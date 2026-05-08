Стармър след поражението на местния вот: Резултатът е суров и боли. Посланието на избирателите е ясно

8 Май, 2026 12:45, обновена 8 Май, 2026 13:03

Загубихме брилянтни хора, отбеляза британският премиер

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Премиерът Киър Стармър нарече предварителните резултати от местните избори „сурови“, съобщава The Guardian.

„Резултатите са сурови, много сурови и няма нужда да се украсяват“, каза той по време на реч в методистката църква „Кингсдаун“ в Ийлинг, Западен Лондон,

Стармър отбеляза също, че Обединеното кралство е загубило „брилянтни хора“ в Лейбъристката партия, които са направили толкова много за своите общности и партията.

„Боли и би трябвало да боли, и аз поемам отговорност. Когато избирателите ни изпращат това послание, ние трябва да се замислим и да реагираме“, добави премиерът.

Според него огромното мнозинство от британците признават проблемите, пред които е изправено Обединеното кралство, но все пак искат подобрения в живота си и промените, обещани от Лейбъристката партия.

Лейбъристката партия на Стармър претърпя сериозни загуби на местните избори в Англия, както и в парламентите на Шотландия и Уелс. На този фон премиерът може да бъде помолен да подаде оставка, съобщава Ройтерс, позовавайки се на източници.

Агенцията отбелязва, че според предварителните резултати Лейбъристката партия е загубила значителна част от подкрепата си. Основният бенефициент беше дясната формация "Реформирай Обединеното кралство" на Найджъл Фараж, която спечели над 300 места в окръжните съвети в цяла Англия.

„Ситуацията се оказа толкова лоша, колкото се очакваше, или дори по-лоша“, каза социологът Джон Къртис, според Ройтерс.

В Англия местните избори обхващат 136 местни власти – включително съветите на всички 32 лондонски района, 32 метрополни области (райони) в цяла Англия, 18 унитарни власти, шест окръжни съвета и 48 районни съвета. В допълнение към членовете на съвета, шестима кметове – ръководителите на местните съвети – също ще бъдат избрани пряко в четвъртък. Общо 5 066 места.

Някои депутати заявиха пред агенцията, че ако партията се представи слабо в Шотландия, загуби власт в Уелс и не успее да запази местата в местните съвети в Англия, Стармър може да бъде призован да подаде оставка.

Ройтерс съобщава, че според предварителните резултати традиционната двупартийна система се разпада във Великобритания, което според анализаторите е една от най-големите трансформации в британската политика през последните 100 години. Доминиращите преди това Лейбъристка и Консервативна партия загубиха гласове от партията на Фараж и Зелената партия.

Според Найджъл Фараж настоящите резултати представляват „историческа промяна в британската политика“.

Анкетьорите прогнозират, че Лейбъристката партия може да загуби най-голям брой места в местните съвети, откакто бившият консервативен премиер Джон Мейджър загуби над 2000 през 1995 г. поради корупционни скандали.

Според предварителните резултати "Реформирай Обединеното кралство" печели 335 места в окръжните съвети в Англия. Лейбъристката партия загуби 247 места, а Консервативната партия загуби 127.

Стармър беше избран за министър-председател на Обединеното кралство през 2024 г. Очакваше се той да донесе стабилност след години на политически хаос, отбелязва Ройтерс.

Въпреки това, по време на неговия мандат се наблюдават множество остри политически сътресения, включително честа смяна на съветници и назначаването на Питър Манделсън за посланик в САЩ, който беше освободен девет месеца след назначаването му поради връзките му с Джефри Епстийн.

След публикуването на предварителните резултати, съюзниците на Стармър заявиха, че сега не е моментът да се обръщат срещу него. „Мисля, че той все още е способен на много, все още може да обърне нещата“, каза министърът на отбраната Джон Хийли пред Times, отбелязвайки, че последното нещо, което избирателите искат в момента, е „потенциалният хаос, който може да възникне от избори за партийно ръководство“.

