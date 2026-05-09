Петер Мадяр встъпва в длъжност като премиер на Унгария

9 Май, 2026 05:28, обновена 9 Май, 2026 06:05 737 1

Виктор Орбан посочи икономическата криза, предизвикана от войната в Украйна и санкциите на ЕС срещу Русия, за основна причина за изборното му поражение

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Влошаващата се икономическа ситуация в Унгария, свързана с конфликта в Украйна и санкциите на ЕС срещу Русия, беше ключов фактор за поражението на управляващата партия Фидес на парламентарните избори, заяви унгарският премиер Виктор Орбан в интервю в YouTube канала на водещия Ласло Питингер, озаглавено „Последен ден в офиса“.

„Ако не беше конфликтът и негативната реакция от Брюксел, ако икономическият растеж не се беше забавил заради него и ако бяхме успели да постигнем икономически растеж от 2-3%, можехме да спечелим изборите, но това не се случи. Растежът стана видим едва сега, през това тримесечие“, заяви Орбан.

Премиерът, напускайки поста си след 16 години непрекъснато ръководство, отбеляза, че при различни макроикономически условия резултатът от гласуването можеше да бъде различен.

Дефицитът на държавния бюджет на Унгария през 2026 г. ще бъде 6,8% от БВП вместо планираните 3,9%, обяви в началото на май Петер Мадяр, бъдещият министър-председател на страната и лидер на партията „Тиса“, която спечели изборите.

Според него, оттеглящото се правителство на Виктор Орбан е увеличило рязко разходите и възнамерява да „изпразни напълно държавната хазна“.

Гергели Гуляш, ръководителят на кабинета на министър-председателя, отрече обвиненията, заявявайки, че след априлските избори властите са преустановили новите разходи и използват средства само за предоставяне на основни услуги.

Унгарската партия „Тиса“ спечели парламентарните избори на 12 април, като си осигури 141 от 199 места. Орбан призна поражението и обяви оставката си.

След победата на Тиса, Европейската комисия се съгласи да отпусне 35 милиарда евро от предварително замразените средства от ЕС за Унгария.

Мадяр ще встъпи в длъжност като министър-председател на 9 май. Преди това той обвини бизнесмени, свързани с правителството на Орбан, в прехвърляне на активи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маджара поне беше откровен, а не като

    2 0 Отговор
    нашия боклук Муню, дето излъга 1 300 000 овци

    07:06 09.05.2026

