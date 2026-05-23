Спартак Варна изрази признателност към Добруджа и Ботев Враца

23 Май, 2026 17:44 852 2

Жест на уважение от варненския клуб към съперниците

Снимка: facebook
Ангел Лазаров

Благодарствени слова бяха публикувани в официалната страница на Спартак Варна във Facebook.С тях ръководството на клуба отправи специални думи на признателност към футболните отбори на Добруджа и Ботев Враца. Поводът за този жест е демонстрираното спортсменство и коректно поведение по време на последните срещи между тимовете.

В изявлението си варненският клуб подчертава, че подобни прояви на уважение и честна игра са в основата на истинския спортен дух. Спартак Варна не пропусна да отбележи, че съперничеството на терена не пречи на добрите отношения между отборите, а напротив – засилва взаимното уважение и приятелство.

Ето цялото изявление:

"Благодарим!

Ръководството на Спартак Варна изказва своята искрена благодарност към Добруджа и Ботев Враца за проявения феърплей и достойното отношение в решаващите битки от края на сезона.

Специални благодарности отправяме към ръководствата на двата клуба, към президентите, изпълнителните директори, спортно-техническите щабове и футболистите, които защитиха честно името и емблемите на своите отбори до последната минута.

Във времена, в които футболът често е подложен на съмнения и напрежение, именно подобни действия показват какво означават спортсменство, уважение и честна игра.

Благодарим и на всички, които повярваха, че всичко трябва да се решава единствено на терена."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БФС бет

    2 0 Отговор
    Някои отбори предпочитат да си запазят достойнството, докато други предпочитат да вземат парите.

    17:59 23.05.2026

  • 2 Лост

    1 1 Отговор
    И на Локомотив София,че игра ганкиното.А сега и другия отбор от втора лига , който се бори за бараж води у дома с 2:0 до османската минута срещу Пирин.

    18:22 23.05.2026