The Guardian по-рано съобщи, че "Реформирай Обединеното кралство" спечели местните избори във Великобритания на 1 май, като значително увеличи представителството си в местните органи на управление.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    31 1 Отговор
    Ще се пенсионира на острова на Епстийн.

    13:04 08.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Няма проблем

    0 30 Отговор
    Тя Украйна и сама си Разпуква Русийка

    Коментиран от #6, #13, #21

    13:07 08.05.2026

  • 4 И Путин ще хвърля Оставката

    0 25 Отговор
    Време е Русия да се съживи

    13:07 08.05.2026

  • 5 Ватенка

    25 0 Отговор
    Жендърнята отново е в истерия

    13:09 08.05.2026

  • 6 Ватенка

    26 0 Отговор

    До коментар #3 от "Няма проблем":

    Като е сама защо Зелената еуглена все ходи да проси пари?

    13:10 08.05.2026

  • 7 Това ги чака

    25 0 Отговор
    всички меки западни джендита. Наред са Мерц и баба Маратонка.

    13:11 08.05.2026

  • 8 Ами

    23 0 Отговор
    да тича бързо в Киев,при зеленият шмъркач да го успокои ...

    13:11 08.05.2026

  • 9 Пич

    17 0 Отговор
    Паа.......земете си още църни маймуни и камилари, може и да ви заобичат...

    13:13 08.05.2026

  • 10 Стар Мър

    20 0 Отговор
    Отивам в Кииф да се надрусам

    13:13 08.05.2026

  • 11 Бъдеще

    17 0 Отговор
    Стармър отбеляза също, че Обединеното кралство е загубило „брилянтни хора“ в Лейбъристката партия, които са направили толкова много за своите общности и партията....

    За това сте ги загубили, защото не са гледали за народа, а техните хора и тяхната партия... и за това са прости нещастници, а не „брилянтни хора“

    13:16 08.05.2026

  • 12 Гошо

    14 0 Отговор
    Фараж ви отвея като януарски юго -западният вятър

    13:20 08.05.2026

  • 13 Отново

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Няма проблем":

    не си разбрал. В статията се говори за Англия. А за Украйна и Русийка е в друга статия - онази с дроновете. Моля те не се излагай така, че излагаш и нас , феновете на Украйна.

    Коментиран от #14

    13:22 08.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Факт

    9 0 Отговор
    Просто имат една и съща политика десни и леви,което е нон сенс,като в Германия и Франция,комунисти управляват дясно и ляво,при короната имаше видеа където парламента са на парти,а казват на хората да стоят в къщи

    Коментиран от #22

    13:27 08.05.2026

  • 16 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Гласувах както винаги за торите,както повелява традицията в нашата сплотена общност,което означава,че те си вършат добре работата на местно ниво.

    13:35 08.05.2026

  • 17 Хюмън гравитейшън

    5 0 Отговор
    В Британия имаше и противоречия вътрешни в ми6 и ми5 ,което е трагедия,сложиха за премиер бивш кореспондент на вестник в Брюксел,който пишеше буквално психично болни дописки,... цитат "НАТО напада до часове"

    13:35 08.05.2026

  • 18 Търновец

    1 0 Отговор
    Гараж вече се явява като балансьор между двете големи партии - както Ахмед Доган преди 30 години. Сега Британия ще спре помощите за Украйна а Британия може да даде на Путин няколко страни от Източна Европа - така както се случи след ВСВ.

    13:43 08.05.2026

  • 19 Милф 6

    1 0 Отговор
    Британия е бунище

    13:47 08.05.2026

  • 20 Бахтимир

    1 0 Отговор
    не знам защо ми прилича на дърт педофил или порно-актьор от 80те..

    13:52 08.05.2026

  • 21 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Няма проблем":

    Наистина ли сама? Украйна няма пари за тоалетна хартия , да си избърши посрания зад ник.

    13:55 08.05.2026

  • 22 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Факт":

    Къде пък ви се привиждат все комунисти, бе. Комунистите управляват Китай и държавата им цъфти.

    13:57 08.05.2026

