Отговор
    Дано да дойде още.по радикален и да накара всички чалманлии от паледтина до турция през иран СА ОАЕ Катар Кувейт Йордания Ливан че даже и Пакистан да дойдат в Европа.
    В България няма хора.Пакистанците ще ни оправят държавата

    19:47 20.05.2026

  • 4 дядо поп

    17 0 Отговор
    Само едно им харесвам на еврейчетата и това е , че при малко повече от 10 милиона имат 120 депутата.

    19:52 20.05.2026

  • 5 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    5 3 Отговор
    Тук едно и също ч@футско 💩 драйфа в несвяст кашерна помия под формата на коментари.

    19:53 20.05.2026

  • 6 БИБИ Е НА ДИРЕКТНО ПОДЧИНЕНИЕ

    10 2 Отговор
    На Антихриста. Антихриста го пази.

    19:55 20.05.2026

  • 7 Питам

    8 1 Отговор
    А ГАВРАТА С ПЛЕНЕНИТЕ ДОБРОВОЛЦИ? Завързани ръце и очи, накарани да коленичат пред израелския министър и той с развято еврейско знаме да им крещи, че е господарят!

    19:59 20.05.2026

  • 8 Шопо

    15 0 Отговор
    Ако Нетаняхо беше президент на Русия Киев щеше да бъде изравнен със земята.

    20:09 20.05.2026

  • 9 стоян георгиев

    13 1 Отговор
    Дори и тези психо евреи ще се оправят, само ние не можем да се отървем от усрсулата в тоя гнил фашистки ес!

    20:13 20.05.2026

  • 10 Да,бе

    9 1 Отговор
    Няма голяма разлика между бъдещето на Нетаняху и изсраиль...Отичат в канала...

    20:14 20.05.2026

  • 11 Едва ли

    3 1 Отговор
    ще свалят терориста. Сред евреите има широка подкрепа на геноцида над палестинците и войните му с Иран и Ливан.

    20:25 20.05.2026

  • 12 Крайно

    10 1 Отговор
    Време е този терорист да се свали от власт и да го натикат в затвора

    20:26 20.05.2026

  • 13 Пак като

    2 0 Отговор
    чичо ади, тръгнахме като аслани и се върнахме... абе, те си знаят ние виждаме.

    20:44 20.05.2026

  • 14 няма значение

    4 0 Отговор
    Кой ще дойде. Всичките са едни и същи мръсни терористи, античовеци и безбожници. Факт!

    Всичко друго е плискане с водя по лицата на глупазите които дрънкат че тез терористи били единствените в БИ демократични а другште били терористи и животни. Съдния дин наближава и никой не га пропуска. Факт! Никой не е останял тук на земята. Всяко същество ще вкуси смъртта и ще се вйрне при нас!

    20:46 20.05.2026

  • 15 мислещ

    0 1 Отговор
    Натаняху е най-добрият министърпредседател . Израелците трябва да гласуват пак за него.

    21:32 20.05.2026