Стармър след поражението на местния вот: Резултатът е суров и боли. Посланието на избирателите е ясно

Премиерът Киър Стармър нарече предварителните резултати от местните избори „сурови“, съобщава The Guardian.

„Резултатите са сурови, много сурови и няма нужда да се украсяват“, каза той по време на реч в методистката църква „Кингсдаун“ в Ийлинг, Западен Лондон,

Стармър отбеляза също, че Обединеното кралство е загубило „брилянтни хора“ в Лейбъристката партия, които са направили толкова много за своите общности и партията.

„Боли и би трябвало да боли, и аз поемам отговорност. Когато избирателите ни изпращат това послание, ние трябва да се замислим и да реагираме“, добави премиерът.

Според него огромното мнозинство от британците признават проблемите, пред които е изправено Обединеното кралство, но все пак искат подобрения в живота си и промените, обещани от Лейбъристката партия.

Лейбъристката партия на Стармър претърпя сериозни загуби на местните избори в Англия, както и в парламентите на Шотландия и Уелс. На този фон премиерът може да бъде помолен да подаде оставка, съобщава Ройтерс, позовавайки се на източници.

Агенцията отбелязва, че според предварителните резултати Лейбъристката партия е загубила значителна част от подкрепата си. Основният бенефициент беше дясната формация "Реформирай Обединеното кралство" на Найджъл Фараж, която спечели над 300 места в окръжните съвети в цяла Англия.

„Ситуацията се оказа толкова лоша, колкото се очакваше, или дори по-лоша“, каза социологът Джон Къртис, според Ройтерс.

В Англия местните избори обхващат 136 местни власти – включително съветите на всички 32 лондонски района, 32 метрополни области (райони) в цяла Англия, 18 унитарни власти, шест окръжни съвета и 48 районни съвета. В допълнение към членовете на съвета, шестима кметове – ръководителите на местните съвети – също ще бъдат избрани пряко в четвъртък. Общо 5 066 места.

Някои депутати заявиха пред агенцията, че ако партията се представи слабо в Шотландия, загуби власт в Уелс и не успее да запази местата в местните съвети в Англия, Стармър може да бъде призован да подаде оставка.

Ройтерс съобщава, че според предварителните резултати традиционната двупартийна система се разпада във Великобритания, което според анализаторите е една от най-големите трансформации в британската политика през последните 100 години. Доминиращите преди това Лейбъристка и Консервативна партия загубиха гласове от партията на Фараж и Зелената партия.

Според Найджъл Фараж настоящите резултати представляват „историческа промяна в британската политика“.

Анкетьорите прогнозират, че Лейбъристката партия може да загуби най-голям брой места в местните съвети, откакто бившият консервативен премиер Джон Мейджър загуби над 2000 през 1995 г. поради корупционни скандали.

Според предварителните резултати "Реформирай Обединеното кралство" печели 335 места в окръжните съвети в Англия. Лейбъристката партия загуби 247 места, а Консервативната партия загуби 127.

Стармър беше избран за министър-председател на Обединеното кралство през 2024 г. Очакваше се той да донесе стабилност след години на политически хаос, отбелязва Ройтерс.

Въпреки това, по време на неговия мандат се наблюдават множество остри политически сътресения, включително честа смяна на съветници и назначаването на Питър Манделсън за посланик в САЩ, който беше освободен девет месеца след назначаването му поради връзките му с Джефри Епстийн.

След публикуването на предварителните резултати, съюзниците на Стармър заявиха, че сега не е моментът да се обръщат срещу него. „Мисля, че той все още е способен на много, все още може да обърне нещата“, каза министърът на отбраната Джон Хийли пред Times, отбелязвайки, че последното нещо, което избирателите искат в момента, е „потенциалният хаос, който може да възникне от избори за партийно ръководство“.

The Guardian по-рано съобщи, че "Реформирай Обединеното кралство" спечели местните избори във Великобритания на 1 май, като значително увеличи представителството си в местните органи на управление.