Управляващата коалиция в Израел внесе законопроект за разпускане на парламента

Управляващата коалиция в Израел внесе законопроект за разпускане на настоящия Кнесет (парламента на страната), предаде държавната телевизия Kan.

Законопроектът беше представен на 13 май от председателя на коалицията Офир Кац, член на парламента от партията Ликуд на премиера Бенямин Нетаняху. Законопроектът беше подкрепен от ръководителите на всички коалиционни фракции. Очаква се датата за предсрочни парламентарни избори да бъде определена чрез дискусии в Комисията по въпросите на Кнесета.

Както отбелязва Kan, коалицията е предприела тази стъпка, за да контролира процеса и времето за разпускане на парламента, което първоначално беше инициирано от една от ултрарелигиозните фракции и подкрепено от опозицията. Очаква се гласуване за разпускане на Кнесета да се проведе следващата седмица.

Според Ynet коалицията вече е обсъдила възможни дати за предсрочни избори, като предварително се разглеждат 1 или 15 септември. Религиозната партия ШАС подкрепя този вариант, надявайки се, че нейните избиратели може да бъдат по-активни през този период. Представители на партиите „Ликуд“ и „Религиозни ционисти“ обаче смятат, че провеждането на предсрочни избори може да бъде неизгодно за настоящата коалиция и предлагат да се изчака по-дълго. По-специално, лидерът на Религиозните ционисти Бецалел Смотрич, опасявайки се, че неговата крайнодясна партия няма да премине избирателния праг, се стреми да отложи гласуването до 27 октомври. Следващите избори за Кнесет първоначално бяха насрочени за тази дата.

На 12 май ултраортодоксалната партия „Дегел хаТора“ (Знаме на Тора) призова за разпускане на Кнесета поради подновени разногласия в коалицията по въпроса за наборната военна служба за православните евреи. Равин Дов Ландо, духовният лидер на тази партия, която представлява интересите на литовските ултраортодоксални евреи (литваци), изпрати писмо до членовете си, призовавайки за незабавно разпускане на парламента.

Според него православните са загубили доверие в Нетаняху. Преди това, според Kan, премиерът е заявил ясно на православните, че законът за премахване на наборната военна служба за учениците в йешива (религиозни училища) в момента не разполага с мнозинство и трябва да бъде отложен.

При тези обстоятелства водещите опозиционни фракции в Кнесета незабавно подкрепиха идеята за разпускане на законодателния орган. Партиите „Йеш Атид“ и „Демократи“ обявиха, че вече са подготвили законопроекти за разпускане на Кнесета, които са планирани за разглеждане следващата седмица. Партията „Израел Бейтейну“ обяви планове да внесе свой собствен законопроект за разпускане на парламента следващата седмица.

Настоящото израелско правителство, водено от Нетаняху, е сформирано в края на 2022 г. след парламентарни избори, проведени през ноември същата година. Коалицията е сформирана около дясната партия „Ликуд“, водена от Нетаняху. Тя включва също крайнодесни и ултраортодоксални политически сили.

Мандатът на Кнесета е четири години. През април 2023 г. Централната избирателна комисия на Израел реши, че следващите парламентарни избори в страната ще се проведат на 27 октомври 2026 г., освен ако парламентът не бъде разпуснат преждевременно.